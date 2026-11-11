Token賣進「雙11」促銷直播間 詞元經濟飛入大眾生活

華為「智慧世界2035」報告預測Token消耗量將增長10萬倍。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 中國電商雙11把Token賣進直播間，顯示AI算力正從專業資源轉為可零售的日常消費品，但能否從促銷品變成剛需，仍取決於付費習慣、標準統一與數據安全。

從美妝、食品到數字服務，直播間的貨盤開始容納「看不見摸不著」的算力額度。這既是平台尋找新增長品類的嘗試，也是AI服務零售化的一次渠道實驗。AI新圖景已悄然開啟。

11月2日晚，李佳琦直播間「雙11美妝節」進行期間，插入了名為「所有女生的AI辦公好搭子」的環節。（取材自微博）

中國直播帶貨什麼都能賣不稀奇，但當Token（詞元，AI大模型處理信息的計量單位）成了直播間的商品，而且開賣半小時便售出近10萬份，累計約2萬億個Token，還是讓許多人看得目瞪口呆。有分析指出，這揭示著AI算力正式進入「快消化」階段，Token有望成為類似「流量包」或「電費」的日常消耗品。算力不再是專業資源，成為普通人可取用的數字基礎設施，開啟AI普惠的新階段。

一分錢可以買到什麼？據大公報報導，在今年電商 平台「雙11」促銷的直播間裡，答案多了一項：Token，也即是AI工具所使用的「燃料」。

11月2日晚7時30分，淘寶 「直播帶貨一哥」李佳琦直播間「雙11美妝節」進行期間，插入了名為「所有女生的AI辦公好搭子」的環節。現場，主播李佳琦和阿里巴巴集團副總裁、千問辦公CEO陳宇森共同向「所有女生」（李佳琦直播間消費者）介紹起一件不同尋常的商品。

商品鏈接裡是一個英文單詞：Token。無論AI回答問題還是生成報告、製作演示文稿，背後都需要處理和消耗一定數量的Token；此次消費者實際購買的，是帶有Token額度及服務權益的千問辦公個人基礎版會員月卡。隨著李佳琦喊出「321，上Token」的口號，原價28元（人民幣，下同，約4.19美元）、直播售價1分錢的AI體驗卡，在短短半小時內售出超過10萬份，對應約2萬億個Token額度。

1分錢月卡讓Token「像水一樣便宜」，考驗的是平台以價格戰承擔獲客成本的能力。有分析指出，AI算力正式進入「快消化」階段，標誌著新拐點到來。算力不再是專業資源，成為普通人可取用的數字基礎設施。

買Token像充值電話費

目前普通消費者在電商平台買Token，主要有兩種方式。一種是按量付費的充值券，如同在線上平台充值電話費，用完再買，適合使用頻率不固定的人，可以按照自身用量的多少選擇購買的數量。另一種是包月、包年的固定額度訂閱，如同購買網站月卡、年卡，一次性買一段時間的額度，適合每天高頻用人工智能的上班族、創作者或者小團隊。

按促銷價計算，10萬份月卡的直接銷售收入僅有1000元。因此，這場直播的商業價值顯然不在於即時銷售額。

當影響力巨大的電商主播首次把AI算力額度當作購物節的促銷商品推向大眾，Token這個過去只出現在開發者帳單和專業人士的「小眾」詞彙，也一夜之間變得如同面膜、口紅一樣唾手可得，平躺在大眾消費者的購物車裡。

圖為曾讓數萬人瘋狂的「騰訊輕量雲OpenClaw雲上部署公益活動」，OpenClaw運作時就會大量消耗Token。（新華社）

圖為2026中國國際大數據產業博覽會專業展區，一名兒童與機器人互動。（新華社）

直播間出售Token是一種「水到渠成」。中國信通院「大模型詞元服務性能監測報告（2026年）」顯示，今年6月中國Token日均消耗量約500萬億，對比2024年初的約1000億增長逾千倍，相當於14億人口每人每天消耗約3.6萬個Token。

