大閘蟹今年只要1隻5元 因為這個原因走下神壇…

大閘蟹選秀。（取材自紫牛新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 大閘蟹今年因產量暴增、氣候友善與養殖技術提升而大降價，但精品蟹仍因稀缺與高成本維持高價，市場呈現明顯兩極分化。

當你有什麼想吃又吃不起的東西，用不著反思自己「工資漲了嗎」，你只需要耐心等一等，它們價格愈是瘋狂，往往意味著離崩盤愈近；大閘蟹亦如是。

往年價格高不可攀的大閘蟹，今年走下了神壇？以較受歡迎的2.5兩母蟹為例，去年電商 貨每隻要35元（人民幣，下同，約5.24美元）到45元，今年一般在25元上下，上海水產市場更出現小規格蟹5、6元的低價，上海饕客也直呼「從沒見過這價」，吃蟹門檻大幅降低。不過，真正膏滿黃肥的精品蟹價格依然堅挺，呈現冰火兩重天，原因是禮品經濟泡沫破裂等因素所致的價格兩極分化，大閘蟹正經歷一場價格體系的重構。

今年豐收 卻沒趕上節日

據「酷玩實驗室」微信 公眾號報導，以前許多人對大閘蟹的印象，不外千元面值蟹卡、高端精緻禮盒；而2026年的大閘蟹，則可見路邊攤甩賣或是大批堆滿超市特價區。降價最根本的原因在於螃蟹太多了，據業內專家表示，今年的大閘蟹全國總供給可能創下歷史新高，有望首次突破100萬噸，相比起2025年的93.9萬噸，同比增長了大約6.5%，江蘇、湖北等主產區個個豐收，單產普遍提升10%到20%。

平攤到14億中國人頭上，相當於每個人能分6隻2.5兩的蟹。

大閘蟹蟹殼上通常會掛有帶有防偽標誌或NFC晶片的「蟹扣」，方便消費者掃描驗證產地。（取材自微信）

大閘蟹金黃飽滿的蟹黃與濃郁的蟹膏。（取材自微博）

準備進行烹調的大閘蟹。（取材自微博）

大豐收背後，是天時地利。螃蟹蛻殼和生長最怕持續的盛夏極端高溫，高溫導致水溫飆升，一方面會讓大閘蟹食欲不振、無力蛻殼甚至直接熱死；另一方面，高溫會讓池塘裡的水草成片腐爛，引發水質惡化和嚴重缺氧，導致大閘蟹大面積死亡。

2026年天公作美，長江流域等主產區打破了前兩年的極端高溫魔咒，不時有雨水和冷空氣跑來降溫，這使得蟹塘水溫沒有像過去那樣連續數周卡在35℃以上的「死亡線」。環境對大閘蟹非常「友好」，水草也生長茂盛，水質維持得極好，蟹群不僅成活率顯著提高，而且每一次蛻殼都非常順利。

再加上養殖行業愈來愈流行高科技，蝦蟹耦合生態養殖、耐高溫水草栽培以及菌藻平衡調控技術，甚至直接上物聯網對水質進行監測，都大大增強了蟹塘抵禦自然風險的能力。之前科學家選育諸多的新品種，也開始逐步入塘規模化養殖，它們普遍生長速度快、抗病性強，規格和肥滿度還更佳，大幅提升了畝產上限。

今年大閘蟹大豐收。（取材自微信）

蟹卡曾風靡一時。（取材自微信）

另一方面，如今大閘蟹早已不再是陽澄湖的專屬，也不是長江中下游的特產，因為養殖技術不斷擴散，至今全國已有28個省區市投入大閘蟹養殖，比如，四川有都江堰大閘蟹，山東有黃河口大閘蟹，遼寧有盤錦稻田蟹，連新疆、青海都有冷水大閘蟹，把自己打造成了精品產區，供應量當然大。

天量供應，又碰到經濟周期。過去大環境景氣的時候，大閘蟹的銷售極度依賴送禮經濟，用於商務宴請、企業團購和節日福利，普通家庭一般也是買來送親戚朋友或者聚餐吃，大閘蟹因此直接進化出蟹卡形態，方便送禮者攜帶和儲存，甚至衍生出了二級市場，化身可以買賣回收的紙上金融產品。

