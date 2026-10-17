求救電話被擋、老人關不掉… 手機彈窗廣告霸屏

央視報導畫面。（取材自央視）

AI摘要 文章摘要整理： 手機彈窗廣告亂象已影響報警、通話與拍照等場景，專家認為須提高罰則、強化取證，並壓實終端與平台責任。

前言：打開手機看到一個個跳出的彈窗廣告，這意味著，你已經是一群利益團體的「精準圍獵」對象。不是官方不管，而是管不動。一旦掉進環環相扣的這條灰色產業鏈，作為用戶的你，目前只能自求多福。

手機彈窗廣告已不只是「煩人」，而是正在變成危及安全的一場「數字圍獵」。央視新聞近日披露手機彈窗廣告亂象，深圳一女子報警上傳火災視頻時被開屏廣告反覆打斷，耽誤近一分鐘；安徽一名老人拍魚燈表演半分鐘，竟被彈窗惡意跳轉近20次、最終被迫放棄。而這類讓老人束手無策、年輕用戶不堪其擾的一個個彈窗背後，是一條月入100萬人民幣（約15萬美元）的灰色利益鏈，官方多次出手整治卻仍屢禁不止。

★從擾人到「劫持」 4現象

據央視新聞日前報導，愈來愈多人在刷手機時突然遇到彈窗廣告，被跳轉至其他應用或者網頁。這種「套娃式」彈窗、搖一搖跳轉廣告，在老人手機中格外常見。在一些緊急時刻，彈窗廣告不但耽誤事兒，還可能造成危險。而且這類亂象還不斷在升級當中。

央視歸納出從「擾人」到「劫持」的四種手機彈窗廣告場景。

第一種是應急通道被插隊。深圳張女士發現鄰居家起火，撥打119報警並上傳起火視頻時，頁面未跳轉至官方界面，而是反覆跳出了瀏覽器的開屏廣告，她誤觸後頁面還「飛走」，約一分鐘後才上傳成功。

第二種是基礎功能被霸屏。有老人反映新手機「打不了電話」，自帶通話功能竟自動跳轉廣告覆蓋全屏，連給運營商打電話時，也彈出霸屏廣告遮擋鍵盤。

第三種是套娃彈窗。安徽黃山一名老人想用手機拍攝魚燈表演，剛點開相機，層層彈窗廣告立馬鋪滿屏幕，半分鐘內彈窗竟跳轉了近20次，老人手忙腳亂，最終放棄拍照。有網友表示，「好心酸，彷彿看到自家老人。」

第四種是偽裝來電防不勝防。廣西一名網友稱，家人用微信時，不停彈出偽裝成來電的廣告視頻，還帶聲音，關都關不掉。

深圳張女士上傳起火視頻給消防接警員預判現場情況，消防員都趕到現場了，張女士才剛排除完一個個彈窗廣告上傳成功。（取材自央視）

★廣告干擾 阻緊急操作

據通信世界周刊報導，以深圳案例為例，其關鍵不只是「誤點廣告」耽誤時間，而是彈窗出現在瀏覽器開屏環節。短信鏈接本身無廣告，問題出在承載頁面的終端瀏覽器。

這意味著，用戶即便是在處理報警、上傳現場視頻這類緊急事務，也可能被開屏廣告強行拉入商業跳轉。公共安全場景與商業廣告之間，本應有明確隔離帶，但現實是，廣告鏈路可以輕易覆蓋在用戶操作路徑之上。

老人手機的情況更能說明治理的緊迫性。通話、拍照、微信這些高頻基礎功能被彈窗反覆打斷，甚至出現偽裝成「女兒來電」的廣告視頻，且無法關閉。這類設計並非簡單的誤觸問題，而是利用用戶認知差異和操作習慣，刻意製造跳轉。

對老年用戶而言，彈窗廣告不僅影響使用效率，還可能帶來詐騙風險、隱私風險和情緒困擾。適老化改造推進多年，如果基礎通信界面仍被廣告霸屏，適老化就難以真正落地。

安徽黃山一名老人想用手機拍攝魚燈表演，半分鐘內彈窗竟跳轉了近20次。（取材自央視）

★快應用 結合廣告變現

央視援引專家觀點指出，彈窗廣告常與「快應用」技術有關。快應用原本是一種系統內置、無需下載安裝即可使用的應用形態，由多家國內主流手機廠商聯合推動，初衷是降低應用獲取門檻，提升輕應用分發效率。它具備系統級入口、即點即用、占用資源少等特點，一度被視為終端廠商構建應用生態、對抗超級App流量壟斷的重要抓手。

但技術能力一旦與灰色廣告變現結合，就可能走向反面。

報導顯示，快應用被濫用後，可在後台生成懸浮窗，覆蓋在其他應用上方。用戶看到的可能只是一個偽裝成系統提示、來電界面或功能按鈕的彈窗，但其背後卻連接著廣告主、廣告平台和開發者。關閉鍵常被放在屏幕左上角或右上角不易點擊的區域，或做成淺灰色小字，尺寸小於設計標準；部分彈窗甚至設置虛假關閉鍵，用戶稍有誤碰即跳轉。

這些設計並非無心之失，而是圍繞點擊率進行的刻意優化。廣告法、互聯網廣告管理辦法均要求彈窗廣告顯著標明關閉標誌，確保一鍵關閉。工信部2021年發布的適老化規範也明確禁止適老模式出現廣告彈窗，並對關閉按鈕位置、大小作出限制。規則早已存在，問題在於執行與發現機制能否穿透系統級入口和後台觸發邏輯。

