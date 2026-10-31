冰杯受追捧 一線城市人均年消費48杯 賣得比咖啡還瘋

冰力達的廣告。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 冰杯從便利店配角變成年輕人熱捧單品，靠的是可DIY飲品、低價與儀式感；在品牌與渠道競爭下，市場迅速擴張並持續降價。

冰杯不是完整飲品，年輕人喜歡，是因為它的「飲料製作權」和情緒價值。一杯冰就是一面鏡子，照出來的是飲食習慣、生活變化和代際差異。

冰杯是2026年中國最熱單品之一。在小紅書 ，「冰杯」話題引發41.5萬討論，瀏覽量1.2億；冰杯「便利店調酒」話題瀏覽量更達5.5億。據「2025中國都市消費行為白皮書」，冰杯在一線城市人均年消費達48杯，是人均咖啡 消費量近兩倍，賣得比咖啡還瘋。過去甜度、冰量、配比由品牌定，現在消費者自己決定一杯飲料怎麼喝，幾元人民幣到20幾元（約3到4.5美元）就能復刻奶茶、咖啡和酒吧體驗，冰杯已成為中國年輕人低成本的日常儀式感與社交貨幣。

冰杯生產車間。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

★冰杯崛起 搶便利店C位

冰杯是一種裝有可食用冰塊、撕開封膜即可直接使用的密封塑料杯，本質是把冰單獨當商品賣，方便消費者自行搭配飲品。

即使初秋天氣漸涼，冰杯依舊暢銷，便利店店員說，「幾乎每天都要補貨」。而在生產端，從今年1月至今，廣州冰力達工廠的產能就一直是滿負荷狀態，工人們兩班倒，十條生產線幾乎一刻不停，日均製冰量已經達到300噸。

乍一看，做一杯冰似乎很容易，把水凍上就行，家裡也能做。羅旭就買過冰格，自己凍過，但結果讓她放棄了，過程麻煩不說，凍出來的冰不僅發白、有氣泡和裂紋，還會有點「虛胖」，「幾乎是把飲品倒進杯裡的瞬間，冰塊就開始融化、變小，沒喝一會兒就消失了。」

對此，冰力達總經理廖璧林解釋說，商業食用冰與自己在家凍出來的冰，其實區別很大。

冰杯主要包括「製水」、「製冰」和「冰加工」三個環節。首先是製水環節，源水進入工廠，要先後經過石英砂和活性炭的過濾，去除雜質和異味後才能得到純淨水。接著是最重要的製冰環節，由於水在自然狀態下，是以「水分子團」的形式存在，在這樣的結構下結冰，會出現排列雜亂的問題，就是讓冰產生氣泡和白點，這也是家裡凍的冰成品不佳的原因。

而工廠生產線會通過模擬自然環境中的水流狀態，讓水在模具中緩慢流動，從而讓冰逐漸「生長」出來。

「這樣得到的冰更加堅硬、透亮，也會更耐融。」廖璧林說。至於冰加工環節，則是將冰塊按照商品需求在低溫環境中切割、灌裝，全套流程走下來需要耗費大量時間，廖璧林透露，50公斤的原料冰，光是緩凍時間就要約16個小時。

近幾年，冰杯逐漸占據便利店的冷飲區C位，羅森、7-Eleven、全家、便利蜂等便利店都如此，冰杯已經擁有獨屬於自己的冰櫃。其中，160g冰杯占據三分之一的位置，剩下的區域則被220g大容量冰杯、口味冰杯和袋裝冰填滿。

店員們普遍表示，冰杯的陳列變化是在近三年內逐漸完成的，從跟冰淇淋、雪糕擠在一起，到位置一點點擴大，再到擁有單獨冰櫃。

冰杯變得隨手可得後，消費者也開始玩起了花樣。走進便利店，隨處可見貼著的「調酒指南」；線上平台也有許多「酒+飲料+冰杯」的搭售套餐，價格在二、三十元。盒馬還在線下門店專門設置調酒Bar，據盒馬透露，調酒Bar在今年4月試點，5月全中國大面積鋪開，基本安置在門店內重要區域，定價從19.9元到49.9元不等。