然而，現在作為傳統「送禮大戶」的企業，普遍勒緊褲腰帶過日子，大幅縮減了員工福利與客戶拜訪預算，大閘蟹銷路瞬間萎縮。再加上，往年大閘蟹的集中上市時間多在中秋之前，緊接著還有十一長假，剛好匹配上請客送禮需求；而2026年的氣候環境讓大閘蟹增產，卻到10月中旬蟹塘才真正開始大規模捕撈螃蟹，此時已經失去了最大的節日消化市場，養殖戶只能想辦法促銷，否則連成本都無法收回。

這就逼著大閘蟹回歸普通餐桌，以前送禮的普通款，降價下放到商超，以前商超賣的小蟹，直接被丟去了菜市場甩賣。

在超市便宜賣的大閘蟹。（取材自微信）

大閘蟹引進高科技養殖技術。（取材自微信）

新選育的陽澄湖1號蟹種。（取材自上海電視台）

價格分化 冰火兩重天

報導指出，雖然普通級別的大閘蟹一路跳水，但高端產品依然價格堅挺，可謂冰火兩重天。

單隻半斤以上的精品大閘蟹，目前出水價依然穩定在150元/隻左右，公母一對約300元。正宗的陽澄湖大閘蟹價格，也與去年基本持平，3兩母蟹和4兩公蟹的價格大約在每隻80元左右，並未參與這場慘烈的價格戰，部分頂級精品大規格蟹，價格甚至還同比增長10%到25%。天生就培育成白色的高價「白玉蟹」，4兩以上規格，要價接近300元，還沒上市就有數萬隻被上海、杭州等高端消費市場搶先預訂，處於極度緊俏狀態。

誘人的蟹膏。（取材自微博）

往年頗為暢銷的大閘蟹高端禮盒。（取材自微信）

高端大閘蟹之所以供不應求，核心原因在於其養殖難度極高、成本也高，跟普通大閘蟹不是一個邏輯。

追求超大規格，本質上是在逼迫大閘蟹去挑戰自己的生物學極限，當它的體型大到一定程度時，肌肉力量增長就跟不上體積和重量了，而蛻殼恰恰就需要，大閘蟹在狹窄的舊殼裡用肌肉艱難克服摩擦力，把身子抽出來。如果螃蟹前期營養積蓄稍微不足，或者蛻殼時間過長，它就會在蛻到一半時因為能量耗盡、器官衰竭而卡死在殼裡。

今年雖然整體氣候友好，但要突破行業公認「公半斤、母4兩」的生長極限，依然需要對大閘蟹進行特殊的精細化餵養，還需要螃蟹自己有極強的基因，再加上點運氣。

你可以理解為，養得愈大，蛻殼死亡率愈高。所有在生長過程中死掉的蟹，其浪費的養殖成本都要攤進倖存者身上，最終體現在價格上。而精細化餵養的飼料成本，本來就十分昂貴，為了讓螃蟹長足個頭、膏豐肉甜，養殖戶在生長的關鍵期，特別是第三次蛻殼後，會持續大量投餵新鮮的小雜魚、海鮮碎渣，還要餵高品質的玉米以及活體螺螄，保證營養均衡。

錯過秋天 有錢也買不到

其實經濟周期調整，對普通薪酬階層的消費能力影響更大，而處於財富金字塔上面的人群，其核心資產和購買力並未發生根本性動搖。對於有錢人來說而言，稀缺性很重要，而大閘蟹生長周期決定了它屬於「秋天限定」，別的時間再有錢也買不到，所以，他們會在短暫的吃蟹季，花幾倍的價格去追求品質，就是要「最大」、「最好」。

送禮的需求，其實出也出現了萎縮，但沒有完全消失，愈是經濟大環境承載壓力時，維繫核心優質合作關係的宴請，愈需要通過「稀缺食材」來彰顯誠意，桌上如果擺上一盤半斤以上的「蟹王」，其強烈的視覺衝擊力和尊貴屬性，能瞬間拉高整場宴席的規格，讓客人感到備受重視，留下深刻的印象。

在全國的大閘蟹產量中，高端精品蟹只占不到10%，因為產量稀少、極具辨識度，天然具備了極強的面子效應，依然有它的生存空間，也賣得上價。

而對於網上流傳著大閘蟹「全面滯銷」和價格「全面崩盤」的說法，大閘蟹行業協會緊急闢謠。蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會10月19日發的公告指出，網傳「全面滯銷、價格腰斬」的說法混淆了產區邊界，正宗陽澄湖大閘蟹供需平穩，不存在庫存積壓、崩盤甩貨等情況。

