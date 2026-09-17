北上廣白領 愛上夜校當「織女」 共享另一種人生

縫紉班湧進愈來愈多年輕女性。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 中國年輕女性掀起縫紉與手工熱潮，北上廣白領把縫紉班上成夜校，在布料與針線中尋找重力、療癒與自我取悅。

潮流變得太快，現在的中國年輕女性又迷上了縫紉課。縫紉課像極了一個臨時組建的女性沙龍，大家從城市的各個角落趕來，在布料和針線之間，定格了那個「手工業」復興的21世紀，女性暫時共享的另一種人生。

花費學習成本相對不高的縫紉班裡，擠滿了年輕人，北上廣一半的白領都在沉迷當「織女」；而這陣子流行的縫紉自習室，已被愈來愈多的學員「卷」成了打工人的夜校，甚至把自己家裡都改造成車間，動輒囤著超過1萬元人民幣(約1400美元)的布料，在踩踏板、鎖邊、上拉鏈等環節中，追尋一種踏實感。她們拿回了針線的所有權，不是給老公孩子或公婆補襪子、縫鞋墊，而是在幹針線活中，用傳統的工具，完成最現代的自我取悅。

縫紉人自己量身訂製的衣服。（取材自鳳凰WEEKLY／小紅書用戶「鵪鶉蛋兒」截圖）

★縫紉班裡 擠滿年輕人

據鳳凰WEEKLY報導，比起動不動就300元一小時起步的健身、網球、普拉提課程，縫紉課程的成本確實不算高，體驗價多為一節課80到100元，服裝製作體驗約399元/3小時。於是，縫紉班被這群年輕人上成了「夜校」，即使白天才剛結束一天的打工，晚上也願意到縫紉班繼續「上工」。晚上7、8點，寫字樓裡的燈一盞一盞滅掉，縫紉自習室的燈才剛亮起來。縫紉自習室，現在已經卷成打工人的夜校，而且氛圍像極了20年前那種夜校。

唯一不同的是，爸媽輩上夜校，學的是電腦操作、英語口語，目的是換工作、漲工資、改善生活，怕自己被時代淘汰。而縫紉自習室就是2026年版的女子夜校，當年夜校教人怎麼往上爬，現在夜校教人怎麼坐下來。

報導稱，打工人迷上縫紉，可能是一種基因覺醒。畢竟這代人裡，很多人在大字還不認識幾個的時候，就已經學著用邊角料給自己的芭比娃娃做衣服。從入門到上癮，縫紉人只需要跟小時候的自己遙遠地共鳴30秒就夠，然後在縫紉培訓班裡，發現自己三天就能學會基本功，比如怎麼用縫紉機，以及基本的走線。一踏上機器，生活壓力沒有了，國際局勢也不關心了，整個世界立刻縮小成縫紉機檯面上，那幾十厘米見方的空間。

在縫紉自習室體驗兩個小時，最後就能帶走自己親手做的收納包和字母掛件等成品。而這跟直接下單現成的商品不一樣，機器量產的東西千篇一律，但自己做的收納包幾乎等於自己生的，比起一些小玩意，親手做成一件衣服的難度更高：一條普通的百褶裙，需要先在人體模特上一針一針把裙褶別出來，再別到裙子上；選布、黏底布、畫草稿、剪裁、縫紉、黏布、選配飾，流程比公司的SOP清晰多了。

女學員分享自己做的收納包。（取材自鳳凰WEEKLY／小紅書用戶「lulu 」截圖）

★容易上頭 家中變車間

縫紉這事容易上頭，學到手藝後的下一步就是把家裡改造成車間。幾百元的家庭機已經滿足不了縫紉人，這群年輕人紛紛把重工的工業機搬進家裡，再配備上護目鏡、N95口罩。因為皮料太厚的話容易斷針，有扎進眼睛的風險；亂飛毛絮會進入呼吸道，部分布料甚至還有甲醛殘留。

