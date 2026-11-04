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今年雙11湊單 AI躍升年輕人購物「搭子」

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今年「雙11」你會用AI輔助購物嗎？
今年「雙11」你會用AI輔助購物嗎？

AI摘要

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今年雙11期間，AI成為年輕人常用的購物助手，66.7%受訪者會用AI輔助比價、湊單與選券，多數人認為它能讓購物更省力省錢。

不僅電商，愈來愈多的消費者也開始在購物時使用AI做為購物助手，尤其以年輕人居多，今年「雙11」期間特別明顯，AI已成了年輕人的購物「搭子」。據中國青年報社社會調查中心聯合問卷網發布的一項1000名受訪者參與調查顯示，今年雙11有66.7%的受訪者會用AI輔助購物，比價、算滿減、湊單、找最優用券組合是受訪者用AI最常做的事，85.7%的受訪者認為AI會讓購物更省力、省錢、省心。

逾6成受訪 想靠它篩選

據中國青年報報導，今年雙11第一波預售的付定金、付尾款階段已結束，北京的95後張穎買了不少東西，而且品類多樣，有沐浴露、洗髮水、護髮素等生活日用品，也有眼霜、面膜、面霜等護膚品，以及羽絨服、保暖衣等過冬衣服。

在選購階段，她直言花了不少時間，「有的產品是我早就打算買的，已經在購物車裡放了很久，但也有些東西我只想到了要買，但對品牌、產品口碑、性價比等方面不了解，對這類產品我會先去社交平台搜索有沒有『種草』筆記，同時把訴求拋給AI，讓它進行篩選，並給出推薦理由，最後再選出自己最想要買的產品。」

河南鄭州的95後彭楠（化名）打算換一部手機，目前在幾個國產手機品牌上「糾結」。「我對手機的主要需求是系統流暢、性價比高，續航、拍照等是加分項。我讓AI根據提出的需求推薦了幾款產品，給出的答案各有優勢。」彭楠覺得，AI更像是線上「導購」，對產品的基本信息會了解得比較全面，產品之間的對比也更加直觀。

調查顯示，今年雙11，66.7%的受訪者會用AI輔助購物，其中27.3%的受訪者會用AI深度參與購物。

「我會用AI來進行湊單、算滿減，希望能用最划算的價格買到我想要的東西。」廣東的00後陳麗英（化名）看到網友分享的用AI幫助湊單的帖子，也開始嘗試，「我會把要購買的產品、現有的優惠券，以及用券規則等信息告訴AI，讓它設計一個最優的購買方案，再拿到購物平台先驗證，再下單。」

在購物時，大家傾向讓AI幫忙做什麼？調查顯示，比價、算滿減、湊單、找最優用券組合排在首位，獲選率為71.2%，遠高於其他選項。生成個性化購買清單或品類攻略（47.6%），推薦品類、品牌或具體商品（47.0%）分別位列第二、三位。其他還有：提煉商品評價，總結優缺點（40.7%），虛擬試穿、試妝、查看商品上身效果（36.2%），替自己諮詢客服產品或售後問題（11.8%）。

不必做功課 更省力省心

「現在的AI更智能了，在篩選信息、複雜計算等方面挺有優勢的。」陳麗英說，之前網購得自己查找各種信息，貨比三家，不僅耗費時間精力，還得辨別是否是商家的「軟廣」；AI加入後，可以對需要的信息進行廣泛搜索、反覆驗證，在比貨、比價時效率更高。

張穎覺得，這幾年雙11大促的玩法愈來愈複雜，讓人感到頭大，「我之前在社交平台看到有網友做的購物表格，把要買的產品，該使用哪張券、該用什麼湊單、最終價格是多少等填了一整張表，密密麻麻的文字、數字，一看工作量就很大。現在有了AI，這些都可以交給它去做，能省下不少時間。」

調查顯示，用AI輔助購物，54.8%的受訪者是為了省時間，不想自己做功課；53.5%的受訪者怕買貴買錯，想讓AI幫忙比價、避坑；53.1%的受訪者表示選擇太多不知道從哪下手，用AI縮小範圍；44.7%的受訪者覺得「雙11」規則太複雜，AI算得更清楚；26.3%的受訪者覺得AI購物話題很熱，出於好奇、跟風嘗試；15.8%的受訪者認為購物平台推出AI導購，更容易接觸到。

麗英覺得，要讓AI在輔助購物時省力省心，可以花點時間做些功課，比如學習別人是如何寫提示詞、訓練AI的，需要避開哪些「坑」等，把AI變成自己真正的購物助手。彭楠認為，真正作購買決策的還是自己，「還是要理性消費，別因為AI的推薦而衝動下單。」

調查顯示，85.7%的受訪者認為AI會讓購物更省力、省錢、省心。具體來看，18.4%的受訪者認為很大程度上會，AI會成為重要的購物助手；67.3%的受訪者認為一定程度上會，AI能提供一些有用的參考；8.8%的受訪者認為基本不會，反而更費心；5.5%的受訪者認為還需要觀察。

受訪者中，男性占42.1%，女性占57.9%。來自一線城市的占33.7%，二線城市的占37.6%，三四線城市的占22.4%，縣城或城鎮的占4.6%，農村的占1.7%。

圖為網民發布、街頭幾乎無所不在的雙11大促廣告。（取材自微博）
圖為網民發布、街頭幾乎無所不在的雙11大促廣告。（取材自微博）

又到了「雙11」購物節，一名男子幫女友取貨，看到打開的十幾個快遞櫃都是女友買買買...
又到了「雙11」購物節，一名男子幫女友取貨，看到打開的十幾個快遞櫃都是女友買買買的「戰利品」，不禁目瞪口呆。（視頻截圖）

今年的「雙11」，AI不僅被用來帶貨，消費者也用AI穿搭做為選購參考。（取材自小...
今年的「雙11」，AI不僅被用來帶貨，消費者也用AI穿搭做為選購參考。（取材自小紅書）

「雙11」網購高峰期到來，各大物流企業一派繁忙景象。（新華社）
「雙11」網購高峰期到來，各大物流企業一派繁忙景象。（新華社）

網民分享「雙11」的「戰利品」。（取材自小紅書）
網民分享「雙11」的「戰利品」。（取材自小紅書）

精華 FAQ

  • 調查顯示，66.7%的受訪者會用AI輔助購物，最常見用途是比價、算滿減、湊單，以及找出最優用券組合，顯示AI已成為重要的購物工具。

  • 因為AI能快速整理產品資訊、比較不同商品優劣，還能根據需求給出推薦理由，幫助消費者縮小選擇範圍，減少自行搜尋與判斷的時間成本。

  • 多數人期待AI幫忙省時間、避坑和算出更划算方案，85.7%認為它有幫助；但受訪者也提醒，最後仍要自己理性判斷，避免因推薦而衝動下單。

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