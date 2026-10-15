橫店「落地簽」也火了 素人搶圓星夢

導演會和遊客認真溝通拍攝細節。(取材自微信公眾號「每日人物」／講述者供圖)

AI摘要 文章摘要整理： 橫店影視城在影視寒冬中轉向「賣體驗」，以散客短劇拍攝吸引遊客花數百元當主角，帶動住宿、餐飲與景區消費，也讓中老年女性成為新主力客群。

曾有「中國好萊塢 」之稱的橫店影視城，因影視寒冬，攝影棚空置率一度高達八成。不過近來橫店跟進重慶「落地簽」熱潮，像一台突然加速的造夢機器，從「賣門票」轉向「賣體驗」，開始了快轉自救，正迎向它的第二春。

2026年夏天，橫店影視城推出的「散客短劇拍攝體驗」暴紅，遊客花200、300元（人民幣，下同）就能進實景片場當主角，上線不到一個月體驗人數已破2000人次。這波熱潮繼續延燒至今年十一長假，愈來愈多遊客們搶著「進組」，擠爆攝影棚，又帶火了橫店「落地簽」。由於體驗者大都是年長女性，橫店因此多了一個「中老年人的『迪士尼 』」稱號，只是這裡沒有公主，只有娘娘。

34--白白的外婆參與拍攝的清宮戲。(取材自微信公眾號「每日人物」／講述者供圖)

32--NPC與從到橫店體驗短劇的尼泊爾遊客合影。(中新社)

散客湧進 導演忙壞

據微信 公眾號「每日人物」報導，十一假期前一天晚上，導演張金泉的電話就被打爆，他的團隊已經在橫店影視城的片場等著開拍，卻突然發現，有遊客跑錯了片場，原本預約的是明清宮的戲，人卻到了清明上河圖，張金泉只能在兩個景區之間來回協調，重新找NPC、搭戲，盡量讓這場臨時「進組」順利開拍。

剛把這件事解決，微信群裡又彈出一條消息。晚上6點多，還有一個片場排著十幾組遊客，照這個速度下去，幹到半夜12點也拍不完。還沒正式放假，遊客的數量就超出了他的想像。

這是十一假期前一天的橫店。所有人已經提前進入了「戰時狀態」。為了應對假期客流，橫店影視城原本只有6個收費片場，假期間要增加到10個左右；免費片場原本有10個，也臨時再推出10個。景區在加場，工作人員在調度，導演在不同片場之間來回跑，遊客則一批接一批地湧進來。

張金泉2011年就加入橫店影視城微電影團隊。過去，團隊主要接待團體遊客，一部微電影從幾千元到上萬元不等，遊客換上古裝、演完劇情，最後帶走一部成片。今年8月，他們正式推出散客短劇體驗項目，和過去服務團體遊客、訂製整部微電影不同，散客項目把一場戲拆成一個個可以直接購買的經典片段，遊客自己選角色、選名場面，到了現場就能拍。

半小時 拍完一場戲

項目一上線，電話就沒停過。整個8月，團隊接待了2000多人；到了9月中秋節，報名的人多到排不上隊。在訂票平台上，橫店單人短劇體驗起步價218元，包含導演、攝影和NPC搭戲，但不含妝造；連化妝和服裝一起打包是388元。兩個套餐都不含景區門票，另有499元的「單園區票+短劇拍攝體驗」組合套票。10月1日至5日期間，這套組合票漲到了549元，比平日貴了50元。

30歲的博主高搞搞就是最近在社交平台上刷到這個項目的。她在上海工作，帶著媽媽從上海開車三個半小時到了橫店。她說，在橫店當一次短劇主演，比她想像中簡單得多，預約後，工作人員會發來一個Word文檔，裡面列著許多可以直接拍攝的經典片段，比如「甄嬛傳」裡祺貴人告發熹貴妃私通，「還珠格格」裡容嬤嬤扎針，霸氣太夫人的「給你五千萬兩，離開我兒子」，手撕白蓮花綠茶的「姐姐哪裡會有錯呢，都是妹妹的問題」等等。

