前央視主持敬一丹71歲人生落幕 活成一代人記憶

敬一丹主持焦點訪談畫面。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 敬一丹71歲辭世，回顧她從廣播到央視、以溫和沉穩的風格主持多年，退休後仍投入新媒體與公益關懷，留下深刻媒體記憶與未竟之約。

溫柔又堅定的嗓音、冷靜又細膩的觀察，前央視主持人、記者敬一丹把自己活成了一代人的記憶。隨著71歲的人生落幕，她留給觀眾的不只是那份不喧嘩卻難忘的溫度，還有一段永遠無法實現的未竟之約。

9月13日，敬一丹走了。她的女兒在訃告中寫下：「我最親愛的媽媽，大家熟悉的敬大姐，今天走了。」這句話裡，有女兒對母親的深情，也有幾代觀眾對一張熟悉面孔的告別。

敬一丹致力於「放大弱者的聲音，傳播智者的聲音」。（取材自微博）

敬一丹的手寫留言，「感謝這世界讓我走過。」（取材自敬一丹公眾號）

★廣播電視行業 一面旗幟

敬一丹就像是中國廣播電視行業的一面旗幟。業內一般不稱她「老師」或「大師」，而是叫她「大姐」，一提「大姐」，大家就知道是敬一丹，「這個稱呼背後，是她的風範、高度和溫暖」。

1985年，敬一丹在讀研期間和師弟姚喜雙參加播音實踐。（取材自環球人物雜誌）

綜合環球人物雜誌、封面新聞等媒體報導，敬一丹1955年出生於哈爾濱，有過四年的知青生活，1976年進入北京廣播學院，成為最後一屆工農兵學員；半年後高考 恢復，因為學制被縮短至兩年，沒開過英語課。畢業後，敬一丹帶著很多的不滿足，回到黑龍江省人民廣播電台，成為一名播音員。

上世紀80年代，電視興起，敬一丹奉命到黑龍江電視台客串播音員。白天，她在電台的麥克風前說「各位聽眾」；晚上到電視台對著鏡頭說「各位觀眾」。敬一丹說，當時在廣播人眼裡，廣播是最正宗的，電視是新來的，「我也對電視有一種排斥，一點兒感覺也沒有」。

敬一丹年輕時採訪的畫面。（取材自中國僑網）

★從電台到央視 做出溫度

但研究生畢業後，敬一丹留校任教，不久後被派到央視參加實踐，以積累素材寫播音講義。在央視的每一天，對她來說都是新鮮的、陌生的，「我並不是很容易被調動起來的人，所以一旦我的內心真正湧動起來的時候，我就特別珍視這種狀態。我找到系領導，希望能調到央視」。

1988年，敬一丹正式入職央視。為爭取更多的上手機會，她主動申請加入新成立的經濟部。隨著親身走入新聞現場，她逐漸意識到，自己不能只做照著稿子播報的人。她在北京大學匯豐商學院2026畢業典禮上的演講中回憶，有一天她在一個會議上見到了一群市場經濟早期的開創者，接觸到了從未聽過的見解與思想，「我有了衝動，我想走近他們每一個人，我想採訪他們，想把他們的故事告訴更多的人」。

1988年進入央視後，她先後參與「經濟半小時」、「東方時空」等節目。1995年，她加入「焦點訪談」，一做就是20年，就此成為許多觀眾生活的一部分。但敬一丹坦言，自己不是一開始就適合「焦點訪談」這個節目。

「太沒有銳氣了」、「有點溫」，這是當時領導對敬一丹的點評。在「焦點訪談」鋒芒畢露的那個年代，「溫」是一種很大的批評。敬一丹說：「我比較傾向於中性話題、現象分析，不太能勝任短兵相接的監督報導。」

後來，「焦點訪談」實行總主持人制，敬一丹有機會和現場拉開一定距離，沉澱一下再開口，漸漸地，她找到了感覺。她想明白了：一個需要「痛感」的節目，也需要「一份沉穩的力量」，這也成了她做新聞的一種方式。

