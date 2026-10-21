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中國寵物殯葬 背後的灰色生意鏈 飼主很無奈…

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寵物殯葬背後有一條灰色產業鏈。（取材自封面新聞）
寵物殯葬背後有一條灰色產業鏈。（取材自封面新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

中國寵物殯葬市場快速成長，但因准入與監管不足，出現混燒、假燒、無證火化車等亂象，飼主付費後仍難確認骨灰真實性，業界與代表皆呼籲盡快立法規範。

對許多人而言，寵物不只是動物，更是朝夕相伴、無可取代的家人。當生命走到盡頭，飼主願意花錢為牠們舉辦告別儀式。原本寄託著情感的告別儀式，卻因不肖業者牟利而充滿不安與焦慮。

隨著中國寵物殯葬需求持續增長，相關服務卻因監管不足而亂象頻生，衍生出不少灰色生意。媒體調查發現，部分業者打著「一寵一爐」招牌，實際卻混燒多隻寵物，甚至偽造火化影片、使用無證流動火化車，讓飼主花費數百元（人民幣，下同）至數千元送別愛寵，卻連骨灰是否屬於自家寵物都無法確認。由於行業准入門檻與監管制度尚不完善，非法作坊得以低成本搶占市場。如何建立明確的行業標準，已成為亟待解決的問題。

流動火化車 太潦草

據封面新聞、華西都市報報導，江蘇某市，費南南的小貓「魔王」在寵物醫院去世了。從小貓出現不適到離開，才四五天時間，這讓費南南措手不及。醫院向她推薦了一家寵物殯葬店，服務包括遺體美容、告別儀式和紀念品。費南南交了1000元，等了兩個小時，一個四、五十歲的中年男子來接上她和她的對象以及「魔王」，三個人擠在麵包車的駕駛座和副駕駛座上，行駛好一陣後，來到一處偏僻的停車場。

寵物殯葬業者在告別式前為寵物修剪毛髮。（取材自小紅書）
寵物殯葬業者在告別式前為寵物修剪毛髮。（取材自小紅書）

男子打開後備箱，拉出一個火化爐，催費南南把小貓放進爐膛裡。費南南很意外，她以為，至少能在一個房間裡火化小貓，「火化爐裡也很髒，多次火化積累下來的骨灰都沒有清理過。」小貓去世後大小便失禁，她希望能好好地給「魔王」做完清潔，再好好告別，就像醫院推薦的那樣。

男子繼續催費南南火化小貓，她接受不了，決定不在這裡火化。男子很生氣：「我做這個行業十多年了，第一次遇見你們這樣的。」然後，他要費南南給200元才讓走。那是當天凌晨的零點，偏僻的停車場漆黑一片，費南南沒有辦法，給了200元才得以帶著小貓離開。後來，她經人介紹，才找到一家能舉辦告別儀式的寵物殯葬店。

上海的陸明，比費南南更早開始做準備，她的小貓「蒙蒙」得了多囊腎之後，換了三家醫院治療，身體仍然一天天變差，癱瘓後連上廁所都需要她扶著。她已經料到牠有離開的一天，今年5月，她開始聯繫上海能提供火化服務的店家。一番搜索之後，她發現，流動火化車幾乎是她不得不接受的現實，淘寶和小紅書上，她能接觸到的大部分的店家都是如此。

工作人員清掃寵物骨灰。（取材自封面新聞）
工作人員清掃寵物骨灰。（取材自封面新聞）

10月初的一天，「蒙蒙」在凌晨5點離開了。陸明給此前聯繫好的店家發去消息，準備火化。這家店承諾24小時提供服務，但陸明一直等到上午7點，客服才回覆她：「店員昨晚加班了，9點半才能開始火化。」

按照對方給的地址，陸明來到南橋鎮一處高架橋下。一個男子來接待，帶著陸明繞了很久的路，最後來到一輛停在荒地上的白色麵包車前，取出一個火化爐。

「打開火化爐，大約一米五長、一米寬的爐膛內有厚厚一層灰。」陸明說，男子拿掃帚把骨灰掃進簸箕裡，足足兩簸箕。陸明覺得他掃得太馬虎，自己上手又清理出半簸箕。回來後，陸明後知後覺：「那是很多小動物一起燒後留下來的骨灰。」

