13歲「老賴之女」出道 掀欠薪輿論風暴

盛艾敬。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 13歲中國女孩盛艾敬在A2O LITE出道同日，捲入父母公司欠薪與被執行爭議，引爆網友對造星資金、未成年人責任與黑紅營銷的激烈討論。

父母爆欠薪爭議，子女被出征合理嗎？藝人商業價值正在於取悅大眾並以此獲得收益，而其來自原生家庭的「拖累」，自然也需要一個面向公眾的解釋。

13歲中國女孩盛艾敬在南韓 女團A2O LITE出道當天，巧合的是，其父母名下教育公司被曝欠薪345萬元（人民幣，下同）遭法院強制執行的消息也在同日傳出，「有錢造星、沒錢還債」的反差迅速引爆輿論。盛艾敬母親張靜雖公開道歉稱「孩子與此事無關」，卻未給出明確還款時限，討薪員工發帖維權反被以「損害未成年人名譽」報警刪帖，使13歲「老賴之女」出道爭議逐漸擴大。這究竟是光速塌房，還是「黑紅」營銷操作，全網吵翻。

據新周刊報導，10月12日，南韓A2O娛樂推出了九人多國籍女團A2O LITE，並發布了出道曲「NEON」MV及打歌初舞台視頻，歌曲隨即登上南韓知名音樂平台Melon百大排行榜的榜首，與此同時登頂QQ音樂多榜第一，首日收藏量達20w+。

苦主血汗錢 被挪去造星？

該女團中有三名中國人，其中負責開場舞的成員之一盛艾敬，藝名Aijing，年僅13歲，其扎實的舞蹈功底和表現力，吸引了中韓網友的廣泛關注和普遍好評，其直拍視頻在YouTube上歷時42小時突破100萬播放量，創下六代女團成員直拍最快破百萬的紀錄。

但很快，社媒上就出現關於其家庭背景的網友爆料。爆料人自稱曾是盛艾敬母親張靜名下公司的員工，已經被對方拖了兩、三年的工資，直到現在還沒有發完；更為戲劇性的一幕是，該網友去法院申請強制執行的當天，剛好是盛艾敬的出道日。苦主還不止一個。很快，其他被欠薪的打工人也現身說法，講述自己正在追款的金額和遭遇。

眾所周知，培養一個藝人所需的花費不少，但之所以還有無數人擠破腦袋想往裡闖，也是因為「未來可期」的高收入。然而，一旦知道眼前的偶像是欠薪公司老總的孩子，代入到打工人視角的觀眾再也無法平靜。哪怕舞台再好看，一想到血汗錢都被拿去給別人家孩子鋪路，讚美到了嘴邊也只會變成一聲聲「退團」的抵制。

但也有人對這樣的聲討方式提出異議。反對者認為，盛艾敬只是一個未成年人，不具備承擔父母債務的能力和責任，如此大規模的批評落到一個小女孩身上，似乎有些過於殘忍。

事實上，藝人身陷「老賴子女」爭議的事件，已經不是第一次，以往案例有相當一部分都是選秀、偶像出身。而盛艾敬的未成年身分，又給這一系列話題增加了更為複雜的維度。

韓娛造星 女團新人暴紅

事件的背後，是當今南韓娛樂界的造星生態。為什麼一個新人女團一出道就會有如此大的熱度，這一切要追溯到該女團的背景及近些年K-POP市場的發展。

A2O LITE所屬的A2O娛樂，是由南韓SM娛樂公司創始人、前總製作人李秀滿所創立。作為K-POP的開山元老之一，他建立了行業延續至今的偶像練習生培養體系，H.O.T.、東方神起、Super Junior、少女時代、f(x)、EXO等二代大熱團體都出自他手。而在內娛圈，韓庚、黃子韜、鹿晗、張藝興、宋茜都曾是SM藝人。

2023年，李秀滿因經營權競爭失利，離開SM娛樂，將14.8%股份出售給另一家娛樂公司HYBE，並簽訂三年競業禁止協議。如今三年之期已到，他終於得以重出江湖。與此同時，K-POP市場幾乎已經完全臣服於短視頻算法和打歌舞台規定，歌曲愈來愈短，幾乎都不超過三分鐘，只靠洗腦「唸經」片段出圈，且各娛樂公司急於推新團，年輕偶像在歌唱、舞蹈、說唱等方面短板明顯，整體市場空有熱鬧卻缺乏觀賞性。

