花費百萬人民幣的留學生 靠「上門做飯」謀生

不少留學生選擇「上門做飯」的直接原因是生存壓力，伴隨而來的還有「靠自己把生活過得愈來愈好」的成就感。（取材自南方周末／受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 越來越多中國留學生在海外放棄專業對口，轉而靠上門做飯、私廚等服務維生或創業，既反映就業壓力，也凸顯華人社區對家常中餐的穩定需求。

前言：在學歷光環的期待與職業現實之間，愈來愈多選擇從事「上門做飯」行業的中國留學生 ，在「我要活下去」的大前提下，正一個個成了「出去一個好留子，回來一個好廚子」的模樣。

在海外社交媒體平台搜索發現，來自中國的海外畢業生，跳出「專業對口」的職業路徑，轉而進入上門私廚、訂製家政等服務類賽道的例子逐漸增加，有人一個月收入純利潤就超過10萬元人民幣（約1.5萬美元同）。他們當中，多數起初是基於在異鄉求學面臨的經濟壓力，而不得不選擇這個行業賺學費、生活費，也有部分只當它是副業和過渡。但行業裡可能產生的風險，和「留學花費百萬、最後給人上門做飯」的質疑聲，始終如影隨形。

愈來愈多海外畢業生進入上門私廚服務類賽道。（取材自南方周末／受訪者供圖）

★父破產 電影生改行做飯

據南方周末報導，吳欣子的人生轉折點，出現在畢業典禮前。彼時，吳欣子住在美國紐約曼哈頓市中心的公寓裡，四年電影製作專業的本科即將讀完，計畫找一份導演相關的工作。父親的一通電話，打亂了所有計畫，父親說，家裡的產業撐不下去了，只是硬撐著供她讀完了書，如果要留下，生活費得自己解決。

於是，吳欣子先把車賣了，接著開始找工作。原本想著能進片場，找份「體面」的工作，但投了不少簡歷均無回音。後來輾轉進劇組拍微電影、廣告，跟組一天工資500美元，但扣完稅到手直接砍半。為了省錢，最窘迫時，吳欣子靠轉賣手裡的限量版球鞋維持生活。

後來，她在朋友建議下，在洛杉磯做家政阿姨，但一天工資180美元，比市場價低了近一半，「沒經驗只能被當作廉價苦力」。不過，吳欣子留意到，當地上門做飯的需求不小，「洛杉磯是全美西海岸華人最多的城市，生活成本高，雙職工家庭負擔不起住家阿姨。但請鐘點工做一頓飯，時薪35到60美元，很多家庭還承擔得起。」

吳欣子會做飯。小時候父母忙，放學回家後，吳欣子就自己做蛋炒飯、炒豆芽。去美國留學之前，吳欣子想去澳洲學習烹飪，但父親覺得花幾百萬元留學，學廚師「不體面」，勸她學電影。「兜兜轉轉，最後還是回到了廚房。」吳欣子笑稱。

看準「上門做飯」後，吳欣子立刻買機票回中國，在烹飪機構報了「一對一」訂製班，學了在洛杉磯最受華人歡迎的川菜和粵菜共十道菜，七天速成，學完立刻飛回洛杉磯，在社交平台上發了菜品圖，就開始接單。

和吳欣子的被動轉行不同，張華做上門私廚，是畢業找工作期間的過渡。張華是四川人，在雪梨讀完大學後，一邊找本職工作，一邊想找點事做補貼生活。他在社交平台發了「上門做川菜」帖子，客戶大多是附近的留學生，一單做三、四個家常菜，一兩個小時就能完成，時薪30澳元(約139元人民幣、21美元)。在張華看來，時間靈活，能兼顧找工作，收入比普通兼職高，還不用看老闆臉色，「比起『學歷浪費』的爭議，先站穩腳跟更重要。」