在一眾名場面裡，高搞搞選了容嬤嬤扎針那場戲，她演紫薇，媽媽演容嬤嬤。化妝是流水線式的，化妝師不會看臉型慢慢琢磨，來了就上手化。高搞搞是黃頭髮，演古裝容易出戲，就自己提前買了假髮帶來。因為中庭偏長，她一般不畫上眼影，化妝師沒有過多考慮直接往上加眼影，等她開口才跟著改妝。衣服也基本是統一的古裝，沒有太多可以慢慢挑選的餘地。

到了開拍環節，一個人同時負責導演和拍攝，手上甚至不拿劇本，所有台詞都已經記在腦子裡。旁邊再配一個負責打燈的助理。導演說一句，遊客跟著說一句；導演告訴你往哪裡走，你就往哪裡走；眼睛應該看哪裡、手應該怎麼抬、什麼時候轉身，全部有人現場指揮。整個過程更像一場大型真人互動遊戲。半小時左右，一場戲就能拍完。

年輕人喜歡拍攝衝突感更強的劇情。(取材自微信公眾號「每日人物」／講述者供圖)

古裝妝造 快速造戲

這套效率放在真正的劇組裡很難想像，卻在橫店順理成章。這裡的場景、服裝、燈光、NPC和導演，本來就已經被組織成了一套成熟的影視生產體系。現在，只不過把原本站在鏡頭外的遊客也塞了進來。

於是，橫店出現了一種很奇妙的忙碌。明清宮、清明上河圖、廣州街，宮廷、市井、民國，各種場景同時運轉，裡面的人也跟著不停流動。遊客跑錯片場，要重新調度；某個NPC正在別處拍戲，就得等他空下來；臨時少一個角色，工作人員就得去隔壁「借人」。

高搞搞的那場戲裡缺一個皇后，工作人員轉了一圈，最後從隔壁叫來一個丫鬟，衣服和妝造卻還沒來得及換。但導演的鏡頭更多地對準高搞搞和她媽媽，臨時客串的NPC只需要露幾次臉、說一兩句台詞，幾乎沒有影響。

拍攝間隙，高搞搞又路過隔壁幾個房間。有人看起來像楚雨蕁，有個年輕男孩正在演皇上。同一個巨大的攝影棚裡，幾組人同時演著不同的電視劇名場面。她一下子有了進迪士尼的感覺，橫店甚至比迪士尼更硬核，那些恢宏的宮殿、街道和庭院，不是特效做出的虛幻場景，遊客要一座宮殿走到另一座宮殿，從一個園區穿到另一個園區，一天拍下來，比迪士尼更累。

同一個巨大的攝影棚裡，幾組人同時演著不同的電視劇名場面。(取材自微信公眾號「每日人物」／講述者供圖)

一拍即合 影視城成中老年人的迪士尼

年輕人有很多地方可以找到自己的「迪士尼」，甚至一場說走就走的旅行。但對不少中老年人來說，像橫店這樣既能圓一個演戲的夢，又能被認真對待、被看見的地方，不多了。

高搞搞的媽媽今年56歲，退休前做會計。去橫店之前，她對拍短劇這件事似乎興致缺缺，但攝像機一開，媽媽比她進入狀態快得多。高搞搞演紫薇，她覺得這個角色太懦弱，站到鏡頭前忍不住笑場；媽媽演容嬤嬤，輪到扎針時，眼神一下變得凌厲起來，後來剪到片子裡，那個尺度還剛剛好。

這樣的「媽媽」在橫店並不少見。張金泉說，現在來拍短劇的遊客中，大約三分之一是中老年人，女性尤其多。她們常常結伴出現，姐妹、閨蜜、老同事，或者跟著子女一起來。有一個人覺得有意思，回去就會再拉幾個朋友；有人帶著媽媽來，下一次又可能帶上老姐妹。一次拍攝很快變成了一群熟人的集體活動。她們對劇情的要求往往沒有年輕人那麼高，阿姨們最關心的是妝造，「美美的」就夠了。

這也是橫店和普通旅行不太一樣的地方。旅遊通常是去看風景、看別人，拍短劇卻把鏡頭轉了回來——這一次，景是背景，自己才是被觀看的人。

拍完以後，高搞搞的媽媽沒有表現出多興奮。可過了幾天，高搞搞發現媽媽總在看網友的評論，有人誇她演技好，有人說她長得像某個明星，她就一個人坐在那裡，一條條翻過去，看完了又看。

