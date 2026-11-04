「AI模特」亂象 3隻手3條腿

三隻手的模特。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 雙11電商大促中，AI模特幾乎攻占服飾詳情頁，雖能大幅降低成本並加快出圖，卻也引發失真、誤導與消費者信任危機，業者與律師都強調應明確標註。

前言：對消費者而言，AI是保持清醒、對抗複雜規則的「外腦」；對商家而言，AI是降本增效的「全能員工」，而隨之而來的AI模特亂象與標識缺失問題，也引發了關於消費欺詐與信任危機的新議題。

又到了中國「雙11」電商 大促，隨著AI（人工智能 ）迅猛發展，AI模特全面攻占各大平台服飾詳情頁，估計有近八成服飾商家改用AI模特出圖，「雙11服裝模特可能不是『人』」成為今年大促最明顯的新現象。因生成圖價格不到實拍圖四分之一，基於成本等考量，AI技術已深度滲透至電商生態的各個環節，甚至形成AI模特圖產業鏈，重塑了大促的底層邏輯，卻引來不少「電商AI模特圖失真」、「無法判斷版型」及「變形」、「令人作嘔」的吐槽聲。

被酸失真 無法判斷質感

花的錢是真的，但能看到幾張真的產品圖？據澎湃新聞報導，雙11臨近，關於電商平台AI模特展示的話題再次引發關注。

在抖音平台多家店鋪發現，一些模特以「無頭」形象示人；其中一家店鋪的商品主圖中，模特右手端著咖啡、左手揣在兜裡，唯獨脖子以上空缺。此外，該平台多個博主發帖介紹無頭AI男裝教程、爆款剪輯等。

不只是商品圖，評論區也存在疑似AI圖片。淘寶 平台評論區提示「為你顯示真實評價」，但一個在某店鋪有過5次購買紀錄的帳號，在評論區為其購買的連衣裙寫好評，曬出的照片中卻出現了「三隻腳」的情況。

而上述圖片，商家均未作AI標註。

「以前模特圖雖然會狠狠P圖，但至少能看面料和質感，現在直接用AI，請問是要賣給AI嗎？」多名網友在社交平台吐槽電商AI模特圖「失真」、「無法判斷版型」。也有網友直言：「真人展示也不真實，我不排斥做得好的AI。」

生成價格 不到實拍1／4

亂象背後，是一條逐漸清晰的AI模特圖產業鏈。有電商攝影師報價，相比實拍圖，AI生成圖價格不到其四分之一；但也有攝影公司堅持不用AI，認為「AI面料還原度低，看不到面料質感。」

一名自稱可以接實拍模特圖、也可以做AI模特生成圖的攝影師表示，場地費、模特費加上攝影費，他的實拍報價算下來拍一件衣服至少兩、三百（人民幣，下同）元，一件衣服可拍攝9張圖。而他用AI生成模特圖則最低收費6元1張，如果清晰度降一些，可以5元1張圖，且隨即生成只需半小時就能完成一張AI模特圖，而實拍則需隔天或兩到三天才能出圖。

商品評論區的照片也出現三隻腳。（取材自澎湃新聞）

一家AI電商圖公司的從業者透露，他們使用主流模型，配合內部工具，能夠交付高清無AI水印原圖。針對「AI模特撞臉」情況，他們認為最穩妥的方法是商家有本身合作的模特或者員工，跟對方簽署協議。此外，他們建議商家找國外面孔進行調整。

關於衣服質感問題，其稱「通常衣服面料AI基本可以，消費者看不出差異」，但他們也曾遇到呢子大衣AI出圖的衣服花紋達不到高清燈箱廣告要求的情況。至於模特身高、體重、三圍等數據，其表示「可以隨意設計，商家設計好我們按需求做。」當被問及AI虛擬人是否涉及虛假宣傳時，他們稱，「遍地是AI人，要看平台規則，正常沒問題。」

法律禁誤導 來源須合法

一家商業模特服裝拍攝公司工作人員表示，他們目前均為實拍，模特行業是比較牴觸AI的，很少有模特願意授權用自己的臉做AI，目前也還沒有人買模特的肖像權做AI；「經紀公司也有專門的人負責看，如果有AI是要投訴的。」當下AI生成模特圖也對他們有影響，但有老客戶把AI做完，後期又返回去重新拍的情況。

有堅持白底圖實拍的攝影公司稱，AI面料還原度低，看不到面料質感。還有電商攝影從業者表示，用AI的商家退貨和投訴要高很多。

報導指出，北京盈科（杭州）律師事務所律師方彩虹認為，根據現行法律法規，並不禁止AI在電商領域的正常應用。但使用AI模特圖是否構成虛假宣傳或消費欺詐，主要取決於商家展示內容與實際銷售的商品實物是否相符，以及商家是否對消費者存在虛假陳述或隱瞞。「法律禁止的是誤導、混淆，而非技術本身。」

針對電商商家使用AI模特圖是否需要標註等問題，方彩虹指出，商家作為內容發布用戶，在通過電商平台、直播間等發布AI模特圖時，應當主動聲明，並使用平台提供的標識功能進行標識。同時，平台方有核驗義務，對未聲明但檢測到合成痕跡的內容，平台需要採取適當方式提示公眾該內容疑似生成合成內容，如標註「疑似AI生成」。

此外，從消費者保護角度看，商家也應明確標註模特圖的AI生成屬性；未標註且足以誤導消費者認知的，構成對消費者知情權的侵害。

「法律不禁止AI技術，但AI技術並非免責事由。」方彩虹總結稱，商家需要嚴格規範使用AI技術，確保素材來源合法；發布前主動勾選平台的「AI生成內容」等聲明，保留AI生成圖片自帶的顯示標識與元數據，不使用「去水印」等功能；在商品詳情頁面顯著位置註明「模特圖為AI生成」、「效果僅供參考」等提示，避免構成虛假宣傳或消費欺詐。

淘寶平台一家店鋪中的女童模特圖。（取材自澎湃新聞）

拼多多平台一家店鋪商品圖中出現「三條腿」模特。（取材自澎湃新聞）

抖音平台店鋪中出現「無頭」模特。（取材自澎湃新聞）

記者隨機提供的商品圖與攝影師AI生成的模特圖。（取材自澎湃新聞）