「我真扛不住了…」 小吃攤主成網暴下亡魂

女顧客發布的「避雷帖」。（取材自大皖新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 四川宜賓攤主胡二妹因10元炸菜糾紛遭多平台差評與網暴後跳河輕生，事件暴露出平台算法放大衝突、消費評價失衡與網暴傷害小商戶的風險。

10元炸菜，一份土豆，一則避雷帖，一條人命，和一個家庭的崩塌。消費者有表達感受的權利，但網路不是戾氣的宣洩場，消費留言不該成為刺向他人的網暴利刃。

四川宜賓33歲攤主胡二妹因10元（人民幣，下同）炸菜份量糾紛，被顧客在多個平台發布避雷帖後遭網暴，最終留下丈夫和兩幼子，跳河輕生，她留下的遺書稱「避雷視頻成了壓垮我的最後一根稻草」。警方介入調查，找到了發帖顧客，對方稱自己正在孕期，只是分享真實消費體驗，無惡意，並表示自己也遭到網暴。

事件引發輿論反思，質疑平台算法將10元差評推成集體審判，放大網暴；類似事件早發生多次，卻始終未能有效防範。

只因炸菜沒加土豆

據華商報大風新聞報導，事發在10月6日，一名女顧客在胡二妹的攤位上買了炸菜，因對菜量不滿，在多平台發布差評，稱「避雷某某銅鍋洋芋，老闆娘玩不起，嫌菜堆高了就不給加土豆。10塊錢一份的炸菜，堆得多了就不讓夾菜了。我買一份肯定要吃飽啊，玩不起開什麼店呢？後面直接就不給加土豆了，兩份都沒有加土豆，一臉高傲的樣子，搞得好像誰欠你一樣。」隨後，在相關帖文評論區出現大量針對攤主胡二妹的差評。

胡二妹的丈夫說，該顧客購買的10元炸菜為自選模式，有20餘種菜品任選，裝滿一筐後，再視情況給顧客添加炸土豆條。菜夾多了土豆就加得少，菜分量特別多就加不了土豆條，但會向顧客說明。

因為持續遭受網暴，胡二妹選擇輕生。她留下遺言稱：「這兩天我經歷了在我心中的網暴，吃炸菜說沒有加土豆，下面一些評論擁上來，有說服務差的，有說味道不好吃的。」她坦言小攤經營壓力大，「我每天睡覺不超過六個小時，最後換來這樣的避雷視頻」。

目前，高縣慶符鎮政府和警方正聯合處理此事。事發後，發布避雷帖的顧客通過個人社交帳號發文回應：「我清楚大家的惋惜與悲痛心情，我同樣深感遺憾。但我發布的僅僅是本人真實的消費體驗評價，無任何惡意、無任何煽動、無任何捏造事實。我覺得我不該因為一場意外悲劇被無限追責、被全網審判。」

「壓垮我的最後稻草」

「朋友們你們吃過我的土豆嗎，我真的那麼不堪嗎？永別了，我可憐的兩個孩子，媽媽是無能的媽媽，孩子恨我吧，我不好！」這是胡二妹發布的最後一條朋友圈。

在此之前，胡二妹每天發布的內容都是出攤提醒，並配上自己售賣的炸串、狼牙土豆、涼麵、包漿豆腐等小吃照片。此外，她還偶爾發布一些備料的照片視頻，來展示菜品乾淨衛生，以及工作的熱情。

如此樂觀的一個人，卻最終在自己的遺言中寫道：「對不起，我的家人，我的孩子，還有擺攤一直默默幫助我的孃孃，我讓你們失望了，是我太懦弱了，這次我真的扛不住了！」「從出攤這幾年，我基本都是凌晨1點以後睡覺，出攤雖然辛苦，但節省點，支起了我的小家庭開銷。」胡二妹在遺書中說，因為長期熬夜到凌晨，頭髮大把大把地掉，「壓力挺大的，我愛哭，愛胡思亂想，是我最不好的弱點」。

對於自己經受的差評與網暴，她表示：「我回憶我擺攤以來，我經常都想得是份量拿足點，只有及（極）少數及（極）少數沒有加土豆，是確實菜品選足了，沒有加土豆進去。」胡二妹說，液化氣、攤位租金、各種調味品都在上調，但她的炸菜一直保證20種以上的菜品。「謀生的壓力挺大的。」