來橫店拍短劇的遊客中，大約三分之一是中老年人。(取材自微信公眾號「每日人物」／講述者供圖)

高搞搞和媽媽在片場留下了特別的回憶。(取材自微信公眾號「每日人物」／講述者供圖)

古裝上身 滿足「被看見」

這群中老年女性想要被看見，但又不習慣主動站到聚光燈下。年輕時忙著照顧家庭、忙工作，沒有機會、也沒有意識去表達「我想要什麼」。等到退休了，生活寬鬆了，那種「被看見」的渴望反而浮上來，只是她們自己未必承認。

白白（化名）的外婆之前是服務員，去年5月，她跟著旅行團去了橫店。三、四十人的團，平均年齡六、七十歲以上，拍戲每人150元，有劇本、定妝、錄製、剪輯一條龍服務。導演給大家安排了一出清宮戲，外婆演妃子。白白說，外婆平時就喜歡看刑偵劇和清宮劇，後來成片出來，外婆很喜歡，白白將它發上網，還小火了一把。白白發現，這次體驗後，外婆更願意跟朋友出去旅遊，也更願意把自己的興趣講出來。

當然，年輕人走進橫店，尋找的又是另一種快樂。張金泉發現，團隊推出「手撕白蓮花綠茶」劇本後，原本準備讓NPC演壞人的位置，到了現場反而成了最搶手的角色。兩個姐妹一個壞、一個好，年輕人們一聽就開始搶：「我要演壞的。」團隊最開始也沒想到。他們曾準備了一批「甄嬛傳」的劇本，以為大家會搶著演甄嬛，結果被選得最多的，卻是祺貴人那場「臣妾要告發熹貴妃私通」。

告狀、爭寵、翻臉、反轉，愈有攻擊性，愈有人想演。張金泉慢慢摸到了遊客的胃口：大家來這裡，不一定想成為那個最討人喜歡的人，反而想試試自己平時不敢做的那一個。於是，劇本開始往「壞」、「狠」、「瘋」上靠。角色的衝突更強，台詞更有攻擊性，留給遊客發揮的空間也更大。

遊客體驗古裝短劇拍攝。(中新社)

高搞搞特意準備了假髮。(取材自微信公眾號「每日人物」／講述者供圖)

一場短劇 帶動食宿消費

給遊客拍短劇的熱度，很快從橫店影視城蔓延到了全國。社交平台上，不少人開始打聽：自己的城市有沒有這樣的體驗？有人想自己去演，有人想帶父母去，還有人已經開始尋找能「接這種活」的劇組。

2025年最熱的時候，橫店一天有四、五十個劇組同時開機，全年新開機的豎屏微短劇劇組達到4016個，同比增長237%。到了2026年春節後，熱鬧卻迅速退潮。截至5月底，橫店影視城接待的短劇劇組只有1499個，同比至少下降50%。

劇組走了，片場空了，但人還在，張金泉對這一切的感受比別人更深。十多年前，他剛入行時，扛著攝像機跟劇組學拍攝、學導戲。後來，他進了橫店微電影團隊，鏡頭前的人從專業演員變成了普通遊客。短劇市場降溫後，他們又轉過來做遊客訂製短劇。

實際上，388元拍一場短劇，算上服裝、化妝、導演、攝影和後期，幾乎賺不了多少錢。但遊客為了拍一場戲來到這裡，住酒店、吃飯、買門票，可能順手再逛幾個景區。短劇體驗更像一根引線，把人引進橫店，再把消費帶到住宿、餐飲、景區等更大的生意裡。

背靠橫店影視城，張金泉的團隊也沒有把所有籌碼押在遊客短劇上。他們還做商務合作短劇、實拍短劇、AI短劇等不同項目。做了十多年遊客影視體驗之後，他愈來愈清楚，橫店真正能留下來的，是一種「讓普通人參與影視」的能力。

但橫店終究不是真的迪士尼，沒有精緻的IP和沉浸式敘事；也不是傳統的影視城，只靠門票和劇組租賃，橫店愈來愈像一個「造夢之地」，讓沒機會演戲的普通人，花388元，當一回主角。戲拍完了，衣服還回去，妝要卸掉，片場要交給下一組遊客。普通人終究還是要回到自己的生活。

31--十一假期期間，橫店影視城人流如織。(中新社)