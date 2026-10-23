尊界V800「煞車門」 一場輿論風暴揭平台、企業、政府權力關係

尊界V800宣傳圖。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 尊界V800煞車門從車輛安全爭議演變成平台、企業與政府角力，相關視頻與報導遭限流下架，官媒後續轉向批評懂車帝，並等待聯合調查組核查真相。

針對吵得沸沸揚揚的尊界V800「煞車門」事件，民眾終於等到工業和信息化部、中央網信辦等三部門宣布成立聯合調查組開展核查，但距事發日已一周。這起攸關行車安全的事件在這一周內歷經了什麼樣的角力與決策過程，凸顯中國媒體審查、公眾知情權及媒體監督功能孰輕孰重的爭議。

尊界V800在展示會場。（取材自安徽網）

中國知名汽車資訊平台「懂車帝」近日發布對電動車 尊界V800的測試視頻，顯示多輛測試車在緊急制動過程中制動踏板支架斷裂。事件迅速引發輿論關注，然而，相關視頻隨後在多個平台遭下架或限制觀看，在官方定調之前，多數主流媒體保持沉默，新華社相關報導也被刪除。媒體分析指出，這場煞車測試演變成中國輿論風暴，並引發官方高層關注與謹慎處理，並非僅因一款新車的品質爭議，更多在於疑似事件背後的華為因素。

豪車制動踏板 支架斷裂

據BBC(英國廣播公司)報導指出，涉事車款屬於科技巨頭華為的「鴻蒙智行」版圖，是華為和江淮汽車(JAC)聯合開發、定位為百萬級別超豪華智能電動車。尊界已推出三款車型，其中就包括這次的主角——售價76.6萬元(約11.4萬美元)起步的尊界V800，8月5日正式上市，8月底至9月初才完成首批車主交付。

10月8日，懂車帝在多平台發布測評視頻，稱自購3輛全新尊界V800，進行100公里／小時至零的緊急制動測試，測試中，3台車均出現制動踏板支架斷裂情況，且斷裂位置高度一致。

懂車帝與視頻社交平台抖音、抖音國際版(TikTok)同屬字節跳動(ByteDance)旗下品牌，提供汽車資訊、價格參考以至於二手車交易服務。其官方公布日均活躍用戶超過1000萬人。

制動煞車這樣最基礎的用車安全問題在中國快速引起很多民眾深表擔憂。尊界汽車在當天發布回應，稱尊界汽車的制動系統按照高於國家標準、高於行業標準的要求完成全流程開發和驗證，且「首批車輛交付以來，在用戶實際使用場景中，未發生制動踏板支架底座斷裂故障。」聲明並指將進一步優化該部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。

事件發生後，10月8日和9日，江淮汽車股價連續兩日跌停，市值蒸發超過百億。

10月13日上午，尊界汽車再發回應，稱第三方檢測機構對V800制動踏板檢驗結果合格。

懂車帝測試尊界V800制動。（取材自觀察者網／懂車帝視頻截圖）

測評視頻、報導遭移除

報導稱，事件至此尚是關於車輛安全本身的討論、尊界V800是否值得被信任，然而隨之更值得關注的是，懂車帝關於尊界V800的測評視頻開始從多個平台上消失或顯示「經用戶投訴並經平台審核，涉及違規內容」。中國官方新華社也刪除了對此事件的報導。

直到10月11日，人民日報客戶端發文，標題是「四部門聯手，對速成車說『不』！」，北京市委機關報「北京日報」旗下微信號「長安街知事」同日也發文評論尊界測評事件，將輿論焦點集中在用車安全問題上。此後的幾小時內，中國大量官方各級媒體集中跟進，把討論集中卡在民眾最為關心的安全問題上，對品牌方、刪文和下架視頻隻字不提。

10月12日上午，浙江省委宣傳部官方微信號發文「尊界V800風波需要一個真相」，質詢到底是車有問題，還是懂車帝刻意製造問題、譁眾取寵。這篇報導被前資深媒體人胡錫進轉發，他在微博指出尊界和鴻蒙智行需要直面批評和質疑。10月13日上午，浙江宣傳部官方微信號再度發文「品牌飯圈化的歪風該踩煞車」，影射尊界V800「不允許」批評，將相關討論沉寂的幾天概括為「飯圈化」的操作。

網友分享尊界V800裡電影觀影設備。（取材自小紅書）

網友分享尊界V800的內裝。（取材自小紅書）

企業強勢 平台有顧忌

報導引述香港浸會大學傳理學院新聞系閭丘露薇博士認為，平台先限制、官媒未及時介入的關鍵，是企業的公關能力和議價能力。平台主要是從商業角度考慮，被評測的企業愈強勢，平台就愈有顧忌。

以華為為例，它一向都很強勢，又很擅長把自身和「民族品牌」、「國家聲譽」綁定在一起，所以即便沒有直接的商業利益，平台也會擔心惹上政治風險，所以直接先限流、下架，求一個穩妥。

這樣由平台、企業、政府三方權力關係下臨時形成的「先平台處理、後官方定調」模式，影響了公眾所能接收到的資訊平衡，也使得媒體直接自我審查，以避開強勢企業，監督功能也逐漸萎縮。

媒體自我審查 功能萎縮

閭丘露薇並指出，同樣值得注意的，是官媒在一些事件上的表態，並不等於他們直接收到了中央宣傳部(中宣部)的介入指令，尤其是這種商業事件；「所以要看是否有網信辦(中國國家互聯網信息辦公室)禁令，這個我們從外面看不出來，唯一可以使用的方法，是看全部滅聲，還是只是部分。」