為了全程陪同，陸明在599元的火化費上還加了200元，「如果我不堅持陪同，我的小貓會不會也在自己不知道的情況下，成為這厚厚骨灰中的一堆？」

偽視頻 假燒亂象多

陸明的很多朋友都因為過於悲痛，選擇不見證自己寵物的火化過程。在無法看到的角落，商家如何操作，他們不得而知。

有業內人士表示，曾經有寵物殯葬店因拼接視頻偽造火化過程被投訴，被發現的原因是：每次火化完的骨頭畫面，都是同一個。

近幾年，寵物殯葬行業混燒、假燒的亂象頻發，網路反饋愈來愈多。

今年9月，廣州一寵物殯葬店用AI圖偽造殯葬過程，寵物主識別出對方作假後，店家退回了裝在紙箱裡、沒有經過任何清理的小貓屍體。2024年，一名寵物主的小貓骨灰盒被打翻後，發現其中裝著棕色的、像潮濕餅乾的碎屑，並非傳統認知中的灰白色、粉末狀的貓骨灰。新華社也曾報導，一名消費者購買了明確標註「單獨火化」的寵物火化套餐，到現場卻發現自己的寵物與多隻寵物一起焚燒。商家表示，如果想單獨火化，需要另外支付500元。

經過妥善安排的寵物告別式，讓飼主在寵物走後也能獲得心理上的慰藉。（取材自小紅書）
經過妥善安排的寵物告別式，讓飼主在寵物走後也能獲得心理上的慰藉。（取材自小紅書）

「蒙蒙」去世前不到6斤，放在爐膛裡只有一點點大。陸明帶來了骨灰罈，想請負責火化的人能在火化結束後立刻幫她封壇，上海的濕度太高，她不希望骨灰受潮。對方卻說，他沒帶工具。陸明提出可以跟他回公司拿，男子稱自己很忙。爭執了一會兒，客服打來電話，質問她「你想怎麼樣就怎麼樣？」

後來客服再次打來電話，要求陸明在淘寶上退款，私下把錢轉給負責火化的人。陸明拒絕了，她希望走平台，客服非常生氣地說：「你必須這麼做。你不退款的話，別想把骨灰帶走。」

為了緩和氣氛，負責火化的人和她聊天，說這一單，他還要給這個中介200元的抽成。陸明沒有再爭執，默默地將「蒙蒙」的骨灰收集起來，離開了。

沒門檻 好壞憑良心

王濤從業六年，在上海開了一家寵物殯葬店。在他的觀察裡，這一行沒什麼門檻，「有人就能幹」，幹得好壞與否「純憑良心」。

王濤舉例，「一隻10斤的小狗，一次火化的電費大概在5塊錢左右，燃油可能稍微成本高一點，幾十塊錢。」而行業收費從幾百元到幾千元不等，「暴利吸引了大量商家入場，從2023年開始，競爭明顯變得激烈。」王濤不得不將單價從1000元降到了七、八百元。實際上，除去房租水電和人力成本，他的店每個月收入在2萬元左右。

成都永新無害化處置有限公司暫存的火化後的寵物骨灰。（取材自封面新聞）
成都永新無害化處置有限公司暫存的火化後的寵物骨灰。（取材自封面新聞）

成都永新無害化處置有限公司（永新寵物殯葬）總經理徐亞南表表示，目前成都市具備病死畜禽無害化處理資質的企業僅有四家，其中同時開展寵物無害化處理的企業有三家。

徐亞南指出，在全國以及成都本地市場，受農業農村、市場監管、環保及公安等多部門聯合監管並獲得認可的正規機構占比不足10%，其餘90%以上均為無牌無證的個體作坊或非法移動火化車。市場上有不少中介會與非正規的「私爐」合作，主要原因是「私爐」無需承擔防疫、環保設備投入及員工社保等成本。

目前，成都永新無害化處置有限公司的寵物火化業務，日均處理量穩定在10單左右。更多的寵物主被大量中介或寵物醫院導流，去了無資質的「私爐」。

王濤解釋，寵物醫院往往直接接觸去世寵物的主人，他們的推薦，是寵物殯葬店重要的獲客方式，對一單寵物火化的抽成可達50%至60%。

寵物殯葬業者提供的骨灰罈。（取材自小紅書）
寵物殯葬業者提供的骨灰罈。（取材自小紅書）

兩會籲加快立法 為收費、操作制定標準

這不是陸明第一次送走小貓。陸明的上一隻小貓「毛毛」在2018年去世。寵物醫院把「毛毛」的遺體裝進一個黑色垃圾袋裡，封口之後，準備送往上海市動物無害化處理中心。她去處理中心看過，「鐵門後的房間裡面全部是黑色的垃圾袋，每周集中燒兩次。」

陸明沒辦法接受，她自己在淘寶上找到一家能夠提供單獨火化的店，開車來到上海郊區的一個農村小院中，進了一個破敗的磚頭房，裡面有一個磚頭壘的土爐子，「毛毛」就在這裡火化。可能土爐的溫度並沒有那麼高，火化得並不充分，骨頭還是很硬。陸明為此花了1750元，最終帶回一罐「毛毛」的骨灰。

