撲克牌不能報銷…高校沒錢開始過緊日子了？

安徽建築大學新規不得報銷菸酒、高檔菜餚、撲克牌等與科研無關的支出，也不得報銷個人上下班通勤市內交通費。(取材自新京報)

「厲行節約、過緊日子」近日衝上熱搜，這次主角不是各地方政府，而是高校。據報導，由於大學預算逐年被刪減，財政壓力增加，不僅社群媒體 上出現許多大學教師遭降薪的消息，多所高校近期也罕見下發文件，提醒「把錢花在該花的地方」，隨後「高校過緊日子」話題登上社交平台熱榜，引來「中國高校沒錢了？」的一片質疑聲，也引發對中國大學是否因財務狀況而能守住教育本心的憂慮。

差旅到用紙 全面嚴管

綜合澎湃新聞、中國新聞周刊報導，北京林業大學計畫財務處日前發文稱，「北京林業大學堅持厲行節約、過緊日子的實施意見」已印發施行。文章稱，落到每一位師生身上，其實就一件事：把錢花在該花的地方，把手續辦在該辦的時點。

對於買票、訂房怎麼選，北京林業大學計畫財務處給出建議：乘坐飛機應優先購買低價位機票；因公出國（境）優先選擇國內航空公司往返或聯程低價機票。對於會議、培訓，一些「老習慣」要改了，其中包括辦會「四不」：不擺放花草，不製作背景板，不提供水果，不發放文創產品、紀念品及個人用品。

北京林業大學新規開會「四不」，不擺放花草，不製作背景板，不提供水果，不發放文創產品、紀念品及個人用品；圖為在北京林業大學展出成本節約與自然美學的竹構花園。(中新社)

對於餐費，北京林業大學計畫財務處也公布了細化標準：嚴禁在會議費中列支公務接待費，原則上不予報銷僅發生餐費的會議費。對於辦公用品，鼓勵使用單面空白A4紙打印電子版報銷材料，非必要不彩印、不用銅版紙。

此外，「北京大學落實過緊日子要求實施辦法」裡，還列出了全國21個景區，要求一律不得到這些景區開會。

今年8月，安徽建築大學也印發「關於進一步加強財會監督 堅持過緊日子的若干具體措施」，規定：橫向科研項目的科研業務餐費需提供業務報銷相關消費紀錄，不得報銷菸酒、高檔菜餚、撲克牌等與科研無關的支出。市內交通費原則上不得報銷個人上下班通勤市內交通費等。

此外，不少高校在相關文件中要求「厲行節約、過緊日子。」例如，今年4月，中北大學發布「關於全面強化學校國有資產全生命周期管理的通知」，提出台式計算機嚴格執行「一人一機」配置原則，筆記本電腦僅為確有實際工作需求的特殊崗位人員配置，對可通過共享共用、維修復用解決需求的一律不得新增採購，對替代性強、非必需的資產，堅決不予配置。

今年4月，長安大學發布「關於加強打印複印費管理的通知」，提出落實過緊日子要求，嚴控印刷經費，對超預算支出、違規印刷、浪費嚴重的單位，核減下一年度印刷費預算，並對相關負責人進行約談提醒。

今年3月，大連民族大學發布「關於進一步落實習慣過緊日子要求，規範差旅費報銷工作的通知」，明確公務出差必須事前審批，嚴控出差頻次、人數、天數；出差協助安排用餐用車必須足額繳費，報銷附繳費情況說明，未按規定繳費追責。

安徽理工大學會議費管理暫行辦法規定，會議費開支實行綜合定額控制，標準為：國內管理會議450元(人民幣，下同)/人/天；國內業務會議650元/人/天。重慶交通大學也明確嚴控高價家具，食堂、辦公場所只配實用型設施嚴控高價家具，食堂、辦公場所只配實用型設施。

圖為大學食堂裡提倡節約的光盤行動看板。(取材自小紅書)

節衣縮食？砍的是排場

對於多所高校近期的「節衣縮食」，媒體的評論大都是「高校過緊日子，跟兜裡有沒有錢其實是兩碼事。高校緊的不是辦學投入，緊的是排場、是虛耗、是那些早該砍掉的無效開支」。

據南方都市報報導，一方面，受各種因素影響，近年來各地教育經費的增速有所放緩，而高校在人才培養、科研攻關、師資建設等方面的剛性支出只增不減，尤其像北大這樣的高等學府還承擔著國家戰略任務，即使經費仍然比較充足，也必須確保最值得投入的地方獲得盡量多的資源，因此現在高校「過緊日子」存在一定的現實需求。

另一方面，高校要求「過緊日子」也是對以往粗放式管理模式的一次糾偏。長期以來，部分高校在經費使用上有「重爭取輕管理」、「重行政輕教學」的傾向，預算編制寬鬆，支出審核流於形式，特別是會議費、接待費、差旅費等行政開支居高不下，甚至不乏藉培訓名義公款旅遊、用科研經費報銷菸酒等亂象。

此次多所高校以細則文件的形式，把禁止事項列成清單、把報銷標準定到明細，實際上是用制度的剛性堵住管理的漏洞。精準到連撲克牌都不能報銷，充分說明治理正在從原則性要求走向操作性規範。高校「過緊日子」，有利於回歸學術本位。如果一所高校愈來愈習慣於把有限的資金從會議、接待、差旅等非核心辦學環節中騰挪出來，投向教學科研的主戰場，其效用也更易在教學、科研實力上體現出來。

辦教育和過日子，道理是一樣的。高校「過緊日子」，砍掉的是虛頭巴腦的東西，但必須守住的是教育本心。這件事的落腳點，也不是學校省了多少錢，而是學生得到了什麼。

北京林業大學報銷袋。(取材自微博)