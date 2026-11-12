釣蝦贏iPhone 「標蝦」新玩法涉賭？

去釣蝦場釣蝦原是娛樂，釣起蝦時更是充滿了成就感。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 佛山釣蝦場以高額入場費、標蝦獎品與線上引流打造「標局」，被指與標魚賭局相似並引發涉賭爭議，當地已要求停業並展開調查。

休閒業態創新不能突破合規底線，監管需對「高額入場費+概率控制+線上引流」這類模式保持敏感，不能總等媒體曝光後才處置；消費者也應認清「付費搏大獎」與正常休閒消費的區別。

近日媒體揭露，廣東省佛山市順德區兩家釣蝦場以「標蝦」模式運營，釣友300多元（人民幣，下同）入場，釣中「標蝦」或可贏得iPhone 17、電動車 和金豆等大獎，場內天天爆滿，業者單日利潤估計過萬元；由於玩法與已被判刑的「標魚」相似，引發涉賭爭議。目前，順德區市場監管局聯合公安部門已要求涉事「王者釣蝦場」和「鼎」釣蝦館停業，警方已將相關責任人帶走調查中。

據新京報報導，10月3日，王者釣蝦場大棚內燈火通明，數台工業風扇呼呼作響，吹不散釣友「上標」的狂熱氛圍；54根釣竿密密麻麻，圍滿長方形的水池，釣友們緊盯著自己蝦竿前方的蝦漂。

釣友封「順德新葡京」

這家釣蝦場位於廣州與順德城區之間的倫教街道，開業不到兩個月，就在釣友圈獲得「順德新葡京」的稱號。釣場外牆的廣告上，財神爺一手高舉金元寶，一手指著來客：「蝦路發財，財源廣進。」

釣場老闆發在群裡的視頻中，一池綠水偶爾蕩起微微漣漪——蝦在試探碰餌，等浮標慢慢橫移、緩緩下沉，釣友立即抬竿，察覺到下墜感，便拎起線、引蝦出水。只要有蝦被釣出水，周邊人的目光全都聚集在一起，第一眼就是看這隻蝦帶不帶「標」。

「恭喜老闆，蘋果17（手機）一台。」旁邊的釣位，一名釣友上了「大標」，釣場工作人員馬上拿著獎品，舉起手機拍攝慶祝。「上標」的短視頻馬上被傳到釣友微信群裡。10月3日凌晨2點，「王者釣蝦場」官方號在某短視頻平台的聊天群裡發了四段釣友「上標」視頻，「今天四台蘋果（iPhone17手機）全出」，然後貼出一個微信群二維碼。

大獎的誘惑下，這家「佛山最火爆的釣場」的客戶加滿了12個微信群，社群人數超5000人。

微信群內，老闆很明確地告知新人，王者釣蝦場只做帶標的「活動」，沒有休閒釣。每天，老闆會以群公告的形式發出接下來兩天的「比賽安排」，分為活動場和撿漏場，均為「標局」，區別在於，活動場投放的蝦量更大，「標」的價值也更高，這樣的「標局」每天至多五場，至少兩場。報名活動需要通過小程序預約，選位交定金，再到現場支付尾款。

小程序展示了池區平面圖，像電影院選座一樣，勾選座位，支付定金後就鎖定一個位置。不同位置也有說法，那些被發到群裡的「上標」視頻中，鏡頭往往帶著水池沿的數字，正是座位標號；像買彩票選號碼一樣，很多釣友會依據這些開獎信息，選擇自己認為「上標率」高的位置。釣友報名十分踴躍，54個釣位很快就報滿，有人提議讓老闆白天加場，臨時來不了的還會在群裡轉賣釣位，很快就被人搶著買走，還有人在短視頻平台的引流群裡，催老闆拉進微信群，就是為了第一時間搶到心儀的釣位。

羅列「菜單」 獎品值2萬

群公告裡除了場次、時間、入場費等信息，最重要的是「標」，老闆會把每一場投放的獎品按價值從高到低羅列出來，稱作「今日菜單」，獎品包括iPhone17手機、大疆pocket等數碼產品和不同價格的蝦竿，水果禮盒等。每天的「菜單」金額經常累計超過2萬元；大批釣友正是被這些高價獎品吸引進入這個大棚。「菜單」上同時寫明規則，大蝦垂釣難度增加，沒釣上來勿抱怨，以及「所有獎品概不折現」。