網友分享火化小貓卻被殯葬業者欺騙的經歷，圖中，送去火化和實際火化的小貓明顯不是同...
網友分享火化小貓卻被殯葬業者欺騙的經歷，圖中，送去火化和實際火化的小貓明顯不是同一隻。（取材自微博）

陸明知道自己這兩次找的店操作都不合規，但這些商家確實滿足了很多寵物主火化寵物的需求。第二隻小貓的火化爐比八年前的土灶更專業，這已經令她感到欣慰。在她看來，行業需要統一的管理，「如果一刀切地去打擊，所有的火化車都沒有了，其實寵物主會更傷心。」

不少店家也在規定與現實的夾縫中生存。記者於10月上旬實地走訪了成都市區幾家大眾點評上的寵物殯葬店。其中一家店鋪大門緊閉，客服在電話中表示，在市區的地址均為「展示門店」，實際業務在眉山開展，因為市區50公里內不可以設置殯葬點。

另一家表示，市區的門店僅用於祭奠儀式，火化點則在26公里外的郊區。另有幾家寵物殯葬店，在記者提出查看火化環境或營業執照後，不再回覆消息。

而王濤的寵物殯葬店，營業執照中包含「動物無害化處理」一項，但由於他沒有拿到「動物防疫條件合格證」，因此相關業務仍不算合規。

成都永新無害化處置有限公司工作人員為寵物做火化準備。（取材自封面新聞）
成都永新無害化處置有限公司工作人員為寵物做火化準備。（取材自封面新聞）

「動物防疫法」明確規定，任何單位和個人不得買賣、加工、隨意棄置病死動物和病害動物產品。動物和動物產品無害化處理管理辦法由國務院農業農村、野生動物保護主管部門按照職責制定。

徐亞南表示，從事動物無害化處理必須通過嚴格的環評立項，符合環保與動物防疫要求，並取得由農業農村主管部門發放的「動物防疫條件合格證」，屬於門檻較高的行政許可行業。而未獲得資質的黑作坊與移動火化車的處理過程完全脫離政府監管，加之設備簡陋，缺乏達標的環保尾氣處理設施，極易引發公共衛生安全隱患以及動物疫情的傳播。

2015年春節後，成都永新無害化處置有限公司響應成都市農委的要求，涉足寵物無害化處理領域，引進了專用的焚燒設備，其火化爐及工藝方法與殯儀館的設備完全一致，還配套增加了寵物身體面容清洗、告別儀式等服務流程。

寵物殯葬業者正在布置寵物告別式會場。（取材自小紅書）
寵物殯葬業者正在布置寵物告別式會場。（取材自小紅書）

某家寵物殯葬業者有多種不同風格的告別廳設計。（取材自小紅書）
某家寵物殯葬業者有多種不同風格的告別廳設計。（取材自小紅書）

中國寵物犬貓 1.26億隻

上海動物無害化處理中心從2024年起，在原有兩套集中處理設備的基礎上，增加了三套寵物單獨無害化處理設備，截至今年6月，該中心已累計處理死亡寵物逾33萬隻。

但「2026年中國寵物行業白皮書（消費報告）」顯示，2025年中國城鎮寵物犬貓數量達到1.26億隻。僅憑官方認可的幾家寵物無害化處理機構努力，仍不能滿足這個龐大市場的需求。

今年3月的全國兩會上，全國人大代表張義民提出「關於加快立法規範寵物飼養和殯葬服務」的建議。他希望能用立法的方式，明確行業規則，為收費、操作等制定行業標準。

張義民表示，一些寵物殯葬服務機構在偏僻處、在黑車裡用簡易設備焚燒處理，整個過程隱蔽性強，增加了執法難度。更讓基層執法人員無奈的是，檢查寵物殯葬企業時，即使有違規行為，也沒有可以直接依據的條款。

（應受訪者要求，陸明、費南南、王濤為化名）

精華 FAQ

  • 最突出的問題是監管不足與准入門檻不清，導致大量無牌無證作坊、移動火化車與中介亂入市場，出現混燒、假燒、亂收費等情況，飼主權益難以保障。

  • 案例包括流動火化車在偏僻停車場作業、火化爐內殘灰未清理、不同寵物混燒，以及店家用拼接影片或AI圖偽造火化過程，甚至要求加價才能單獨火化。

  • 因為現行規範不足，執法人員即使查到違規也缺乏直接依據，且正規機構數量遠不足以滿足需求。立法可明確收費、操作與資質標準，減少黑作坊與公共衛生風險。

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