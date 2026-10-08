景區伴手禮「冤種3件套」 年輕人只薅不買

大理浮雕冰箱貼。(取材自小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 景區文創伴手禮因同質化與高定價失去吸引力，年輕人從熱衷打卡轉為理性比價，只在少數真正有地方特色的設計上買單。

●就在幾年前，大批年輕人還熱中於打卡各大景區的文創紀念品；但近來，他們發現，各景區愈來愈像，連景區裡的伴手禮，也開始有了固定的「標準答案」。在社交平台上打卡的文創品，愈來愈多是「你有我也有」；千篇一律的「限定」，不再能承載他們記錄旅遊回憶的那份期待，這些同質性高的景區文創品開始被愈來愈多年輕人拋棄，甚至選擇只薅不買。

據南方周末報導，今年中秋、十一假期，恰逢「請3休13」的超長假期。在人頭攢動的各大景區裡，往左走是這家店，往右走還是這家店，走到最後甚至會產生一種錯覺：這裡和家門口的景區，賣的好像是同一批東西。與此同時，微博話題「現在的景區同質化有多嚴重」早已收穫數千萬閱讀量。其中最經典的，大概逃不過「冤種三件套」。

網友曬出的綠色護手霜等系列。(取材自微博)

第1件：護手霜

小清新配色加上「生日花」、「星座」、「城市限定」等標籤，幾乎成了全國步行街的標配。以一家採用小清新配色、正面牆上羅列著各種香味的某頭部香氛品牌護手霜店來說，截至2025年6月，該品牌已在全國40餘城開設150多家門店，在上海南京東路、成都春熙路、北京王府井等知名步行街都能看到它的身影。

365天生日花、十二星座、百家姓…小小一支護手霜，被做出了各種各樣的「訂製款」。從「上海限定」到「北京限定」，再到各種城市專屬包裝，「限定」兩個字精準捕獲了遊客「來都來了」的消費心理。

但，所謂「蘇州限定」、「杭州限定」，很可能出自同一家工廠，換個標籤就是另一個城市。

第2件：城市冰箱貼

冰箱貼幾乎已經成為旅行伴手禮中的「顯學」。當遊客興沖沖尋找一款真正屬於這座城市的冰箱貼時，很容易就會發現，全國各地的冰箱貼，好像長得都差不多。

地標建築加幾個大字，再配上一點地方特色元素。楷體字加地標建築的組合尤其經典。長城、故宮、布達拉宮、鼓浪嶼…換一個城市，換一座地標，似乎就能重新生成一款「城市限定」。

事實上，楷體字+地標建築的模板全國通用。義烏國際商貿城一區就有超200家專營冰箱貼的店鋪，節假日每天超100萬個冰箱貼發往全球。你在喀什買的「帕米爾限定」和在鼓浪嶼買的「海島風情限定」，很可能出自同一條流水線，只是換了一版貼紙。

兵馬俑雪糕。(取材自小紅書)

第3件：文創雪糕

文創雪糕則負責解決另一個問題：怎麼讓遊客願意為了拍照，先花這二、三十塊錢（人民幣，下同）。

從最初的北京玉淵潭公園的櫻花雪糕爆火，3天賣出4.7萬根；到故宮博物院「脊獸雪糕」現象級出圈，微博話題閱讀量近5億，愈來愈多景區都推出了特色文創雪糕。

然而，造型是出片的，口味卻是隨機的。25元一個的清明上河圖雪糕憑藉哈密瓜草莓味讓不少網友叫絕，兵馬俑雪糕則因為加了花生醬而被覺得奇怪。消費者不再問好不好吃，只問站哪兒拍不穿幫。

當然，除了經典的「三件套」，景區步行街裡還有大量「伴手禮NPC」。同樣一盒糕點，到了廬山叫「雲霧茶糕」，到了井岡山就變成「紅軍糕」。

傳說中的景區限定養生花茶也並不少見：包裝換一版，名字換一個，彷彿就擁有了獨一無二的地方身分。標價幾元錢，稱出來卻需要大幾百元，細看才發現幾元錢僅一克。

於是，一趟旅行下來，真正讓人記住的可能不是當地特產，而是自己到底花了多少錢。

雲南古鎮手帳本。(取材自小紅書)

不是不買了 是愈來愈會算

調查顯示，有近五成的受訪者都認為景區同質化嚴重，缺乏本地特色。排在雷同之前的，是價格。59.2%的受訪者都認為景區伴手禮「定價較高，性價比較低」，比「同質化嚴重」還高出近10個百分點。

同一支護手霜，市區專櫃做活動時更便宜；同一個冰箱貼，電商平台上9.9元包郵還包磁吸。景區裡那點「錯過就沒了」的緊迫感，早就被比價軟件拆得乾乾淨淨。

這些帳，做設計的人可能比遊客算得更清楚。一名自稱是「牛馬設計師」的網友稱，一件文創從創意到上架，要闖過預算、審批、開模、打樣、鋪貨好幾道關，每一道都在削掉一點「本地特色」。最後能活下來的，往往是最不容易出錯的方案。在跟甲方的無限交涉中，楷體字加地標建築的冰箱貼，也變得可以接受。

不過，景區也不僅有千篇一律的伴手禮「三件套」，總會有一些讓人眼前一亮的設計。

有人在回喀什的路上買了一個白沙湖透光書籤，光線透過書籤，流沙般的光影映在書頁上，湖水的顏色也隨之鋪展開來。也有人在雲南古鎮發現了一本以樹葉作為封面的手帳本，每一片樹葉都不完全相同，也就意味著，每一本手帳都擁有自己的樣子。

白沙湖透光書籤。(取材自小紅書)

人們想在景區買走的，往往不是一個寫著這個地名的紀念品，而是在這一瞬間，和這一個地方產生的微妙的一點聯繫。