高端網吧 卷成洗浴中心

現在的網吧可以邊打遊戲邊吃串燒。（取材自鳳凰WEEKLY）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高端網吧從純上網空間升級成複合休閒場域。

高端網吧從純上網空間升級成複合休閒場域。 重點二： 泡腳、自助餐、淋浴與包間服務全面對標洗浴中心。

泡腳、自助餐、淋浴與包間服務全面對標洗浴中心。 重點三：端遊回潮與體驗型消費帶動網吧重新熱起來。

前言：隨著經濟情勢與旅遊形態的改變，網吧的盈利結構也在變化。網吧已從「賣上網時間」變成「賣整個夜晚」，從夕陽產業逐漸轉向了複合型休閒空間，並逐漸成為洗浴中心的勁敵。

「網吧卷成洗浴中心」是近兩年網吧行業轉型升級的真實寫照，不少網友調侃「現在的網吧差個搓澡師傅就能掛牌了。」以前被認為「菸味混著泡麵味、鍵盤縫裡藏著垃圾」的那個黑漆漆又髒兮兮的地方，搖身一變為全場禁菸、配備獨立包間，內含海鮮自助、床鋪、一次性寢具、泡腳、淋浴、電影院 、KTV甚至洗衣烘乾等服務的高端網吧，服務全面對標洗浴中心，價格反而更親民，成了最具性價比的獨處與同樂去處。

網吧提供的海鮮自助。（取材自九派新聞） 海鮮自助幾乎是網吧和洗浴中心不可或缺的服務。（取材自鳳凰WEEKLY）

泡腳洗澡吃自助 全對標

據鳳凰WEEKLY報導，以前的人評價一家網吧服務好不好，機器不卡，廁所有紙，旁邊大哥不抽菸，已屬五星體驗。然而到了2026年，高端網吧令人眼睛為之一亮，裝潢氛圍拉滿，目及皆是人造景、卡座、休息區，大理石、木飾面、暖光、弧形吊頂全安排上；有的高端網吧更卷，直接開始上海鮮自助餐。以泡麵香腸冰紅茶為代表的賽博慶功宴，突變成滿漢全席，讓不少人驚呼「媽呀，這是我那一小時2塊錢（人民幣，下同）的黑網咖嗎？」

不僅吃得像洗浴中心，現在的網吧，乾脆連一整套體驗都對標了。順著大廳往裡走，單人間、雙人房、多人開黑包間一路排開。好一點的房間裡，電腦反而不是最搶眼的，沙發、上下鋪、梳妝檯、拖鞋應有盡有，甚至小吧檯的水，都是百歲山的。通宵打完遊戲，有淋浴間，洗髮水、沐浴露，智能馬桶一鍵配齊；住好一點的包房，還附贈衣物送洗服務。

再看服務台，濕巾、棉籤、眼藥水、創可貼，甚至女性用品，都提前備著。有網友進去一趟，看到中央擺著偌大的一張麻將機，乾脆利落的失憶了：「我是來幹嘛的？上網嗎？打尖兒還是住店啊？』」要說最有洗浴中心內味兒的，還得是泡腳，坐久了腳酸，不用下機，泡腳桶直接送到電腦桌下面。熱水一倒，藥包一扔，人繼續打。上半身還在「三角洲行動」裡槍林彈雨，下半身已經領先同齡人20年，提前過上退休生活。

有博主體驗的時候更完整，飯剛吃完，飲料還在手邊，腳底下泡著熱水。他低頭看看自己的腳，再抬頭看看電腦，半天憋出一句：「這對嗎？」別管對不對，畢竟到這個階段，網吧和洗浴中心之間的區別，已經快只剩下一個還要不要先脫衣服了。

DD代跑代罵 專人出戰

可人吃飽了、洗乾淨了、腳也泡上了，老闆們還是沒有準備收手。因為他們很快發現，玩家坐在電腦前，還有一種比腳麻更棘手的問題——情緒不穩定。

打遊戲的人都知道，真正威脅健康的未必是熬夜，有些網吧大概深刻理解當代玩家的心血管壓力，直接在免費呼叫服務裡放了一樣東西——速效救心丸（0元）。遊戲裡遇到的問題，網吧也能解決，比如，不會跑刀，可請DD代跑；打著打著和對面起了衝突，甚至可以直接點擊「DD代罵」，網吧會安排專人替你出戰。還有寵物陪玩，一塊錢，狗蛋出場，24小時待命，穩定您的精神狀態。

