想把年輕人送進婚姻 中國地方政府「花招百出」拚了…

新人以長白山的浪漫宣傳標語為背景求婚。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 中國地方政府以景區領證、紅娘獎勵、彩禮整治與現金補貼等方式拚婚育，但結婚登記下滑、青年顧慮仍重，顯示花招難解根本壓力。

領證場景花式上新、領導親自下場催戀愛、直接發錢獎勵結婚、整治彩禮和份子錢、延長婚假並祭出配套生育支持……遺憾的是，中國多地拚婚育的效果仍存在局限，難以突破年輕人的重重現實考量。

中國近年來面臨嚴峻的少子化與低結婚率危機，為了把年輕人送進婚姻，各地方政府紛紛拚了。在中央不停地釋放婚育信號及相關政策下，從領證便利、相親牽線到真金白銀補貼的全鏈條介入，甚至把婚姻登記點搬進了景區、地鐵站 、商場乃至醫院，做法覆蓋了「找對象—領證—辦婚禮」等多個環節，地方政府正扮演起「官方媒婆」的角色，使出渾身解數，只為讓年輕人早婚早育。問題是，年輕人到底買不買帳？

賽里木湖為領證新人設置的打卡點。（取材自微博） ​

長白山的浪漫宣傳標語。（取材自微博） ​

領證 像在景區約會

據鳳凰網報導，領證，這件曾經需要騙爸媽戶口本、回戶籍所在地民政局排長隊、還得掏9塊錢（人民幣，下同，約1.34美元）才能完成的人生大事，到了2026年，兩個人只需雙雙達到法定年齡，拿著身分證和照片即能免費領結婚證，流程不僅被極致地簡化，速度也加快。5月，北京朝陽區將首個戶外婚姻登記點設在了歐式風情商圈的藍色港灣，趙女士和凌先生領完證感嘆全程「不到5分鐘」，「像在景區約會一樣輕鬆」。

與時俱進的，還有搬進全國各地景區的婚姻登記點。央視2026年3月公布的數據顯示，全國已有525個公園式婚姻登記點、1000多個戶外頒證基地，較2024年末的數量翻了一倍多。

如今哪怕來到沙漠，都能領證。新疆吐魯番市，這個被稱作「火洲」的地區，在今年5月20日一口氣啟用了5個婚姻登記服務點，分別設在庫木塔格沙漠、艾丁湖、火焰山、吐峪溝和葡萄溝五大景區。這天，共有68對新人在這五個熱辣辣的婚登點裡領了證。

配合520頻頻出鏡的，還有1314這個象徵「一生一世」的數字。2025年12月，長白山景區管委會在設立美人松愛情婚姻登記處時，特意為新人設置了一條1314米林間步道，稱其為「長相守、到白頭、山為證。」賽里木湖不僅距離烏魯木齊520公里，景區面積也剛好卡在1314這個數字，但當地連湖面海拔2073米也化作一句「愛你情深」被拿出來宣傳，儘管湖面海拔是2071米。

2025年6月，廈門鼓浪嶼婚姻登記中心設置的一處打卡點。（取材自鳳凰網／圖源：廈門市民政局官方帳號）

賽里木湖為領證新人設置的打卡點。（取材自微博） ​

除了玩諧音梗，尋找獨特的網紅標籤也是各地方政府的重頭戲。青島市南區「借雞生蛋」，在沉澱了十幾年天然浪漫IP的情人壩燈塔設立婚姻登記點；合肥肥西縣民政局則將婚姻登記處搬進合肥地鐵3號線幸福壩站。但2026年8月，淄博臨淄區婦幼保健院設置婚姻登記點的消息一經發出，便引發網友感嘆：這真是「患病見真情」了。

光在領證終端搞服務顯然不夠，為了打通婚姻鏈條的最上游，如何讓年輕人談戀愛也是工作重點。

一些地方的基層「一把手」親自下場當起了媒人。河南駐馬店大趙村村支書黃耀祥發愁村裡30多歲男青年的單身問題，曾帶筆記本挨家挨戶敲門問不談戀愛的原因和擇偶標準，發現大部分「條件都不錯，但只知道種菜掙錢。」今年4月15日，他通過抖音號公開放話：「誰能為我村未婚男青年說個媳婦，獎勵現金1000元。」

