反電詐代價太高 博主「徽劍」遭買兇殺害

劉忍。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 反詐博主吳愷以「徽劍」身分長期揭露緬北、柬埔寨電詐黑幕，卻遭境外上線指使買兇綁架凌虐致死；二審雖駁回上訴，主嫌仍未落網，判決也引發輿論質疑。

2024年，他最後一次「開砲」，對象是跨境電詐集團的骨幹。這一次，「揭掉畫皮」的代價是他自己的生命。他沒能活著看到劉忍被押解回國的那一天，但那個他當年說出口的「義務」，他履行到了最後。

反詐博主「徽劍」（本名吳愷）遭境外電詐勢力買兇報復一案的裁判文書近日公開，這樁塵封兩年的悲劇，瞬間引發全網熱議。吳愷是民間反詐力量中勇敢的發聲者，卻因遭電詐集團報復送命。這起案件完整呈現了跨境電詐黑產的兇殘，以及境外電詐集團早已搭起跨境遙控、境內接單施暴的黑色鏈條。而主嫌迄今在逃，司法體系也遭質疑，無法滿足民眾期待嚴懲兇手的最基本正義。

綜合上游新聞、界面新聞報導，遭電詐集團買兇凌虐殺害的自媒體人「徽劍」，其微信公眾號擁有數十萬粉絲，近年持續在網上曝光緬北、柬埔寨 電詐內幕。「徽劍」朋友圈置頂的一條內容停留在2024年11月9日20時32分，疑是其生前最後一條朋友圈。就在發布該條朋友圈的次日，他即遭到綁架，從此沒再回來。

賞金30萬 毆打凌虐致死

據廣東省高院公布的二審裁定書顯示，2024年10月中旬，1998年12月出生、中專文化的河南 民權人趙冰，在外網軟件Telegram上發現網名為「少校」的人發布有償劫持他人的任務，賞金30萬元（人民幣，下同），後來又提高到100萬，趙冰接受該任務後，「少校」目標明確：劫持經常在微信公眾號發布涉緬北電詐信息的吳愷，逼問公眾號幕後主使，並刪除文章；「少校」還向趙冰提供吳愷的個人信息，並找了曹東等人協助趙冰執行。

2024年11月10日15時許，在大亞灣經濟技術開發區澳頭大溫壩市場二樓停車場，吳愷停好車，打開後備箱取物。陶友艮等人冒充警察，將吳愷強行架上一輛白色本田奧德賽，交給車上的趙冰。當日18時許，在惠東縣白花鎮一處山坡，趙冰按「少校」要求逼問吳愷，隨後刪除吳愷發布的微信公眾號文章。因「少校」認為吳愷沒有說實話，趙冰多次對吳愷拳打腳踢，並用鉗子夾掉吳愷一個手指指甲的一半。

2024年11月11日下午，趙冰將吳愷帶到江西省定南縣山上一處草叢，用腳踢吳愷左臉靠近脖子和後腦勺的部位，將他踢暈，拍照發給「少校」。天黑後，趙冰用枯草蓋住吳愷，將其遺棄在山上。2024年11月13日中午，吳愷的遺體在江西省贛州市定南縣龍塘鎮被當地村民發現，死因為頭面部外傷致顱內出血。

2025年12月29日，惠州市中級人民法院作出一審判決：趙冰犯故意傷害罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；其餘10餘人分別被依非法拘禁罪、窩藏罪等獲刑八年、六年六個月至一年三個月。趙冰等人不服，提出上訴。

境外殺手「少校」仍未歸案

一審期間，趙冰通過其母親李宏芝籌集50萬元，賠償給吳炳南，即吳愷父母收養的兒子。受委託人吳正結（吳炳南之子）收到該款項後，於2025年12月18日出具刑事諒解書。

但二審法院認為，本案被害人是因在微信公眾號持續發布反對緬北電詐的信息文章，而遭到不法人員組織實施的劫持和傷害，此類針對反詐人士的犯罪行為具有嚴重的社會危害性，應當依法從嚴懲處，不應因賠償並獲得諒解而予以從輕、減輕處罰。2026年8月12日，廣東省高院作出二審裁定，駁回所有人的上訴。