發展到這裡，很多人發出疑問，都已經開始泡腳、洗衣、炒螃蟹、代罵了，這幫店是不是已經不準備認真上網了？

但再看電腦，網吧的本職工作也沒落下。5090顯卡、ROG超殺顯示器、皇家戟64G內存條......單個配件往桌上一擺，帶鍵鼠一套下來，光設備就能堆到四五萬，收拾一下能去廊坊買房了。這也讓不少玩家開心地發文抱怨，在家明明玩得挺開心，去一次高端網吧，再回來看自己的顯示器，突然哪哪都不順眼。還不僅於此，許多網吧直接做一整面外設牆，愛用哪個鼠標或鍵盤等設備自己挑，電競男孩終於也擁有了自己的試用裝專區。

高端網咖的外設自選，玩家可自由挑選符合個人手感與需求的鍵盤軸體、滑鼠或耳機等周邊設備。（取材自鳳凰WEEKLY）

而當這一套東西往裡面疊，價格自然也跟過去那個幾塊錢一小時的時代拉開了。普通大廳、普通機位，幾十塊錢依然可以坐很久。只是想要更好的體驗，價格也會跟著水漲船高。但問題也恰恰出在這裡，電腦愈來愈貴，服務愈來愈多，這些投入總不能只靠情懷。更何況五年前，網吧明明還是一個被證明淘汰的生意。到底發生了什麼？讓年輕人重新坐回網吧了？

不玩遊戲的人 也來包間

說到網吧這幾年重新熱起來，老玩家的反應往往比老闆還迷茫。畢竟前些年，大家幾乎已經默認這門生意快走到頭了，因為家裡有電腦，手遊發展好，誰還專門花錢出門上網？那時的統計數據也證明，2016年全國還有15萬多家上網服務場所，到2023年只剩7萬多家，差不多少了一半。那幾年，「網吧已死」這種標題隔三差五就要出來一次。結果大家剛準備給網吧寫訃告，端遊又把人叫回來了。

「英雄聯盟」還在，「無畏契約」「CS2」「永劫無間」接上，再到「三角洲行動」，年輕人又開始認真研究顯卡、刷新率。這波不是純體感。2025年，國內客戶端遊戲市場實際銷售收入達到781.6億元，同比增長14.97%。很多網民都感慨，「無畏契約讓很多從不去網吧的人開始去網吧。」

而對很多網民來說，去網吧主要為的是那種氛圍感，高配置只是入場券，當人往網吧大廳一坐，所有人都在屏幕前搏殺，殘局的時候一起閉嘴，一鍵夢回高中和好哥們為了LOL包夜的青春。灰屏的時候，就看看隔壁在玩啥，聽著不知道哪排的網友喊了一句「臥槽！振到了」，遊戲體驗莫名其妙就來了。更別提機器不用維護，外設不用自己買，打完屁股一抬也不用收桌子了。畢竟，「我都打遊戲了，不就是為了逃避現實嗎？」

所以有人下班以後，會專門一個人鑽進網吧。不約朋友，也不衝什麼大分，就是打幾把再回家。甚至不玩遊戲的人也能來包間陪玩了。有女生說自己喜歡陪男朋友去網吧，男朋友打遊戲，她坐旁邊吃零食、喝飲料、看視頻，各玩各的，共享一下午。

泡腳、自助餐、沐浴更衣等網吧升級，不是老闆突然有了覺悟，是這兩年的線下生意都是這麼做的。當「體驗型消費」成為一種趨勢之後，很多東西合流了。洗浴中心也開始出現電競房、桌遊、KTV、電影院；KTV愈來愈認真做飯，往餐飲、派對、桌遊和複合社交空間上發展，消費者的胃口被養刁了，大家就卷誰能提供更有性價比的一段時間。

高端網吧設備。（取材自鳳凰WEEKLY） 網吧各種包廂一應俱全。（取材自鳳凰WEEKLY）

而這套玩法也已經不只是幾家網紅店自己做。2025年，網魚重新進香港，才約一年，就從旺角一路開到銅鑼灣、荃灣、觀塘，到2026年3月底已經有9家店。同期過去的還有AK電競、蘑菇電競、陸仁甲電競等品牌，也把這套複合式的商業模式帶了過去。香港媒體實探旺角門店時，就發現有電競館已經把床、淋浴間、自助洗衣這些過夜配套全塞進去了。 甚至有內地遊客因為香港住宿價格高，直接花兩百港元左右在網吧過夜。

