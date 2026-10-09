網紅景區過氣了 「原生旅遊」成新時尚

雲南孟連咖啡莊園。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 中國十一長假帶動旅遊型態轉變，遊客從網紅打卡轉向原生小城、村寨與手作體驗，縣域旅遊與在地活動同步升溫，成為兼具放鬆與心理修復的新時尚。

這群旅人不再滿足於「塑料感」明顯的網紅打卡點和人造景觀，更願意尋找一方山水風土最原生的樣子，體驗最原始的脈動。於是，「原生旅遊」也成了一趟趟身心修復之旅。

今年中國十一假期長達七天，拉長了民眾外出旅遊的時長，也讓更多人由「走馬觀花」的打卡遊，轉向強調在地體驗的深度遊或學手藝，可謂「反向出遊」新變奏。遊客走向山林、村寨，感受風土人文，還帶動了徒步、登山體驗商品的預訂用戶規模同比增長近80%，漂流和越野體驗商品規模同比增長超90%。這波反璞歸真的「原生旅遊」新趨勢正成為旅遊新時尚。

綜合大公報、揚子晚報報導，今年十一長假初始，相關旅遊平台監測顯示，全國自然風光、村寨類旅遊產品用戶同比增長接近五成，一批保留原生態資源的小城線路預訂量增長亮眼。徒步、登山、越野，遊客藉著豐富多樣的在地體驗活動，深度沉浸於「原生風景」，自然景觀從觀看對象變成旅行體驗本身。

放慢腳步 體驗「過日子」

飛豬數據顯示，十一假期在平台上購買自然風光及村寨商品用戶數增長近50%，這種憑藉「天然去雕飾」感的山川、村落和在地生活來打動人心的旅行方式正迅速升溫。具體到目的地，德宏、普洱、河池、玉溪、紅河、宣城、武威、自貢等兼具特色自然與人文風情的「原生小城」，在平台都有亮眼的增長。其中武威、宣城、普洱、德宏、河池的十一線路預訂量均實現翻倍及以上的增長。

一批很有「過日子感」的「原生村落」也在這個假期火出了圈。如浙江桐廬蘆茨村，位於富春江邊，溪水穿村而過，來到這裡宛如步入「富春山居圖」；福建霞浦東壁村，擁有絕美灘塗落日，視野開闊，金紅色的海面與漁民乘船歸來的生活圖景相得益彰；還有貴州銅仁雲舍村、廣州從化的溪頭村等，在飛豬的搜索熱度同比增長率均超過100%。

北京師範大學藝術與傳媒學院研究生繆逸朗，十一假期專程來到雲南省普洱市孟連縣這座邊境小城「探祕」。繆逸朗說，前幾年旅遊自己喜歡去熱鬧的、「網紅的」景點打卡，今年他通過網路了解到孟連神鳥舞等非遺項目，選擇到孟連來放慢腳步。「這次我打算在這一個地方多待幾天，好好看看一直感興趣的非遺神鳥舞，呼吸新鮮空氣。」

孟連是「中國牛油果之鄉」，十一期間，黑龍江的張玉衡自駕4000多公里來參加當地的牛油果節。「這裡生態優良，多民族交融的濃厚人情讓人印象深刻，為長途自駕旅途增添了別樣溫暖。」此外，孟連「雲海＋咖啡」的山間浪漫也吸引不少遊客，當地的聯斯達山泉咖啡莊園一房難求；莊園經營者劉玥晴說，不少遊客上山除了拍照留影，還喜歡實地認識咖啡作物、了解咖啡文化，深度體驗少數民族村寨生活。

普洱市文旅部門負責人表示，當地最大優勢在於「原真性」，較少過度商業化開發，完整保存生態系統與活態民族民俗。據統計，十一假期前兩天，孟連接待遊客2.54萬人次，娜允古鎮、勐馬瀑布、南壘河沿線傣族村寨熱度居高不下，大量遊客在村寨民宿連住多日，參與織錦、咖啡製作、牛油果採摘等農事民俗活動。

