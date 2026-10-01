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「純過日子人」崛起 中國年輕人拒內卷 只求歲月靜好

中國新聞組／整理
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「純過日子人」的核心之一就是簡單過生活。(取材自微博)
「純過日子人」的核心之一就是簡單過生活。(取材自微博)

最近在社交媒體上，一批年輕人宣布自己開始成為「純過日子人」，他們稱自己從此成為不再追求物質攀比、不再內耗折騰，把生活重心收回到吃飯、睡覺、上班、存錢等日常小事上的人，紛紛曬出自己的簡單日常，「全民進入純過日子時代」還因此登上微博熱搜，引來大量網民表態以此自居。

據中國藍新聞報導，「純過日子的人」是如何定義自己的？根據近來許多年輕人在網上分享自己的「純過日子」生活，內容五花八門，包括「不心裡有事了，不塔羅牌了，不原生家庭了，不奧德賽時期了」、「不裝高級小眾，不再憂鬱，不再逼自己拿到大結果」、「把生活還給真實，純粹一點，wellwell，這些不是土不是與社會脫節」…「全民進入純過日子模式」這一話題，因此在互聯網上掀起廣泛討論。

有網民把這個概念進一步具象化，曬出自己的「純過日子」清單，比如整理抽屜、寫三行日記、跟家人通電話、睡前關機等；還有的列出「純過日子的12件小事」，比如固定一條散步路線、關掉「你是哪種人格」的測試等等。

從向外求轉為向內求

有網民說，「純過日子人」追求的人生，就是食欲旺旺的，物欲淡淡的，圈子窄窄的，心裡寬寬的。它沒有統一的標準，更多是人在活法、想法等方面的轉變。

其中最常出現的，是「從『向外求』到『向內求』」，他們曾期盼外界的認可，如今不再把自我價值寄託在別人的誇讚、羨慕、標籤上，而是把評判權交給自己的內心。比如，有人主動推掉一些所謂的「高淨值人群社交局」，也不執著於「精裝朋友圈」，而是把日子過給自己看，把一日三餐吃飽吃好，周末睡到自然醒、去公園隨意溜達，主打一個「自己舒服就行」。

同時，也要「該省省、該花花。」對於關乎三餐溫飽、身體健康、家人陪伴等方面的消費，他們毫不吝嗇；而對於用來撐場面、換社交談資、堆砌外在光鮮的品牌溢價，則會主動「斷捨離」。

另一個形態是從「過度剖析」到「難得糊塗」，以前難過，哭一場、睡一覺、找朋友聊聊就過去了。「純過日子人」不再執著於為某種情緒分析緣由、給每段關係尋找歸因，而是接納當下，把用來解剖自我的時間留給做飯、散步、睡覺這些實實在在的事。不再追問「我為什麼會這樣」，而是轉向「我現在能做點什麼」。

不少人習慣一直保持緊繃的衝刺狀態，默認休息等於懈怠，停下腳步就是落後，生怕浪費一分一秒。而「純過日子人」講求工作的時候認真投入，盡可能一次只做一件事，做完這件再處理下一件；該歇的時候也坦然停下，不把生活變成無休止的競速賽場。不會因為偶爾躺平自責，也不會因為他人的快節奏而逼著自己持續透支，學著給自己留出喘息的空隙，讓生活擁有鬆緊交替的彈性。

「純過日子人」享受生活的鬆弛感。示意圖。(取材自微信)
「純過日子人」享受生活的鬆弛感。示意圖。(取材自微信)

把日子過好≠躺平

「你這個人很適合過日子。」過去一段時間，有些人會認為這未必是好詞，有平庸、沒有追求的意味。但這群人意識到，把尋常日子過得妥帖，需要的能力並不比在職場上拚搏少。工作與休息的節奏把控、日常收支的規畫、生活突發狀況的應對等等，樁樁件件都考驗耐心與恆心、判斷力和執行力。

報導認為，「純過日子」的興起，某種程度上也是年輕人對算法邏輯的一次「軟抵抗」。不管是「容貌焦慮」、「育兒內卷」，還是「職場生存危機」，一個個裹挾著情緒的熱詞持續在社交平台刷屏，製造出「別人都在拚命，你憑什麼休息」的焦慮感。而「純過日子人」主動打破信息繭房，過濾那些被算法放大的欲望和焦慮，專注於研究自己，不攀比、不盲從、不內耗，把好情緒穩定的「方向盤」，是算法的「反向推動」。

網民曬出自己作為「純過日子人」的一天。(取材自小紅書)
網民曬出自己作為「純過日子人」的一天。(取材自小紅書)

人類學家項飆曾提出「附近的消失」這一概念：人們只關心「家裡頭」或「全世界」，不再願意花心思感知身邊人與事，也失去了表達的興致。某種意義上，「純過日子人」所做的，正是對「附近」的重新錨定。

比如，去菜市場挑一把帶泥的青菜，和攤主聊兩句今天的天氣；工作日的中午到附近公園散散步、曬曬太陽，把自己當成一株植物，重新積攢能量。這種生活方式也滲透到了消費和社交的方方面面：年輕人開始比「誰房貸少、誰睡得早、誰晚飯能踏踏實實做倆菜。」而在相親市場上，「純過日子人」甚至被視為一種頂配人設——情緒穩定、能把自己照顧好、知道哪個菜市場最新鮮。

不過，「純過日子」並不等於「混日子」。「純過日子」的一個隱形風險，是容易讓人不知不覺縮小自己的世界。但真正會過日子的人，更好的狀態應當像「刪繁就簡三秋樹，領異標新二月花」：在安守日常的同時，依舊擁有對外界的好奇，接納新的見聞，守住屬於自己的精神空間；在保持「純過日子」務實態度的同時，仍然保有對未來的進取心和創造力。

網民分享自己成為「純過日子人」的生活點滴。(取材自小紅書)
網民分享自己成為「純過日子人」的生活點滴。(取材自小紅書)

精華 FAQ

  • 「純過日子人」指年輕人把重心放回吃飯、睡覺、上班、存錢等日常，不再追求物質攀比、社交表演或過度內耗，強調自己舒服就行。

  • 文章認為，這股風潮是在拒絕熱搜與社群演算法放大的焦慮感，透過過濾比較、減少剖析自我與盲從他人，回到自己的節奏與判斷。

  • 「純過日子」不是消極混日子，而是講求把工作、休息、收支與生活瑣事安排妥當；它重視務實、自律與彈性，同時仍保有對未來的進取心。

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