到這時候，網吧到底還是不是一個「上網的地方」，已經有點說不清了。

城市避難所 關門收留自己

有網友說，自己小時候一直覺得網吧裡「都是壞人」，長大以後再去，才突然發現：「當壞人可太好了！」老網吧是便宜，但進去也是真遭罪。許多人以前穿短裙去老式網吧，坐下以後第一反應不是開機——是消毒。那時的網吧，就是一個大型的細菌培養皿，桌子黏，鼠標油，耳機裡夾著不知多少人的廢物，要是裙襬不小心蹭到椅面，回家恨不得連人帶衣服一起過一遍。

有的網吧房間裡，除了電腦，還有梳妝台和小吧檯。（取材自鳳凰WEEKLY） 網吧的泡腳服務。（取材自鳳凰WEEKLY）

有網友碰到過更絕的，「當時準備下機，隔壁大哥咳了一口痰，沒找到紙。於是吐在手上，搓了兩下，最後往桌上一抹。」......隔著屏幕都感覺自己髒了。再加上空氣不流通，菸味和泡麵味混在一起，坐兩個小時後，人回家也不用解釋去哪兒了。所以過去網吧再便宜，對很多人也沒有意義。

現在一些新網吧真正重要的變化，反而不是那些最抓眼球的泡腳、自助餐，而是那些過去大家默認必須忍著的小事，開始有人管了。它不再默認，所有顧客都能忍受菸味、髒廁所和毫無隱私的大廳。以前問句「有沒有無菸區」像得罪了老闆，現在很多網吧全場禁菸。女性進去以後，也至少不會第一時間被環境勸退，而人只要願意坐下來，第二個問題很快就來了。

只要花小錢 快樂一整天

貴不貴？有人說，「100塊錢在網吧能快樂一天。」 乍一聽有點誇張，但網吧這種地方，價格本來就不能只看帳單上的數字，十幾塊錢一個小時，真論單價，不一定比所有娛樂都便宜。網吧好像每一項都不是冠軍，但偏偏把十幾塊錢一個小時，時間可拆分，24小時營業，自由度和隱私性高這些條件放在一起。不少人去了一次現在的網吧後，會感嘆：「網吧，可能是市裡的最小單位避難所了。」

一小時十來塊錢，電腦現成，保護隱私。時間可以從一天24小時裡隨便切一塊下來，裡面的服務卻不會因為你只買了三小時，就變成閹割版。你可以去網吧做任何事，趕工作的趕工作，學習的學習；餓了，網吧有現成的餐食。不想吃的話，瑞幸配小蛋糕也很甜蜜，要是幾個人在一起，那就更是一場饕餮盛宴，在一個包間裡，吃喝玩樂樣樣不耽誤。

高端網吧裝潢氛圍拉滿。（取材自鳳凰WEEKLY） 洗浴中心的IMAX電影院。（取材自鳳凰WEEKLY）

有女生說，自己休息的時候就喜歡找個單人包間。點杯冰美式，坐進去，玩會兒遊戲，刷刷視頻。沒什麼人找她，也不用跟誰說話，「這感覺太酷了」。還有很多人選擇一個人在網吧單間坐到天亮，打累了叫外賣，再累了往椅子上一躺， 「只有鑽進遊戲裡的時候，能暫時不去想白天那些事。」雖然第二天還是得回去，課不會因為包了個夜就自動取消，工作也不會因為泡了腳就突然消失。但至少這幾個小時，它暫時收留了自己。

很多時候，普通人需要的也不過就是這種暫時的收留罷了。城市那麼大，真正能讓一個人隨時進去、關上門、還比較舒服的地方，其實沒幾個。年輕的時候，總覺得網吧最值錢的是電腦。長大以後才發現，電腦反而是最容易買到的東西。真正難買的，是某個突然不想面對現實的晚上，還有一個地方可以花一點小錢，買幾個小時不必趕路，也不必長大的時間。

以前的人去網吧擔心感染，經常是全副武裝。（取材自鳳凰WEEKLY）

高端網吧的夢幻小房間。（取材自鳳凰WEEKLY）