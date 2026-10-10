美國白蛾毛毛蟲害慘北京 10億億神奇小蜂申請出戰

美國白蛾幼蟲爬行。（取材自北京時間）

AI摘要 文章摘要整理： 北京因美國白蛾第三代幼蟲大爆發而出現毛毛蟲雨，官方除人工清除外，還大量釋放周氏嚙小蜂防治，事件也反映暖冬與氣候變暖正加劇城市蟲害。

中國對外和美國打貿易戰 、科技戰，對內也忙著對抗原產地在北美洲的美國白蛾。被毛毛蟲害苦的首都北京開始反擊了，這回申請出戰的是10億隻神奇小蜂。

近日，北京出現大量「毛毛蟲」，走在路上，不僅成群爬在路樹上看得頭皮發麻，毛毛蟲不時還會從天而降，「像雨一樣落下來」，還有不少人因此過敏。氾濫成災的毛毛蟲，其實是入侵物種「美國白蛾」的幼蟲，眼下，北京正處於美國白蛾第三代幼蟲為害盛期，官方已多管齊下防治，其中一個奇招是用「以蟲治蟲」方式，釋放總計約10億隻的周氏嚙小蜂，收拾今年大爆發的美國白蛾。

美國白蛾。（取材自微博）

周氏嚙小蜂。（取材自微博）

★動物園內 3天抓12萬條

最近，「北京毛毛蟲」衝上微博熱搜。據新周刊報導，今年北京人的「撿秋」，有點跑偏了。按照往年的習慣，大家應該在彎腰撿銀杏、落葉和松果。可是在北京野生動物園裡，遊客們卻忙著撿毛毛蟲。因近段時間正值第三代幼蟲危害盛期，幼蟲下樹準備化蛹越冬，不少在北京生活的朋友發現，路邊的樹上掛著一團團白網，葉片被啃得只剩葉脈，地面、牆壁、車頂、扶手上則爬滿了白毛黑身的美國白蛾幼蟲。

北京野生動物園日前突然發出一則「勇士徵集令」：園區裡的美國白蛾幼蟲實在太多，歡迎遊客幫忙捉蟲。工作人員連一次性手套、筷子和餐盒等裝備都準備好。走過路過的大小朋友立即加入。大人蹲在花壇邊、牆壁上夾毛毛蟲，小朋友筷子使不利索，索性戴上手套直接上手抓。原本普通的秋日遊園，很快變成了大型戶外抓蟲現場。

戰績還相當喜人。短短三天，就累計抓捕37斤(約18.5公斤)，共計12萬條美國白蛾幼蟲。因為大家抓得太起勁，原本只辦三天的活動，後來乾脆延期到10月7日才結束。看到這有趣又有點嚇人的挑戰賽，評論區很快進入全民獻策模式。有人建議：「這活動可以全北京推廣。」有人喊出：「美國白蛾，收你的人來了。」

北京野生動物園在社交媒體上展示市民和遊客抓毛毛蟲的「戰果」。（取材自新周刊）

今年北京讓人心弦亂顫的秋聲，不是落葉沙沙，而是毛毛蟲吧嗒吧嗒。最近走在北京街頭，很難不跟毛毛蟲打照面。最讓怕蟲人士崩潰的是，地上的還能繞著走，遇到從樹上掉下來的，像下雨一樣落下來，可真沒招了。北京的大小公園最近都在下「毛毛蟲雨」，奧森、朝陽公園這些晨跑熱門地，蟲子隨時可能空降；南苑森林公園裡，有露營的人形容毛毛蟲「劈哩啪啦往下掉」。而騎電動車回家的人，摸頭髮時碰到一條，很害怕地說：「還不如讓我看見蟑螂。」

帶小朋友出門的人，甚至開發出了新遊戲：踩毛毛蟲。有人這些天帶娃出門「乾死了幾百隻」，給自己封了個外號「白蛾判官」。有人休息時滿小區抓毛毛蟲，攢了一大桶，被網友封為「杜鵑俠」。原本因亂占巢穴而被吐槽的大杜鵑，最近也憑藉生吞蟲子的絕活，在互聯網上收穫一波好評。

這些讓人頭皮發癢的毛毛蟲，基本都是美國白蛾幼蟲。早期會生活在自己吐絲形成的幕網中，以此獲得保護。等蛻了五次皮，就會破網而出，開始享用樹葉自助大餐。牠們還是出了名的不挑食大胃王，桑樹、榆樹、白蠟、懸鈴木能吃，玉米、大豆、白菜、茄子也能吃，葉子稍微寬點的植物幾乎都在它的菜單上。