敬一丹不習慣用強烈的姿態壓住採訪對象，也不急著用一句話替別人下結論。她更在意傾聽、分寸，以及一件事情能不能經得住時間檢驗。退休後的她回頭看，直言自己最看重的工作，是「自己做的東西能不能經得住考驗」。

除此之外，敬一丹的敬業精神在圈內也十分出名。在知名主持人、閱讀推廣人周東的印象中，敬一丹「敬業、皮實、能扛」，甚至「玩命兒」。周東回憶，當年敬一丹在四川宣傳散文集「走過」時，四天有四場活動，很多年輕人都是受不了，但敬一丹總是興致盎然奔赴下一場。

2017年，敬一丹（左）在安徽合肥參加一朗讀類節目的錄製，並在合肥鑿壁偷光圖書城簽售新書。（中新社資料照片）

★退休做新媒體 創第二春

在周東眼中的敬一丹「為人溫潤，愛護同行、關照晚輩」，她像大姐一樣細心、溫暖、包容，總讓人舒服；指出問題的時候，會用溫和方式點到位，「她不說『你不對』，而說『如果是我』，既留面子又處理得當。」

在職業生涯的最後幾年，敬一丹親歷了一場傳統媒體與新媒體的遭遇戰。面對網路興起，她開始有意識地搜集網友們對電視的看法，包括批評、指責，甚至各種吐槽。敬一丹表示，自己在鏡頭前說話時更加字斟句酌，更加考慮當今空前複雜的社會心理。

退休後，敬一丹開始寫書、做新媒體，開啟了創作生涯的「第二曲線」。她走進一座座並不知名的小型博物館，尋找那些容易被忽略的人和故事，單純因為「我想透過傳播，把鮮為人知變成廣為人知」。

2025年，敬一丹在成都東門市井舉辦了一場讀書分享會，和現場民眾分享退休十年的生活感悟、學習新媒體的心路歷程。儘管已經70歲，她積極汲取新知識的狀態，令她看起來遠比實際年齡年輕。她甚至打趣地說：「我20多歲時就常被說成熟穩重，一直欣賞中年之美。這個狀態保持到現在，算是『假裝在中年』。」

敬一丹一路走來維持著一貫的優雅，當71年的人生落幕，與她搭檔30多年的知名新聞評論員白岩松感嘆：「我和大姐並肩同行超過30年，再也不會有這麼好的搭檔了。」而廣大觀眾的生命中，怕也是再也不會出現另一個敬一丹。

5月30日，敬一丹以嘉賓代表身分出席北京大學匯豐商學院2026年畢業典禮，並發表演講。（取材自中國僑網）

●傳播智者、放大弱者聲音 她職涯最有價值的事

5月30日，敬一丹站在北京大學滙豐商學院2026年畢業典禮的講台上，面對即將走向人生下一站的年輕人，分享她的人生體悟，這也是她人生最後一次公開發言。

綜合中國僑網、縱覽新聞報導，當時71歲的敬一丹沒有談年紀，也沒有把人生說成一條早已規畫好的道路，而是從一個多年前的雨夜說起。

研究生畢業後的一天，她獨自走在北京街頭，她突然產生一種強烈的「心動」：想去做記者。這個念頭後來改變了她的人生。

「退休的時候回望職業生涯，我就在想，我做了什麼最有價值的事呢？那就是：放大弱者的聲音，傳播智者的聲音，推進文明的進程。」敬一丹說，這讓她慶幸當年的心動帶來的行動，「我想，等到我八、九十歲的時候，想起來都會對當年那個自己曾經有過的心動，報以一個微笑。」

當時沒有人知道敬一丹沒能活到八、九十歲，也沒人知道那場演講竟成為她留給公眾的最後一次公開發言。

7月下旬，圍繞敬一丹身體健康的猜測不斷。7月23日晚，優客工場創始人毛大慶曾發微博表示，「一丹大姐走好」，定位在中央電視台總部大樓。隨後，毛大慶刪掉該條微博，改口說「希望是假消息」，祝一丹大姐健康快樂。

