送不走的「娜娜」 1隻斑海豹的背後藏著什麼…

娜娜和牠的大黃鴨寶座。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 斑海豹娜娜二次放歸後又游回長海縣成網紅，吸引大量遊客卻也暴露野化與人群干擾的管理難題，專家呼籲以制度而非勸導守住保護底線。

「娜娜」歸來。這個交織著野性和人情的故事，吸引無數網友奔赴長海縣。如何管護好「娜娜」，又不讓遊客失望，成為遼寧長海縣面臨的新考題，也考驗著法律的周延與人類的自律。

網紅斑海豹「娜娜」最近又刷屏了。在二次放歸僅六天後，牠獨自游了約200公里回到大連大長山島。此前，2026年4月首次放歸後，娜娜沒有隨族群遷徙，反而滯留大長山島海域，主動親近人類、爬浮橋蹭快艇，被網友戲稱為「長海縣文旅局副局長」。官方目前已決定尊重牠的選擇，不再強行轉移，還計畫為牠建「娜娜之家」。但野生動物「網紅化」是一把雙刃劍，如果管理不當，人類成了娜娜的最大天敵，隨之而來的將是難解的野化困局。

二次放歸 6天後游回來

綜合新京報、澎湃新聞報導，娜娜的故事始於兩年前的一次迷途。2024年夏天，年幼的牠從出生地遼東灣一路南下，漂泊到廣西北海潿洲島。娜娜是一隻斑海豹，國家一級保護野生動物，斑海豹是高緯度寒帶物種，南方海域並不適合長期生存，滯留當地的娜娜身體狀態持續惡化，身上有五處明顯外傷，被救助機構收治時「非常虛弱」。

在北海完成初步救治後，2025年11月25日，娜娜被轉運回遼寧大連，在遼寧省海洋水產科學研究院接受康復調養。經過約兩個月調養，牠的精神狀態、身體健康水平和毛色均恢復到良好狀態，各項指標達標，於2026年4月16日正式放歸大海。

娜娜的可愛模樣。（取材自小紅書）

斑海豹娜娜。（取材自新京報／「長海娜娜」社交帳號截圖）

然而放歸後，娜娜沒有跟隨種群遷徙。牠滯留在大長山島海域，頻繁現身海濱浴場，甚至主動接近人類，時常爬上海灣浮橋、船隻和水上遊樂設施。由於聰明、貼人、討喜，能給人帶來較高情緒價值，牠一舉成為「網紅」。

2026年9月7日，為培養其獨立生存能力，幫助娜娜回歸自然融入種群、遠離人類干擾，當地海洋部門將牠送往斑海豹族群的巡遊區域——遠離人類聚集區的海洋島東部海域二次放歸。可時隔僅六天，牠經皮口、廣鹿、瓜皮島游回，長途跋涉直線距離約140公里（實際游泳距離估計達200公里），又游回了大長山島黃金海岸。

面對再度歸來的娜娜，長海縣表示會尊重娜娜的選擇，不再強行送走；同時，當地政府劃定保護緩衝區、立「三不准」（不讓觸摸、不讓投餵、不准驚擾）、早晚巡灘，以保護娜娜的安全。十一期間，長海縣文旅局開設探訪娜娜專線、推生態研學等，讓遊客在追隨娜娜之餘，亦能體會長海生態之美。

斑海豹，學名西太平洋斑海豹，是唯一能在中國海域繁殖的鰭足類海洋哺乳動物。一般情況下，每年10月至12月，牠們洄游到遼東灣，次年的1月至2月在冰面產崽育幼，3月至4月棲息換毛，4月下旬陸續離開渤海開啟遷徙。

上海市水生野生動植物保護研究中心楊海樂博士分析，斑海豹天生具備的洄游習性，使其具有一定的導航和空間認知能力，為二次放歸後的返回提供了生理基礎；從其第一次滯留、第二次返回來看，大長山島海域可能有相對符合其偏好的水文水動力條件、餌料資源條件、岸灘條件等。

更深層的原因藏在娜娜的救助經歷裡。楊海樂指出，娜娜幼年期的較長一段時間被救助飼養，「可能已降低了其對斑海豹的群體融入能力，導致了第一次群體放歸後的離群；同時可能也在一定程度上降低了其對人類的警惕性，所以其水域選擇偏好中不避人類活動區。」

短視頻引網友關注

這恰好指向了一個核心矛盾：野生動物救助的目標，是幫助受傷個體重返野外、實現獨立生存。世界動物保護協會科學家孫全輝認為，「擺脫對人類的依賴、減少不必要的接觸，是野化適應階段首要考量的因素。」而娜娜正在做的，恰恰相反。

從制度設計上看，「救助—康復—野化—放歸」的鏈條已經建立，但娜娜的案例暴露了鏈條末端的一個薄弱環節：當放歸個體「選擇」留在人類活動區時，從「放歸」到「真正回歸」之間的路，靠誰來鋪？

長海縣當地志願者，提醒遊客和海豹「娜娜」保持安全距離。（取材自澎湃新聞／共青團長海縣委員會供圖）

娜娜與人類互動。（取材自小紅書）

針對保護地與人類活動重疊的管理難題，上海交通大學海洋學院副研究員曾聰表示，「人與海洋動物的衝突難以完全避免，但一定要優先保護種群，個體管理以不干擾野化進程為底線。」

娜娜究竟靠什麼吸引了天南地北的遊客奔赴長海縣？長海縣大長山島民宿老闆龐宏宇說起娜娜，語氣更像說鄰居家孩子。「牠剛來時，我們去海邊玩，牠就在腿邊鑽來鑽去，喜歡貼在人身上，也會跟著游泳的人一起游。」後來娜娜被轉到海洋島，又游了回來，龐宏宇去接牠，「牠挨著我們，特別親近，就像一個小孩一樣。」工作之餘，龐宏宇在社交平台發布娜娜短視頻，不少網友藉此認識了牠。

