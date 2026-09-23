最孤獨職業 瞭望塔一守25年

孫立森創作的小說《雪嶺》。(取材自極目新聞)

每個人選擇工作都有不一樣的理由，有人親歷過5萬人受創的特大火災，從此成為山林裡孤獨的防火瞭望員；有人體會到高學歷者最缺的是人間冷暖，於是頂著清華博士的頭銜成為駐村書記，騎著電驢滿村熱情吆喝。

24米高的瞭望塔。(取材自極目新聞)

一年當中，有7個月待在荒無人煙的原始森林。每天日出之前，就要爬上24米高的瞭望塔，直到日落才能下塔休息。孫立森選擇了承受這份孤寂。作為大興安嶺的一名森林防火瞭望員，他已經堅守了25年。

極目新聞報導，現年54歲的孫立森，是海亞魯山瞭望塔的瞭望員。有人說，這是世界上最孤獨的職業。

1978年，他跟隨作為森林警察的父親舉家搬到了大興安嶺地區的依東農場，1990年，孫立森開始從事林場機械維修工、裝車工等工作。2001年，他開始成為阿木爾林業局長山林場的一名森林防火瞭望員。

「剛開始沒人願意做瞭望員，主要是因為工資少，一個月只有300多元(人民幣，下同，約44.7美元)，而當伐木工一個月能有1000多元。」回想起當時的情況，孫立森記憶猶新。但真正促使他主動報名成為瞭望員的原因，是1987年5月6日的那場大火。

孫立森正在瞭望塔工作。(取材自極目新聞)

親歷大火 埋下守林初心

據災後數據統計，1987年大興安嶺「五六」特大火災共造成101萬公頃森林受害，5萬多人受災，211人喪生，當時還在上學的孫立森就是親歷者，「那場大火來得太突然了，一團一團的烈焰從天而降，我親眼看到了一位母親抱著被燒死的孩子在人群中哭喊。」說到這裡，孫立森的聲音有些哽咽了，「我覺得只要經歷過『五六大火』的人，心裡都會把防火看得很重，這也是為什麼當時我報名做瞭望員」。

這座瞭望塔總高24米，全金屬結構，雖然樓梯十分陡峭，但孫立森依然健步如飛，只用了不到一分鐘就爬上了塔頂。以瞭望塔為中心，周圍20公里半徑內的茫茫林海，都是他的瞭望範圍。每天早上7點不到，他就要趕在日出前上塔，用望遠鏡查看森林裡是否有煙霧，每隔一小時還需要用對講機和指揮中心匯報一次，直到日落後才能下塔，7月份甚至要待到晚上9點。

塔頂只有6平方米的狹小空間，除了工作必備的望遠鏡和對講機，只有一張窄床和裝滿書的小書櫃。床上除了被褥，還有一件軍大衣，「晚上必須得靠軍大衣，我已經穿壞了4件了，這是第5件了。」雖然才9月中旬，但漠河已於9月12日開栓供暖，而瞭望塔所在的森林深處，夜間氣溫接近零下5℃。

除了嚴酷的自然環境，食物、水也一度難以獲取。

孫立森說，別看現在通水通電，他最初剛到海亞魯山瞭望塔時，由於補給困難，他曾被迫吃了半年的泡麵和掛麵，「泡麵吃完了就只能清水煮掛麵，再泡醬油吃。」孫立森笑著說，也許是以前泡麵吃多了，他現在聞到泡麵的味道就忍不住想吐。

沒挖水井前，孫立森每天還需要到2公里外的河溝裡取水。有一次孫立森在河溝附近遇到了野生黑熊，一人一獸四目相對，他果斷丟下水桶跑路，這才躲過了野獸的追擊。因為水來之不易，他每次用水時，都是先洗臉再洗菜，洗完菜的水再拿來澆地，洗澡也只能依靠收集的雨水，「有一年最長有一個半月沒下雨，我就一直沒洗澡，那個時候只能看天洗澡」。

海亞魯山上並非只有一座孤零零的瞭望塔，塔下還有幾座磚瓦結構的小房子，甚至還有一座種滿蔬菜的溫室大棚。「大棚是去年新建的，裡面種了茄子、黃瓜、豆角、辣椒等蔬菜，這樣我平時就有新鮮菜吃了。」孫立森笑著說，在大棚旁邊還有3座新建的瓦房，分別是孫立森個人工作室、休息室和深水井房。

孫立森在24米高的瞭望塔上工作，一工作就是25年。(取材自極目新聞)

高塔詩人 寫下40萬字

報導說，為了排解寂寞，孫立森成了「高塔詩人」。

「當森林瞭望員最難受的是第一年，因為第一年是最寂寞難耐的時候，那種空虛可以把人吞沒。」剛到海亞魯山瞭望塔時物質條件十分艱苦，孫立森和妻子每天要為吃飯喝水而忙碌。但太陽落山後，偌大的森林裡只剩下蟲鳴鳥叫，鐵皮房裡只有一盞微弱的煤油燈作伴，「那個時候的孤獨感是最強的，物質上的困難還能克服，精神上的寂寞只能獨自消化。」於是孫立森開始看書，「什麼書都看，漸漸喜歡上了小說，有時把自己代入角色，就能體驗到各種各樣的人生，後來我就嘗試自己寫作」。

孫立森第一部作品《雪嶺》從2016年開始寫作，到2018年完成，總共寫了28萬字。新的小說《獵往》是從2025年冬天開始創作，目前已經寫了大約40萬字，主要講述鄂倫春人的變遷史。此外，孫立森還創作了百餘首詩歌，今年5月，他成為黑龍江省作家協會的一員。

科技升級 更怕後繼無人

報導指出，從2019年開始，中國鐵塔河北省分公司聯合海康威視，在河北逐步建設起森林草原防火監測系統，系統能第一時間智能識別火情，15分鐘就可監測28至314平方公里的林區，相當於15分鐘最多能巡查43000多個足球場。

科技的發達是否可以取代森林防火瞭望員？孫立森說，森林防火防的其實是雷擊火。每年7月天熱乾燥，雷擊頻繁，前一刻還晴空萬里，下一刻就雷雲密布，「這時衛星圖像可能會被厚厚的雲層遮擋，視頻監控也是不能實現無死角盯防，人工瞭望目前仍是最有效的防火手段。」

「森林防火瞭望員最怕的，不是被技術替代，而是後繼無人。」目前，孫立森的年收入是5萬多元。他說。他的女兒在河南開封上班，6歲的孫子也在當地上學，妻子目前已經退休，平時在家務農，偶爾給他送點物資，「每年7個多月的時間遠離人煙，孩子從小就和我們聚少離多，想離開這裡也很正常」。

阿木爾林業局一名工作人員表示，森林防火瞭望員確實面臨青黃不接的問題，因此每年公開招聘會盡量放寬限制，提高待遇，「現在林業局下屬廣播站裡最年輕的員工也35歲了，今年的招聘剛開始，希望有更年輕人加入」。

瞭望塔下方的休息室。(取材自極目新聞)