「我看到了顧客發的避雷視頻，蜂擁而上的差評，心裡有的會委屈。」「從避雷視頻發出來，這兩天我的天空都是黑壓壓的，心裡就在想那個那個又差評了。」「我想誠心經營著小攤，避雷視頻（成了）壓垮我的最後一根稻草」。

幾句差評 毀了幾年商譽

胡二妹的攤位位於高縣夜市的最東頭，因家中行二，胡二妹便以此為名，在夜市街打出了「胡二妹銅鍋洋芋」的招牌。事發後，胡二妹的攤位再未營業。

何麗（化名）的攤位與胡二妹距離很近，她在此處擺攤兩年多，主要售賣當地的特色小吃葉兒粑。何麗說，胡二妹售賣的小吃乾淨衛生，味道也好，她很喜歡吃。「她是個很努力的人，特別勤奮踏實，經常中午前就出攤了，有時候晚上過了12點才收攤，等到家都凌晨了。她有兩個孩子，早上要送孩子去上學，還要買菜備料，一天能休息的時候很少。」

「她人很開朗，跟周圍的攤販相處很好，還能記得住客人的口味。每次我去買炸土豆，她都能記得幫我少放辣椒。」何麗說，「她的離開讓我們都很傷感，這兩天看著她的攤位，我的心裡空落落的。」

「這件事情對於我們這些商戶來說，都有著很大的觸動。」何麗表示，短短幾句差評最終造成一個生命的離去，這樣的悲劇值得大家去反思。

在何麗看來，那名給出差評的顧客「反應有些過激」。「吃的東西千人千味，顧客有不滿意的地方也正常，如果對食物口味、攤主態度有意見，下次不來就好了，沒必要在網上寫那些東西。」而且，「步行街上的小攤一般都是夫妻檔，是一家人謀生的飯碗。我們本本分分做點小本生意不容易，幾句不好的評價很可能毀了積攢幾年的聲譽。」

劉豐（化名）是步行街附近的一家餐廳老闆，主營燒烤。劉豐說，他認識的胡二妹是一個很有禮貌的人，和人打招呼都是笑嘻嘻的，「她賣的一份炸菜10塊錢，讓顧客自己裝滿一碗，實際利潤沒多少，顧客在網上到處發人家給的量少、態度差，明顯是帶著情緒的評價。」

劉豐說，經營餐廳多年，他有時也會面臨顧客給出的差評。「有些真心提出建議的，我們虛心接收加以改進，但那些無理的差評，我以前都會懟回去。」劉豐說，「剛開始遇到差評我也會想不開，很內耗，整晚都睡不著，後來慢慢就看淡了，現在我也不太理會這種事情。只是沒想到這樣的評價卻壓垮了胡二妹，釀成了悲劇。」

避雷帖圍攻 平台流量機制把惡意聚在一起

隨著事件在網路上發酵，許多網友對胡二妹的離世表達痛惜和憤怒。

有網友表示，他對這件事情中的「避雷」行為也感到無法理解：「現在已經到了對一份10塊錢的炸土豆都要網暴的地步了嗎？這麼斤斤計較，活得實在太累。」也有網友認為，在顧客帖文的評論區，很多跟風差評的人根本沒有去過胡二妹的攤位。「很多跟著差評一塊網暴的，並不一定真的吃過，他們才是雪崩中的一片片雪花。」

一名目睹全過程的網友描述：「大概10月7日的時候，社交平台給我推送了一篇『避雷』附近炸土豆的帖文，我點進去看的時候已經有兩、三百條評論了，高讚的都是罵店家的，還有不明真相的網友附和，有幾條幫著老闆娘說話的也被圍攻。」這名網友還提到，「小縣城就這麼多人，我在成都上班的朋友都刷到了，可想而知那個避雷貼被推了多少流，成千上萬的瀏覽量。」

不少網友從平台機制的角度進行了反思。「平台不生產惡意，但平台負責把惡意聚在一起。」一名網友評論道，「相關法律已經寫明，發現網路暴力苗頭時不得用算法推薦繼續推送相關信息，可現實是，一條10元炸菜的消費反饋，被流量分發機制推成了集體審判，吸引愈來愈多不相干的人參與這場鬧劇。」