一名佛山本地釣友表示，所謂「活動場」、「訂製場」、「比賽」都是釣友圈內黑話，「入場費200、300起步的基本都涉賭，只是換個方式而已，釣友都是衝著那些『標』去的，不是去釣蝦。」

10月20日，一名釣友專程開車從廣西趕到順德，他表示，自己平時有釣蝦的愛好，但廣西本地釣場不多，他從本地釣友那裡聽說「王者」在廣東的釣友圈名氣比較大，「標」也比較大，於是和幾個朋友慕名而來。

次日，這位廣西釣友炫耀「戰果」：上了五個「標」，對應的是一根阿根廷蝦竿和4箱水果禮盒。在二手平台上，阿根廷蝦竿的流通價值在450元左右，當天「活動場」的入場門票是348元。

10月20日的微信群裡，釣場工作人員發了13個釣友上標的視頻，包括價值最高的大疆pocket、高檔蝦竿和蘋果耳機等。然而，幸運兒只是少數，一些釣友在社交媒體上吐槽「在王者『釣水』（沒釣上來）」或是抱怨自己「三個小時釣上四隻蝦」。

追求暴利 每天利潤破萬

記者根據能收集到的公開信息算了筆帳：以10月17日（周六）當天情況為例，一天兩場「標局」均滿員，門票收入共約3.1萬元。兩場投入240斤羅氏蝦，成本大約8400元（蝦不會全部損耗），兩場獎品包括：一台大疆、兩副蘋果耳機、27根釣竿及60箱水果，市場價估算為2.1萬元。

但實際上，根據群裡發布的上標視頻，17日兩場活動共開出一台大疆、一副蘋果耳機和19根蝦竿和幾箱水果，共計1.2萬元，上標率57%。也就是說，不考慮房租、建設成本和人工，這家釣蝦場每日利潤過萬元。

而在順德另一家「鼎」釣蝦場的微信群裡，玩法和「王者釣蝦場」如出一轍，近期大獎包括華為平板電腦和中華菸等。

記者以打算開釣場的名義向王者釣蝦場老闆請教「生意經」，他說，這門生意的關鍵在於流量，而他們在營銷上做足了功夫，「每天都滿位」的秘訣就是在「標」上捨得下本錢，提升上標率，「我們這邊沒辦法，（釣蝦行業）太卷了。」

當地釣友表示，佛山釣蝦場競爭激烈，釣蝦場一開始只做休閒釣，釣到的蝦可以當場烹飪吃掉，但休閒釣利潤薄，為吸引顧客，一些釣場老闆們想出了釣「標蝦」的玩法，在大蝦上綁上標籤，大多數標蝦場館依舊是休閒釣、親子釣模式，「標」以榴槤、提子等水果為主。但有釣場老闆為追求暴利，慢慢地衍生出「王者釣蝦場」這種類似賭局的「標局」，靠手機、數碼產品、菸酒這些大額獎品吸引客流。

11月1日，正巧是周末，王者釣蝦場又推出了新的蝦標：雅迪電動車；而另一家鼎釣蝦館，則將華為平板和999一克金豆豆，放進了蝦標前二的位置。

拚技術變賭運氣

報導指出，釣蝦場的「標局」玩法其實並非獨創，近年就有多家釣魚場老闆設置玩法高度相似的「標魚」賭局，構成開設賭場罪，受到刑事處罰的案例。

2026年9月，三名合夥在上海市郊區開設釣魚場的老闆，在魚塘內投放大量「標魚」，並定下規則：釣場共設置七類彩色魚標，從僅能折現50元的紅標，到可直接兌換3500元的紫標，獎勵逐級提高。釣友須購買100元至458元不等門票入場，釣到的所有魚由釣場強制無償回收。釣友可能以百元左右門票博取最高3500元獎勵，也可能一無所獲。