央視記者還走訪了江蘇省無錫市朝陽農貿市場水產區，大閘蟹價格確實較去年同期實惠不少，12元就能拎走一隻二兩半的母蟹，有市民一口氣挑了十多隻。水產區經營戶表示，今年產量大、貨很多，大量上市價格就很低；經營戶的直觀感受是，價格下降是因為集中放量，產量提升，並不意味著銷路受阻。

中國當前經濟偏冷，高價白酒飛天茅台價格也直直落。(中新社資料照片)

東阿阿膠在十幾年間累計提價近20次。（取材自微博）

高端飲食的宿命 從高價神話到需求退潮

大部分產品回歸家庭餐桌，小部分尖貨被有錢人捧上天成了奢侈品，大閘蟹的遭遇，是不是有點似曾相識呢？白酒就是其一。

2016年至2021年，白酒行業出現一輪長達5年的「醬香潮」與「消費升級」超級大牛市，各大白酒品牌紛紛漲價或者推出高端產品，青花汾等二線品牌都賣到了千元以上，平時20多塊的牛欄山二鍋頭都敢出單瓶幾百元的新品，2021年的巔峰時期，53度的飛天茅台的原箱單瓶批發價直接達到3800元，散瓶也炒到了3200元以上。

大A的股價也直接徹底癲狂，2020年前後，貴州茅台的市值一度超過了幾大國有銀行，成功登頂A股第一。做黃金的公司、做遊戲的、做包裝的公司，紛紛發布公告稱要跨界去貴州茅台鎮「買酒廠」或「跨界釀酒」，只要沾點邊，股價就直接漲停。

茅台、阿膠 瘋狂後落寞

然而瘋狂之後是落寞，從2023年開始，白酒消費大幅萎縮，之前繁榮期釀出的天量庫存，都成了沉重的包袱，絕大多數次高端和中端白酒全面爆發「價格倒掛」，即電商平台、菸酒行的實際零售價，遠低於廠家給經銷商的規定出廠價，經銷商為了回籠流動資金去庫存，開始瘋狂打折甩貨，品牌的價格體系全面崩塌。2025年，一直溢價賣的飛天茅台，都在電商百億補貼區域出現比指導價略低幾塊錢的貨源，而且不用搶購。

經過幾年痛苦的清庫存之後，原來衝高的白酒品牌們，相繼回到了自己應該待的價格區間，甚至比之前更便宜。這跟大閘蟹走向價格分化經歷，幾乎一模一樣。

茶葉、阿膠、藏紅花、蟲草等貴族水果也是如此。

網友分享這一大串陽光玫瑰不到10元人民幣。（取材自微博）

從2006年到2018年，東阿阿膠在十幾年間累計提價近20次，阿膠塊的零售價從最初的每公斤100多元一路飆升至接近6000元/公斤，國內其他企業也紛紛開始搶驢，一度嚇得非洲、南美對華實施驢皮禁運。但最終結果是，消費者看到250克一盒的阿膠漲到1500元，突然想通了，直接不買，經銷商很快就被逼的停止拿貨並低價拋售庫存，囤積多年的阿膠「堰塞湖」瞬間決堤。

2016年前後，「陽光玫瑰」剛從日本引進中國時，地頭收購價高達每斤100元到120元，種一畝地收益能達到數萬元甚至十幾萬元，引發全國各地瘋狂搶種。但隨著供應持續增加，以及眾多果園犧牲品質換產量，陽光玫瑰很快就失去了貴族身分，變成了每斤不到20元的大路貨，只剩極少數還能賣到百元以上。現在，他們又砍掉「陽光玫瑰」，種起了新的貴族品種「尼娜皇后」，又一輪的循環開始了。

這些曾經的高端飲食，無一例外都經歷了「高價神話 → 瘋狂擴產 → 需求退潮→ 價格暴跌並兩極分化」的起落周期。它們的轟然墜落，也共同驗證了一個商業鐵律：沒有任何一種商品，能僅憑「講故事」、「炒作稀缺」和「依賴送禮場景」維持永恆的高價。 當大眾的口袋收緊，多數人消費回歸理性，所有缺乏底層高門檻技術壁壘、又無序擴產的東西，最終都逃不過跌落凡間然後價值重塑的命運。