值得注意的是，發布任務、支付100萬元酬金的境外上線「少校」（泰哥），身分始終未被披露。

吳愷生前實名舉報的柬埔寨太子集團骨幹、柬埔寨安徽商會會長劉忍，已於2026年6月被押解回國，涉嫌網路賭博、電詐、非法拘禁等多項罪名，被依法採取強制措施，案件正偵辦中。印證了吳愷舉報內容屬實。

判決隨即引發大批網民及輿論質疑，境外上線「少校」至今仍未歸案，趙冰未立即執行死刑，其餘10餘名被告獲刑刑度也太輕：一位堅持反詐的博主，因揭露黑幕慘遭報復，如此兇殘的案件，嚴懲兇手本質上是對正義的樸素追求，司法卻連這社會最普遍的期待都做不到。

一位自稱與吳愷認識的網友稱，2024年11月得知吳愷被買兇殺害後很震驚，後來還幫忙整理了遺物：「沒想到兩年才給兇手判刑。」

吳愷是國內最早一批深度觸網的寫作者之一，公開以「徽劍」身分活躍近20年。早年他是深圳一名網路策畫人，2010年創辦深圳市徽劍網路科技有限公司。2012年，他以「徽劍」為網名在微博爆料某地產名人緋聞，被「環球人物」、中國新聞網等媒體報導，一度進入公眾視野。

「碎石行動」 曾揭王石婚變

2007年前後，他圍繞瑞星殺毒軟件與東方微點公司的糾紛，連續發表多篇長文，詳細拆解瑞星借公權力打壓微點創始人劉旭及主動防禦技術的過程。微點案後續被司法認定為假案：北京市網監處原處長於兵因收受瑞星賄賂、炮製「微點傳播病毒案」，於2010年被判處死緩；瑞星相關高管也被追究刑事責任。這一走向與徽劍當年文章的方向基本一致。

2012年，「徽劍」因「碎石行動」兩件事被大眾知曉。他在微博發布關於萬科企業股份有限公司創始人及董事會名譽主席王石婚變的消息，引爆全網輿論，他公開承認這是一次刻意策畫的流量事件，代號「碎石行動」，並稱「為什麼不能向名人開炮？揭掉虛假的畫皮，展示他真實的一面。像你們媒體一樣，這是在還原真相。」他也堅定確認會將這樣的事情堅持做下去。

2014年後，他將內容重心轉向微信公眾號，題材也從互聯網圈內話題逐步轉向財經騙局與灰色產業。2023年底，吳愷在知識星球創建付費社群「徽劍聊東南亞」，主要發布越南、泰國、柬埔寨、緬甸等國時政觀察與風險提示。據其自述，內容素材大量來源於園區逃出者、受害家屬及當地線人，這個階段，他已開始持續收到威脅、人肉和警告。

2024年8月，他發出職業生涯中最重的一篇舉報文章，指控柬埔寨安徽商會會長劉忍，其作為太子集團骨幹，運營金貝3號、芒果等電詐園區，涉及賭場高利貸（日息5%）、非法拘禁、故意傷害等行為。這是劉忍第一次被公開舉報。數日後，劉忍以柬埔寨安徽商會名義發布嚴正聲明逐條否認，稱爆料為「惡意造謠、無端污蔑」。

與吳愷相識多年的老安（化名）說，那段時間吳愷只曝光劉忍一個人。吳愷遇害前一個多月，劉忍手下人員曾向老安一位在柬埔寨的朋友打聽吳愷在國內的住址等信息，被這位朋友拒絕。但吳愷在國內的詳細地址、近期照片和車牌號，最終還是出現在「少校」的手裡。

老安說，吳愷的父母已過世，長期孑然一身，失聯後長期無人知曉，無人為他發聲。「現在（劉忍）人回來了，證明他舉報的都是真的。」遺憾的是，吳愷已經不在了。

劉忍在金邊被警方抓捕的現場畫面。（取材自微博）

事發停車場已裝了監控。（取材自都市現場）

2024年8月，吳愷以自媒體「徽劍」名義，實名公開舉報柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌以商會身份作掩護，在境外操盤大型電詐園區。（取材自微博）

吳愷長期堅持撰文曝光電詐園區的黑幕。（取材自微博）

殺害反詐博主吳愷的兇手趙冰正面照曝光。（取材自微博）

事發停車場位於廣東惠州一農貿市場二樓的露天樓頂。（取材自都市現場）