過去幾年，隨著中美科技競爭升溫以及美國多輪制裁，華為逐漸被部分官方和民族主義輿論塑造成中國科技自主創新的代表企業，也常被賦予產業競爭、國家實力和科技自主等更宏大的政治意義。與此同時，一些涉及華為產品、技術或商業策略的負面爭議，近年屢次引發外界對中國網路輿論環境的討論，「華為製造」在中國社交媒體上也成為一個調侃用的新名詞，用以調侃難以言說的產品質素。

部分媒體報導、產品評測或批評性內容曾出現刪除、限流或迅速降溫的情況。2019年，華為前員工李洪元被羈押251天後獲不起訴，事件曝光初期引發廣泛討論，但多家媒體報導和部分網路討論其後消失，引發外界對涉及華為議題輿論管理方式的關注。2023年，現任華為常務董事余承東和小鵬汽車創始人何小鵬展開智能駕駛的自動緊急煞車(AEB)辯論，牽涉到多起華為問界車型的事故，測評人士常遭大規模網路攻擊，測評內容也常被投訴下架。

但外界通常難以判斷相關處置究竟源於平台自行決策、企業投訴，還是更高層面的輿論管理要求。閭丘露薇說：「規則沒有明確寫出來，平台只能『寧緊勿鬆』，自己先做過濾。這種做法是在這樣的環境下必然出現的，不是個別平台的偶然選擇。」

B尊界V800在8月底至9月初才完成首批車主交付。圖為網民分享自己已開回家的新車。（取材自微博）

黨媒轉向批懂車帝：集裁判、運動員於一身

華為鴻蒙智行與江淮汽車共同打造的「尊界」V800，10月8日被車媒「懂車帝」發視頻踢爆煞車踏板支架接連斷裂 後，中國多家官媒態度不一，一度被質疑未為民眾權益發聲。直至10月17日，由中央宣傳部代管的中央黨報「經濟日報」發出評論，將重點指向懂車帝的「角色」，稱其集裁判員和運動員於一身，把測評「武器化」，很難建立公信力。這是黨媒首次批判懂車帝，被不少網民視為「官媒轉向」。

不談事件 談尊界處置

據經濟日報發出文章「『煞車門』不只拷問質量安全」，第一段不是先談事件過程，而是先說明了尊界的處置方式。

文中稱，針對懂車帝發布的尊界V800煞車踏板支架接連斷裂的測試視頻，日前企業說明稱，國家認可的第三方檢測機構檢測報告顯示，尊界V800制動踏板可以承受1500N（牛頓）的力度，符合行業標準，加嚴檢驗至縱向力3000N未出現裂紋和損壞。不過，懂車帝有關負責人就此連發多條微博，質疑說明內容，進而引發新的爭議。

文中指出，汽車質量安全問題鑑定，需建立在客觀數據和可覆核的技術分析之上。從目前雙方公開的信息來看，國家認可的第三方檢測機構受檢樣品在對應測試條件下符合要求，但不能僅憑這一結果，直接解釋此前測試中發生斷裂的具體原因；而懂車帝測試出現的煞車踏板支架接連斷裂，也不能直接證明所有量產車輛存在相同問題。真相有待監管部門調查核實。

自媒體將煞車踏板事件「娛樂化」，被部分官媒視為引導輿論。（取材自觀察者網）

面對質疑 企業應溝通

此次「煞車門」之爭，不僅映照出人們對汽車質量安全前所未有的重視，也折射出車企與媒體及公眾互信關係構建的必要。

汽車涉及成千上萬的零部件，「受配件質量差異、製造工藝水平、試驗環境和實際使用環境差異等因素影響，企業很難保證產品毫無瑕疵。有些設計或製造缺陷甚至要在消費者經過一段時間使用後才會呈現出來。」因此，國際通行做法就是廠家主動召回。產品有缺陷並不可怕，可怕的是企業不敢正視問題，不能正確應對。

對於車企來說，愈是面對各種質疑，愈要與媒體及公眾坦誠溝通。此次「煞車門」之爭，雖然沒有證據表明那些網上消失的視頻、圖文是該企業所為，但極易讓媒體和網民產生不好的聯想。當然，媒體也不能藉此風波，把「速成車」的行業亂象標籤隨意貼到這款車型上，甚至貶低整個中國新能源汽車產業。如果產品確實有質量缺陷，該召回的理應主動召回。

值得關注的是，此次「煞車門」之所以爭議較大，還在於測試方的「角色衝突」。汽車測評是一門專業且具公信力的活動。國家網信辦和市場監管總局今年6月聯合印發的「網絡測評活動規範」明確規定：「從事網絡測評活動，涉及對產品功能、性能等項目測試，應當委託具有法定檢驗檢測資質許可的檢驗檢測機構按照相關標準以及技術規範開展測試。」「接受第三方委託、贊助或者與測評樣本相關方存在利益關係的，應當作出顯著提示。」這對測試方資質、方法及利益迴避方式提出了具體要求。

測評武器化 影響生態

文中稱，懂車帝作為抖音集團旗下的汽車信息與交易服務平台，一邊對車企產品展開測評，一邊又靠車企和經銷商廣告投放、線索導流獲利。這樣的商業模式，本質上集「裁判員」和「運動員」於一身，存在利益衝突，很難建立公信力。如果任其濫用非標極限測試，將測評「武器化」，最終受傷害的是中國汽車產業生態。

當前，中國正處於從汽車大國邁向汽車強國的關鍵時期。由大變強，從來不是平台多發幾段測試視頻，憑藉流量優勢引爆網絡對立情緒來實現的；也不是車企自說自話，依託極端「粉絲」對「自家」品牌的維護來實現的；唯有車企、媒體與監管部門三方攜手，恪守專業與透明準則，共同構建健康的產業生態，方能助力中國汽車產業完成這場歷史性跨越。

尊界V800「煞車門」事件至今未查出責任歸屬。（取材自觀察者網）

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