上門做飯的中國留學生正在備料。（取材自微博）

★月收7萬 做一頓賺一頓

兩、三個月時間，吳欣子在洛杉磯華人圈裡攢出了口碑，約她上門做飯的客戶愈來愈多。吳欣子算過一筆帳，只要肯工作，飯菜口味過關，有穩定客源，按照工作時長計算，一個月能有7萬元人民幣左右的收入。吳欣子的定價在洛杉磯屬於基礎水平，長期固定客戶按40美元1小時計費，三小時起做；宴請聚餐類訂單每小時68到80美元。目前吳欣子有五、六十個固定客戶。

吳欣子說，每個月扣完稅，扣掉房租，剩下的要覆蓋吃飯、各類保險和稅費，實際結餘並沒有外界想像的多。「通勤成本是大頭。」吳欣子一天跑三家客戶，通勤時間近兩個小時，大洛杉磯地區油價不低，車輛損耗、違章罰單要自己承擔。「這是做一頓，賺一頓的體力活。」吳欣子說，剛開始，晚上回家渾身痠痛，後來才慢慢適應，「周末至少要留一天在家睡覺補體力，不然扛不住。」

中國留學生分享自己上門給外國客戶做的中式火鍋餐。（取材自小紅書）

「每天結束的時間大概是晚上9點左右，回到家將近10點。」吳欣子說。最累的一次，吳欣子一天接了四家的單，最後一家是夜宵聚餐，晚上8點半開始，一直做到凌晨1點半。那天吳欣子一共做了20多道菜，聞了一整天油煙，全天沒胃口吃飯，只在回家路上啃了個麵包補充能量。

★東京私廚 時薪約160元

在東京，中國留學生 陳檬也在做著上門做飯的生意，與吳欣子不同，上門做飯對她而言是副業。陳檬是當地一名攻讀製藥工程專業的研究生，她說，上門做飯收費按小時計算，標準是每小時4000日圓（約160元人民幣、25美元）。陳檬常服務的是東京富人區，遇上天氣炎熱的時候，有些客戶還會額外給一點辛苦費。這份兼職的收入，能覆蓋她約80％的生活開支。

她對比過東京的普通兼職工作，711便利店時薪約1400日圓，超市時薪在1200到1400日圓之間，「不僅收入不高，工作累，對日語口語的要求還高；且日本各地口音混雜，有些人說話含糊，聽起來很吃力，相較之下，上門做飯的收入更高，也多是和在日華人溝通，語言壓力小。」

★華人雙職家庭 主力客群

事實上，海外華人上門做飯這門生意並非近年才出現。早在上世紀80、90年代，海外華人社區裡就有「做飯阿姨」的存在。在美國生活了近十年的林靜丹說，疫情之後，美國很多小體量華人餐館資金鍊斷裂，頻繁關停，外賣配送時間延長，同時大量華人居家辦公，對家庭餐食需求大，一批年輕留學生開始在社交平台上發帖接單，表示可以上門做飯。林靜丹也觀察到，「留學生們不再執著一定要找到好工作，反而更傾向靈活性更高的工作。」

林靜丹生活在美國加州爾灣，家裡有兩個孩子，她也是從疫情期間，就開始固定請留學生每周上門做飯兩次。她是四川人，平時工作很忙，沒時間給孩子做中餐，「自從請留學生上門做飯後，兩個孩子都很喜歡。」

像林靜丹這樣的帶娃家庭，是上門做飯服務的主力客群。他們的共同特徵是，有一定經濟基礎、對飲食品質有要求。林靜丹算過，請人上門做飯，比請住家保母便宜得多。

「很多華人不願意吃改良的美式中餐，想吃正宗的、最新鮮的傳統中餐，上門私廚剛好匹配需求。美式中餐為迎合本地口味普遍調整做法，酸甜口菜品占比高。」吳欣子說，這與傳統家常中餐差異明顯。此外，不少華人沒有給小費的習慣。吳欣子的客戶裡，大部分都是中國人或美籍華裔。

還有一類客戶，是出於社交和體面的需要。吳欣子接過不少聚餐宴請單，客戶在家中招待朋友或商業夥伴，「請私廚上門做一桌正宗中餐，比去餐廳更有面子，也更私密」。這類訂單的客單價通常比普通單要高兩到三倍。