愈來愈多人加入AI算力的使用行列，Token也因此被包裝成日卡、月卡、年卡及不同額度的充值套餐，直接擺上消費者熟悉的電商貨架。今年9月3日，天貓推出Token充值中心「AI空間站」，嘗試將大模型服務集中展示和銷售。京東則在同月推出「AI軟件充值館」，將DeepSeek、豆包、Seedance、WorkBuddy等模型及智能體相關產品，與WPS、剪映等軟件會員放在同一銷售體系中。

但是，面對中國模型服務歸一化均價從2025年下半年的6.8元，增至2026年13.46元的漲價事實，消費者選擇持續為AI付費時難免會猶豫。

騰訊研究院相關調研顯示，中國AI用戶付費比率約9.8%，高頻用戶付費率可達11.7%，低頻用戶僅0.9%。因此，直播間「1分錢賣Token」的促銷，本質上是千問平台一次大規模用戶拉新。陳宇森在這場直播裡把「千問」放入日常場景：製作「全球釣魚地圖」、生成年末述職報告等，風趣地點出AI服務工具的本質：「AI取代不了李佳琦。我更希望幫粉絲用AI解決瑣事──到點下班、陪伴貓狗、照顧家人。」

能從促銷品變剛需品？

當AI以「一分錢一個月」的超低價走進更多人的工作和生活，決定它能走多遠的，除了模型有多聰明，還有每個人用不用得起。

11月2日，李佳琦直播間半小時賣出了2萬億Token。（取材自微博）

圖為在貴州省貴陽市舉行的2026中國國際大數據產業博覽會專業展，本屆博覽會以「Token：資料元素價值的新路徑」為主題，重點展示了資料與人工智慧融合的前沿創新成果。（新華社）

中國聯通數據智能有限公司副總經理丁鼎表示，目前，Token難以簡單套用買互聯網數據流量（字節）的邏輯。流量業務是用戶規模愈大，邊際成本攤得愈薄，規模效應愈顯著。Token賣的是智能產出，每一份都對應GPU、電力和折舊，不能像流量那樣做低邊際成本的統計複用，一超售就是排隊和限流。

對於以阿里為代表的AI企業而言，以「一分錢一個月」的「驚爆價」銷售AI服務，是一場借助電商流量把習慣購買日用品的消費者轉化成長效AI付費用戶的「未來豪賭」。Token要真正確立類似基礎設施的地位，仍需解決從補貼體驗轉向可持續付費的問題，比如，一個月後，搶到1分錢Token的人，還有多少會主動打開AI？

補貼拉新能否轉化為長期習慣，直接決定Token能否從「促銷品」變成「剛需品」。若計量標準逐步完善、使用場景持續擴大，Token將像電力與流量一樣，成為數字時代的「燃料」。

64%憂隱私數據安全

隨著Token登上電商貨架，AI服務開始從企業採購走向個人消費，但消費者的安全顧慮也成為AI商業化過程中不可忽視的問題。

上海市消費者權益保護委員會今年4月發布的「AI時代消費者認知與消費決策調查報告」顯示，儘管91.32%的受訪者願意嘗試AI參與消費決策，但仍有64.22%擔憂隱私數據安全，62.53%質疑AI決策準確性，另有28.17%顧慮售後責任界定。

一個女性外觀的人形機器人與兒童們互動。（新華社）

Token是發展機器人產業的重要元素。（新華社）

消費者的顧慮不僅在於個人資料是否會洩露，還涉及上傳文件後數據如何被使用、AI生成內容是否可靠，以及付費服務出現問題後如何追究責任。對於剛剛走入電商市場的Token產品而言，特別是涉及個人信息、工作文件及商業資料的AI辦公應用，如何保障數據安全，將直接影響用戶對服務的信任程度。

與此同時，AI消費還面臨付費轉化的考驗。很多消費者認為，目前免費的AI額度已經足夠。由此可見，Token雖然可以通過低價促銷迅速吸引消費者，但要真正形成持續付費市場，除了價格優勢，企業還需要提高服務實用性，並建立清晰、可信賴的數據保護與消費者權益保障機制。

