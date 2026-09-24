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戀陪玩家年花幾十萬 肢體接觸不夠多就投訴

中國新聞組／整理
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傳統劇本殺推理本並不會有太多的肢體接觸，圖為山東省聊城市一家劇本殺館 (新...
傳統劇本殺推理本並不會有太多的肢體接觸，圖為山東省聊城市一家劇本殺館 (新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：戀陪本主打情感陪伴與肢體互動，玩家付費體驗戀愛劇情。
  • 重點二：部分DM越界進行超出劇本的接觸，被業界稱為「髒陪」
  • 重點三：產業被批情感商品化且玩家低齡化，亂象引發色情標籤爭議。

近日「劇本殺色情服務」衝上熱搜。不少引發討論的圖片和視頻，「最近每天都要解釋，我們的工作不是色情服務。」吳娜(化名)在上海開劇本殺店兩年多，第一次受到如此廣泛的關注。

中國新聞周刊報導，來自吳娜在短視頻平台發布的內容。紅色燈光下，一男一女緊緊相擁，互訴情話。煙霧升起，花瓣飄落，兩人或隔著面具親吻，或淚如雨下。有些影片中，女生用高跟鞋踹倒男生；還有男生脫下衣服，請女生在胸口寫下名字。

男女雙方分別是DM和劇本殺玩家，前者也就是俗稱的劇本主持人。玩家付費幾百元，在幾小時中，扮演劇本裡戀愛的一方。這種劇本，在業界被稱為「戀陪本」。

隋念(化名)共玩過300多個劇本。 2023年大學畢業後，她開始在江蘇工作。最近一年多，她玩的基本上是戀陪本。

戀陪本中，玩家分為一般位與戀陪位，DM會扮演戀陪玩家的戀人。有的戀陪本只有一名戀陪玩家，有的則有多名戀陪玩家和DM參與。伴隨著劇情起伏，玩家與DM的肢體接觸十分普遍。隋念覺得自己偏胖，DM會告訴她，她並不重。「有一次，DM很輕鬆地把我抱起來，消解了我的自我懷疑。」她回憶，有時她流露出自我否定的情緒，DM會摸摸她的頭，以設定角色的口吻安慰她。

「幾乎所有戀陪玩家，都期待DM在情感陪伴之外，有一定程度的肢體接觸。」隋念說。但對於接觸尺度，不同玩家的接受程度有差異。今年上半年，在上海讀本科的張晶第一次嘗試戀陪本，對肢體接觸既懵懂又期待。她表示，有資深玩家會分享，同樣的劇本，哪家店的DM更大膽。「甚至有人說，精心打扮，就會讓DM格外偏愛，可以一直牽著手。」

一年多來，隋念在戀陪本上花了5萬多元，其中3萬多元是劇本費用，其餘用於補貼其他玩家以及為DM準備伴手禮。

「髒陪」接觸超出劇本

市面上一場戀陪本的票價通常在200至500元。隋念為DM準備的伴手禮，有些是鮮花、小蛋糕這類營造氛圍的禮物，有些是與劇情相關的小道具。有時，她也會為DM準備貼合角色的服裝，讓對方更快入戲，增強角色間的羈絆。 「為了這場短暫的夢境，我願意額外付出一點儀式感。」她說。

報導指出，戀陪本中，部分劇情要進入「小黑屋」演繹。戀陪本「溫床」的組織者手冊顯示，該劇本包含師生戀劇情，明確標註涉及控制調教，門店要在小黑屋內準備眼罩、手銬、頸環等道具。劇情初期，扮演老師的DM維持高冷姿態，進入「小黑屋」後，則受扮演學生的戀情玩家掌控，被強行餵食棉花糖、戴上頸環。

有些行為尺度過大，會引發玩家投訴。

吳娜介紹，開始演繹後，如果每個肢體接觸都要先徵得同意，會破壞劇情節奏。因此，業界通常要求DM在劇本開始前詢問玩家能否接受互動尺度。業界普遍認為，有意進行超出劇本規定的肢體接觸，就可以稱為「髒陪」。

多位受訪劇本殺從業者認為，在工作壓力和輿論環境下，DM做出「髒陪」，很少是為了利用職業之便騷擾玩家，更多是為了留住客戶。

「如果DM沒有肢體接觸，很多玩家會默認，是對方不願接納自己。」隋念介紹，這在圈內俗稱「被卡顏」。吳娜介紹，同時，有些戀陪玩家如果覺得DM的肢體接觸不夠多、不夠主動，也會向店家投訴。 「店家基本上不會因這類投訴處罰DM，但可能因此更加縱容玩家。」

 「玩戀陪本的花費，幾乎沒有上限。」吳娜介紹，這取決於玩家的消費頻率。在上海等地，算上補助和伴手禮，一場戀陪本的花費輕鬆過千元，一年花費幾十萬元的情況並不少見。劇本殺作者陸青晏說，有玩家反覆玩同一個戀陪本，體驗不同劇情支線中，人物關係的不同結局。有些戀陪本要求玩家反覆刷，才能解鎖番外劇情和紀念周邊。

情感商品化 玩家低齡化

報導說，北京郵電大學傳播學教授劉勝枝長期關注青年群體的社交方式。她介紹，戀陪本的玩家主要是城市年輕女性。她們伴隨遊戲、影視中的戀愛橋段長大，對愛情的期待往往較高。她們不把希望寄託在戀愛和結婚，也不再滿足於旁觀和虛擬互動，而是走入線下，體驗理想的戀愛情節。

「戀陪本的本質，是將情感商品化。」劉勝枝介紹，有些年輕女性敢於消費感情，願意為外表帥氣、符合理想伴侶形象的DM付費。玩家「情感越是空缺，越容易深陷其中」。

隋念的收入，完全可以涵蓋戀陪本的支出。但她發現，戀陪玩家正迅速低齡化，這些玩家與異性接觸少，分辨能力有限，很容易把DM的台詞和動作當成好感，誤以為對方在現實中也喜歡自己。這給了一些缺乏道德底線的DM可乘之機。隋念認為，門檻急劇降低是產業亂象的根源。

在北京經營劇本殺店沈軍(化名)表示，「髒陪」在業界仍是少數現象。但這些現象被廣泛傳播和討論，會給整個產業貼上「色情」的標籤。

吳娜發布的戀陪本影片中，女玩家與DM演繹劇情，在DM身上寫字。(視頻截圖)
吳娜發布的戀陪本影片中，女玩家與DM演繹劇情，在DM身上寫字。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 戀陪本是劇本殺的一種變體，玩家付費幾百元到店內扮演戀愛角色，由DM陪演並進行情感互動與肢體接觸，重點不只在推理，而是體驗被陪伴的戀愛情節。

  • 因為不少玩家期待DM在情感陪伴之外提供一定程度的主動互動，若接觸過少，可能被解讀為不受接納，甚至影響代入感，因此有人會向店家反映。

  • 最大爭議在於少數DM的越界行為被稱為「髒陪」，容易引發色情化觀感；同時玩家低齡化、情感投入過深，也讓產業更容易出現誤解與亂象。

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