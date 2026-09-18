12345熱線不好待? 「做滿2個月 已經算是老員工」

北京的12345市民服務熱線服務中心。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 12345熱線在受理量持續攀升下，面臨不合理訴求難剔除、責任邊界不清與基層承壓過重等問題，雖已有減負與規範改革，但數據表現與民眾體感仍明顯脫節。

一方面，部分公共服務部門「門難進、臉難看、事難辦」的積弊依然存在；另一方面，承辦單位耗費大量的人力物力，最終只是為了證明打電話進來的訴求不合理。12345是社會的萬花筒與放大鏡，也是公務部門的照妖鏡。

12345政務服務便民熱線（下稱「12345」）近日又上了熱搜。前有市民投訴月亮太亮影響睡覺，後有某男團粉絲狂打4.8萬通電話「攻陷」，有市民一天甚至能打100餘通電話只為罵人。近年，全國12345承接的訴求量年年上升，2025年單座席年均量達1萬1400通。話務員在大量承壓下，流動率飆升，有員工苦笑：「能堅持做滿兩個月，已經算是老員工。」而大量投訴案也同樣讓各地政府基層不堪重負。12345，正在經歷一場信任與效能的雙重損耗。

2021年新冠期間，四川成都12345每天仍有220名接線員上班，日均接聽2.2萬餘通電話。（中新社資料照片）

★不合理訴求 「剔除不了」

12345的前身是市長熱線。1983年，遼寧瀋陽、湖北武漢首創「市長公開電話」，以單線電話形式，開啟政府受理市民諮詢與訴求的先河。而因為這個前身，不少致電市民會要求「讓市長接電話」，或是認為12345話務員是政府機關有職權的工作人員，應當能解決自己提出的問題。

但實際上，絕大部分12345話務員都是第三方外包人員。據「2025全國政務熱線發展研究報告」，在全中國172個樣本城市中，政務熱線公務員及事業編人員整體占比僅9.66％，65％的樣本城市政務熱線公務員與事業編制在崗人員總數不足10人，83％的城市政務熱線採用的是服務外包的運營模式。而且，即便是有編制的話務員，也沒有足夠的權責在接線一線決定如何解決群眾來電訴求，通常要轉派相關部門。

於是，當無效訴求沿著系統往下流轉，一個專門應對的制度安排出現了：剔除。所謂「剔除」，是指承辦單位如果認為某件工單屬於不合理訴求，可以申請將其排除在滿意率和解決率的考核之外。

剔除的門檻並不低，一位不願具名的街道工作人員說，以北方某市為例，他們要對照620條剔除條款，找到匹配條款，再準備詳細的證明材料，工單說明必須與通話錄音一一對應，因為上級部門會逐條核實，有的錄音長達兩個小時，他們只能二倍速聽。而在不同城市，剔除機制的複雜程度懸殊，有的地方基層只需在系統裡勾選對應選項，有的剔除審批權掌握在上級手中。

北京工業大學社會學院院長陳鋒在調研中發現，在有的鄉鎮，高達60％的訴求件被申請剔除。「基層幹部寫這些剔除材料寫得極其認真，就像寫學術論文一樣。」他稱之為「工單空轉」，一群人圍繞著一個不合理的訴求兜兜轉轉，耗費大量精力查清情況、寫了一堆材料證明它不合理，最後上面不考核了，但大量的人財物已經浪費了。而且，上級對剔除的審批存在一定彈性空間，有時因剔除需要耗費大量的人財物，有的不合理訴求乾脆不被剔除。

東部某鎮負責信訪業務的幹部趙洋(化名)舉例，某個月處理100件左右工單，可能有30件都屬於一位偏執型投訴人。他試圖向上級信訪部門申請剔除這類惡意工單卻碰壁，上級部門告訴他，自己的工作量已經很大了，沒有時間和人力來細緻區分，明確表示「剔除不了」。

12345的前身是市長熱線。（新華社）

★矛盾下轉 基層承受重壓

不合理訴求到底有多少？鄭英(化名)在東部沿海某市的鄉鎮基層工作了17年，她覺得，無理訴求占比在10％到20％之間，像「月亮太亮睡不著」這類顯性無理訴求占5％到10％，還有極小部分極具隱蔽性、帶有私利目的的訴求。

鄭英手上有一起拉扯了一年還沒結束的反覆投訴。南北向的村道首尾有兩戶人家，後排鄰居撥打12345，投訴前排鄰居院內有堆放農具的雨棚，屬於違建，要求對方拆除。雙方僵持數月，走訪調解的幹部才知，投訴人平時開廂式貨車進出，嫌村道太窄，試圖通過熱線施壓，讓前排鄰居拆牆讓路，且不想支付對價補償。被投訴人知道後很生氣，也開始打12345投訴對方違建。

「從市民的角度，12345的核心吸引力是『矛盾上交』。由市級層面介入，權威性更強，資源更充分，問題更容易得到重視和解決。」浙江財經大學公共管理學院教授鍾偉軍指出，但是從市級政府和各條線部門的角度，情況完全相反。一個訴求進來了，自己調處置要消耗大量的時間、人力等，最簡單的做法是轉給所在地的基層政府，於是，市民把矛盾自下而上交上來，上級政府自上而下轉下去，這兩股力量的交匯點在基層。

「而這類投訴，基層幹部在考核壓力下被迫響應，他要填寫各種材料進系統，要走規定的響應流程，要在規定時間內回覆。百姓那邊呢？即便問題最後解決了，他也覺得這是通過上級渠道施壓的結果。所以百姓和基層幹部之間既沒有形成感謝，也沒有形成信任。」陳鋒說。