龐宏宇說，娜娜吸引無數人想到長海縣旅遊，更有網友因工作忙或距離遠無法抵達，只能通過直播關注牠的一切：幾點起床、是否下海捕魚、胖了還是瘦了、當地人照顧得如何、有沒有主播打擾牠。還會有網友專門監督遊客的不文明行為，動輒撥打報警電話。「我發現很多網友投入了相當多情感。」龐宏宇說。

人類是牠們最大天敵

在社交媒體上，娜娜「主動靠近人群」、「不怕人」的畫面被大量傳播，配上「太可愛了」、「好親人」的評論。但在一些行為生態學專家的眼中，這些畫面傳遞的信號令人擔憂。

楊海樂說，一隻救助個體在放歸後長期與人類近距離共處，在不發生傷害事件的前提下，會進一步降低其對人的警惕性。斑海豹滯留在人類活動區，其最大的天敵——可能造成傷害的因素——是人，因此「其躲避天敵/傷害能力」的確會下降。據他分析，幼時的長期救助飼養、放歸後長期與人類近距離共處，都可能會降低其對斑海豹的群體融入能力，甚至存在通過行為學習機制傳遞給其他斑海豹的可能性。

動物「親人」不是可愛 是生存能力退化

長海縣此前發布的倡議書中也明確指出，娜娜「對人類警惕性較低，格外容易因圍觀、投餵、追逐、驚擾產生應激反應，逐步喪失自主捕獵能力。」

央視報導記錄了更令人不安的畫面：除觸摸外，投餵、追逐甚至騎乘等不當行為接連發生。遼寧省農業科學院所屬海科院海洋珍稀動物保護研究室主任田甲申直言：「對於娜娜來說，牠對人已經失去了戒備之心和防備之心，這不利於娜娜自主生存。」田甲申在接受央視採訪時表示，斑海豹是國家一級保護動物，不可投餵、觸摸、追逐、圍堵，正確的做法是保持安全距離，安靜遠觀。

孫全輝對此給出了一個關鍵的判斷標準：「人們以為與野生動物親密接觸是對牠們的喜愛，但恰恰相反。」在娜娜的案例中，近距離圍觀和觸摸不僅干擾其正常活動、在心理層面強化其對人的依賴，觸摸行為本身還存在人畜共患病傳播風險，對娜娜和遊客的健康構成雙重隱患。

海豹「娜娜」聰明、貼人和討喜，深受遊客喜歡。（取材自澎湃新聞／長海縣文化和旅遊局供圖）

娜娜和牠的大黃鴨寶座。（取材自小紅書）

這種「喜愛」的代價，在更長的時間尺度上可能更為沉重。世界動物保護協會倡導的「野生動物友好型旅行」堅持保護優先，鼓勵遊客在動物得到妥善管護的環境下欣賞動物的自然魅力。孫全輝進一步指出，社交平台上大量遊客自發上傳的與娜娜直接或間接接觸的視頻，「會將不符合倫理的互動行為正常化」，對保護造成不利影響。

有媒體報導，大長山島一家民宿經營者表示：「人很多，牠害怕，可能就不敢上岸。」一隻本該在礁石上曬太陽、在淺海中捕食的斑海豹，因為圍觀者的「喜愛」，正在失去上岸的自由。

三不准 不具強制力

就在中秋假期期間，志願者在現場大聲提醒人群往後退，不要觸碰或傷及娜娜，但「收效甚微」。這一細節揭示了一個問題：當遊客量持續增長，僅靠現場勸阻和倡議書，遠遠不夠。

當地已啟動專項管護行動，開通「娜娜專線」並設置了「三不准」提示等。一名不願具名的野生動物保護專家表示，這些舉措體現了一定的管理意識，但其效果仍然取決於遊客的配合意願，而非制度性的強制力。

娜娜與人類互動。（取材自小紅書）

成群遊客在娜娜上岸時擠著拍照。（視頻截圖）

從動物福利管理的角度，孫全輝建議建立一套系統性、制度化的保障機制：一是設置隔離設施，劃定安全緩衝區；二是實施遊客限流與預約管理，動態調整遊客數量；三是完善管理規定，對違規行為予以相應處罰；四是開展常態化監測，定期評估娜娜的野化進展，動態調整保護措施。

目前，「中華人民共和國野生動物保護法」已確立「保護優先、規範利用、嚴格監管」的原則，其中的第六條明確「任何組織和個人有保護野生動物及其棲息地的義務」。

更長遠的保護路徑也在推進之中。今年7月，在南韓釜山召開的第48屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議上，遼寧大連長山群島候鳥棲息地成功納入世界自然遺產，區域內西太平洋斑海豹等國家一級保護動物常年在此棲息。曾聰提到，長山群島目前也在積極推進國家公園申報創建工作，「一旦獲批落地，對整個斑海豹種群有望起到比較積極的保護作用。」

在制度尚未完全就位之前，娜娜的每一天都在野化與依賴之間搖擺。真正的娜娜在哪裡？也許在某片礁石旁，也許正試圖靠近人群，也許正被另一群圍觀者圍住。孫全輝說，歸根到底，娜娜仍是野生動物。牠無法理解志願者的呼喚，也看不懂「文明觀賞」的標語。想要減少人群對牠的干擾，依靠的不應是志願者的勸導，而是一套不可逾越、能夠落地的規則。「唯有制度才能攔住圍觀的人群。」