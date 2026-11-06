博主「徽劍」僅存血親姨娘拒簽刑事諒解書：他死得太慘

吳愷小時候住的房子。（取材自新黃河）

AI摘要 文章摘要整理： 反詐博主吳愷遭害後，法院認定50萬元賠償與刑事諒解書由其養親家屬代辦，唯一血親姨娘得知後震驚，強烈反對替主兇求情。

反詐博主吳愷被害案裡有個令許多網民心碎的細節：給歹徒簽署「刑事諒解書」並拿了50萬元（人民幣，下同）的吳愷「親人」，只不過是他父母收養的兒子的孩子吳炳南。

事實上，目前在世的吳愷親屬中還有一位78歲的親姨娘表示，吳愷小時候人很內向，沒想到長大去廣東闖蕩後膽子變得那麼大，敢跟境外網詐團伙鬥爭。她說，吳愷死的太慘，只希望殺害吳愷的主兇被判死刑 ，堅決不同意給主兇簽諒解書。

據新黃河報導，據村委會工作人員表示，除了吳炳南一家，吳愷還有一個姨娘在世，住在同鎮的另一個村裡。2024年吳愷離世後，廣東警方來安慶核實吳愷相關資料信息時，既找了吳愷父母養子吳炳南及吳炳南之子吳正結，也找了吳愷的姨娘雪花奶奶（化名） 。

雪花奶奶稱，她確實是目前吳愷唯一在世的有血緣關係的親戚。兩年前，廣東刑警找過來時，對她進行抽血驗證，鑑定結果證明確實有血緣關係。直到那時，雪花奶奶才知曉外甥吳愷被人殺害的消息，她感到心痛不已。

雪花奶奶生有四個孩子，一女三子，三個兒子都在浙江嘉興經商。她說，吳愷一直與她關係很親近，以前吳愷每次從廣東回來，都會帶禮物來家裡探望她。至於吳愷老家已荒廢的那四間老房子，她明確表示自己不會去要。

吳愷從小愛看書 無心戀愛

雪花奶奶說，吳愷十幾年前去了深圳，後來在那邊開了公司。後來聽他說，在深圳買了房子後來又賣了。吳愷的媽媽去世得早，七八年前因直腸癌不治身亡，爸爸是三四年前去世的。吳愷小時候人很內向，不肯講話，不大喜歡與人打交道，喜歡在家看書，可能受他爸爸當老師影響，學習一直比較好。

「我也不知道他（吳愷）為啥不想結婚，還曾給他做媒介紹對象，但被他應付過去了。」雪花奶奶說，她搞不懂吳愷為什麼一直不結婚，還曾給吳愷介紹過一個姑娘，江西人，在浙江嘉興工作，人很好，只要求男方不抽菸、不喝酒即可，而吳愷剛好既不抽菸又不喝酒。但吳愷卻推脫說，自己在深圳已有個女孩在交往。

網上公開的廣東省高院裁定書顯示，「一審期間，（主犯）趙冰通過其母親李宏芝籌集50萬元，賠償給吳炳南，即吳愷父母收養的兒子。受委託人吳正結（吳炳南之子）收到該款項後，於2025年12月18日出具刑事諒解書。」

雪花奶奶說，2026年端午節前後，她的老年手機接到廣東法院工作人員來電，通知她前往廣東參加二審旁聽；她告訴對方，自己年老多病，無法前往。十一國慶節前，廣東高院給雪花奶奶送來一份紙質文件。看了該文件上的內容，她才意外得知吳正結給兇手簽了一份諒解協議書；而之前，吳正結一直未對雪花奶奶一家人說過此事。

雪花奶奶說，吳愷爸媽與吳炳南父子關係一般，雙方並未住在一起，過年期間也不走動；她不同意吳正結簽諒解書，但已經無可挽回。

對於法院裁定書中提及的「刑事諒解書」與「50萬賠償金」，吳炳南家屬拒絕受訪。此前他們曾對媒體表示此事另有隱情，「其實被迫的，誰想要這個錢呢。就是那段時間有兩個彪形大漢到我們家裡來鬧，把我父親嚇得夠嗆，沒辦法才簽的。」吳正結得知後報警，經了解才知道來人是兇手家屬一方。

吳愷小時候住的房子。（取材自新黃河）

雪花奶奶說，她只希望殺害吳愷的主兇被判死刑。（取材自新黃河）