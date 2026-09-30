中國99%大學生使用AI 誰還獨立思考

學生過度使用AI已成為大學教育一項隱憂。示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 多所高校校長提醒新生，避免過度依賴AI與思維外包。

多所高校校長提醒新生，避免過度依賴AI與思維外包。 重點二： 調查顯示99.18%本科生使用AI，教學規則卻明顯落後。

調查顯示99.18%本科生使用AI，教學規則卻明顯落後。 重點三：大學需重設作業考核與AI規範，驗證真實能力而非成品。

「學生過度依賴AI」與「高校過緊日子」是2026年秋季開學季中，中國高等教育界最受關注的兩個現象。這兩個詞看似屬於不同的維度，卻共同折射出當前大學在人才培養模式與資源分配上面臨的雙重轉型壓力。

近日，北京大學、復旦大學等高校校長在開學典禮講話中，不約而同呼籲大家避免過度依賴AI（人工智能 ）。AI深度介入大學知識學習的全鏈條情況有多嚴重？據近期一份調研顯示，受訪本科生使用AI的比率已高達99.18%，但教學規則迄今沒有跟上。這意味著，AI喧賓奪主，可能使真人學生的能力更難辨識，甚至恐早已躺平者眾，老師教的其實是AI學生，不僅影響教育還危及國力，想來就細思極恐，也難怪高校校長們會集體緊張。

校長們的集體憂慮

綜合北京日報、中國新聞周刊報導，這一開學季，北大、復旦等多所高校的校長提醒新生警惕對AI的過度依賴，避免「認知卸載」和「虛假掌握」，增加貌似學懂的假象。

北大校長高松在北京大學2026年開學典禮上發表了「傳承北大薪火 走好青春奮鬥之路」的講話，他表示，AI正在深刻改變我們的學習與生活。當你遇到疑問，AI轉瞬間就能輸出答案；寫作、編程、翻譯，工具似乎無所不能。

「但我想提醒大家：AI可以整合已有的信息，卻無法替代你對一個未知領域發自內心的好奇；可以給出標準化的結論，卻無法替代你在反覆試錯中形成的獨立判斷。如果一味依賴機器生成的答案，不再辨析真偽、追問根源、探究本質，思維就容易趨向惰性，寶貴的創造力也會隨之消磨。」

復旦大學校長金力在開學典禮上發表「智能時代的學習者」的演講中，也對AI的濫用感到憂心。他表示，如果使用AI不當，可能削弱學習思考的基本能力。比如，要警惕「認知卸載」，如果只求現成答案、習慣「思維外包」，將導致批判思維的弱化；也要警惕「虛假掌握」，如果缺少獨立推理、深度依賴AI的評測，將增加貌似學懂的假象；還要警惕「信息繭房」，算法對於偏好的擬合導致不少模型具有「諂媚」的特性，討好的思維鏈、迎合式的幫助無法提供真實的挑戰。

「許多同學已經清醒認識到，沒有真正的思維磨礪和思想交鋒，就沒有真正的認知成長。智能時代的學習，不是為了『擁有』，而是為了『成為』。」

學生過度使用AI已成為大學教育隱，復旦大學校長金力呼籲避免過度依賴。(取材自微博)

從答題到論文都問AI

AI在高校教育裡幾乎喧賓奪主的情況有多嚴重？今年8月，遠在大洋彼岸的麻省理工學院發布了一份評估AI在該校使用情況的報告，認為「許多AI使用方式正在剝奪學生學習的機會」。

近期，有媒體與中央民族大學研究團隊對全國400餘所高校1953名本科生的調研顯示，受訪者使用AI的比率達到99.18%，超過六成對合理使用的邊界感到困惑，不到三成表示學校提供了系統的AI相關課程。答題找角度問AI、匯報搜材料找AI、論文搭框架求AI……從問題創設、邏輯論證、知識檢索甚至思維推演，可以說，AI已經深度介入大學知識學習的全鏈條。

更值得警惕的是：AI全程在場，大有喧賓奪主之勢。不乏老師感嘆，如今已經不能從作業完成度來判斷學生是否學會。也許一篇結構完整的論文，一份見解深刻的原典讀後感，學生所做的不過是與AI對話而已。效率固然提高了，但省卻的那些部分，比如原文閱讀、思路梳理甚至是看似枯燥的數據歸納，都是基礎性的思維訓練。倘若只是要求「學生交出作業」、「教師完成教學」，卻沒有完成能力與認知的提升，本質上就是一場純燒詞元的「教育空轉」。

而受訪本科生高達99.18%的AI使用比率，意味著學生已普遍使用AI，然而，教學規則為何還沒有跟上？提醒固然必要，但接下來該回答的是：如果課堂、作業和考核仍舊照常運轉，能擋住「思維外包」嗎？大學不能一邊擁抱AI，一邊把學習是否真正發生的責任，全部推給學生。

課堂考核須重新設計

據中國新聞周刊刊出中國人民大學全民閱讀教育研究院院長、外國語學院教授郭英劍文章認為，高校應該推動AI改革。改革首先應落到每門課、每次作業。哪些環節可以用AI，哪些須獨立完成，使用後要說明什麼，應在布置任務時講清楚。麻省理工學院發布的前述報告中，就要求課程提供明確的AI使用規則。規則可以因課程而異，不能讓學生靠猜，更不能交卷以後才畫紅線。

考核也要從驗收成品，轉向驗證能力。提交論文後，請學生解釋一處關鍵引文為什麼支持結論；編好程序後，臨時改變一個條件，請他修改並說明理由；提交調研報告後，追問樣本如何選擇、哪些材料推翻了最初判斷。這樣的追問，才能讓教師看見學生究竟懂到哪一步。

教師的責任同樣要說清。如果教師用AI生成課件、布置任務、批改作業，卻不核查內容、不提供有針對性的反饋，再要求學生獨立思考，就缺乏說服力。工具可以協助教師工作，但對課程質量和評價結果負責的人，仍然必須是教師。但也不能因此讓改革變成教師的新負擔。此外，也要警惕把AI使用率變成新的教學政績。大學文憑最終擔保的，應當是一個人受過怎樣的訓練、能做出怎樣的判斷。這一責任，大學不能外包。

學生過度使用AI已成為大學教育隱，北大校長高松呼籲避免過度依賴。(取材自微博)