被抓獲時，釣場營業半年，涉案賭資突破40萬元，三人一審被依開設賭場罪分別判刑一年六個月，緩刑兩年。

江蘇鎮江一家釣場則「玩得更大」，總共設置70餘個釣位，每次入場費是1680元釣五個小時，一等獎的「標魚」總共有兩條，每條價值30萬元。經法院查明，涉案釣場開業短短一個月，共出售釣魚入場券373張，非法獲利達62萬多元。最終，包括釣場老闆和工作人員在內的五名被告人被判犯開設賭場罪，刑期從兩年兩個月至七個月不等。

有釣友認為，為了獎品報名「標局」釣標蝦，是帶有娛樂性質的遊戲，「又不是天天去，偶爾一場而已。」

上海市海華永泰（虹橋國際中央商務區）律師事務所副主任李賀超表示，如果經營者依託固定的釣蝦大棚，持續、多次、經常性地開展活動，並非臨時湊局；同時建立十餘個微信群發布場次，並通過小程序預約選位、收取定金，面向不特定釣友開放，這其實已經形成了線上線下一體化的組織運營體系。「這種場所固定性、活動持續性與面向不特定人群的開放性，是開設賭場罪的重要標誌。」李賀超表示，判斷釣場的經營模式是否涉嫌開設賭場罪可以從組織形態、經營核心、隨機性等多個層面區分。

如果一家釣場「不做普通休閒釣，只做帶標的標局」，釣客支付入場費的目的並非獲取釣蝦這一消費對價，而是博取高額實物獎品。經營者營利的主要來源是入場費，而非正常的垂釣服務收費，這使其行為超出合法娛樂場所「僅收取正常場所和服務費用」的邊界。

現金替換獎品 同樣涉賭

李賀超並強調，賭博行為的實質，在於以偶然事實決定財物得失；當活動規則將高額獎品的歸屬繫於隨機結果，而非參與者技能的真實比拚時，就具備賭博的射幸本質。儘管釣蝦存在一定技術門檻，但能否命中高價標蝦，根本上仍取決於隨機性而非穩定的技術能力。「哪怕特別有技術，也不見得能夠憑技術獲得大獎。」

對於一些釣蝦場經營者把現金替換成手機、相機等獎品且概不折現，是否還算賭博，李賀超指出，司法實踐中認定賭博並不以經營者直接回購獎品為唯一路徑。根據2014年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部「關於辦理利用賭博機開設賭場案件適用法律若干問題的意見」，設置具有賭博功能的設備，並以現金、有價證券等貴重款物作為獎品，或者以回購獎品方式給予他人現金、有價證券等貴重款物組織賭博活動的，即屬於開設賭場行為。

「釣蝦場的手機、相機一類獎品本身市場價值和流通性都很高，雖然經營者不回購商品，但釣客可以很容易地賣掉變現。」

李賀超提醒，參與賭博的釣友也可能受到行政處罰。根據「治安管理處罰法」，以營利為目的，參與賭博賭資較大的，處5日以下拘留或者500元以下罰款；情節嚴重的，處10日以上15日以下拘留，並處500元以上3000元以下罰款。

11月4日，佛山市公安局順德分局已將報導中提到的兩家釣蝦場相關責任人帶走調查，至於相關人員是否涉嫌違法犯罪、是否對其採取刑事強制措施，截至11月7日，警方尚未公告是否需進一步取證研究。

「鼎」釣蝦館目前已停業。（取材自封面新聞）

「王者釣蝦場」因舉行「大獎釣蝦」活動被指涉嫌賭博。（取材自封面新聞）

釣蝦場發布的釣友「打燈釣蝦」場景。（視頻截圖）

2026年10月10日晚，王者釣蝦場監控視頻畫面，場面火爆。（取材自新京報／釣蝦場視頻截圖）

涉事釣蝦場如今空蕩蕩。（取材自大眾日報）

網友曬出釣蝦的「戰利品」。（取材自微博）

釣蝦場老闆在群內發布的蘋果手機「上標」情況。（取材自新京報／聊天群截圖）

涉事釣蝦場如今空蕩蕩。（取材自大眾日報）

「王者釣蝦場」目前已停業。（取材自封面新聞）

「王者釣蝦場」預約選位小程序。（取材自新京報／小程序截圖）