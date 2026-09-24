劇本殺「戀陪」亂象 貼胸、親吻玩過界

男性DM對女玩家進行壓胸親吻。(取材自南方都市報)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劇本殺戀陪本以情感陪伴為賣點，卻常越界成軟色情。

劇本殺戀陪本以情感陪伴為賣點，卻常越界成軟色情。 重點二： 多起案例顯示DM與玩家有貼胸、親吻、掐脖等爭議互動。

多起案例顯示DM與玩家有貼胸、親吻、掐脖等爭議互動。 重點三：業界未嚴格查驗年齡與監管不足，未成年人風險突出。

「劇本殺」遊戲在中國發展數年後，開始走向不同的分歧。「劇本殺戀陪本存在軟色情」、「16歲女孩在戀陪本門店消費17萬元」等相關新聞掀起關注，小房間裡演繹的喜怒哀樂漸漸變調。

戀陪，即「戀愛陪伴」，玩家付費幾百元扮演劇本裡戀愛的一方，與DM（Dungeon Maste，劇本殺主持人）共同演繹戀情。

南方都市報報導，2025年中國劇本殺市場消費行為調查數據，消費者劇本殺類型偏好中，換裝情感本占比47.38%，在歡樂本、推理本之後排第三，受到市場的熱捧，但是一些戀陪劇本殺已經超過戀愛體驗的範疇。

據資深玩家介紹，以前的劇本殺DM更偏向旁觀者身分，作用是帶玩家走流程、沉浸故事。但現在為了提升體驗感，DM會以故事裡的角色出場，與玩家進行親密互動，例如牽手、擁抱等，為其提供沉浸式的情感體驗，並推動劇情發展。

近兩年走紅的情感本(即注重情感體驗的劇本)，「除了戀陪，還有爹陪、媽陪、哥陪、姐陪、師陪」。

聲稱不接待未成年

為了實際觀察戀陪，南都記者及幾名玩家一起體驗「璃火」。「璃火」屬於古風架空情感本，以「（瘋）癲本」著稱——其中一名叫作祁夜的戀陪與玩家月寒有強制愛的互動戲碼。店家雖然聲稱不接待未成年人，但並未查驗玩家身分證。

在劇本中，兩人本以姊弟關係相處，但祁夜對姊姊產生男女之情，此後用一系列手段讓月寒失憶，甚至讓她親手殺掉自己的愛人，製造出與祁夜相愛的幻象。線下演繹中，祁夜會做出掐脖動作，以宣告自己對姊姊的愛，同時還有肢體拉扯、拜堂成親、擁抱拉手等情節。

記者與三名玩家都有自己的戀陪。角色分派前，劇本殺DM對玩家進行「心測」——即判斷玩家對友情、愛情、親情的看法和排序，以及是否對強制愛等情節感興趣，以確定玩家能分配到適配角色。

抵達現場後，玩家換上對應角色的服裝。劇情開啟前，DM會提醒玩家存在肢體接觸情節，如果玩家在演繹過程中無法接受某種接觸，可以雙手打叉表示拒絕，「戀陪」便會停下。演繹過程中，記者在扮演月寒時被祁夜兩次以較輕力度掐脖。

肢體接觸、言語惹議

報導指出，在劇本殺演繹的環境中，肢體接觸、言語玩笑過界的行為，也時常引發爭議。

今年8月初，數段遼寧瀋陽劇本殺店「有鯉演繹劇場」戀陪本「璃火」的演繹視頻片段流出，備受熱議。視頻中，一名女性玩家躺在地上，男性DM壓在她的身上，緊緊貼著胸部，一邊在她的臉部、頸側親吻，一邊說：「妳是我的，要叫妳媽媽嗎？妳好香啊，終於是我的了。」另一段視頻中，男性DM跨坐在女性玩家的背部，雙手扳過她的臉輕輕拍打。

事情發酵後，該劇本殺店承認，上述兩段視頻屬實，但其聲稱，視頻僅為拍攝視角問題。

DM的越界言語同樣引發糾紛。今年5月，上海一名劇本殺玩家在社交平台反映，在體驗劇本「如月車站」期間，DM將其叫到黑簾幕後，「說要給我一個大寶貝，然後開始解皮帶。拉完拉鍊他不敢繼續了，用兩隻手比了一個中指，說我的寶貝大不大」。其表示，同行的玩家中有14歲女生。

該店負責人表示，當天店家詢問DM確認，DM確有用手比中指的行為，但否認了解皮帶、拉拉鍊的說法。「他怎麼敢呢？當時是從褲兜裡把手拿出來，也確實說了(給你看寶貝)那些話，我們已經道歉並賠償了。」不過黑簾後區域並沒有監控。

對於戀陪的尺度，江蘇淮安一家劇本殺門店的店主表示，如果玩家想在房間裡和DM牽手，DM一般都會牽，「其他劇情上的肢體接觸，主要是擁抱、捶腿、捏腰、捏下巴，以及臉和臉靠得比較近」。至於一些涉及SM虐待傾向的要求，客人可以與工作人員或DM溝通，「如果需要的話，可以增加手銬或其他類似的內容」。

早在2022年，《關於加強劇本娛樂經營場所管理的通知》就已明確畫出內容管理、未成年人保護、安全生產等底線紅線。

有店家表示，「我們做生意，你不要告訴店家你多大，我們也不會主動去問。如果玩家直接過來說要和DM打戀陪本，當然是可以的，也會有牽手、擁抱這些互動」。他還表示，如果玩家挑明了未成年人身分，那就要徵得家長同意，「萬一家長找過來說要報警、索賠，這誰都說不清」。

情感投射 玩家難脫離

報導說，劉先生2022年從劇本殺玩家轉型，在杭州開始從事DM工作。據他回憶，杭州的劇本殺最初以桌面開本為主，入行時，他所在的門店開始陸續上線戀陪本。「如果想要帶好的話，需要付出真實情感，才能讓客人沉浸到劇本中。」一對一小黑屋（玩家與DM在私密空間內的一對一獨處互動環節）是很多戀陪本的特色情節。「如果遇到想要擁抱的客人，會輕輕摟抱滿足需求。」

劉先生表示，戀陪本的情景演繹會讓不少玩家難以脫離劇情，甚至將對角色的情感投射到DM身上。「我朋友圈經常看到有人打本後走不出來，發點碎碎念。」他說，確實會有DM和玩家經由戀陪本發展出線下關係。「如果是戀愛關係，一般店裡不會干涉。如果比較複雜，店裡也會干涉一下。」

大學時在廣東中山當過兩年DM的陳先生分享，「行情好的時候，一天能開兩場，每場差不多四、五個小時，一場的提成大概是200元(約29.8美元)，轉為全職後還有底薪。」他說，DM沒有特別大的門檻，就是要能放得開，另外對顏值也有一點要求。

DM與玩家互動。(取材自南都N視頻)

男性DM跨坐在女性玩家的背部。(取材自南方都市報)

玩家與DM拜堂環節。(取材自南方都市報)

網友發布的演繹畫面。(取材自南方都市報)