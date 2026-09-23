最接地氣工作 清華女博士進山村當支書

王帥(右)帶著小孩們自習、玩魔方。(取材自極目新聞)

王帥，一個95後的清華工科博士，現在卻是滿村吆喝的第一書記。

極目新聞報導，王帥出生在山西忻州市代縣的一個普通家庭。她的就學路一路優秀：忻州市高考 理科第一、清華工科本科+經管雙學位、清華核科學與技術博士，北京市優秀畢業生。她的博士導師，是中國工程院院士歐陽曉平。

完成學業後，她把自己的作為定在科技與投資的結合部。在中國國新控股公司工作兩年，產業研究、調研項目、做科技投資評估報告。

去年11月，公司傳出一個信息：將選派幹部擔任湖北利川市涼霧鄉諸天村駐村第一書記。她覺得高學歷者最不缺書本知識，最缺的恰恰是人間冷暖。於是她報名並獲選，決定「紮進泥土，把身子沉下去，讓頭腦跳出來，補上最該補的一節課」。

騎電驢拍視頻 吆喝帶貨

騎著一台在利川二手市場「淘」來一輛電驢子，王帥顛顛簸簸地在諸天村跑起來。

諸天村所在的涼霧鄉，海拔在1100米左右，發展避暑民宿是當地村民重要的增收渠道。然而，一家家民宿的小老板都苦著臉，因為客源愈來愈稀缺了。

走進一片辣椒地，滿地都是長短不一的紅辣椒。因為看相不好，拿到集市沒人買。而村民告訴她，這才是沒打農藥、也不用化肥的土辣椒。一間不大的倉庫，羊肚菌就草草地堆在那裡，賣不出去，有的就白白糟蹋了。

一個大膽的想法油然而生，王帥決定要把眼前的小山村和外面的大世界連起來。

於是，在微信視頻號、抖音、快手和小紅書上，一個名叫「清華小王在諸天」的帳號閃亮登場。

她拍繞在山腰的晨霧，拍映在水塘裡的晚霞，拍彎彎長長的紅辣椒，拍笑得像朵花的農家嬸…她用這個小山村最質樸的美，去吸引城裡人羨慕的眼光。

諸天村有民宿70多家，王帥一家家走訪，一處處拍攝。她特地買來兩部無人機和一部pocket4p，把掩映在山水間的民宿、周邊良好的生態環境、惹人眼饞的農家菜園、蔬菜瓜果大棚，清晰地呈現在屏幕上。果然，遠在天津、河南和各地遊客近100人前來涼霧避暑，還對接了幾千斤的西瓜、葡萄、西紅柿的採購需求。

王帥覺得，單打獨鬥還不行。她先是和本村村幹的自媒體合作，後來又組織了一個小團隊，和其他村支書聯手創作，八個公眾號在微信視頻號和抖音等平台聯手出擊，相互引流，讓利川貨走向四面八方。

王帥(左)在村民家走訪。(取材自極目新聞)

走進田間地頭 贏得民心

報導指出，一個清華博士，來當村支書，不是大材小用了嗎？自打來到諸天村，王帥的耳邊，常常會出現這樣的聲音。

王帥坦承，從清華的實驗室、央企的辦公室到崇山峻嶺中的小山村，反差的確很大。但她始終覺得，來自社會底層的歷練，會給今後的人生增添難得的底氣。

博士的光環沒有隔開她和群眾的距離。和90多歲的大爺，她愈聊愈起勁；在80多歲的老婆婆家，她擼起袖子就拌飼料，提著飼料去餵豬；在村頭廣場，她和村花一起跳舞；在田間地頭，她和大伯大嬸一起掰玉米、摘辣椒；連兩三歲的小孩每天都要來找王阿姨。

孩子補習功課，她耐心輔導；學生高考填報志願，她參謀建議；民宿怎麼吸引客源，她除了拍視頻，還幫著出主意，「誰找她幫忙，她都不會推辭，只要能做到的，她就會全力去做」，村幹部方巧評價王帥特接地氣。

報導說，八個月時間，也許只是人生一個瞬間，但王帥和她的諸天村，已經結下了深深的感情。

王帥記得，3月的一天，她和一圈爺爺奶奶們聊天，有個阿姨喊她進去喝口水，就聊起自己家辦民宿的想法。王帥幫她在高德和美團上架民宿，標註地點，並用設備拍清晰的商品圖。轉過身，阿姨給她端來一碗醪糟(甜酒釀)，裡面煮了四個荷包蛋。王帥說，她吃得很撐，但心裡撐滿的是鄉親的淳樸和善良。

一放學，王帥的辦公室就成了孩子們的樂園。為了讓小學生少看手機、少玩遊戲，她組織了兒童自習室，教孩子們玩魔方、練毛筆字，周末還帶他們玩無人機。而小朋友們會給她送來小零食，採來春天的野花，帶她去挖折耳根、喊她看流星。

她常常騎著小電驢走在村裡，村民們老遠就和她打招呼，「村裡上了年紀的人，嘴裡叫她書記，心裡早就把她當作自家閨女。」碧雲民宿的呂姨說，「全村老老少少，沒有不喜歡她的」。

高知就該懸在高層？王帥不這麼認為，身處這個大山深處的小村莊，她覺得自己收獲的遠比付出的多。

王帥(左二)和鄉親們一起摘辣椒。(取材自極目新聞)