冰杯占據便利店C位。（取材自觀察者網）

★當多年配角 翻身成主角

冰杯不是新東西，在成為主角之前，它當了很多年的配角。

冰極限從2012年開始進入食用冰領域，早在2017年，冰極限董事長孫磊就發現，冰杯在日本、南韓已經成為日常消費品，是一個長期可持續、有發展前景的品類。於是，冰極限開始嘗試冰杯，但當時中國消費者對冰杯的認知度、接受度不足，工廠的日均製冰量僅在50噸左右。

直到2022年、2023年，孫磊明顯感受到，現製茶咖的發展，讓大眾對冰飲的接受度變高了。據中國連鎖經營協會數據，2022年現製茶飲門店數突破48.6萬家，行業開始進入成熟期。緊接著2023年，庫迪、瑞幸先後掀起價格戰，一杯現磨咖啡的價格被壓到個位數，愈來愈多人把「每天一杯冰咖啡」變成了習慣。

冰杯也因此成為許多人的平替選擇。孫磊透露，從2023年起至今，冰極限產銷量保持每年翻倍增長，公司也從區域性企業逐漸拓展至全中國。截至目前，冰極限擁有19條全自動產業線，日均製冰量提升至450噸，光是純水冰杯日產就達到120萬杯以上。

蜜雪冰城推出「1元冰杯」。（取材自微博）

★兩個巨頭入場 真正破圈

而讓冰杯真正破圈的，是2024年出現的兩件事。

2024年，農夫山泉陸續上線160g、190g冰杯，讓冰杯變成了一件有品牌背書的商品。同年，蜜雪冰城推出「一元冰杯」，直接擊穿便利店冰杯三至九元的價格帶。這兩個巨頭的入場，讓冰杯作為一件獨立的商品，被消費者單獨放進購物車。對照線下零售監測機構馬上贏數據，冰杯正是自2024年第2季度起進入上升通道，後續在2025年第2、第3季度同比增幅一度超過700%。

成為主角的冰杯，也慢慢延伸出許多創新形態。冰極限在2023年就推出了一款檸檬冰杯。「一開始用冷凍檸檬片，但發現香氣不足，經過內部改進，後續改用安岳鮮檸檬切片。」孫磊說，「這款產品銷量表現一直不錯，按照今年銷量規模測算，每月的檸檬採購量能達到100噸。」今年世界盃期間，冰極限推出了一款足球造型的慢融冰杯。孫磊表示，這款足球冰杯銷售突破500萬杯，冰極限為此新建了高端純冰車間，並從去年第三季度到今年一季度持續生產，才能保證核心渠道供應。

當冰杯的消費心智日益深入，購買人群增多，價格也隨之降了下來。以盒馬160g冰杯為例，2021年最早定價為4.9元，後來降到3.5元和2.9元，到今年已經降至2.5元。

如今這種「卷」低價已經是行業共性趨勢。據馬上贏數據，2024年第2季度至2026年第2季度，冰杯三元以下產品占比正在逐步增加。

孫磊表示，降價背後是權力的更迭。2023年之前，冰杯行業供小於求，生產工廠有定價權；到了2024年是充分競爭階段，冰杯出廠價以每年10%到20%幅度下降。2026年，由於冰杯市場供給過剩，變成渠道掌握定價權。「正常來說，這三個階段要走五至八年，但在國內僅用了三年就走完了。」

部分便利店的「貓爪」冰杯。（取材自微博）

●買的不僅是冰 自製飲品玩出情緒價值

無論是孫磊和廖璧林，都有一個共同感受：人們買的不僅是冰，還是一種體驗。據尼爾森IQ消費者調研，69%的冰杯消費者會用來DIY飲料。在小紅書，「便利店調酒」話題有81.6萬討論，瀏覽量達5.5億次。