2026年4月，河南駐馬店大趙村村支書黃耀祥通過抖音公開為村裡青年徵婚。（抖音視頻截圖）

獎勵 幫未婚男說媒

村支書的焦慮不是孤例，為了把紅娘隊伍組織起來，廣東河源鐵場鎮鐵東村、茂名旦場鎮青福村都曾在2024年1月發布過「關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法」，稱凡是促成本村男性未婚青年登記結婚，直接獎勵紅娘600至1000元不等。

當紅娘成了官方鼓勵的頭號主力軍，這支隊伍甚至迎來了一波職業化升級。一開始被收編的是閒不住的大爺大媽，浙江舟山55歲的洪素芬4年內讓20多對年輕人結了婚，其中一對男方是「母胎單身」，她手把手教對方：加了微信別聊太久，三天到一周要見第一面，在女生值班時送杯熱飲等等。

新人在長白山拍攝婚紗照。（取材自微博） ​

2026年5月8日，朝陽區戶外婚姻登記點（藍色港灣）正式設立。（取材自鳳凰網／圖源：北京市朝陽區民政局官方帳號）

公共部門也開始更系統地招募紅娘，培訓也愈發硬核。從事IT行業的羅明（化名）表示，2024年初，他利用業餘時間報名參加培訓，做起了紅娘志願者，學員共二、三十人，90後、00後也來接受培訓，最讓他新鮮的是禮儀穿搭課，談戀愛怎麼穿著打扮，都有門道。甘肅慶陽也有公益紅娘培訓，但這裡更像一場職業資格考試。260多名「紅娘」最後還要參加理論筆試和實操考核，才能為年輕人操心終身大事。

在「人盯人」的紅娘戰術之外，官方「大撒網」的批量相親和氛圍宣傳也緊隨其後，最常規的動作是官方親自搭台子，搞人海戰術。全國婦聯2026年數據顯示，自2024年以來，各地婦聯組織開展的交友聯誼、集體婚禮等活動累計超過3萬場；在湖北，婚戀交友服務甚至被納入全省十大民生項目清單。與相親同步轟炸的，還有地方推出的婚戀宣傳，公交車成了傳播主力，福州市計生協則推出「新型婚育文化」主題專列。

動員完思想，各地公共部門也備好了一整套真金白銀連招，首當其衝要被改造的，就是把無數年輕人擋在圍牆外的婚俗改革。

曾因天價彩禮被輿論高度關注過的江西，下了大力氣整治彩禮：2023年，江西上饒當地民政部門將普及零彩禮知識的宣傳片送進了玉山縣某小學課堂上；2026年6月，江西贛州石城縣更推出六類禮遇政策，將彩禮不超過5萬元界定為符合政策的「低彩禮」，符合條件的家庭由領導幹部或人大、政協代表親自為新人頒證，女方父母也會獲得「好丈母娘」、「好岳父母」榮譽證書，可在縣城區一年內免費乘坐公交。

深圳福田民政局今年5月20日打造了「空港+雲端」婚禮，1對新人在官方牽頭與資源贊助下，坐著直升機在深圳CBD上空完成了儀式。（取材自南方都市報）

促婚 直升機都出動

寧夏也在婚俗改革上下了大功夫，在賀蘭縣，不僅雙方父母和新人能免費乘公交車，「踐行文明婚俗」還被納入團員、入黨和青聯委員選拔的優先條件。寧夏賀蘭縣金貴鎮紅星村黨支部書記周玉兵在嫁女兒時沒有收彩禮，還拿出6萬元作為女兒女婿的安家資金，被當地政府看到後，立馬給周書記頒發了5000元「零彩禮」獎勵和一本「零彩禮光榮證」。

婚俗改革畢竟只是幫年輕人「砍價」，要徹底打破結婚的觀望情緒，還得拿出更實在的籌碼，一些地方政府決定直接給新婚夫婦「打錢」。

浙江常山較早地打出了這一槍，2023年8月，浙江省衢州市常山縣發文稱，在該縣雙方均為初次結婚登記且女方年齡在25周歲及以下的夫婦（至少一方為常山戶籍），給予1000元的獎勵。2025年元旦起，山西省呂梁市民政局也發文，不僅將女方年齡放寬到35周歲及以下，還拔高了獎勵金額到1500元。2026年7月，福建明溪縣給初婚的新婚夫婦加到了3000元現金獎勵，是目前地方政府直接發放「結婚現金紅包」的最高額度紀錄。

