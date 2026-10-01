代喝代排代探視 中國年輕人掀「代經濟」熱潮

網上「代拜年」相關服務網帖。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國年輕人熱衷代喝、代排、代探視等替身消費。

中國年輕人熱衷代喝、代排、代探視等替身消費。 重點二： 代經濟提供買時間服務，但也伴隨隱私與責任風險。

代經濟提供買時間服務，但也伴隨隱私與責任風險。 重點三：私人代辦看似好賺，實則收入不穩且需建立規範。

有人花錢買生活替身或當替身賺錢，有人開始執著於純過日子，這兩種看似衝突的行為，背後其實有一套高度邏輯一致的「精神算盤」，勾勒出當前中國年輕人矛盾又極致務實的「精算式消費」哲學。

還有兼職上門代看老人服務。(取材自微博)

中國近年興起「替身經濟」（或稱「代經濟」）消費現象，不少年輕人開始「花錢找替身」，從代喝奶茶、代探視、代排隊、代練遊戲，到代分手、代表白、代看望老人等，幾乎「萬事皆可代」，且隨著投入的人愈來愈多，服務範圍不斷擴展，價格從幾十元（人民幣，下同）的簡單跑腿到幾百上千元的私人代辦不等。有年輕人則乾脆自己做私人代辦，靠此月入2000元。但這些「代服務」其中可能面臨的風險與責任，也不可小覷。

據潮新聞報導，閒魚公開數據顯示，過去一年平台服務類訂單增長87%，「跑腿代辦」已經進入平台最熱門的服務交易品類之列。UU跑腿官網數據顯示，平台覆蓋370多個城市，註冊用戶超過8000萬，註冊跑腿員超過1200萬，服務場景已經從幫送、幫取延伸到幫買、幫排隊、「萬能幫幫」等。

網民曬出自己的代跑腿紀錄。(取材自微博)

萬事皆可代 花錢買時間

此外，京東一項覆蓋6000名消費者的調研顯示，46%的受訪者已經形成固定的服務消費習慣，把「替代家務、節省精力、釋放時間」視為購買服務的重要價值。

「有沒有杭州的小伙伴幫忙代喝，想要冰箱貼。」一名廣東網友近日在社交平台發帖求助，他平時喜歡收集奶茶店的聯名周邊，這次看中了茉莉奶白推出的一款城市限定冰箱貼，偏偏廣東不在發售範圍。他想到找人「代喝」，奶茶由他下單，直送到杭州網友手裡，對方負責把奶茶喝掉，再把隨杯附贈的冰箱貼寄回廣東，郵費也由他承擔。他已經試過多次，平均一次花費約30元。

代廚在烹飪菜餚。(取材自北京青年報)

也有人是為了把自己擠不出來的時間買回來。杭州白領花花玩一款RPG手遊近十年，工作後幾乎沒時間打遊戲，她直接在淘寶搜索代練店，比完價格下單。最近一次，她被拉進一個8人的服務群，真正負責打遊戲的只有一人，其餘帳號分別負責客服、拉群和售後。

到了線下，「替身」的活更雜。40多歲的金女士本職做牆布生意，兩個月前開始利用空閒時間接私人代辦，跑手續、查監控、包禮物、送東西…只要合法、價格談得攏，她都會考慮。前兩天，她接到一單——去醫院看一個素不相識的病人。慰問品已經提前寄到醫院，她先取出牛奶、保溫杯等禮品，再拎進病房，核對病人信息、拍照確認送達。這趟「代探視」，她收了50元。

「代排隊」幫忙排隊買奶茶。(取材自微博)

雜活樣樣包 賺錢不輕鬆

金女士還接過100元幫人包裝結婚禮物的訂單；有人東西丟了，自己沒空翻監控，她下班後盯著屏幕看了5個小時，收費300元。還有人通過法院拍下一輛二手車，人在外地，便請她代辦車輛手續，跑起來才發現，這輛成交價約1.7萬元的車留下60條交通違法紀錄，罰款接近8900元。原本只是跑趟車管所的小事，一下變得複雜起來。

社交平台上，一些私人代辦把自己的服務菜單列得密密麻麻，「私人代辦月入過萬」的帖子並不少見。但真正做起來，遠沒有帖子裡那麼輕鬆。客單價低的跑腿，需要靠不斷接單；陪診、上門做飯單價高一些，一單卻可能占掉半天。

線下私人代辦，同樣有一筆時間帳。金女士接單後，最先算的是距離、油費和時間。那次看5小時監控雖然有300元，來回油費就花去約50元。做了兩個月，她在某二手平台上接了30多單，估算每個月增加收入約2000元。但她從沒想過辭掉本職工作：「這個東西不穩定。」

「代陪診」(左)正陪同患者等候就診；示意圖，與新聞內容無關。(取材自微博)

替人取個快遞，問題不大。但如果要進家門、保管鑰匙、接觸證件，事情立刻變得複雜。

金女士曾遇到一筆1000元的訂單，對方請她連續幾次到一家公司盯著裝貨、簽字，卻要求提前提供身分證照片和個人證件照，錢比普通跑腿高不少，她最後還是拒絕了，「我不知道到底合不合法，萬一身分證拿去做別的事情呢？」她還發布過陪爬山、騎行、打遊戲等「陪玩」服務，但一些需求漸漸超出她能接受的範圍，沒過幾天她便把服務下架了。

私人代辦網帖中，「替身」正在配送接單物品。(取材自微博)

隱私與安全 代辦考驗多

浙江浙聯律師事務所權益合夥人朱覺明表示，個人之間形成的代理、代辦服務，一般屬於民法典中的委託合同關係，但判斷責任的第一步，是看「代什麼」和「怎麼代」是否合法合規。如果服務本身違法或違背公序良俗，比如代考試、代打架等，相關約定本身就沒有法律效力；即使服務內容合法，如果服務者採取違法、違規方式，也要承擔相應責任。比如遊戲代練使用外掛導致帳號被封，代練方可能承擔違約賠償責任。

一些看起來普通的服務，同樣藏著責任。如陪診，代辦人員不僅要妥善保管病理切片等特殊物品，還負有保護患者病情隱私的義務。

一項服務能不能真正走向成熟，更重要的是服務標準、信用機制和責任邊界能不能建立起來。「什麼都能代」，並不意味著什麼都適合交給陌生人。