除了對機器的執念，沒有一個縫紉人是不囤布的，他們說，從中體會到了古人選料子的快樂。光絹、真絲、祥雲紗、純棉布料、針織布料、雙面羊絨大衣布料，以及各種輔料，堪堪上萬元的囤貨甚至都不算誇張。有趣的是，每個學會了縫紉的新手，可能都會對縫破洞褲的行為蠢蠢欲動，看到朋友衣服上有個脫線的扣子，第一反應是「讓我來」，倒不是審美變了，只是純粹手癢。

入坑十個月就能做出十件成品。不得不說，比電商平台預售期一個月的女裝有效率多了。更有人說，學縫紉一定會進入一個階段，就會原諒了市面上所有的醜衣服。有人買了件39.9元的短袖回來一看，用的工藝竟然還是比鎖邊成本高了兩倍的來去縫；而自己不光連鎖邊都還沒熟練，做出來的衣服甚至能讓女裝徹底完蛋。

網購的衣服，細節上但凡有一點不滿意就會直接點擊退貨；自己做的背心不像背心、短褲不像短褲的東西，硬著頭皮也要穿出去。不過，最重要的是，一旦出師，接下來就再也不用吃女裝的苦，整個女裝市場都做不出來遮胯又顯腰的裙子，縫紉人自己做；滿大街都是撞衫的快時尚爆款，縫紉人自己畫圖；腰圍永遠偏大兩碼、袖長永遠短一截，縫紉人統統自己量身訂製。

網友「鵪鶉蛋兒」在網上分享，自己報名了一家在農場裡的縫紉培訓班。「跟一群女生在一起待了七天，像回到了女生宿舍的生活。」她說，白天一起學縫紉，從自己在人體模特上打版，到自己畫紙樣、裁剪、車線；晚上幾個人圍著老師欣賞她這些年的得意之作，討論明天要做什麼款式。30歲找到了自己的Passion所在，而短短幾天的縫紉課程，已經遠遠超出了她的期待。

走進任何一間縫紉教室，圍坐在縫紉機前的大部分都是女孩。白天在格子間對著電腦弄一臉油的電子女工們，一到晚上就揣著保溫杯，準時來夜校打卡，主打一個玩明白手裡這兩塊兒布，必須親手搞出個成品來。在這裡，沒有職場層級，沒有社交攀比，只有此起彼伏的機針聲和偶爾傳來的「幫我看看這條線歪沒歪」。

一條普通的百褶裙，需要先在人體模特上一針一針把裙褶別出來，再別到裙子上。（取材自鳳凰WEEKLY／小紅書用戶「鵪鶉蛋兒」截圖）

★傳統手藝 玩出新潮流

之前，左手郊區露營，右手飛盤攀岩，玩的是中產時髦的休閒生活，整的都是向外擴張的辛苦活動；周一回到工位上，腿是痠的，腰是斷的，朋友圈是精緻的，人是疲憊的。現在，直接向內行，直接不演了、不裝了，成純過日子人，紛紛撿起那些傳統手藝，甚至女工已經成2026年都市白領下班後的最in單品。

除了玩轉縫紉機，羊毛氈這兩年也成了不少女孩的心頭好。但羊毛氈費手、費眼又費腦，入門到放棄可能只需三小時。第一小時，哇好解壓好治癒；第二小時，這針怎麼老扎我；第三小時，這坨毛是什麼玩意兒，老娘不做了。但掌握技藝之後，想戳啥就戳啥，堪稱羊毛界的小女媧。

比起羊毛氈的高門檻，鉤針在去年更火出天際，堪稱手工界的國民運動。玩鉤針的織女們上班偷著鉤，下班專心鉤，地鐵上鉤，上廁所鉤，甚至半夜睡覺猛地坐直了開鉤。而且織女已經發展出了自己的江湖流派，悟道派織女玩鉤針兩天，就悟出了三個人生道理，上啥大師課都不見得見效這麼快。

實用主義健身織女給自己鉤了個專屬雞蛋包；技術派洋務運動織女還研究出來了國內外織女的差異，發現外國織女偏愛體積龐大個性張揚的作品，恨不得鉤個裝置藝術掛牆頭；新手織女們也學會了互相提醒注意安全，鉤針的時候保證家人離自己方圓幾里地，不然一不小心可能扎到對象的大腿裡去。甚至直接在評論區展開了國際織女交流大會，主題就只是純討論一根根微小而具象的鉤針。這個時刻，全世界織女大團結，實現了。

