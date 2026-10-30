不點單，沒座位 星巴克變安靜了 失業大軍避風港沒了

星巴克門市。（取材自中國商報）

AI摘要 文章摘要整理： 星巴克中國在激烈競爭下推行「消費入座」與第三空間倡議，既要保護付費顧客體驗，也引發對占座、提醒頻率與消費者權益的爭議。

為應對激烈的價格戰競爭，中國星巴克 自2026年10月22日起，於全國約8000家門市實施「消費入座」新制，並同步發布「第三空間倡議」，不再允許未消費民眾長時間占位。消息一出，全網炸鍋，有支持也有反對。新制才剛上路，就有顧客抱怨一個半小時內被店員提醒點單五次，像在「攆人走」。而長期在星巴克「假裝上班」的失業大軍，面對這最後的避風港沒了的無奈，心中五味雜陳。

★占位問題 全球門市一樣

綜合英國廣播公司（BBC）、央廣網報導，事實上，不只中國，全球各地的星巴克門店也一直在應對未消費卻長時間占用座位者，以及其他顧客的不當行為。比如在南韓，星巴克曾禁止顧客將「大型物品」帶進店內，因據報有顧客攜帶打印機和桌上型電腦占用座位；在北美，星巴克曾允許人們即使不消費也能使用店內座位和洗手間。但這項多年前實施的開放政策也取消了，公司表示，此舉是希望「優先照顧」付費顧客。

網友分享，「消費入座」後星巴克門市裡變安靜了。（取材自微博）

對於星巴克中國的跟進，許多中國社交媒體用戶表示歡迎。微博 上一則獲得大量按讚的留言寫道：「終於不會再出現高峰時段，有人占著座位卻什麼都不點，喝著瑞幸咖啡、打遊戲、對著電話大喊大叫的情況了。每次我逛一圈，都找不到地方坐。」

另一名微博用戶評論說：「如果我沒有消費卻坐在那裡，我自己都會覺得不好意思。我寧願把座位留給那些有消費而且需要座位的人。」

2026年9月，四川省一家星巴克門店因為將戶外桌椅用鐵鏈鎖起來而引發討論。有關視頻在社交媒體流傳後，引起外界關注，此舉被視為是試圖阻止人們在未消費的情況下使用座位。

四川南充星巴克的椅子被鐵鏈鎖住。（取材自微博）

★迎戰瑞幸 星巴克調策略

自1999年開設首家門店以來，中國已成為星巴克第二大市場。然而近年來，公司面臨瑞幸咖啡（Luckin Coffee）等及其他提供較低價產品的本土品牌激烈競爭，瑞幸還提供成熟的應用程式點餐系統，主打即買即走的交易模式，挑戰星巴克強調完整咖啡館體驗、讓顧客坐下來享用餐飲的經營模式。2023年，瑞幸超越星巴克，成為中國最大的咖啡連鎖品牌。星巴克中國正是在這個背景下，實施這項新制。

不過，這項新制在實施初期執行時就遭到了批評。據央廣網實探星巴克在全球擁有最多門店的城市上海，多個門店每隔一段時間，店員會巡視全場、主動對未消費入座的民眾進行提醒。

星巴克裡躺著占座亂象，桌上仍不見他們買了星巴克咖啡。（取材自微博）

★頻繁提醒 像在「攆我走」

「因工作需要，我經常在外辦公，也是星巴克常客。」民眾楊女士說，她日前到店時店內客流稀少、座位充裕，臨時緊急參加一場線上會議，本打算會後下單，卻在約一個半小時內被店員五次上前提醒點單，反覆打擾讓她備感困擾，「商家盈利、推行消費入座本身沒有問題，但頻繁催促容易讓顧客產生一種『攆你走』的感受，最後我到附近另一家星巴克點單」。

央廣網報導，記者在一家星巴克門店內停留約半小時，收到店員提示說：「您好，您有什麼想喝的可以看看餐單，去前面點單。」 店外的座位上，也有四名顧客入座約十分鐘、尚未消費時，同樣收到類似提醒。