00後白領羅旭就是典型，她有幾款固定搭配：配餐的「小甜水」，愛用葡萄汁配葡萄冰杯；想一個人微醺時，就用果立方低度酒配蜜桃味氣泡水，或者梅見酒配西柚味的水溶C。對她來說，以前在便利店買飲品、去居酒屋喝酒，都只能在貨架和菜單上挑選成品，甜度、冰量、配比，大多是固定的；如今，她能擁有定義一杯飲料的權力，「想喝什麼，全憑心情」。

做廣告行業的00後冉萌則是利用每天的午休放空時間去便利店調杯飲品，比起嘗到味道的瞬間，她更喜歡的是DIY的體驗過程。

「有時只要一步步仿照調酒配方，就能復刻出酒吧同款。甚至這些配方的容錯率很高，酒多了就加飲料，味道太甜了就再加點酒，整個過程完全不會焦慮。還可以搞點創新，加點新鮮水果或者冰淇淋，也基本不會踩雷。」現在，冉萌幾乎成了周圍社交圈裡的「調飲大師」。

從業者也很快捕捉到了消費者的體驗需求。廖璧林表示，近幾年，露營、戶外運動成為風尚，大家往往會有出片、打卡需求，不少企業就推出了專供戶外需求的「噸噸桶」，不僅做成密封形態，防止傾倒，還美觀好看，自帶社交屬性。

網友分享用盒馬買來的冰杯調整的檸檬飲料。（取材自微博）

此外，盒馬的「盒馬頭」異形冰杯、部分便利店的「貓爪」冰杯和「小熊造型」咖啡冰杯，瞄準的都是這種悅己體驗，以及買冰杯跟拆盲盒一樣，打開後獲得的同一種滿足感。

從羅旭、冉萌等人喝冰的時間來看，這幾乎映射出了一代消費者生活習慣的變遷。

羅旭回憶，她上中學時現製茶飲開始流行，學校裡開了奶茶店，家周圍更是布局了多個品牌。當時，奶茶加冰是默認選項，很多單品甚至會備註「不加冰會影響風味」。從那時起，她就習慣了每周一、兩杯冰奶茶。後來到了大學，日常上課、期末周泡圖書館，她和同學們也幾乎離不開冰美式。即使偶爾天氣變冷想改成常溫，也總覺得「不對味」，還會改回「加冰」。

不過在她家裡，喝冰這件事是有爭議的。父母那一代人的常識是：多喝熱水，涼的對身體不好。但羅旭從小到大都在吃冰，從冰可樂、冰牛奶，到冰奶茶、冰杯，這套多喝熱水的「傳統」被打破，比想像中容易得多。

在上海啡越投資管理董事長王振東看來，喝冰是有生理依據的。他解釋，人的味蕾在不同溫度下對不同風味的感知力並不一樣，而以酸為主的風味，往往在冰鎮時表現更好。「冰會讓酸製風味更加明亮，讓甜感不會過於膩、更加清爽。」精品咖啡是如此，以酸甜為主要基調的果茶同樣如此。

王振東還觀察到，現製茶咖的發展讓大眾增加了飲冰頻次，但個人預算有限，會想辦法壓縮單次消費價格，這就形成了一種消費動力，去研究如何廉價地喝到飲品，比如買冰杯自製。

據多位業內人士透露，現製茶飲、咖啡與冰杯的主力受眾群體是幾乎重合的，對於無冰不歡的95後、00後來說，為了更方便、更廉價地喝上冰飲，愛上冰杯似乎是順其自然的。

而這種常態化的喝冰習慣，正在讓冰杯跨越季節。

盒馬透露，冰杯的季節特性遠低於冰淇淋。通常情況下，冰淇淋在旺季與淡季的消費占比是七成與三成，而冰杯傾向於六成與四成。

行業普遍認為，一旦這種無冰不歡的習慣繼續發展，中國市場就有可能與日韓類似，讓冰杯成為大眾消費品。行業內普遍判斷，未來三到五年冰杯將繼續火熱。小小的冰杯，證明了很多時候消費商機可能就藏在消費者日常生活習慣的改變裡。而這一點習慣和細節，就可能是一門生意的開始。