在瑞士留學的劉冉霖，打算將「上門做飯」做成一項長期事業。（取材自南方周末／受訪者供圖）

●質疑聲中 有人暫時過渡 有人打造餐飲事業

留學花費百萬，最後給人上門做飯？這是受訪者們都聽到過的質疑聲。

吳欣子也不例外，有一次，她在上門做飯期間，隔著廚房就能聽到女客戶和家人在客廳裡議論她的聲音，稱「還以為自己是嬌貴公主，現在還不是來我們家做鐘點工？」吳欣子選擇不反駁，默默地把飯做好，結束完工離開後，負面情緒攢到頂點，在屋外大哭。

「當你連下一頓飯都吃不上、連明天住在哪裡都不知道的時候，所有的精力只夠解決一件事，活下去。」吳欣子說，所謂的「職業體面」、「學歷價值」，在生存面前，都變得不再重要。

同樣面對「留學生上門做飯」的爭議，在瑞士留學的劉冉霖，以訂製化的私人宴會和家宴為主。他將這份工作定位為高端私廚，以公司化模式運作，打算做成一項長期事業。但從事餐飲行業這條路，一開始就遭遇了全家人的強烈反對，最終雙方各退一步，劉冉霖報考了瑞士洛桑酒店管理學院。

留學的成本並不低，本科純學費一年為30萬到40萬元，加上吃住開銷，平均一年也要40多萬到50多萬元，學費一直由家裡承擔，不過劉冉霖很早就開始自己賺取生活費。大二那年，劉冉霖和朋友在宿舍做起了「快閃餐廳」的生意，賺的錢基本能覆蓋日常開支。劉冉霖在大三的行政實習階段，順勢註冊了自己的公司，創業方案也通過學校創新中心審核，獲得不少啟動資金等創業支持。

劉冉霖的上門私廚定價不低，大多是一價全包的訂製套餐，為各類高端場合量身打造。據他透露，綜合季節因素和全年平均水平，單月銷售額可達10萬多元；旺季時，純利潤可以達到10萬元以上。

目前，劉冉霖一邊在瑞士洛桑大學攻讀經濟學研究生，一邊運營著自己的私廚公司。在現階段，除了上門私廚，公司還做餐車、外賣等相關業務。劉冉霖說，他以後想開一家米其林三星餐廳，擁有屬於自己的餐飲品牌，成為真正的名廚。

「除了傳統的代購、地接、學業輔導，上門做飯是近兩年快速冒頭的新門類。」從事留學諮詢行業多年的周榮晟表示，最開始以為只是個別學生的臨時過渡，後來發現在海外就業市場收縮背景下，愈來愈多留學生主動調整預期，用生活化技能對接本地華人需求。

在日常的客戶回訪中，他明顯感覺到，選擇靈活服務業的海外畢業生在逐年增加，「談不上浪費學歷，先站住腳，是海外生活的第一步。」

但這門生意也伴隨著難以迴避的風險。由於上門做飯使用的是客戶的廚房和食材，一旦用餐後出現食物中毒或腸胃不適，責任界定往往十分模糊。

從事律師行業十餘年的吳勇太表示，在海外做上門私廚，從業者理應提前熟悉當地食品安全法律，在服務前與客戶明確約定食品安全責任範圍，並保留食材採購、烹飪過程的相關紀錄。但從業者大多是留學生，主要通過社交媒體平台與客戶溝通對接，目前很少有人會簽訂協議，「真出了問題很難舉證」。

此外，由於缺乏官方平台擔保，交易雙方的權益保障高度依賴民間信任，風險敞口也更大。人身安全也是行業從業者普遍要面對的現實問題。

在吳勇太看來，海外華人上門做飯的興起，「打破了海外就業只能依賴學歷、本土職場的固化認知」；依託華人社交群內部需求，將廚藝這類生活化技能轉化為穩定收入，這也是海外留學生生存策略靈活性的體現。