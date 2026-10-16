浙江紹興75歲失獨「葫蘆爺爺」 心門被遊客敲開

網友將陳金敖(上圖)和他的7個葫蘆與上世紀80年代動畫片「葫蘆兄弟」裡的葫蘆娃和爺爺做對比。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江紹興75歲「葫蘆爺爺」陳金敖因陽台葫蘆走紅，吸引大量遊客互動，也讓失獨夫妻封閉25年的心門被打開；但熱潮失控後，他終於選擇按下暫停鍵。

「我從來沒想過這輩子還能聽到有人叫我爺爺。」浙江紹興老人陳金敖感激這場熱鬧。陽台上的葫蘆已經泛黃發皺，這次，他決定主動按下暫停鍵。畢竟，善意需要有邊界，真正的不打擾，才是最高級的欣賞。

75歲的陳金敖沒有想過，這個秋天會讓他火爆全中國。他今年3月在自家陽台上搭棚種植的7個飽滿圓潤的葫蘆，因與動畫片「葫蘆兄弟」場景高度相似，引來大批遊客拍照，陳金敖意外入鏡走紅，與青翠的葫蘆一道成為現實版的「爺爺與葫蘆娃」。突來的流量，敲開了他和妻子沈華玲經歷下崗、失獨後封閉了25年的心門，但也走向失控。陳金敖知道，所有的熱鬧總會結束，「但是我們記在心裡就很好了。」他輕輕撫住胸口說道。

10月4日，陳金敖陽台對岸前來打卡的遊客。（取材自新京報）

★遊客蜂擁 安排互動時間

據新京報報導，在十一長假期間的4日這天，紹興下著霏霏細雨。一大早，陳金敖就在陽台上掛出了一塊小白板，上面用馬克筆寫著當日互動時間表，從上午10點到下午5點，每間隔一小時，他會出現在陽台。

這是他和妻子沈華玲商量好的。假期的前幾天，前來打卡的遊客就隔著蕭山街河喊「爺爺、爺爺」，陳金敖和妻子應聲來到陽台和遊客們問好互動，一天下來幾乎什麼也幹不了。陳金敖不忍心遊客們跑空，他索性給自己排上了班，這樣其他時間他可以和妻子做自己的事情，遊客們也不用一直等。

與8月底火出圈的7個青葫蘆並排的另外兩個大葫蘆，是陳金敖十年前種的寶貝，當過拋光工的他，仔細地給大葫蘆做了上色拋光。10點一到，陳金敖和妻子沈華玲登場，舉起雙臂向遊客揮舞，「謝謝你們！美麗紹興歡迎你們！」他操著濃重紹興口音問好之後，唱了兩句「好運來，我們好運來…」又牽著沈華玲唱「我們的生活充滿陽光」。

「唱得好不好？！」陳金敖停下來互動。「好！」陳金敖雙手抱拳，向對岸的遊客作揖道謝。「下雨天路滑，大家注意安全，好不好！」在遊客喝彩聲中，「謝謝你們，是你們給了我們力量！」陳金敖右手輕撫胸口，左手牽著妻子，兩人鞠躬謝幕，退出陽台。整個過程大約五分鐘，聚集的遊客如潮水般散去，探花橋畔恢復了原有的寧靜。

但家裡的陳金敖和沈華玲並沒有真正寧靜下來。一對帶著孩子的夫妻繞到陳金敖家正門敲門，想和陳金敖合照，陳金敖應下。這樣的陌生人來訪，在9月最多的時候，一天有十幾次。陳金敖沒有拒絕，都是笑呵呵地配合。

10月4日，陳金敖與沈華玲在陽台上向遊客打招呼。（取材自新京報）

★拒絕商業合作 永不收錢

今年3月，陳金敖在菜市場買菜時偶然看到賣葫蘆苗的，他花了6元人民幣(約0.9美元)買了3株苗。十年前，他就種出過又大又圓的葫蘆，回家後，他先到河邊挖了淤泥用來培土，等葫蘆長出捲曲的藤蔓，再找來竹竿在陽台上搭起棚架讓其順勢攀爬，又花1元買了絲瓜苗養在棚架上。8月，七個青葫蘆已經出落成形，常引得遊人在河對面拍照。