同樣常到店辦公的蔣先生認為，咖啡店本身是商業經營場所，設置消費入座提示可以理解，只要不是強制驅離，只是提醒，他能夠接受。

進入中國市場近30年來，星巴克長期以「第三空間」作為自身標誌性定位。「第三空間」特指家庭與職場外的「中立場所」，強調其促進社會關係重建與自由交流的功能屬性。隨著城市化進程加速，「第三空間」的外延擴展至包含商場、地鐵公共區域、社區便民中心等多元形態。

針對此次施行「消費入座」，星巴克中國官方客服說：「在新財年，不管是『第三空間』倡議，還是明確『消費入座』，我們都希望與顧客攜手營造和維護一個溫暖舒適、彼此尊重與善意流動的空間體驗。」星巴克倡導友善共享，相互尊重，而非衝突，對於門店執行中的具體情況，夥伴會始終秉持友善、尊重和同理心的原則與顧客溝通，並結合門店實際情況靈活處理，「我們相信溫暖舒適的第三空間體驗來自人與人之間的理解與善意。」

位於上海徐匯區的星巴克某門店內，工作人員也表示，門店一般會在客流高峰、座位緊張時優先提醒顧客進行消費，客流寬鬆時段會相對靈活。

有網友分享，稱「消費入座」實施後，星巴克門市裡的顧客變少了。（取材自微博）

★假裝上班大軍 轉戰他地

在中國，星巴克還是某一種特定族群長期停留的地方。中國青年失業率在2026年9月仍高達18%，近年在社交媒體上，經常可見「星巴克被失業人占滿」等話題。媒體曾報導，這群每天到星巴克報到的失業者，其中有不少對家人隱瞞失業，每天早上依舊穿著整齊出門，實際上是到星巴克坐上一整天「假裝上班」，直到「下班」時間才回家。星巴克免費冷氣與網路，守住了他們在家人面前的最後尊嚴。

星巴克一度被戲稱為「失業避風港」。如今，這避風港卻決定關上部分大門，有些人已決定轉戰圖書館，只為省荷包。

一名40歲的失業中年表示，他有十多年大廠經驗，投出去的簡歷石沉大海，對方回應大都是「需要更年輕有活力的人」，他不忍心看父母擔憂的眼神，只好每天照常拎包出門，去星巴克假裝上班，一坐就是半年。

他說，自己並不是不花錢，隔三差五也會下單，但一杯30元人民幣（約4.5美元）至40元，天天買確實扛不住，所以他摸索了一套省錢法：中杯美式，自帶杯減兩塊，團購券再省一點，最划算的是代下單通兌券，23.5元。

23.5元，買的不只是一杯咖啡，是一整天的體面。有地方坐、有Wi-Fi、有空調、有穿著乾淨衣服坐在人群裡的安全感，直到那天店員走過來，提醒他消費。他說，當時確實沒打算下單，因為兩個小時後附近有場面試。被店員提醒後，他立刻買了杯最便宜的美式，但那種尷尬揮之不去。

過去十年，他在星巴克花過至少5000元一年，出差趕飛機、約人談事、樓下等人；難以接受如今再坐在這裡，成了一個需要被「提醒」的人。

星巴克說，這是為了「第三空間」的美好體驗，執行有溫度，孕婦和行動不便者優先幫助，可失業的中年人不在「特殊情況」的清單裡。而這個「溫度」，恰好把一個剛丟了工作、正在假裝上班的中年人，從最後的緩衝地帶裡請了出去。他也許會買那杯咖啡，只是喝起來大概會比以前苦一點。