攀山涉水 體驗自然壯美

值得關注的是，在原生旅遊的過程中，遊客多會選擇豐富多彩的在地體驗活動，拉近自身與「原生小城」的距離，例如徒步、登山、漂流、飛拉達（極限運動）、越野等。

飛豬數據顯示，十一期間徒步、登山體驗商品的預訂用戶規模同比增長近80%，漂流和越野體驗商品的預訂用戶規模同比增長超90%、超80%。通過徒步、涉水、穿越等方式，自然景觀從觀看對象變成了旅行體驗本身。

「我想和漁民出海捕魚！」愈來愈多遊客厭倦了千篇一律的網紅景區，更偏愛尋找未經修飾的自然鄉土生活。依山臨海而建的福建寧德霞浦東壁村，保留著最樸素的漁耕底色，放眼望去，灘塗、漁排、碧海、遠山連成一體，近年成為遊客心中最治癒的濱海慢遊目的地。

「這裡太美了！在東壁村最大的感受就是真實，清晨薄霧漫過灘塗，漁民出海作業、修補漁網、晾曬海產，都是日復一日的漁家日常，沒有刻意表演，也沒有過度包裝，質樸又動人，很治癒。」 來自江西的遊客說， 「下一次要和漁民一起出海捕魚。」

很多遊人選擇入住村裡的海景民宿，整片民宿連片成景，每家自帶觀海露台。晨起推開窗就是碧海潮生，午後沿著海岸線漫步吹風，傍晚靜待落日染紅整片灘塗，光影灑落海面，氛圍感十足，「山水是原生的，村落是原生的，生活氣息也是原生的。」 來自上海的朱小姐感嘆。

縣城旅遊 文旅市場亮點

據第一財經報導，在「原生旅遊」風潮下，縣域旅遊快速崛起，不少遊客避開人潮反向湧進小縣城，成為文旅市場的一大亮點。

美團數據顯示，截至9月28日，中秋十一期間平台連住四至六天的民宿預訂量同比增長24%，縣域目的地增長明顯：以海子彩林景觀著稱的四川九寨溝縣，民宿預訂量同比增長281%；地處北疆環線的新疆布爾津縣，同比增長206%；位於長白山北麓、擁有北韓族民俗村落與森林徒步線路的吉林安圖縣，同比增長71%；而正值「曬秋季」的江西婺源縣以及廣東省唯一的海島縣南澳縣，民宿預訂量也均實現近六成的同比增長。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，隨著旅遊業發展的深入，相比去擁擠的熱門景點，很多年輕人追求更為小眾、更具特色的旅遊體驗，因此近年來小城遊的綜合效應凸顯出來了。

學白族扎染、景德鎮製瓷

隨著經濟的發展，包括高鐵、高速公路、航空在內的立體交通網絡的完善，使得愈來愈小城市的通達性大幅提升。近年來，小城市、縣城，小城的旅遊接待能力也在不斷增強，讓小城憑藉獨特的新玩法占據一席之地。

小紅書發布的「2026小紅書興趣遊趨勢報告」顯示，截至2026年9月，小紅書站內與手作、訪古、戶外等相關的興趣驅動「體驗型」旅遊搜索環比增長48%，增速是以景點遊覽和拍照為主的「打卡型」搜索的1.6倍以上。年輕人的興趣需求，也進一步推動了「奔縣遊」的熱度，報告數據顯示，2026年縣域相關旅遊搜索增速變快，是旅遊品類整體增速的2.8倍。

在旅遊中體驗手藝，當一天手藝人，成為年輕人外出旅行的熱門新選擇。報告提到，雲南省大理市周城村的白族扎染、鶴慶縣新華村的銀器鍛製、江西省景德鎮三寶村的手工製瓷，以及雲南省玉龍納西族自治縣玉湖村的東巴紙製作等技藝，吸引用戶專程前往體驗，成為今年小紅書上搜索增速最快的「手藝村」和興趣班聚集地。