而李秀滿不負眾望，A2O LITE出道曲「NEON」的風格讓不少粉絲夢回二代，舞蹈編排亮眼、主唱高音實力強、歌曲時長及完整度都達標、成員都是「漂亮孩子」，因此一出道便獲得了輿論的普遍好感。中韓網友甚至紛紛利用MV中開頭的雙人舞部分進行AI二創，至今已有馬大帥&范德彪、薛甄珠&凌玲、李秀滿&俞永鎮（知名作曲家，也是「NEON」製作人）等AI翻跳版本。

但李秀滿帶回的這股「復古風潮」中，依然保留著一些韓娛窠臼。例如A2O LITE成員中未成年占多數，平均年齡僅15歲，最小的只有13歲；歌曲專輯封面及海報中，成員擺出了具有性暗示的姿勢；後續釋出的舞台打歌視頻中，有部分成員穿著超短裙，長度僅到大腿根部，且並未開麥，就是假唱。

與此同時，「NEON」一路飆高的播放量，也被網友質疑有「注水」（刷量）嫌疑。加上疑似沒有做好背調就把盛艾敬推到台前的舉動以及不斷發酵的負面輿論，不禁令人懷疑，難道這一切又是熟悉的「黑紅」營銷操作？

幼兒園剛招生 下月停運

而被全網聲討的盛艾敬父母，身上背的官司到底有多嚴重？在被欠薪當事人公開追討積欠工資後，黑料一波接一波被網友翻出來，大家發現，盛艾敬父母所經營的教育機構不僅拖欠工資，還捲走了不少學生的學費，至今很多受害家長還在維權。

根據第一批當事人披露的信息，盛艾敬的媽媽張靜，是北京索菲思教育科技有限公司持股97%的執行董事、天津索菲思教育科技發展有限公司的監事。有受害人表示，北京索菲思在今年春節前推出儲值贈送活動，卻在春節前一天臨時通知閉校，之後家長們就再也聯繫不上校方，學費就這樣打了水漂。

還有人回憶起，由天津索菲思100%控股的天津市東麗區索菲思幼兒園，2023年9月還在招生，10月就宣布暫停運營，導致全園160多名學生集體失學，而這個幼兒園的學費一年要4萬多，很多家長在當年12月依然沒有收到退款。另，查詢中國裁判文書網，天津索菲思幼兒園作為被告的民事訴訟就有17條，其中一條訴訟光是原告就有24個。

據企查查信息，今年8月，張靜及其名下公司已被列為被執行人，被執行總金額345萬元。而同時被列為被執行人的，還有疑似盛艾敬父親的盛嘉川。中國執行信息公開網顯示，盛嘉川早在2025年已被列為失信被執行人且被限高，執行標的為86萬元，而履行金額僅為1萬多元。

父母燒錢栽培愛豆 未成年子女該背鍋？

輿論爆發後，有一名自稱是盛艾敬媽媽的網友在微博發布聲明道歉，承認之前經營的教育業務存在債務糾紛，表示「現與當事人持續溝通中」，會負責到底，並特別強調：「孩子與我過往經營的業務、相關糾紛沒有任何關係。」

但這番表態並沒有平息網友的怒火，因為張靜沒有給出具體還款時間表，被媒體和網友批評，「道歉不如先結清欠款」。而令許多網友不能接受的是，窟窿還沒補上，家裡的孩子卻已經美美走花路迎接掌聲。

於是，網友又把焦點放在，其老賴父母為了盛艾敬出道究竟花了多少錢。有網友扒出，盛艾敬曾上過一個舞室的少年團集訓課程，三天的課時費用約2000多元，折合每小時200元左右。結合北京的消費水平，這個花費並不算太高。