陳金敖並不意外，他所在的書聖故里，屬於紹興古城核心，完整保留了前街後河、台門民居、青石板街巷的水鄉格局，枕水民居向來受到長槍短砲攝影客的青睞，陳金敖也常出現在鏡頭中。直到8月底，遊客告訴他，「你種的葫蘆火了」。來採訪他的紹興記者給他看了爆火的短視頻，有遊客拍到七個葫蘆和陳金敖，讓人聯想起上個世紀80年代動畫片「葫蘆兄弟」裡的葫蘆娃和爺爺，一時戳中80後、90後的集體情緒。

此後，河對岸的遊客愈來愈多，密密麻麻擠成一片，社區工作人員在河邊緊急加裝了護欄，並派出專人維護秩序。陳金敖家的葫蘆，成為流量的中心。有網紅在他家附近cosplay（角色扮演）蛇精，有人在他家門口架起了直播，習慣赤膊的陳金敖大大咧咧向對岸遊客打招呼，人群裡有尖銳聲傳出「把衣服穿上」—直播時赤膊很容易被系統掐斷。

還有各種商家，紹興多家酒企想讓他帶貨，陳金敖謝絕了所有商業廣告合作，「我們有退休金，不缺錢，不打廣告。」在聽到傳言說自己收了企業和當地文旅的錢後，陳金敖有點惱怒。中秋假期，他在陽台上掛出寫著聲明的白板「我們從來沒有向任何人收過一分錢，永遠不收。」

年輕時陳金敖吹小號，被一個攝影師抓拍到，並把照片送給他，陳金敖一直悉心珍藏。（取材自新京報）

★獨生女亡 夫妻錐心之痛

互動完，陳金敖轉身合上木門，昏暗、安靜，彷彿與門外的熱鬧隔絕成兩個時空。

1976年，陳金敖和妻子沈華玲同一天進入紹興五金廠工作，他們都是拋光工人，陳金敖欣賞沈華玲溫柔勤勞，沈華玲也覺得陳金敖帥氣溫和，很快走到了一起。工作之外，這對戀人喜歡看電影，最喜歡「甜蜜的事業」，這部電影的插曲「我們的生活充滿陽光」是他們最愛的歌曲。

那時候，陳金敖他和妻子的工資只有15元，獎金一個月卻可以拿到200元。上世紀90年代，廠裡效益愈來愈差，陳金敖開始謀畫新出路，夫妻兩人買了小號和中號自學，加入樂隊，一些婚禮嫁娶、新店開業的活動找上他們。2000年左右下崗潮，夫妻倆果真沒了工作，「吹喇叭」成為他們唯一的收入來源，吹一次80元到100元左右，「還可以，能餬口。」

而真正擊垮他們的是2001年，年僅18歲的獨生女兒意外離世，這成為整個家庭的錐心之痛。從那以後，兩人主動切斷了與親人朋友鄰居的所有聯繫。「子女沒有了，會被別人瞧不起的。」陳金敖反覆說了幾遍。此後25年，他們把日子壓縮到極小範圍，那是一種低烈度、持續、安靜的自我隔絕，兩人相互依偎，撫慰彼此的傷痛。

「如果不是他（陳金敖），我活不到現在。」沈華玲說，很長一段時間裡，她以淚洗面無法出門，是陳金敖把她拉出了家門。那些年去樂隊演奏，為主人家添喜，旁觀別人的幸福圓滿，沈華玲經常吹著吹著淚水就漲滿眼眶。

2016年左右，陳金敖牙齒脫落裝了假牙，再也吹不了小號。夫妻倆把中號和小號賣了，他們的生活也越發封閉，每天說話的人只剩下彼此。隨著書聖故里入選首批中國歷史文化街區，有人提出要租陳金敖的老宅商用，他沒有同意。這幢二層樓的臨水老台門已有百餘年歷史，陳金敖打出生起就住在這裡，有很深的感情。

紹興本地媒體報導後給陳金敖夫婦送來裝裱的報紙。（取材自新京報）

★從沒想過 還能被喊爺爺

某種程度上，時間在這幢老宅停滯了。陳金敖和沈華玲過著一成不變的生活，清晨4、5點起床，簡單做做操，就開始收拾、做飯，傍晚在附近時代大廈散步，晚上8點已經關燈睡下。他們沒有社交軟件，了解外界信息主要靠看電視。幾年前，陳金敖因中風住院，沈華玲每天去醫院照顧他。出院後，陳金敖和沈華玲開始考察養老院，如果以後一方生活難以自理，他們打算搬到養老院生活。