有網友表示，顧客有權表達消費體驗，為其他消費者提供經驗參考，這本無可厚非，但帶有侮辱性言辭的「避雷帖」以及大量跟風謾罵已經超出正常評價的範疇，差評的邊界在哪裡，值得我們去反思。

大風新聞評論指出，一場由消費評價發酵而成的悲劇，讓我們開始重新審視網路評價背後潛藏的風險。

消費評價本是市場中雙向溝通的窗口，合理、善意、具備建設性的評價，理應得到尊重。但當評價脫離商品和服務本身，摻雜對經營者的人格否定與情緒宣洩，再借助網路流量持續傳播，無數負面聲音匯集一處，便會演變成一場線上公開審判。

流量不該建立在痛苦上

在這起悲劇中，網路評價體系存在著嚴重的代價失衡。發布負面評價的人，發言成本極低，而小商戶需要承受的卻是客源銳減、生計受挫，還要獨自應對接踵而至的非議。他們沒有專業輿情團隊支撐，面對鋪天蓋地的負面言論，僅憑簡單辯解，很難消解輿論帶來的巨大衝擊。

單獨的差評本屬於消費反饋，可一旦疊加網友跟風宣洩，再加上平台流量的推波助瀾，零散評價就會升級成對商家的全盤詆毀，最終演變為網路暴力，就可能成為壓垮一名攤販、一個家庭的最後一根稻草。

評論指出，在平台的流量算法中，充滿衝突感的避雷帖更容易博取關注度，算法便持續推送這類內容，將微小的消費糾紛不斷放大。平和理性的建設性評價常常無人問津，而帶有對立情緒的帖子，卻會被推送給網友。這類隱性惡意評價與跟風留言隱蔽性較強，很難被及時識別攔截。平台不能只追逐流量收益，卻無視內容擴散引發的連鎖傷害，流量增長也不該建立在普通人的痛苦之上。

同時也該意識到，一場網暴的平息，不應該是另一場網暴的開始。悲劇發生後，輿論槍口迅速掉轉，輿論矛頭迅速轉向最初發帖的消費者，這名顧客的社交帳號被圍攻，她本人也不得不發文回應「不該被全網審判」。如果一場網暴造成的悲劇，最終以另一場網暴來「討回公道」，那麼暴力只會在輿論場上循環往復，永遠沒有真正的終點。

很多人在情緒驅動下急於尋找一個「責任人」，用謾罵、人肉、集體聲討的方式宣洩憤怒，卻忽略了這種集體圍攻，本質上和此前壓垮攤販的線上審判並無二致。

真正的反思，不在於尋找一個可供全民討伐的對象，而是追溯事件鏈條，思考評價為何會越過邊界、算法為何會放大衝突、言論為何會匯聚成傷人洪流。唯有跳出以暴制暴的情緒怪圈，理性辨析事件因果，才能讓這場悲劇帶給我們真正的警醒，而不是讓網路暴力換一個目標再度上演。

胡二妹攤位招牌依然掛著，上面寫著「胡二妹 銅鍋洋芋 油炸串串」。（取材自華商報大風新聞）

事發後，胡二妹的攤位未再營業。（取材自華商報大風新聞）

胡二妹發布的最後一條朋友圈。（取材自華商報大風新聞）

不堪差評輕生的胡二妹，生前曾發視頻稱自己在中秋節回到老家。（取材自微博）

事發前，胡二妹每天在朋友圈發布的內容還有自己售賣的炸串、狼牙土豆、涼麵、包漿豆腐等小吃照片。（取材自華商報大風新聞）

女顧客給「胡二妹銅鍋洋芋」的差評。（取材自華商報大風新聞）

事發前，胡二妹每天在朋友圈發布的內容都是出攤提醒。（取材自華商報大風新聞）

事發前，胡二妹在朋友圈介紹自己處理食材的過程，並要大家放心吃。（取材自華商報大風新聞）

女顧客發差評時所附上指自己「吃不飽」的照片。（取材自微博）

胡二妹的攤位。（取材自華商報大風新聞）

胡二妹輕生的河流。（取材自大皖新聞）