網友分享，此前星巴克座位坐得滿滿，卻「一排湊不出一杯星巴克」。（取材自微博）

●執行入座消費別侵權 雙方恐須守住邊界

據中國商報報導，星巴克將在全國門店施行「消費入座」的同時也宣布，2027新財年將新增投入超3億元，聚焦門店服務體驗煥新，主要面向四個方向：增加高峰時段及臻選吧檯服務人力，升級數智化系統與核心設備，推進約1000家門店設施煥新，以及提升咖啡體驗與顧客聯結。而專家表示，星巴克門店並非公共休憩空間，「入座消費」本質上屬於經營者對服務條件的自主安排。商家和消費者雙方都需要守住邊界，共同維護有序、友好的消費環境。

在人力端，星巴克將在全國近半數門店增加高峰時段人力投入，全國門店合計每月將新增超27萬小時；在數智化端，自2027年1月起，新增70多項功能的智能移動POS機將分階段上線，幫助夥伴了解顧客偏好，全新烘焙設備進入更多門店，覆蓋約1000家門店的煥新等。

在門店規模持續擴張下，「消費入座」此時落地，與星巴克業績結構的變化不無關係。2026財年第一財季，星巴克中國營收8.234億美元(約54.9億人民幣)，同比增長11%，同店銷售額增長7%，其中交易量增長5%、客單價增長2%。但到了第二財季，同店銷售額僅微增0.5%，交易量增長2.1%，客單價卻下降1.6%。客單價從增長轉為下滑，意味著靠提價或杯單價拉動增長的空間正在收窄，交易量，即進店消費的人數成為更關鍵的變量。

更深層的背景，是星巴克中國資本結構的轉變。2026年4月，星巴克與博裕投資的合資交易完成，博裕持有星巴克中國零售業務60%的股權，中國約8000家直營門店轉為特許經營模式，雙方長期目標是將中國門店數量擴展至2萬家。總部不再承擔運營虧損與資本開支，轉為收取品牌授權費和股權收益的「輕資產化」路徑。

在此框架下，「第三空間」的含義被重新拆解。星巴克推出「千店千面」戰略，門店形態從過去200平方米以上的標準大店，分化為快取店、可移動咖啡小車、模塊化辦公樓小店、臻選旗艦店與非遺文旅主題店並存的矩陣。此外，星巴克還將降低門店日常指標複雜度，營運關注指標將從幾十項聚焦到幾個關鍵項。

結合「消費入座」、「第三空間倡議」與超3億元人民幣投入，星巴克中國試圖在新財年用一套「組合拳」，重新定義門店空間的產出邏輯—規則更清晰，成本更可控，把座位留給真正為體驗買單的人。

央廣網報導，上海市消保委副秘書長唐健盛認為，「消費入座」屬於基本商業規則，本不需要過多爭論。「消費者同樣需要遵守公認的行為準則。」唐健盛認為，超出合理範圍的占座行為，並不符合商業場所使用的共識。他強調，規則當然不等於態度生硬，商家和消費者雙方都需要守住邊界、互相體諒，共同維護有序、友好的消費環境。

律師普遍認為，星巴克門店屬於經營性私人場所，並非公共空間，「入座消費」本質上屬於經營者對服務條件的自主安排，於法有據。但「有權」不等於「無邊」，規則合法合規的前提是履行充分的事先告知義務，並以顯著方式在店門口、桌面等位置提前明示。

執行中須遵守幾條紅線：不得設置最低消費或強制購買特定產品；須一視同仁，不得歧視性區別對待；勸離不得採用粗暴方式或限制人身自由，否則可能涉嫌變相強制交易，侵犯消費者的自主選擇權與人格尊嚴。

至於高頻提醒是否意味著執行上越界，有律師分析認為，以上海楊女士為例，其並未拒絕消費，而是處於臨時開會狀態，「未即時消費」不等於「無消費意願」；短時間內高頻次重複提醒，客觀上可能對消費者形成心理壓力，若干擾其正常使用空間的安寧權，便涉嫌變相強制交易，突破經營自主權的合法邊界。商家合規做法應為清晰公示規則、禮貌勸導。