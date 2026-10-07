亞運不再是鍍「金」池 中國體育到底咋了？

名古屋亞運會羽毛球項目男子團體四分之一決賽中，中國隊選手石宇奇(見圖)在單打比賽中對陣南韓隊選手俞泰彬。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，中國體育在名古屋亞運多個項目失利，反映舉國體制效能下滑、人才斷層與市場化改革受阻，未來恐持續承受轉型陣痛。

前言：以往橫掃國際運動賽事各大項目的中國隊，正在一點一滴失去優勢，這次的乒乓球項目表現，更被形容是「名古屋慘案」。「冰凍三尺非一日之寒」，如果再不釜底抽薪改革，只怕今後將踢到更多鐵板。

在2026年名古屋亞洲運動會上，中國在傳統強勢的乒乓球項目中，以2：3負於日本 隊，36年來首次無緣亞運男團金牌；籃球四支國家隊均未能打進決賽，引來全網批評；羽毛球更是無緣八強……媒體和球迷不約而同地問：多個項目水平下滑，一向包攬所有大賽金牌的中國體育到底咋了？分析原因，中國體育領域過去依賴的「舉國體制」在今天已經走不太通，加上市場化推進困難，中國體育面臨的改革陣痛期可能才剛開始。

成績滑坡 人才青黃不接

據觀察者網刊出自媒體「酷玩實驗室」報導指出，此次名古屋亞運中，水平下滑的還不止乒乓、籃球和羽毛球項目，作為傳統強勢項目的體操，此次也是險象環生，女子個人全能決賽中，中國小將柯沁沁出現掉木的嚴重失誤，落敗於日本選手，中國隊在女子全能項目上的13連冠就此終結，也是中國隊自1974年參加亞運會以來首次丟失這塊金牌。

女足以前也算亞洲強者，亞洲杯9次奪冠，幾屆亞運都是前三的水平，如今「鏗鏘玫瑰」踢個烏茲別克這樣的弱旅都費勁，在小組賽1：1戰平。在面對北韓的半決賽當中，被全場壓制0：2落敗，未能進入決賽。

再說排球，女排這次亞運會表現倒不錯，一路大優勢贏到決賽，又橫掃了日本隊拿下金牌。但22天前，同樣的陣容在亞洲錦標賽決賽中以2：3不敵泰國，不僅未能奪得洲際冠軍，也錯失了2028年奧運的直通車資格。而且中國女排的排名曾經穩定在全球前3，如今已經下滑到世界第7。

名古屋亞運體操項目女子個人全能決賽，中國選手柯沁沁獲得銀牌。圖為柯沁沁在平衡木比賽中。（中新社）

名古屋亞運男子籃球半決賽，中國男籃創下隊史亞運對陣日本最大輸球分差，並且是連續兩屆亞運無緣決賽。圖為賽後中國隊退場。(中新社)

男排則堪稱「一潰千里」。十年前還排在世界第19位，現在直接掉到34名；在2026年的世界男排聯賽分站賽中，中國隊竟然打出了1勝11負的究極逆天戰績，在18支參賽球隊中總成績排名墊底，直接反向創造歷史。

這麼多項目集體表現不佳，顯然要從更深的層次找原因了。很多媒體或者博主，都將成績滑坡問題歸咎於人才儲備不足，隊伍裡青黃不接，老選手頂不住，新選手又太嫩。這反映的是，中國體育領域過去所依賴的「舉國體制」，在今天已經走不太通，影響了選手池的深度和廣度。

這套體制是為了在資源有限的情況下多拿金牌而生的，由國家扮演主導者的角色，運動員退役後由國家安排去處。

為了找到好苗子，國家建立了三級篩選制度。這條路子以前是很好使的，因為當年新生人口多、很多家庭條件又不好，搞體育是一條改變命運的現實出路。

名古屋亞運會女足半決賽中，中國隊對陣北韓隊。（新華社）

在名古屋亞運乒乓球項目男子單打決賽中，王楚欽負於林詩棟，獲得銀牌。圖為王楚欽在頒獎儀式上。 （中新社）

國家培養 不再具吸引力

但如今情況不一樣了，出生的小孩變少，普遍又是獨生子家庭，加上經濟條件變好，國家給的安置費、補償金，在大城市連套房都買不起，不具太大吸引力。即使像劉翔這樣的天花板級別，還貢獻了上億（人民幣，下同，約1490萬美元）廣告費分成給體育局，退役後也只能分個掛名的虛職，平均月薪7500，十多年後才想起要買斷，讓他自主擇業。

結果就是，由於缺乏生源、失去財政支持等原因，全國各級各類體校由過去巔峰時期的5000多所減少到現在的2100所。也就是說，原有的人才篩選系統已經崩了，基層初級訓練網迅速萎縮，而「體教融合」還有很多問題，需要長時間磨合。

除了「體教融合」之路道阻且長，市場化改革所帶來的陣痛，也是部分項目成績滑坡的重要原因。

名古屋亞運會女排半決賽中，中國女排以總分3:2戰勝泰國隊，晉級決賽。圖為中國選手王奧芊（右）攔網。（中新社）

當地時間8月22日，在德國杜塞爾多夫舉行的2026-2027賽季德國乒乓球甲級聯賽第二輪比賽中，杜塞爾多夫隊3比1戰勝巴特柯尼希斯霍芬隊。圖為杜塞爾多夫隊球員樊振東慶祝得分。（新華社）

要提升奪金實力，就要有高水平的職業聯賽，而中國一開始就沒有在足球籃球上押太多寶，而是集中力量搞「小巧女難少」這樣容易拿獎牌的領域，也就是乒羽等「小球」；體操、跳水等技巧性項目等。因此，中國籃球和足球早早就開始了市場化，對應的是中超系統和CBA系統。但結果卻適得其反，多數職業俱樂部只追求短期成績或商業利益，不願砸錢去開青訓的盲盒，只想買現成的球員，造成人才池斷崖式下跌。

體教融合 須經轉型陣痛

而中國乒羽的市場化陣痛，可能才剛剛開始。過去乒羽延續統治力的核心法寶，是長周期、高強度的封閉集中訓練，針對主要對手進行極致的錄像分析、技術拆解，再加上魔鬼級的強化練習，這是舉國體制拿手的。

但近些年國際乒聯和世界羽聯開始推「市場化、職業化」，WTT和超級巡迴賽「賽事高頻化、積分強制化」，讓中國選手在一站又一站比賽中身心俱疲，外國選手則在頻繁的全球商業聯賽交手中，逐漸對中國隊球路找到了破解之法。而這破解之法可能還是中國自己人教的，因為大量中國二線主力被外協俱樂部高薪僱傭，甚至有一線球員遠走他鄉，典型例子就是樊振東轉戰德甲。再加上中國自己的人才篩選系統萎縮，實力差距被迅速縮小。

體教融合，能把龐大的體育愛好者基數轉化為後備人才池，讓運動員有更多出路。但這件事不是按個開關就能切換的，需要十幾年甚至幾十年才能完成。在此之前，可能都要持續忍受轉型的陣痛，忍受成績的波動。

名古屋亞運乒乓球項目男子團體決賽中，中國隊2：3不敵日本隊，獲得亞軍。中國隊選手黃友政、向鵬、溫瑞博、林詩棟、王楚欽（從左至右）在頒獎儀式上。（新華社）