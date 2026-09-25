經濟景氣不振+失業率高 催生「掛壁青年」

小P。（取材自南風窗／受訪者供圖）

同樣是年輕人，有人選擇掛在壁上，把未來吊在不可知的空中；有人決定扛下人生重擔，用淋漓汗水澆灌更美好前景的幼苗。一念之間，兩個族群，勾勒出中國這一代的極端圖像。

繼躺平、老鼠人之後，處於經濟景氣不振又失業率 飆高環境的中國年輕人，又開始流行起「掛壁」。他們一樣漫無目的，一樣沒有工作，維持著最低限度的生活，其中除了流水線上失意的打工人，還有大批擁有大專、本科學歷的青年，甚至「富二代」。

這群「掛壁」青年大多失去了來自家庭、環境的支撐，長期處於主流的升學 、就業軌道之外，自嘲「成了社會中的邊緣人，只好掛在空中，無法落地。」「掛壁青年」所引發的社會現象也引發關注。

躺床刷視頻 最省錢

據南風窗報導，24歲的曼曼，一天中絕大多數時間都躺在床上刷短視頻，因為「最省錢」。她沒有工作，靠出租家裡的一套房屋維生，每個月收入1000餘元（人民幣，下同）。曼曼幾乎每天只吃一頓飯，瘦到膝蓋兩側深深凹陷下去，腿被床硌出傷痕和瘀青，等到渾身都被硌疼，她就起床出門，但只是在大街上漫無目的地遊蕩。

26歲的小P則一直在假裝上班，近兩年來持續在家人面前「表演」；出門後，他大都通過打遊戲和「水群」聊天消磨時間，理由和曼曼一樣，因為成本最低。「我真的很努力了，但是結果不一定是我想要的。」小P說，他只求一份有五險一金、能雙休的工作，但很難找到「正經工作」。此後他脫離軌道，偶爾兼職賺錢，有時靠表哥和朋友「救濟」。

2026年7月，南風窗採訪團隊加入一個「掛壁」群聊，發現其中一些人熱中於誇張、繁複的穿搭風格，常打扮成「視覺系」上街閒逛；一些人則困於心理疾病，沉迷成癮物質，甚至做出自殘等過激行為。有人和曼曼、小P一樣收入微薄，靠「崩老頭」或直播打賞生存；也有人原本是「富二代」，不愁吃穿，但選擇不工作。共同點是，他們都用「掛壁」來定義和概括自己。

「掛壁」兩年間，小P認識了一些朋友，其中不少未成年人主動選擇這種脫軌的生活，17歲的六七就是其中之一，她依然住在家裡，但父母早已斷供，吃穿用都是自己在網上接單做手工賺生活費，「少的時候（每月）100、200，多的時候有2000」。決定「掛壁」，主要原因是學習成績滿足不了父母的期待，對親人感到愧疚，又憤怒於自己和家長的需求總是背道而馳。

焦慮「做這有啥意思」

大學時，曼曼曾短暫地得到朋友的支持，那也是她人生中少有的「上升期」。她積極參加各類競賽，還拿到學校頒發的三好學生證書等獎項。但大四沒課後，曼曼很快失去努力的動力，「我知道一個人的成功背後肯定要付出相應的努力，所以我不想要這個成功了，太累了。」這種虛無，來自母親對她學業的嚴厲要求，大一時被診斷出抑鬱症休學兩年，她開始暴瘦，甚至覺得「要是能得厭食症死掉就好了」。

來自潮汕的自媒體人千帆好，在過去兩年裡和很多鄉鎮「掛壁青年」打過交道。他觀察到，從前的年輕人焦慮「為什麼自己做不好」，現在的年輕人焦慮「我做這個事情有什麼意思。」這種存在性焦慮，比單純的就業焦慮更根本，也更難解決。而讓他們喪失主動性的，是學校以及社會中長期存在的單一評價標準：「只有讀書這條路是正經的。」許多「掛壁青年」因此被判定為「不合格」，只好「掛壁」。

南京財經大學新聞學院講師胡良益認為，年輕人的掛壁背後有多重原因。一方面，是社會結構性壓力增大、職場競爭更加激烈、上升通道縮窄；另一方面，則是這些青少年自身在成長過程中心理上屢屢受挫，因為各種原因缺乏學歷、技能及社會經驗，難以獲得體面工作；而在互聯網上傳播的「喪文化」，也深度影響他們的心理。多重因素的包圍下，他們脫離主流軌道，「陷入中間隔離地帶」。

一群失意者互舔傷口

一個正在「掛壁」的未成年人如此描述：「掛壁」的圈子，只是「一群失意者在互相舔舐傷口」。胡良益觀察到，網路給掛壁的年輕人們提供了一個逃避現實的空間，極大地麻痺了他們對現實世界真實情況的感知，也慢慢替代掉原來的真實社會關係。但這種閉環始終難以長久，未來如何回歸社會，是他們都要面臨，且都在思考的問題。

曼曼依舊渴望有人「拉她一把」，但這個人還沒出現。小P很迷茫，「掛」久了，他痛苦，但也逐漸麻木。六七也期望回到「正常」，期待自己能夠住在河邊的房子裡，有空就在河邊發呆、畫畫，但她不知道，距離這樣的生活還要花費多長時間。

在胡良益看來，是否改變、如何改變，取決於掛壁青年自己的訴求。那些想要改變的人，需要的是就業機會和社會幫扶。但「如果所有人都按照主流方式生活，也缺少了很多色彩與可能性。」

（除胡良益外，受訪者皆為網名或化名）

六七。（取材自南風窗／受訪者供圖）

「納米比亞的沙漠」劇照。（取材自南風窗）

「掛壁」青年在網上發視頻記錄他們的掛壁生活。（取材自小紅書）

網友在社群平台發貼文徵求「一起來掛壁」的同好。（取材自小紅書）

「納米比亞的沙漠」劇照。（取材自南風窗）