今年十一假期，浙江東陽橫店影視城再次推出「我在橫店拍短劇」免費體驗。遊客購買一張景區門票，在遊玩五大園區的同時，還可免費參與、圍觀多場短劇。在橫店，人人都能成為主角。在橫店遊客體驗短劇爆火後，根據媒體報道，為迎接中秋國慶假期，橫店準備了10個免費短劇片場，安排400多位造夢師與遊客互動演戲。

向外展示 變成向內關照

據人民日報健康客戶端報導，今年十一假期第天，來自河北唐山的林曉帶著家人來到一個之前連名字都沒聽過的老村。「我們進村時是下午3點，村口一位老奶奶正在路邊餵雞，下車閒聊兩句後，她便順手塞了半根剛從地裡拔出來的甜玉米。」林曉說，「之前聽說，這個村落比較原始，沒有任何網紅景點。走到村頭後，我們在曬穀場邊坐了幾個小時，便感覺身體充了很多電。」

江蘇大學應用心理學研究所所長劉偉分析指出，「原生旅遊」是指選擇保留原始風貌的山野、古村、自然鄉土，追求未經過度包裝的真實環境，避開商業化景區。這種旅遊模式的興起，是當代遊客理性、成熟、回歸自然的表現，人們出遊正從「向外展示」轉向「向內關照」。

具體來看，當代旅行者正經歷四個轉變：從炫耀性旅行，轉向體驗性旅行；從觀光式旅行，轉向生活式旅行；從跟風從眾，轉向個性化自主選擇；旅行目的也從娛樂消遣，升級為心理修復。

劉偉表示，城市、手機、網紅場景屬於定向注意，需要持續主動地專注和篩選信息，長此以往會造成注意力疲勞。而原生自然環境傾向軟注意（無意注意）：山川草木不需要費力去緊盯、分辨，使注意力得以休息，認知疲勞也得到修復。原生環境還可降低交感神經興奮性，減少焦慮、煩躁；置身宏大山野，個人日常煩惱也會顯得渺小，人也會降低過度自我關注，不再反覆思考「照片好不好看、別人怎麼評價我」，有助我們從自我審視中抽離。

此外，當代年輕人旅遊更強調情緒回報，更願意給帶來鬆弛、共鳴、成長和記憶的體驗付費，而不是為同質化的人造景觀和排隊式打卡付費。劉偉說，這一轉變也是對「效率社會」的溫和反抗。當下，社會競爭激烈，工作、學習都要求多、快、好。旅行中的「慢」和「發呆」，恰恰提供了一個合理暫停的空間，讓人暫時從繁忙的工作、學習和績效考核中退出來，還體現了當代年輕人理性悅己和尋求主體性的轉變。

大公報引述雲南師範大學少數民族文化和旅遊發展研究院院長陳亞顰分析，原生旅遊看重收穫怎樣的獨特體驗。這對目的地提出雙重考驗，既要守好生態民俗的原真性，也要提升可進入性與服務水準，才能把流量轉化為長久的文旅吸引力。

遊客在貴州銅仁雲舍村感受絕美原生村落風情。（取材自小紅書）

走進浙江桐廬蘆茨村宛如走入「富春山居圖」裡的詩意。（取材自小紅書）

遊客在「千年瓷都」江西景德鎮三寶村陶源谷景區打卡拍照。（中新社）

雲南白族扎染技藝國家級代表性傳承人段銀開（右）在大理為遊客介紹扎染技藝。（新華社）

傣族神鳥舞。（取材自雲南網）

雲南省玉龍納西族自治縣玉湖村的東巴紙製作吸引不少遊客 。（取材自小紅書）

遊客在雲南鶴慶縣新華村體驗銀器鍛製。（取材自小紅書）

福建霞浦東壁村美景。（取材自小紅書）

傣族神鳥舞。（取材自雲南網）

遊客在廣州從化溪頭村清澈的溪水中戲水與溯溪。（取材自小紅書）

遊客在江西省景德鎮三寶村體驗手工製瓷。（取材自小紅書）