算力非實物 沒使用場景再便宜也是浪費

據文匯報報導，李佳琦這場直播帶貨，不只是一次亮眼的大促成交，更是AI產業從技術圈層走向大眾市場的標誌性一幕。一個被稱為 「詞元經濟」的新賽道，正在破土生長。

「詞元」是AI處理信息的最小單元，也是算力消耗與智能服務計價的核心標尺。所謂「詞元經濟」，就是把詞元視為可計量、可定價、可核算的生產要素，圍繞其供給、流通與消費所形成的新經濟形態。

在此維度上，詞元進直播間的意義，不在於短期成交額有多高，而在於完成了一場至關重要的通俗轉譯。過去，詞元的定價與交易封閉在B端開發者的圈子裡，普通用戶對「一次對話耗多少算力」知之甚少。當詞元充值與話費、流量、水電繳費並列，消費者像選購日用品一樣比較套餐、按需囤購，這無異於一場C端市場啟蒙。對平台而言，把詞元服務推向大眾視野，也是搶占智能消費入口、培育全民算力付費習慣的長遠布局。

「今天用了多少？」

更深一層看，詞元經濟並非孤立的新賽道，詞元供給是支撐新質生產力的智能基礎設施，向上連接晶片、算力，中游連接大模型研發與詞元服務供給，向下匯入「AI賦能千行百業」的應用洪流。2024年初，中國日均詞元調用量約1000億；到2025年底達到100萬億；2026年3月突破140萬億；截至2026年6月，已突破500萬億。當「今天用了多少詞元？」成為新的職場問候語，詞元經濟將重塑知識創造與價值分配的底層邏輯。

但風口之下，尚處起步階段的詞元經濟仍存在諸多短板。首當其衝的是「度量衡」缺失：目前，各家廠商自研分詞算法與統計口徑不一；價格波動也缺乏預警，比如今年初，阿里雲、騰訊雲、百度智能雲、智譜等主流大模型廠商幾乎同步調價，最高漲幅達到了驚人的463%。有人期待「像買流量一樣買詞元」，但業內人士提醒：詞元背後是實打實的GPU算力、電力消耗與設備折舊，難以簡單套用傳統「流量規模愈大，邊際成本愈薄」的低價擴容邏輯。

南方都市報報導也指出，詞元不是實物，沒有使用場景再便宜也是浪費；各家平台計量規則不統一，同等標價下實際額度差異可能很大；一分錢拉新帶來的用戶留存和復購，才是檢驗這門生意能否持續的關鍵。

此外，詞元經濟不能只計量「產了多少詞元」，更要看「詞元質量如何」。今年9月，北京發布全國首個省級詞元經濟專項政策，提出建立詞元質量評測體系，釋放出一個清晰信號：詞元經濟需要從「可用」邁向「可信」， 從技術驅動轉向價值驅動，從初期的規模擴張走向有序的高質量發展。

直播間裡燃起的這束消費星火，照見的不只是一門新生意，更是AI普惠化發展的時代信號。構建公平、透明、普惠的詞元經濟治理體系，關乎智能經濟的制度底座。當詞元計量有據可依、定價透明可溯、質量可評可測，消費者能夠買得明白、用得放心，詞元經濟才能持續釋放動能，真正把技術紅利轉化為發展紅利。

另據經濟日報分析指出，「雙11」把詞元擺上貨架，釋放的信號是：算力正在從企業的成本項變成普通人可以下單的消費品類，但是貨架上的商品看得見，貨架後面的尺子還沒有統一。因此，下一次大家在直播間或者電商平台看到比如「百萬詞元只要多少錢」的時候，不妨多想一步：這個「多少」在不同平台之間，到底能不能放在一起比。

圖為中國移動（寧夏中衛）數據中心A園區詞元工廠算力機房。示意圖。（新華社）