一些地方則把替新人省錢的方式打造得更浪漫。政府操辦集體婚禮時，讓新人們住五星級酒店，景區免費門票，婚紗代金券，結婚妝造，婚紗照，伴手禮等幾乎都成了標配；婚禮風格更涵蓋了漢制、明清、民國、新中式、西式、法式等。深圳福田民政局今年5月20日打造了「空港+雲端」婚禮，8對新人在深圳寶安國際機場「520登機口」辦集體婚禮，另有2對新人在官方牽頭與資源贊助下，坐著直升機在深圳CBD上空完成了儀式。

湖南郴州市推出的新型婚育文化公交。（取材自鳳凰網／圖源：湖南郴州市計劃生育協會官方帳號）

廣州市青年文化宮的紅娘志願服務培訓班。（取材自鳳凰網／圖源：廣州市青年文化宮官方帳號）

2026年5月，廣州市花都區「愛在花都·周末有約」社區公益相親角在神州伴旅甜蜜生活館正式揭牌。（取材自鳳凰網／圖源：廣州市花都區政府新聞辦公室官方帳號）

氛圍有了 登記多了 但無法解決根本問題

領證地點上天入海，婚禮有人操辦，登記還能拿錢，公共部門把準備工作做到了這個份上，年輕人買不買帳？

至少，登記窗口並沒有一直熱鬧下去。2026年8月，民政部公布的數據顯示，2026年上半年，全國結婚登記327.5萬對，比2025年同期少了26.4萬對，下降約7.5%。

而在此背景下，一些城市的「成績單」卻依然好看。廈門市民政局數據顯示，2025年5月10日至2026年5月9日，全國通辦實施一周年期間，廈門辦理結婚登記29087對，同比增長40%，其中雙方均非廈門戶籍的占46.8%。據廣州市民政局統計數據，2026年上半年，廣州結婚登記52435對，同比增長3.4%。

不過，一座城市多發出去的結婚證，也可能是另一座城市少發出去的。廈門大學經濟學系副教授丁長發2026年5月接受「財經」採訪時，就以廈門為例解釋，原先打算回老家登記的人，如今可以留在廈門辦理，這包含地區之間登記量的轉移，不能直接理解為全國有更多人產生了結婚意願。

在廈門工作的李華清也說，增設多個婚姻登記打卡點，解決的只是「領證好不好看、方不方便」這件小事，很難拉高年輕人的結婚意願，對她而言，結婚除了收入、住房、育兒成本，還有「兩個人能不能長久相處、婚後有沒有兜底保障等實實在在的壓力，領證地點再多再方便，也沒辦法解決這些根本問題。」

花哨登記安排「像兒戲」

這一點楊碧怡深有體會，領證跑多遠、帶幾份材料，算不上值得操心的事。她和男友相戀6年，兩人都在上海工作，但工資加起來只能算「足夠生活，甚至不夠贍養父母」，加上婚姻可能給女性職業發展帶來的影響，仍讓她猶豫不已，「生孩子更不敢想」，那些看起來有點「花哨」的登記安排，只會讓她覺得「結婚像個兒戲」。

調查報告印證了年輕人對工作與生活的雙重顧慮。2026年5月，北京師範大學新聞傳播學院與小紅書聯合發布「網絡社會與青年婚戀觀調查報告（2026）」。在2823份全網有效問卷中，79.4%的受訪者認為，求職或工作壓力對婚戀熱情有較大影響。

金錢和時間，缺哪一樣都讓人犯難。2026年7月，靳永愛、胡文波發表於「人口研究」的一項研究，基於2025年北京市未婚青年婚戀觀調查發現，提高收入、縮短工作時間，都有助於提高受訪者的結婚意願。但當收入與閒暇需要彼此交換時，結婚意願並不會提高。

這意味著，收入增加難以補償時間被擠占的損失，但更多的空閒，又難以抵消經濟壓力。

浙江省委宣傳部公眾號「浙江宣傳」在2026年9月9日發表的文章，標題就叫「年輕人不結婚不是因為不方便」。文章評論區，點讚最多的評論是：我說我沒錢，你說你在我家旁邊多開幾家銀行。