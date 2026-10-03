中國大廠二手禮盒 返鄉年輕人的「新米麵油」

商家展出的各種中秋禮盒。（中新社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 在景氣低迷下，中國年輕人轉向二手平台購買大廠月餅禮盒送禮，以低價換取體面與身分感，讓禮盒成了新的「米麵油」。

中秋 節是吃月餅的日子，也是送禮的時節，不過看在現在的中國年輕人眼裡，還是「性價比」這三個字最重要，畢竟身處景氣低迷、失業率居高不下的大環境裡，手頭還真不能沒錢。為追求「性價比」，一些年輕人連買禮盒送親友的錢都精打細算，把矛頭指向電商 平台上的二手大廠禮盒。在這裡，有人為了裝體面求購，有人為了賺外快而求售，雙方一拍即合，二手大廠禮盒就這麼成了返鄉年輕人的「新米麵油」。

華為中秋禮盒。（取材自鳳凰WEEKLY）

大廠禮盒 二手平台好賣

據鳳凰WEEKLY報導，每到端午中秋過年，二手平台，就天然成了大廠禮盒、年終獎品的交易所。中秋賣月餅，過年賣年貨，端午賣粽子。值此中秋佳節之際，閒魚上的大廠禮盒堪稱已經「卷」出花了，而且只需100多塊（人民幣，下同，約15美元）就能辦到。

有大廠員工剛領到禮盒就掛上網賣。（取材自小紅書）

比如，京東今年的中秋禮盒有114元包郵的，包括六塊月餅、六罐茶，加上手提箱和小物件；B站那隻月球造型拉桿箱，連斜挎包和四塊月餅一起，一百五不到；小米 的枕套、枕頭、托特包加月餅，有賣家開139元。能拎回子，還有一隻包，多划算。而大廠禮盒在二手平台降價賣，不代表裡面只裝了月餅這麼簡單了，而是形成了一條完整的禮盒鄙視鏈。

百元檔主打一個「來都來了，別空著手」；再往上，科技公司有著天然優勢，比如大疆今年的禮盒裡有冷軋金屬箱和擴香套裝，相當重工，280塊；做無人機的影石，鏡面藏景燈，星空投影杯，高級到以為在看中秋晚會；遊戲公司完美世界出了一整套戶外禮盒，帽子、小包、登山杖一套集齊；百度除月餅還有貌美鈦杯以及紅茶，有人搶完二手禮盒就分配好了：茶葉給老爸，杯子送老媽，盒子自己留著往出租屋裡狠狠掛。花一份錢，辦三件事。

米哈遊今年的中秋禮盒直接整出了16kg冷軋鋼多功能推車，質感和實用雙雙拿捏，有員工還沒正式領到，二手平台上就已經有人用展示圖掛出318元的報價。要給小孩買禮物，小鵬在禮盒裡直接甩出了L03限定車模型 ；要給長輩買禮物，蔚來的月餅禮盒有種「打開發現是霸總」的即視感，裡面是一幅崑崙山脈靈感的流沙畫；要給青少年，AI大廠momenta有雙肩包，保溫杯、盲盒耳機包大包和上市紀念出行套裝在內的禮盒，他絕對喜歡。

網民曬出自己中秋節返鄉送禮，後備箱裝滿各種禮盒。（取材自微博）

而對於那些只想要個大廠禮盒的年輕人，當然不必只有中秋才能薅羊毛，有人開始淘大廠別的時候發的禮盒當中秋禮物。比如，買字節2026年過年的禮盒，只要300塊就能買到裡面的柯達拍立得打印機；買不起法拉利，但能錯峰買上法拉利的新年禮盒，排面和心意全都有了。有大廠員工前腳剛領完禮盒，後腳就把膜都沒撕的禮盒掛上平台，「全新」兩個字配上一、二百出頭的價格，就是撿漏年輕人最愛的賽博低語。

年輕人花小錢裝大尾巴狼

花小錢裝大尾巴狼，只是這些年輕人精打細算的第一步，薅到大廠禮盒，核心用途還是拿出手送禮。送禮要想達到一眼顯貴的效果，就必須活用大logo學，才能代表一種身分，一種階層，一種一眼就能看出來你混得不錯的加持品。

早年的大logo學，存在於各大國企和體制內。那時候逢年過節最有面子的事兒，莫過於山東女婿穿著立領夾克，開著奧迪車，開到老丈人家門口，後備箱打開，堆滿了單位發的米麵油。鄰居過路一看，都誇這家祖墳冒青煙了，肯定你在這個社會系統裡是個有頭有臉的人物。而現在的大廠禮盒，就是新時代的米麵油，自帶隱形大logo；一個盒子上印著公司名字，裡面裝的不止是月餅，還裝著privilege。

但有意思的是，這幾年大廠鄙視鏈的也在不斷更迭。曾經宇宙的中心，屬於老牌互聯網大廠。再到這兩年，現在誰創業開公司說是搞AI的，立刻前途不可限量。對於普通人來說，誰能搞到當下最當紅的大廠禮盒，誰就好像拿到了更高級的時代入場券。

米麵油是早年送禮的體面象徵。（取材自鳳凰WEEKLY）

米麵油 十年前身分認證

有人覺得買二手大廠禮盒是薅羊毛聖經，有人卻覺得這純虛榮心作祟。但面子貧困，總比面子破產強。用一個微小的錨點，讓自己放心也讓家裡人放心，是一種現代的cosplay。時代的變遷像踩了風火輪，十年前的社會身分認證是米麵油，五年前是大廠禮盒，以後可能回家得送爹媽AI token或者算力卡了。

其實想想，我們已經很厲害了，每天能堅持上班，誠實勞動；能兩點一線，扛得住KPI的毒打，逢年過節哪怕項目再不順，心裡還依然惦記著家人，想給他們帶點像樣的禮物。也許在二手平台上我們買的是夢，是和這個時代前沿的先進的，飛速發展的宏大敘事，有一點點關係的夢；也許在這場夢裡，我們都藏著對自己對未來，一種不足為外人道矣的期待。做夢是人類的特權。

「武林外傳」第40集裡，佟湘玉說：幻境再美終是夢，珍惜眼前始為真。世界有太多不如意，生活還是要繼續。你是偉大的奮鬥者，今天的你也辛苦了。

京東今年的中秋禮盒有114元包郵的：六塊月餅、六罐茶，加上手提箱和小物件。（取材自鳳凰WEEKLY）