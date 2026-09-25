05後大學生扛水泥砂石 也扛人生未來

每次開工前，扛樓小隊會拍視頻，他們的帳號關注度很高。（取材自封面新聞）

有人爭相「掛壁」，有人則為自己扛下人生的重擔而自豪，四川一支05後大學生扛樓隊，就過著他們的「承重青春」。這看來像是打零工的苦力工作，其實是一個向心力極強的團隊做後盾，他們各自為著不同的原因和目標，扛下人生的重量。對於這群年輕的小伙子而言，扛樓早就不僅是一件力氣活，而是他們能逐漸看到的未來。

「今年學費是我自己繳的。」據封面新聞報導，20歲的付佳樂今年剛升大二，他從大一就開始兼職扛樓，用賺來的錢自己繳了學費；和他一起的還有同校其他六位男生，最小的19歲，最大的也才21歲，如今都有至少一年的扛樓經驗。

周六早上8點，在四川綿竹一處老舊小區內，付佳樂和伙伴們正準備開始當天的第一個任務——將22袋水泥扛上沒有電梯的四樓。今年大三的金漢清扛樓經驗最豐富，大家都叫他隊長，確定所有人都戴上護肩後，隊長彎腰扛上兩袋水泥，其他人依次跟上，一袋水泥100斤，大家根據自己的情況，有的背一袋，有的背兩袋。「水泥扛一袋上一層樓3塊錢，砂石是3塊3（人民幣，下同）。」第一個任務在20分鐘內就結束了。

接下來，在高檔小區的躍層，他們要從還沒裝護欄的室內樓梯上，將水泥再扛一層樓；在鬧市區的商店，將好幾車磚塊和水泥扛上二樓，再將樓上的建渣背下來；他們還要在農村自建房裡搬運水泥，和在商業街把堆在路邊的磚扛上樓。水泥一袋重100斤，砂石一袋重130斤，大號加氣磚一塊重35斤……，漸漸的，他們在抱磚時，手臂開始顫抖。

當然也有過尷尬。「有那麼兩三次，幹完活後，我們想打車回學校，結果司機不讓我們上車。」阿樂說，「人家覺得我們埋汰，我們肯定理解，畢竟沒必要為了一單生意弄髒車。」

扛學費、家人醫藥費

付佳樂和伙伴們從不覺得扛樓丟人，他們有人是為了補貼家用，有人是為了感受社會，「當然，幹完活兒拿到錢，也充滿成就感。」隊長說。從9月4日下午到5日全天，這支05後大學生扛樓隊共入帳2860元，六個人分下來，每人入帳接近500元。

31歲的覃佳偉在當地做建築生意，算是這支扛樓小隊的負責人，他主要是將自己和同行的訴求匯總，再安排給扛樓小隊，不收差價，且都會安排在隊員們的課餘時間。「我最初肯定也是想要掙點錢。」覃佳偉很坦誠，原本他只是找人來扛樓，前後來了20多個大學生大多很快放棄，剩下的這幾個人，了解愈深，就愈沒法在商言商，「因為幹活的人真不能看，愈看愈不忍心。」

明明自己也還是年輕人，但覃佳偉覺得自己被這支年輕的扛樓隊喚醒了很多東西。「好比勇敢、責任感。」覃佳偉說，有人在親人突發急病後，難過得泣不成聲，結果第二天就對他說，「哥，生活還要繼續，我要更努力。」後來，這位小伙子不僅靠著扛樓為家人支付了醫療費，還負擔了自己的學費生活費，個性也變得更加陽光自信。

覃佳偉想得愈來愈多，扛樓小隊也在愈來愈壯大，今年他招聘了00後女孩何春，專門負責拍攝扛樓小隊的日常，然後發布到帳號上。「一開始我是很吃驚，沒想到大學生會做這個。」何春說，她很喜歡這份看著不那麼靠譜的工作，「他們的堅持，兄弟之間的情意，我們想要呈現的就是現在年輕人吃苦耐勞的一面。」

社媒暴紅 回饋社會

這個真實記錄的帳號，在短短三、四個月內就吸引了諸多關注，當帳號開始有收益後，覃家偉提出，將這份收益拿去幫助別人，「我沒想到大家都毫不猶豫地答應了這個提議。」覃家偉印象最深的，就是阿樂的一句話，「他說，『我受到過幫助，當然願意去幫助別人』。」

其實對這群年輕的小伙子而言，扛樓早就不僅是一件力氣活。

在讀大學前，司豪飛從未離開過家鄉，這個北方的孩子用自己扛樓的錢，去看了大海、草原和高山，還給父母都換了一部手機。「這份工作讓我接觸了社會，又擁有了伙伴。」大三的肖文業曾被MCN公司邀請去做團播，但他覺得還是扛樓更踏實。

大三的劉文君將扛樓作為自己的社會體驗，這支隊伍的團結和相互兜底，讓他對於團隊精神有了很深的感受，「我相信，當有一天我不再扛樓時，這種配合互助的精神，也能在別的地方一直幫助我。」

的確，他們都清楚，自己不會扛一輩子樓。「我以後想去參軍，或者回家做體育老師。」隊長金漢清的家在大涼山，對於未來，他有著清楚的規畫，「那就是要做對社會有益的事。」

在留言區裡，各個年紀網友的鼓勵和善意，一直給他們帶來力量。「大家的點讚，正是我們想要呈現的。我們這群05後扛得起水泥砂石，也扛得起人生和未來。」付佳樂能想到的最好的未來，就是靠雙手去創造更好的明天。

「我們現在就為自己自豪。」付佳樂和司豪飛不約而同道。

工作間隙，扛樓小隊的伙伴坐在一起休息。（取材自封面新聞）

9月5日（周六），扛樓小隊在工作。（取材自封面新聞）

20歲的付佳樂，靠兼職扛樓，自己付了學費。（取材自封面新聞）