網友分享自己剛打開手機，就跳出霸屏的廣告頁面。（取材自微博）

★月入百萬 違規成本低

彈窗廣告屢禁不止，核心仍是利益驅動。據央視報導，奇安信安全專家陳錦添表示，彈窗廣告千次展示約30元，每次點擊約2.5元。若一個日活100萬的應用每天觸發3次彈窗，月收益可達150萬元以上。這條鏈條涉及廣告主、廣告平台、App開發者和應用商店共同分帳的流量變現產業鏈，各方按流量、點擊、轉化分潤，形成穩定的變現閉環。

與收益相比，違規處罰顯得偏輕。據現行法規，違反廣告管理辦法的罰款一般為5000元以上、3萬元以下。對於高流量應用而言，這樣的罰款甚至可能遠低於一天廣告收入。專家指出，違法成本遠低於收益，是彈窗廣告屢禁不止的主要原因。當處罰金額與違法所得嚴重不匹配，行政罰款就難以形成有效威懾，反而可能被部分主體視為可計算的經營成本。

彈窗廣告的利益鏈與責任鏈(資料來源：微博 中國新聞組／製表)

而且，出了事，開發者推給廣告平台，廣告平台推給第三方SDK，硬件廠商推給預裝應用，最後全部都不負責，每個環節疊在一起就更亂。

這也是終端應用生態治理的難點：問題不只是某個App不守規矩，而是廣告主、廣告平台、開發者、系統入口和分發渠道之間形成了利益共謀。只要鏈條上任何一環缺乏足夠約束，彈窗就可能換個形式重新出現。

不少老人操作手機速度慢，給了彈窗廣告可乘之機。圖為志願者在教老人使用智能手機。示意圖，非新聞當事人。（新華社）

●治理不能再等 用戶一鍵關閉必須落實

彈窗廣告治理並非無法可依。廣告法、互聯網廣告管理辦法對一鍵關閉有明確要求，工信部今年6月也已發文指導規範App信息窗口跳轉行為，適老化規範更對廣告彈窗作出禁止性規定。但監管面臨突出的技術挑戰。

報導指出，部分開發者在上架前不觸發彈窗，通過後台跟蹤用戶機型、區域，在特定時間地點突然觸發，導致監控方難以取證和復現。這種「按需觸發」、「區域觸發」、「機型觸發」的策略，使傳統抽檢方式很難穩定捕捉違規行為。監管者看到的版本可能是乾淨的，用戶遇到的版本卻充滿彈窗。取證難、復現難、認定難，直接削弱了處罰效率。

中國政法大學教授郭旨龍建議，對以彈窗廣告為主要營業目標的主體，可設定罰款為違法所得或經營數額的一至兩倍，並給予用戶及時投訴舉報渠道。這一思路的關鍵，是把處罰從固定額度轉向與收益掛鉤，讓違規成本真正超過預期收益。同時，用戶舉報不能只是形式入口，而應形成可追蹤、可反饋、可聯動執法的機制。

快應用彈窗廣告的特殊性在於，它往往不是孤立App行為，而是依託終端系統能力、應用分發渠道和瀏覽器入口。因此，治理不能只盯著單個開發者。

手機廠商作為快應用框架、系統權限和分發入口的掌控者，應當承擔更前置的審核、監測和處置責任。哪些開發者可以接入快應用，哪些廣告SDK可以調用懸浮窗能力，哪些行為會觸發黑名單，終端廠商擁有最強的技術抓手。

瀏覽器同樣不能以「廣告來自第三方」切割責任。深圳案例中，短信鏈接無廣告，彈窗來自瀏覽器開屏。瀏覽器作為用戶訪問網頁的第一入口，應對開屏廣告來源、跳轉鏈路和關閉機制承擔管理義務。應用商店和快應用中心則需要強化上架審核與持續監測，不能只做上架前形式審查，而要對廣告行為進行動態抽檢。

從產業視角看，中國手機廠商在快應用、小程序、輕應用生態上具備規模優勢，這原本是終端側服務創新的重要方向。如果快應用被灰色廣告長期透支，損害的不只是用戶體驗，也會削弱終端廠商應用生態的公信力。反之，若能把快應用重新拉回「免安裝、即點即用、輕量服務」的軌道，它仍有機會成為終端生態創新的樣本。

據通信世界周刊報導，彈窗廣告治理已經走到必須系統施治的階段。第一，提高違法成本，推動罰款與違法所得、經營數額掛鉤，避免「罰酒三杯」。第二，強化技術取證，建立模擬用戶環境、區域觸發監測和廣告鏈路追溯能力，讓隱蔽彈窗可被發現、可被復現。第三，壓實平台責任，終端廠商、瀏覽器、應用商店和廣告平台應共同承擔審核、監測、處置義務。

第四，保障用戶選擇權。彈窗關閉按鈕必須真實、顯著、可一鍵操作；適老模式下應堅持零廣告彈窗；公共安全、緊急通信等場景應設置明確廣告禁入規則。第五，暢通投訴舉報渠道，讓用戶遇到無法關閉、虛假關閉、偽裝來電等彈窗時，能夠快速固定證據並觸發監管響應。

專家還提醒，若急需撥打求救電話卻遭遇彈窗廣告，大部分手機可快速連按側邊鍵五次，啟動應急模式進行緊急呼叫。這一技巧值得傳播，但它不應成為用戶自救的常態。真正成熟的終端生態，不應讓用戶在報警、通話、拍照這些基礎場景中，還要先學會繞過廣告陷阱。

彈窗廣告治理是終端應用生態成熟度的試金石。快應用本身不是問題，問題在於系統級能力被灰色流量濫用，平台責任被商業利益稀釋，違規收益遠高於處罰成本。只有讓監管穿透後台觸發邏輯，讓平台守住分發、權限和廣告鏈路，讓用戶的一鍵關閉真正有效，快應用才能回歸輕應用創新初衷，手機終端也才能從「廣告入口」重新成為可信賴的服務入口。