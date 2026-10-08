中國人有多卷？度假也要考個證

中國年輕人不僅工作考證，現在連旅遊也不忘帶個證回來。示意圖。(取材自鳳凰周刊)

AI摘要 文章摘要整理： 中國中產與年輕人將假期變成考證式旅遊，透過潛水、滑雪、瑜伽等課程取得證書，在忙碌職場外追求可量化的完成感與自我提升。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國年輕人把度假變成考證式旅遊。

中國年輕人把度假變成考證式旅遊。 重點二： 潛水滑雪帆船等課程成為熱門行程。

潛水滑雪帆船等課程成為熱門行程。 重點三：花錢受苦換來完成感而非單純休息。

在中國，愈來愈多年輕人想從一次假期裡帶回來的，可能早就不再只是照片和紀念品。對於已經習慣給每筆消費找回報的中產而言，旅遊既是一種從職場中的抽離，更是一筆隱性的自我投資。

中國中產和年輕人愈來愈追求性價比，就連度假也要順便提升自己，最好能考個證回來，因為社會太「卷」，而且，照片和紀念品大家都有。於是，「考證式旅遊」（Studycation）近年成為愈來愈多中國打工人的度假新選擇，他們在假期中，快速學會一項技能，再以一張證書作為成果證明。有人說，一生要強的中國人，現在連度假都要「考個證」；不過看在這群人眼裡，他們更願意用真正屬於自己的時間，換一些能沉澱在自己身上的改變。

花樣考證 打造旅遊套餐

據鳳凰周刊報導，考證式旅遊最經典的路線，是在休假後買上一張機票 ，穿過北回歸線，花上個三、四千塊（人民幣，下同），用三、五天時間去東南亞 的果凍海裡撈個潛水證上來，李蘭迪也去考了張自由潛證：在北方雪場，冬日小長假花6280讓自己光速拿下「雪上教資」，有人索性飛到紐西蘭 五天連考一張當地的入門級滑雪教練證NZSIA Level 1——考試課程費約3700元，再附上機酒和雪票的錢，放假考一次的成本價輕鬆就能破萬。

李蘭迪也去考了張自由潛證，圈粉無數。(取材自微博)

能在旅遊中拿下的證書包羅萬象：想上天，可以考USPA跳傘；想入海，可以拿ASA帆船、遊艇駕駛證；想上牆，有攀岩國職，順帶還能把WFA野外急救也收入囊中；有人去考泰國按摩師或是QGRADER咖啡品鑑師；還有頌缽療癒師和RYT200瑜伽師的證書，認證「身心靈」的成長。

而當「拿證」開始成為旅行的一部分，目的地和平台自然也迅速跟上：攜程把OW、AOW做成潛水考證套餐，把「課程+住宿+接送+裝備」一鍵打包出售；普洱把3天培訓和2天產地遊裝進了「咖啡師旅行包」，讓10到15歲的娃考完也能直接領證；萬寧有15天的RYT200瑜伽師資班，能成為一名持證但不一定上崗的瑜伽師…。

甚至連純旅遊項目，也愈來愈講究給休假者發個「結業證」：爬富士山能申請登頂證，走丹霞山有徒步完賽證，在青島Citywalk集夠章能領城市穿越打卡證，走完熊野古道和聖雅各之路還可以解鎖「雙朝聖者證」等等；砸2000塊錢上芬蘭的破冰船上待兩個半小時，回來都能順走一張船長親簽的「冰海漂浮證」。

實際上，一旦一場旅行的核心從「遊玩」變成「考證」，那沿途的青山綠水、藍天沙灘就算再美，也會難免淪為上課路上的背景板，給塞滿了假期的課表和集訓讓路。

有人到泰國考驗證身心靈狀態的證照。(取材自鳳凰周刊)

風景淪背景 考證過程苦

想一個小假期拿下潛水證？有人出發前先把PADI的線上理論刷完，落地後是5天14潛的高強度訓練，腦海裡想不起風景有多美；學帆船也沒有想像中吹著海風的鬆弛，上午先啃風向、航向和船體結構，下午再出海練拉帆、掌舵和靠泊，風浪大時暈船，也只能吐一輪再接著練；去萬寧上RYT200更像直接住進海邊的「瑜伽衡水」：15天課程，每天10小時理論、體式、力量、後彎、倒立輪番填鴨，原意學習如何放鬆身心，結果有人前三天練得頻頻失眠。

而光是累也就罷了，許多旅者花錢飛到幾千公里外吃了好幾天的苦，卻並不能一次就拿下自己想要的大結果。比如，一出門，就趕上了暴風雪導致雪場關山；一上天，第一次滑翔傘單飛就把自己掛在了樹上；一下海，因為恐慌把泳池裡練過的動作全忘了，在濤島的海裡哭了半小時…愈是欲速，就愈是不達。

再加上前面提到的很多國職證，本來也不適合速成，像是「一周拿下滑雪教練」、「五天搞定攀岩國職」，其所給出的時間，默認都是參訓者已有相當基礎。

利用小假期拿潛水證的遊客。(取材自鳳凰周刊)

拿證無止境 只求完成感

就算一個旅者最後真拿到證了，那也僅僅只是個開始：因為不少的運動和技能，都不存在「一證封頂」，而是需要你繼續花錢花時間「打怪升級」：潛水入門證上面還有進階，往後又分深潛、夜潛、沉船、高氧；滑雪教練從一級往上還有二級、三級；帆船後面有更高級別的航海認證；而瑜伽在200小時的師資課上面，還有300小時、500小時。

那麼，中產為什麼偏偏要拿自己一年裡最珍貴的幾天假，去給本該用來休息的生活，再主動加上一場場考試呢？有人說，因為那一張張用金錢、假日和汗水所換來的證書，給考試者所帶來的，不僅有一條「人生高光時刻」的朋友圈，更有一種他們在職場多年久違了的「完成感」。

經常上班的朋友都知道，大部分工作都是讓人殫精竭慮且永不完結的，接二連三，日復一日，彷彿永遠都看不到頭。考證旅遊，雖然苦累兼具，耗人耗財，拿到了那張紙還不一定能上崗，但它確實能給參與者一個「你已完成任務」的準確認可。這種辛勞但確定付出換回報，有時要比懶散但迷茫地乾躺著，更能讓終日被工作捶打的白領，更能感受到精神層面的放鬆。

當然，也有人調侃，上班已經夠卷了，放假還要繼續上課考試，這哪裡是度假，只不過換個地方繼續進修。不過，這並沒有好壞之分，假期的意義，本來就在於按自己喜歡的方式度過。

紐西蘭雪上運動教練聯盟發出的認證。(取材自鳳凰周刊)