7月26日，敬一丹個人公眾號一篇大暑主題文章的評論區中，有網友留言「不信謠，不傳謠！」該留言被敬一丹帳號運維者精選、置頂並點讚。

8月6日晚，敬一丹的個人微信公眾號更新，發布題為「敬一丹｜走過·立秋」的文章，分「長江」、「秋之序」、「涼風有信」三個部分闡述關於立秋的個人經歷與感悟，未對近況作出回應，但隱含闢謠澄清之意。

然而9月13日的一份訃告擊碎了許多喜愛敬一丹的人的心，訃告指出，敬一丹今年6月在家鄉哈爾濱突發急性腦出血，轉回北京住院治療三個月後仍不幸離世。

敬一丹離世的消息不僅帶來無限追思，更隱藏著一份永遠無法實現的未竟之約。

敬一丹今年6月探望蔡磊。（取材自敬一丹個人帳號）

今年6月，敬一丹專程前去探望罹患漸凍症已經六年多的京東前副總裁蔡磊，兩人進行了一場安靜的交流。蔡磊因漸凍症身體逐漸失去控制，需要依靠眼控儀操作電腦。敬一丹在他面前安靜端坐，不催促，不打斷，靜靜聽完他所有心生。

離開後，敬一丹在社群平台寫下：「我去看望蔡磊，他用眼控儀操作著電腦，表達清晰迅捷。」而這次短暫的見面，也讓她感受到「強大的精神力量」。

兩人還約定了一件事，要在夏至那天一起共讀蔡磊「相信」的增訂版。原本計畫敬一丹在線下陪伴讀者，蔡磊則在線上與大家見面。但等到活動當天，原本應該主持這場活動的敬一丹沒有出現，現場由資深主持人許戈輝代為出席。她說，一丹大姐「特別想來，真的很想來」，只是因為身體原因，實在無法到場。話說到最後，許戈輝默默低下了頭。

活動最後，現場播放了一段敬一丹提前錄製的朗讀，沒有長篇致辭，也沒有特別的告別，只留下她熟悉、沉穩的聲音。這一段倉促、完整、安靜的朗讀，可能是她倒下之前，留給這個世界最後一段完整的聲音。

蔡磊在悼念敬一丹的文中寫道：「近三個月來，我每天都在為敬一丹老師祈禱，無數次想像著她能夠挺過搶救。」蔡磊說，他曾瘋狂鑽研腦出血後遺症的治療方法，也把相關科研和藥物訊息發給敬一丹，「儘管我知道，那時的她或許無法看到，但我始終倔強地相信，她終有一天能夠讀到」。

然而，當敬一丹告別人間的訊息傳來，「我知道，我的生命裡再也不會收到她的信息了。那親切的音容笑貌，彷彿還在昨天，卻只能永遠刻在記憶裡。心痛到幾乎無法呼吸」。

蔡磊回憶他與敬一丹相識的過程，2023年3月，在亞布力企業家論壇的餐廳裡，蔡磊躲在一個角落，敬一丹走過來，坐到他身邊，詢問他的身體狀況和面臨的困難，並表示如果需要，願意支持他們的事業。

從那以後，敬一丹成為蔡磊對抗漸凍症路上的同行者。她曾為「相信」錄製有聲書，也曾在2023年底親赴直播間提供支持。

今年芒種，敬一丹還特意帶著一束小麥到蔡磊家中看望他。蔡磊回憶，那束小麥「帶著麥香的生機與暖意」，至今仍讓他記得。

臨別時，敬一丹還再三囑託他：「我們要繼續『相信』。」那時兩人都不知道，這句話會成為他們最後一次約定。

直到人生終點，敬一丹仍在赴一場與人約定的見面，也仍在對身處困境的人說「繼續相信」，只是這一次，她沒有走到約定的終點。