中國沒賣完的月餅去哪了？ 過期以噸計變成豬飼料

麵點師正在製作月餅。示意圖。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國月餅在中秋前後銷售快速轉淡，未賣完的產品多經促銷、分流或臨期處理；過期者則需銷毀，部分合規回收後可加工成飼料。

隨著生活方式和養生等觀念的改變，在中秋節這天吃月餅的人似乎愈來愈少，銷量不如以往的後遺症，就是近年更是中秋節還沒過，月餅銷售通路就開始降價促銷了。而那些沒賣完的月餅，都去了哪裡？

節前「買一送一」促銷

據中新經緯報導，作為典型節令食品，月餅銷售窗口期短、禮品屬性強，一旦錯過中秋節點，市場需求便快速萎縮。為了後續不占用倉儲空間、降低損耗，超市往往會在中秋節前幾天便開始對月餅進行降價促銷。9月23日晚，北京市通州區某連鎖超市已對多款月餅禮盒開展「買一送一」等促銷活動，員工說，「這些禮盒我們能再賣兩天，中秋節當天中午就得下架了。」

那麼，退回廠家的月餅，又流向了哪裡？盤古智庫高級研究員江瀚表示，當前，月餅廠家大多是以銷定產，盡量從源頭壓縮過剩庫存，中秋節後賣不完的一小部分月餅禮盒，會通過內部員工福利、公益捐贈等方式分流，不會讓大量禮盒滯留在渠道手裡。「目前節後月餅的處理流程已經形成了比較成熟的閉環，不是過去那種粗放甩賣的狀態。」

以A股上市公司廣州酒家為例，該公司產品涵蓋廣式月餅系列、端午粽子、年宵佳品等節令食品。2025年，廣州酒家月餅系列產品實現收入16.52億元（人民幣，下同，約2.46億美元），占公司主營業務收入的30.96%。財報顯示，2025年，廣州酒家月餅系列產品的生產量為17042噸，銷售量為16671噸，庫存量為290噸，庫存量較上年同期減少7.3%。

五芳齋在2025年年報中也提到，月餅產品的銷售主要集中在中秋節前。如果在月餅的集中消費季節，公司不能做好市場預測、及時組織安排好生產和庫存儲備，公司將面臨部分產品備貨不足進而失去業務機會，或者由於外部環境重大變化或公司對市場預測失誤，造成生產過剩進而導致積壓浪費的季節性經營風險。

還有一部分月餅會在節後進行二次促銷。「節前沒賣完的月餅，我們會低價賣給附近的超市或臨期食品渠道，他們節後還能通過打折促銷再賣一段時間。」河南某小型月餅生產廠家說。

不過，折價銷售也有著嚴格要求。多地市場監管部門的專項檢查明確要求，不得銷售標籤缺失、竄改生產日期、塗改保質期的月餅；臨近保質期月餅應當設置臨期食品專區或作出醒目提示，嚴禁將過期月餅繼續上架售賣等。

過期月餅兩大歸宿

報導指出，市場上在售月餅的保質期普遍較短，通常在30天至90天左右。值得關注的是過期月餅的流向。

食品安全法規要求，對變質、超過保質期或屬於回收食品的產品，應顯著標示或單獨存放，並及時採取無害化處理、銷毀等措施，如實記錄。過期食品不能換個包裝、改個日期再賣，也不能隨意拿去重新加工。

過期月餅的去向，首先是銷毀。根據市場監管部門要求，超過保質期的月餅，食品生產經營者要進行銷毀處置，從處置端阻斷過期食品回流風險。

早在2017年，「節令食品日報制度」已在北京市食品生產企業試點實施。據該制度，食品生產企業自月餅生產之日起，每日需向當地食藥監管部門報告月餅產量、銷量、銷售去向、退貨量、銷毀量等信息。中秋節後，監管部門也會開展節後月餅處置情況檢查，通過核實紀錄、追蹤流向、抽查銷毀等手段，加強對節後過期月餅餡料處置情況的監管，防止過期食品、回收食品回流市場。

除集中銷毀外，過期月餅還可以進行飼料化應用。

河北省某飼料廠工作人員表示，該飼料廠常年回收臨期、過期庫存食品尾貨，包括餅乾、月餅等，進行飼料化原料用途，並承諾不會二次流入市面銷售。用作飼料的月餅，不能出現發霉、異味等變質情況。

該名工作人員說，回收來的月餅並不能直接用作飼料，需要經過破碎、烘乾等二次加工，還得根據相關飼料生產標準進行營養成分檢測，如果缺少某種營養成分或某種營養成分不達標，則需要按要求進行二次添加，達標後才可以流向市場餵雞、餵豬等。

回收價格則因餡料而異。五仁月餅約1000元一噸，果餡、豆沙等口味約800元一噸。五仁月餅之所以價格高，是因為裡面含有大量瓜子、花生等堅果，營養成分高，餡料乾。

這讓不少網民不淡定了。據自媒體「投行圈子」文章指出，1000元一噸的回收價，對比終端市場上一盒月餅動輒上百元的售價，這個數字格外刺眼。它意味著月餅從「文化消費品」跌回「原料」的那一刻，價值縮水了99%以上，令人咋舌。

不過，相較於過去那些年被曝光的「回收月餅再加工」、「陳年餡料翻新」的亂象，如今的處理流程已經形成了比較成熟的閉環。整個產業，以銷定產、節後分流、飼料化利用，至少在合規層面比過去規範了許多。

另一位月餅回收商也提到，他們會將回收來的月餅賣給飼料廠，飼料廠會再進行加工，與豆粕、玉米等其他原料按配方混合成飼料，賣給養殖企業。「加工成豬飼料的月餅比較多，也有一些加工成雞飼料、羊飼料。」

9月23日晚，北京市通州區某連鎖超市內售賣的散裝月餅。（取材自中新經緯）