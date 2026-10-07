21歲「高齡」跳水奪金 陳芋汐靠的是永不放棄

入水過程中的堅硬與溫柔，讓陳芋汐悟出跳水真理。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 陳芋汐在名古屋亞運以21歲之齡奪下女子10米台金牌，憑自律與永不放棄完成從東京到東京的成長，並持續朝世錦賽與洛杉磯奧運前進。

2026年名古屋亞洲運動會會場上，中國隊多個項目失利或表現不盡如人意，但在一般被認為黃金年齡為14到18歲的跳水項目，中國女運動員陳芋汐 卻以21歲「高齡」，憑432.65分贏得跳水女子單人10米台金牌，這是1974年德黑蘭亞運會鍾少珍奪冠之後，52年來該項目奪冠年齡最大紀錄。能創下這樣令人刮目相看的好成績，除了強大的自律能力，陳芋汐說，自己靠的是「永不放棄」這四個字。

從懵懂到成熟

據新華社報導，9月29日，在名古屋亞運女子10米台決賽後，陳芋汐憑藉穩定而高質量的發揮斷層領先於其他選手，站上最高領獎台。這不僅是她闊別近一年後再戰單人項目的強勢回歸，更見證了她從東京奧運 的懵懂少女，成長為能夠坦然面對挑戰、堅守熱愛的世界冠軍。

2021年，陳芋汐在東京第一次踏上自己的奧運之旅，她說那是一次懵懵懂懂、充滿期待的大賽。那次疫情期間的奧運沒有現場觀眾，水聲與播報聲是許多運動員對那場賽事僅有的聲音記憶。

陳芋汐手持名古屋亞運兩面金牌，展示五年來不曾放棄的成果。（新華社）

2026年，在同一座場館，奪得女子10米台及女子雙人10米台兩面金牌的陳芋汐，在一片熱鬧氣氛之中走到採訪區。場邊的觀眾在頒獎儀式結束後仍未離去，探身為她加油。

要說五年期間會發生什麼？陳芋汐的答案是：從東京再走回東京。談到這次比賽的感受，這個常以笑容示人的女孩，眼圈卻忽然泛了紅。「如果沒有大家的支持和鼓勵，我不可能從東京再走回東京。」她淚中帶笑，「感謝教練、領隊、整個團隊，以及不願意放棄的我自己。」

近日，陳芋汐接受新華社記者專訪時，談到從10米台跳下來的感覺，「其實剛破開水面的時候，會覺得水很堅硬。我們從那麼高的地方下來，有時候真的是跟（砸）在地板上差不多。但是當你的手破開水面，又會被水溫柔地包裹。身邊會有一些小小的氣泡，就好像在跟你說『你真棒，你成功了』。」

陳芋汐說，在跳水運動中，水溫愈低、水愈「硬」，水花效果也就愈乾脆。「賽前準備活動會把自己的身體變得很暖和，但一跳下去突然好像被冰冷的水包裹住了，但又只是一瞬間，它會從堅硬變得溫柔地包裹著你，還滿神奇的。」

硬與柔、對抗與包裹，似乎也在某種程度上隱喻著她與跳水這件事的關係。「第一次奧運，是一個懵懵懂懂的運動員，也處於生長發育期。在各方面都還不太穩定的時候踏進賽場，心裡其實很忐忑也很激動，這是我夢寐以求的賽場，在此之前我都沒想過我真的會來到奧運。」這次重返東京，她說自己與10米跳台的關係變了。

入水過程中的堅硬與溫柔，讓陳芋汐悟出跳水真理。（新華社）

「放棄比堅持更難」

「五年前，彷彿它是跳台，我是運動員，我只是在借用器械去完成動作。而現在的我，是想真正地去靠近它——它對於我來說不再是一個工具，更多是一個可以讓我的熱愛發光發亮的地方……現在讓我放棄，比讓我堅持更難。」陳芋汐總結道。

比起小時候身體上的疲勞，如今的陳芋汐面臨的更多是心理上的緊張與疲憊。剛過完21歲生日的她，說自己在跳台上彷彿有一種「久經沙場的感覺」。「想逃離」、「想暫停」這樣的念頭會自然而然地出現。十五運會後，陳芋汐決定給自己放個假。她坐著飛機跑去地球另一端，嘗試一個人解決旅途中大大小小的困難。

有些時候，逃離也是另一種奔赴。旅行途中，陳芋汐心中升騰起一種前所未有的焦慮。「我真的把跳水放下時，卻突然開始焦慮。我想回到泳池邊，總擔心自己是否落下了很多課。我總是有一點矛盾，但正是這樣的矛盾讓我意識到，我好像確實熱愛跳水，確實不願放棄。」

再次回到訓練館，陳芋汐的心安定了許多，重新理順了自己與跳水的關係，陳芋汐給自己定了下一個目標：「總是想跳到洛杉磯的。就一步一個腳印，先準備好明年的世錦賽，再努力爭取洛杉磯（奧運）的入場券。」

跳水之外，這個21歲的女孩也在努力嘗試全新的人生體驗，並不斷拓展對生活的理解。為了開闊眼界，加強對外溝通能力，她認真學習英語。在跳水之外，她還給自己找了另一個運動愛好——攀岩。在這項幾乎與跳水截然不同的運動中，陳芋汐卻找到了共同點：它們都需要我動腦筋思考，下一步該怎麼走。

繼續當「磨鏡人」

站上10米台，陳芋汐承認她依舊會緊張、會害怕。但她也說，無論在生活中還是跳水上，「不要害怕被拍在水面上，這是跳水帶給我的內在精神力量。」

9月30日，中國跳水隊達成亞運百金成就。當晚，陳芋汐在自己的社交媒體上寫道：「走下頒獎台，繼續做回『磨鏡人』：水面即鏡面，從今好琢磨。」

從東京奧運上的懵懂，到重返東京的淚中帶笑。五年間，陳芋汐一次次從10米台躍下，也一次次經歷著自己人生中的堅硬與柔軟、對抗與包裹。水花會散，掌聲會落，但那個在跳台上安靜站定、然後縱身向前的女孩，或許也找到了自己的節奏。

入水過程中的堅硬與溫柔，讓陳芋汐悟出跳水真理。（新華社）