12345市民熱線話務大廳，工作人員接聽熱線電話。（新華社）

★屬地原則 責任不夠清晰

「邊界」是多位受訪對象反覆提及的關鍵詞。鍾偉軍指出，當一個基層幹部說訴求「不合理」，實際包含兩層完全不同的意思。第一層，本來就不該進入這個通道的訴求；第二層，是指那些從上面轉下來、本來應該由各個條線職能部門去處理，卻最終以「屬地化」的名義落到基層政府頭上的訴求。

多位鄉鎮幹部說，「屬地原則」有些時候讓他們很困惑，到底是行政部門的職責範圍，還是屬地的責任，沒有清晰的界定。

鄭英在處理那起鄰居舉報違建的投訴時，矛盾最激烈的時候，執法部門和建設部門也曾經到過現場。他們非常希望條線部門給出一個定性結論：在自家院子搭雨棚，是否算違建？如果有結論，他們就可以依規處理，投訴可能就消停了。但是，執法部門出於種種顧慮，並沒有給出意見。面對這類多部門職權交叉的問題，沒有上面的定性，鄉鎮只能「和稀泥」。

鍾偉軍認為，政府內部的責任推諉來源於長期以來的「條強塊弱」關係格局。「條」指的是各職能部門，「塊」則是屬地政府。在現有的體制格局下，大量的資源、權力，包括考核權，都在各個職能部門手裡；部分基層政府則處在「規模小、事情多、資源少」的狀態。在這種不均衡的結構下，如果某個訴求涉及多部門，邊界不清晰，每個部門都有充分的理由把工單甩給基層，基層沒有能力拒絕。

「層級代表的是各地對熱線的重視程度。」資深政務熱線專家沈波以廣州12345為例，過去僅依靠辦公廳發文運行，遇到部門職責不清的疑難問題時，熱線缺乏決策權。後來，廣州出台政府令，明確在遇到部門間互相推諉、職責不清的工單時，可以由熱線直接裁定首辦責任部門。有了這項核心授權，才有效地打破了部門壁壘。

不過在鄭英看來，這一措施難以複製，「如果由熱線裁定首辦責任部門，這對接線人員的要求非常高。不誇張地說，用我們這樣在基層摸爬滾打多年的人才可以」。

接線員在12345熱線中心話務廳接聽群眾來電。（新華社）

●熱線整合減負改革前 接線員恐先自救

2020年底，國務院辦公廳印發「關於進一步優化地方政務服務便民熱線的指導意見」。此後，全國範圍內的熱線歸併整合加速。2025年，國務院辦公廳印發「關於進一步規範和提升12345熱線服務的意見」，進一步釋放為12345「減負」的信號。多位專家都提到，12345已初步完成觸及群眾和暢通渠道的目標，現在的核心任務是把規範追上來。

「寧波市12345政務服務便民熱線管理辦法」於今年9月1日起施行，其中針對訴求人因不滿辦理結果給出的差評，明確了基層「免責」的具體情形：在承辦單位已勤勉履職盡責、查處決定未被確認違法且基層已耐心解釋引導的情況下，均不再對承辦單位進行負面評價考核。

寧波市市直機關一位工作人員表示，前幾年，單位對滿意率考核就已經降得很低，甚至不再設及格線，核心指標是「合規」，只要基層部門的答覆符合「三定」方案（定職能、定機構、定編制）、法律規定與文書規範，一般也不會被通報追責。

江蘇省政務服務網運管中心主任火振旺則表示，滿意率的考核和排名如果被過度使用就容易變味。比如，有人會把投訴者當成「麻煩製造者」，不是去解決問題，而是去解決提出問題的人。

更有甚者，為了讓數字好看，相關部門只能造假。「我們為了應付上面，就去『刷單』，叫內部工作人員或者網格員打電話說路燈不亮了，然後我們在系統勾選解決、滿意。」趙洋說。

不少受訪者也很清楚，直接鬆綁也不可能，但「12345改變了原來某些幹部的不良工作作風，這是事實。」陳鋒說。

而據零點有數發布的「2025年350個城市12345熱線運行質量測評報告」，在所有形成工單並轉派的場景中，有28.11％未回覆；在所有轉接至相關部門進行解答的場景中，有22.16％未接通。「報告」也特別指出，熱線在流程指標上表現優異，但在群眾實際獲得感上存在明顯脫節，「數據漂亮」與「體感不佳」的落差正在拉大。

因此，在如何剔除不合理訴求的同時，關注熱線建設的資源配備能力是否到位，熱線的數據價值是否被重視，仍是有必要的。

「市民把這個城市當成家，才會打電話來提出讓它變得更好的建議，這是一種極大的信任。我最初做12345的情懷是，有一天我老了，在這個城市生活，不用求任何人，只打一個電話就能解決問題。」沈波說。

不過，對於12345話務員來說，各種奇葩的市民訴求甚至動輒挨罵，有時是連晚上都很難睡得著的噩夢，在12345落實全面減負前，他們必須先自救。

周曉梅(化名)就是如此，她是北方某市一名12345接線員，兩年工作讓她摸索出了「生存策略」，只要市民在電話裡辱罵了接線員，這個工單就可以按「辱罵工作人員」條款剔除；「一開始挨罵晚上睡不著覺，現在特希望人罵我。」

周曉梅說，有的市民一天能打100多通電話，只為罵人，起因往往是此前反映的問題很長時間沒有解決，打電話來發洩。周曉梅和同事們常自嘲是「許願池裡的王八」，除了被罵，有人打12345找工作、找對象，甚至有父母致電要求把孩子安排到12345上班，「能堅持做滿兩個月，已經算是老員工。」