沈華玲說，陳金敖性格樂觀開朗，經常寬慰她。有一次他們散步趕上下班高峰期，陳金敖說，你看現在年輕人工作這麼辛苦這麼忙，我們還能有退休金、失獨補貼，我們的生活還是很好的。所以，「我給他們（遊客）唱『我們的生活充滿陽光』。」陳金敖說。

每到臨近整點，陳金敖總會頻繁看向牆上的鬧鐘，陽台外又漸漸聚起了人群，依稀能聽到幾句稚嫩童聲喊「爺爺、爺爺」。陳金敖說：「你看他們真的好熱情啊，其實我很感謝他們（遊客），我從來沒想過這輩子還能聽到有人喊我爺爺。」沈華玲眼裡閃著淚光說：「是他們（遊客）敲開了我們的心門。」

這天，下午4點，紹興的雨仍然沒有停。陳金敖擔心遊客安全，在一塊新的小白板上寫了「安全第一，大家的安全就是我們的安全。謝謝！」接著，陳金敖和沈華玲開始他們的互動節目，一天幾次重複下來，陳金敖的聲音已經有點嘶啞。

明年他不打算再種葫蘆，互動時間表的小白板他準備掛到十一假期結束，陳金敖知道，所有的熱鬧總有要結束的一天。

「葫蘆爺爺」陳金敖掛出的「今起停止互動」告示牌。（視頻截圖）

●遊客打卡直播失控 老夫妻按下暫停鍵

「葫蘆爺爺真的宣布停止與遊客互動了！」告示牌是10日早晨掛上的，告示牌上手寫著：「今起停止互動，敬請諒解，我愛你們，我們永遠為記住你們的愛。」不少網友看到告示後表示理解和不捨：「爺爺也是需要休息的」、「感謝他曾經帶來的快樂」、「希望大家都能尊重老人的生活」。

據瀟湘晨報報導，遊客阿飛10日在網上發視頻，稱當天他在「葫蘆爺爺」家的陽台前看到了這塊告示板，隨即衝上了熱搜引發網友熱議。

告示牌上寫著：「今起停止互動，敬請諒解，我愛你們，我們永遠為記住你們的愛。葫蘆爺爺 陳金敖 2026年10月10日早上。」

10月4日，互動唱完歌後，陳金敖和沈華玲向遊客鞠躬致意。（取材自新京報）

阿飛說，他算是遊客，沒事閒逛到那裡，之前沒去過，「看到告示牌心情也沒啥，老兩口太冷清了，大家就想互動熱鬧一下，但是太熱鬧了又影響到了正常生活，這個本來就是雙刃劍，沒法調整到一個最合適的程度，可以理解。」

據了解，陳金敖走紅後，高峰期每五到十分鐘就要到陽台與遊客互動一次，老夫妻吃飯、午睡均被打斷；有網紅全天架設手機直播，深夜仍有人喧譁喊叫，持續一個多月的遊客扎堆打卡、高聲呼喊和全天候直播，已嚴重打亂和干擾這對老夫妻及周邊鄰居休息。沈華玲甚至因嘈雜環境頭暈發病；而且，老宅臨河且街巷狹窄，大量人群聚集存在巨大安全隱患。

不少網友看到告示後表示理解和不捨，想起此前陳金敖就已通過多種方式試圖降溫，從9月初剪掉葫蘆，仍有大量遠道遊客撲空，陳金敖於心不忍，9月11日又將葫蘆原樣掛回，同時掛上「請勿大聲呼喚」提示牌，強調若再出現安全隱患會再次摘下。再到10月4日，因不忍遊客在十一假期跑空，陳金在陽台掛出互動時間表，再到10月10日徹底停止互動，所有決定都是夫妻倆不想辜負大家又不堪重負的無奈之舉。

「葫蘆爺爺」陳金敖正式掛出告示宣布停止與遊客互動，為持續數月的流量熱潮畫上了句號。這份美好最終被失控的流量裹挾，兩位老人不得不選擇按下暫停鍵，以保護僅存的安寧。「葫蘆爺爺」沒有責怪任何人，只是選擇按下暫停鍵。這場源於偶然的相遇，最終在老人溫柔的告別中落幕。

美好的故事，最好的結局就是還給兩位老人清淨，遠遠祝福，不去打擾。