這些毛毛蟲吃葉的速度，是肉眼可見。9月中旬，有網友午休時發現公司附近一棵樹杈開始結白絲。一周後，樹葉看上去幾乎「掉光」了。葉肉被啃掉，只剩下一層薄薄的葉脈。蟲子吃飽後，就開始往樹皮、樹洞、磚隙或是一些隱蔽的地方鑽。

北京市朝陽區一公園內，遭到美國白蛾侵害的樹葉。（新華社）

★光纖的芯 也被啃斷了

一位通信維護人員在燕郊的光纜接頭盒裡，發現了「白蛾毛毛蟲之家」，盒子裡鋪了滿滿的毛蟲，光纖的芯也被啃斷了。

通信光纖的芯是高純度玻璃，這些蟲子當然還沒進化出吃玻璃的本領。但對一條正在四處找地方落腳的毛蟲來說，光纜接頭盒簡直像意外發現的「人工樹洞」。至於裡面的光纖，只是「搞裝修」時隨口咬的。

美國白蛾不會叮咬人，也不會傳播疾病，但也絕不能因此就掉以輕心。美國白蛾幼蟲到了老熟、蛻皮和化蛹階段，脫落的毛屑可能讓部分人出現皮膚過敏。有市民就因走在樹蔭下時，一條美國白蛾幼蟲突然落下來，剛好蹭到臉頰，她的皮膚頓時又癢又疼，引發了過敏，儘管就醫用了藥，可臉上還是留下紅色痕跡，感受到搔癢。

美國白蛾不是今年才來北京。作為一種入侵生物，美國白蛾原產北美，於1940年代，擴散到歐洲和亞洲。1979年前後，由朝鮮半島傳到中國遼寧丹東。20世紀末，越過山海關進入華北。

★暖冬 幼蟲「大繁殖時代」

在北美，因天氣較冷，美國白蛾一年只能繁殖一代。到了中國華北地區，天氣暖和，一年能繁殖三代，越冬的蛹到了春天羽化成蛾，產下第一代幼蟲；第一代吃飽長大、化蛹再羽化，繁殖第二代、第三代。單隻雌蛾一次可以產下800到2000粒卵，年平均產生後代可達3000萬隻，理論上最多甚至超過2億隻。如果前兩代沒有及時壓住，到了秋天，第三代數量就可能飆高。

美國白蛾主要以蛹的狀態越冬。寒冷就像大自然統考，刷掉那些不夠耐寒的蛹。相對溫暖的冬天，恰巧給這些幼蟲送上了一張「免考證」。

既然往年也有，為什麼偏偏今年，存在感強到像是突然席捲北京？

中國天氣網統計顯示，從2023年開始，全國平均氣溫已經連續三年創下新高，而1961年以來最暖的5個年份，全部集中在最近五年。剛過去的2025到2026年冬季，全國平均氣溫比常年同期偏高1.51℃，是1961年有完整氣象觀測以來第二暖的冬季。

連續不太冷的冬天，讓越冬蛹的存活數量累增，第二年羽化成蟲的基數也在慢慢爬坡。到了今年秋天，獲暖冬庇佑的美國白蛾幼蟲數量，已然增至人類看著都噁心的程度。更巧的是，今年夏天的「葉子餐廳」，全線量大管飽，入汛以來，北方地區平均降水較常年同期偏多23.1%，華北地區更是偏多62.5%，達到歷史同期最多。

對美國白蛾幼蟲來說，雨水多意味著植物長得茂盛，食堂不缺菜。暖冬夏雨天敵少，再加上城裡的綠化，不可能像農田那樣頻繁、大面積打滅蟲藥，這就創造了美國白蛾的「大繁殖時代」。

幸好，對付牠們的師傅已上路。今年北京市釋放了近7億隻周氏嚙小蜂，9月底起又繼續投放約4億頭。別看名字裡帶個「蜂」，牠的體長只有1毫米多，大概就芝麻那麼大，而且沒有螫針，不會攻擊人和寵物。

周氏嚙小蜂成蟲飛出蠶繭。（取材自新京報／北京市園林綠化資源保護中心供圖）

●周氏嚙小蜂產卵 「精準刺殺」白蛾蛹體

這些小蜂主要執行「精準刺殺」任務。雌蜂會尋找美國白蛾的蛹，再用產卵器刺穿蛹殼，一口氣把200到300粒卵產進去。等小蜂幼蟲孵化，就直接以蛹內部的組織為食，讓裡面的美國白蛾沒法再羽化成成蟲。