但培養出一個「百萬直拍」愛豆，不是上上課就完了，公開資料顯示，盛艾敬所在的Triple.S少年團曾於2024年獲WOD世界舞蹈大賽中國總決賽青少年組冠軍，由此拿到直通美國全球總決賽的名額。赴美參賽期間產生的機酒、餐飲、服裝妝髮，以及前期的報名費用等，林林總總算下來，每個人的開銷至少都得數萬元。社交媒體上，有和盛艾敬同隊的成員家長透露，一個孩子自費參加WOD比賽，得掏十幾萬元。

結合其父母被列為被執行人、被限制高消費的背景，盛艾敬在接受義務教育之外的每一筆支出，都只會被公眾認為是非必要的。

而在「老賴子女」出道事件的評論區裡，最常見到的一句話是「禍不及子女的前提是惠不及子女」，即尚未成年的新晉愛豆不應該替父母承擔起違法的責任。但報導認為，既然已經選擇站在公眾面前吃娛樂圈這碗飯，就必然要面對更多、更嚴格的審視和道德考量。盛艾敬及其家人選擇了這條高收益的路，也應該對即將面臨的高風險做好充足的準備。而眼下盛艾敬面對的絕大部分輿論風險，正來自自己背後的家庭。

粉絲操碎心 闢謠帖刷屏

隨著輿論逐步發酵，盛艾敬超話裡一度出現了「是否要幫盛家還錢」的討論，又引發另一波戰火。雖然粉絲並沒有真正付諸行動，但至少說明，最希望盛艾敬與其父母的經濟糾紛畫清界限的一群人，其實也並不能在法律層面之外完成切割。他們能想到的保護方式，仍然是回到那個被宣稱「與孩子無關」的財務鏈條裡去付錢。

盛艾敬所處的偶像行業販賣的是陪伴感，不僅要輸出音樂歌舞作品，還要做直播、團綜、開演唱會、粉絲見面會、簽售會，日常要在娛樂公司開發的社交軟件上給粉絲發消息互動等。而粉絲為了盡可能長地維繫這種互動關係、延長偶像的職業生命，會努力為對方打投、控評、買專輯、做數據、應援，實打實地付出時間和金錢。

長此以往，粉絲很容易形成「為偶像操心一切」的意識：認為偶像被公司欺負了，就讓大字報卡車開到娛樂公司樓下抗議；偶像身陷負面輿論，就用盡可能多的好評或者「闢謠帖」來洗刷版面；而當偶像涉及經濟問題，自然也會下意識地思考，自己是否能幫對方解決問題。

這是一種看似雙向奔赴，但實際上風險和責任嚴重不對等的情感關係。如今，為盛艾敬說話的網友中，也必然存在相當一部分未成年人，在輿論爆發後為她聲援，這群粉絲急切希望去解決一個自己完全沒有參與製造，也沒有能力核實的問題，但無數個家庭的苦難並不會一夜消失。

另有觀點認為，比「盛艾敬是否應該承擔責任」更重要的，或許是「誰把盛艾敬推到了台前」。當一個以陪伴為賣點的行業，把未成年偶像當做王牌來打造，卻對她的家庭背景不做基本背調，任由不成熟的粉絲衝鋒陷陣，輿論發酵至今也沒有做出任何回應；與此同時，A2O娛樂拿到「新團出道即登頂」的熱度，李秀滿拿到了「重振行業」的敘事。事情至此，「誰才是真正的贏家」這個問題，想必也不難回答了。

有網友說盛艾敬因為近日其父母老賴欠薪事件心情不佳。（取材自微博）

網友二創馬大帥和范德彪AI翻跳視頻。（視頻截圖）

A2O LITE。（取材自微博）

盛艾敬出道至今，其父母究竟花了多少錢培順，引來不少網友質疑。（取材自微博）

網友曬出的工資欠條。（取材自新周刊／社交媒體截圖）

盛艾敬被扒出在其9歲時曾發視頻稱：「我的財富目標是今年去外面賺一點錢。」（取材自微博）

盛艾敬是A2O LITE中年紀最小的團員之一。（取材自微博）

網友二創李秀滿（右前）和俞永鎮（左後）AI翻跳視頻。（視頻截圖）

盛艾敬被稱舞蹈動作扎實，不像是每小時200元人民幣課程就能訓練出來的。（取材自微博）

盛艾敬赴美參加比賽時的vlog。（視頻截圖）