★神勇天敵 寄生啃掉對方

只是，周氏嚙小蜂專門對付的是蛹，現在哐哐往下掉的蟲，仍然主要得靠人工清除、剪除網幕和藥劑防治。想要擺脫美國白蛾幼蟲的騷擾，北京市民們可能還要再忍一陣。

這種神奇小蜂，到底是什麼來頭？會不會傷人？據新黃河報導，中國林業科學研究院生態環境與保護研究所首席科學家楊忠岐，是周氏嚙小蜂的發現者。1983年，他在陝西調查天敵昆蟲時，採集了美國白蛾的蛹帶回實驗室飼養，發現了白蛾周氏嚙小蜂，最終確定是個新屬新種。1989年，他發表了相關成果。

楊忠岐表示，周氏嚙小蜂是一種很神勇的天敵昆蟲，它體長只有一到兩毫米，不直接「吃」毛毛蟲，而是寄生殺死白蛾，牠會將卵產在美國白蛾的蛹內，幼蟲孵化後取食蛹的內部器官，從而殺死美國白蛾，其自然寄生率可達70%以上。

「周氏嚙小蜂雌性比率極高，達到70%到90%。雌蜂負責產卵寄生，雄蜂僅負責交配。這種極高的雌性比率意味著更強的自然繁殖和控害能力。」楊忠岐說，1990年代，白蛾周氏嚙小蜂人工繁殖技術已經成熟並實現產業化。

如今，很多北京市民發現，樹上掛著白色的柞蠶繭，一個繭中可以至少培養5000頭左右的周氏嚙小蜂。當溫度適宜，孵化後的小蜂成蟲會自行尋找並寄生美國白蛾的蛹。周氏嚙小蜂沒有蜂針，不攻擊人，具有不汙染環境，對人、畜和鳥類安全，防治效果持久等優勢。

北京今秋的毛毛蟲雨，恐怕只是昆蟲家族「搶跑」的一種方式。

報導指出，和哺乳類動物不一樣，昆蟲是典型的外溫動物，牠們的體溫、發育速度、繁殖節奏，都得看老天臉色。一旦冬天暖一丟丟，蟲生就可能從此不一樣。有研究發現，氣候變暖讓不少森林昆蟲往北搬家，過去一個世紀，在中國，甜菜夜蛾的分布北界也出現了北移，要是未來再升溫1℃到3℃，還可能繼續往北走200到500公里。

最近幾年，較暖和的冬天也悄悄把蚊子「起床」鬧鐘調早了。中國天氣網發布文章指出，今年春天，北方不少城市3月起就能看見蚊子，比往年提前了一、兩個月。氣候變暖也助長了蚊子向西部、北部的擴張。

到了夏秋，北方城市又迎來了另一批「不速之客」——隱翅蟲。牠們本就喜歡溫暖潮濕的環境。今年北方夏秋偏濕偏暖，秋季降溫又遲，隱翅蟲的活躍時間被拉長。北京有皮膚科醫師發現，2025年門診全年僅碰到一、兩例隱翅蟲相關患者，可今年單單9月份，已接診了20多例。

北京市園林綠化局釋放的周氏嚙小蜂蟲蛹。（新華社）

★人蟲衝突 才剛開始

往東北走，小蟲子的存在感就更強了。踏入9月，黑色小蟲子在吉林街頭漫天飛舞，牠們是有翅蚜蟲。這些蚜蟲不吸血，就喜歡往人臉上撞，有學生上下學的路上都得戴面罩，連西紅柿雞蛋配色的校服也因怕招蟲而不敢穿。異色瓢蟲四齡幼蟲一天最多能吃掉約200頭蚜蟲，可它的種群變化受越冬存活率、遷飛節律等多因素影響，對氣候的反應速度並沒和蚜蟲完全同步。

當然，氣候變暖不會給所有蟲子統一加「繁殖buff」。太熱、太乾、暴雨、天敵增減等，都會產生影響。唯一確定的是，只要氣候持續變暖，原本均衡的蟲口制約、天敵匹配等機制都可能跟著亂套。

當天氣愈來愈暖和，「人蟲衝突」將不再局限於北京的動物園裡。真正漫長的「抓蟲賽季」，也許才剛拉開序幕。