有年輕女性開始當性感電焊工，玩起了燒玻璃。（取材自鳳凰WEEKLY）

而這些還都算紡織業的傳統勢力範圍，但手工大軍的版圖遠不止於此。有姐妹開始當性感電焊工，玩起了燒玻璃，手持噴槍，在火焰下把玻璃管燒軟、拉伸、塑形；還有的姐妹穿針引線，不是地道老北京兒孩子，卻還是玩起了串兒；從紡織到冶金，從幼兒園手工課到大師級裝置藝術，手工大軍的版圖已經收不住了。

熱愛針線工作的女性，悠遊於自己的縫紉自習室。（取材自小紅書）

●踩下縫紉機踏板 喧囂世界按下靜音鍵

在一眾手藝活的討論中，有個問題頻頻出現：為什麼玩這些的基本都是高知女性？這些白天在工位上班的女工，下班後還沉迷這種19世紀紡織女工一樣的勞作的理由是什麼？她們中的絕大多數，並不是想當啥服裝設計師，大家只是卡在一個極其尷尬的，不上不下的位置上；白天在公司，每天雷打不動地坐在工位上，上了幾年班，不知道自己到底向這個世界產出了點啥。錢沒掙到，起碼還累著了，經常陷入虛無主義，工作的懸浮感也愈來愈強。

但其實，也並沒有遭遇什麼天塌了的大風大浪。她們並未受生活劇烈地傷害，它只是像一盆溫吞的水，一點點地把自己的精氣神全給鈍化了，那種被現代生活懸置在空中的無力感，才是最消磨人的。

所以，當大家坐到縫紉機前，其實是在尋找一種實實在在的重力。手藝活兒是一件誠實且溫柔的事，一切都是具體的，你必須把所有的注意力都收回來，收縮到眼前這幾平方厘米的布料上。在這個過程中，外面那個喧囂的世界，被自動按下了靜音鍵，而你會發現，在這個小小的空間裡，一切都是柔軟的。

外面那個硬邦邦的社會，要求你高效完美、情緒穩定；在這裡，你可以笨拙，可以出錯，線縫歪了可以拆重來，布料剪壞了也可以換一塊，沒有人會因此對你失望，這個世界難得地對你寬容了一次；你不用強顏歡笑回覆收到，不用向上管理嫌棄自己，你就伴隨著做手藝活時候的白噪音，直接進入心流狀態。

很多女性在做手藝活的時候，會有一種暗流般的上癮和興奮。報導認為，其實這也是一場刻在女性DNA裡的基因覺醒。手工、縫紉、編織這些在歷史上本來就是由女性主導的勞動。女性拿回了針線的所有權，不是給老公孩子補襪子，不是給公公婆婆縫鞋墊兒，這是女性在用傳統的工具，完成最現代的自我取悅。

聽到縫紉機，不是在玩純獄風的梗，就是帶著一種陳舊的樟腦丸味道，是物資匱乏時代特有的產物。奶奶輩的手藝就像是民間藝術家，無論是帶背帶的交叉花棉褲、方的圓的三角的裝著穀物的布口袋、天鵝絨質感飽滿的鞋墊等，用長針就能鉤出像波浪彩虹的坐墊，色彩運用方面也很大膽。她們沒有畫布，不懂什麼叫藝術，但她們做出來的每一樣東西，都美得理直氣壯，縫紉機和花布就是她的全部表達。

每個女孩的小時候，都偷偷撿過家裡剩下的碎布頭，歪歪扭扭地給自己的洋娃娃裹過一件衣服，那時候滿心歡喜地覺得自己在創造一個全新的世界，那是對成年世界最華麗張揚的幻想。如今，當踩下縫紉機的踏板，看著兩塊陌生的布料在手裡嚴絲合縫地拼在一起時，可能會有一種奇妙的恍惚：那個當年蹲在地上用碎布頭過家家的小女孩，終於在多年以後，穿過漫長且無聊的成年生活，親手把自己給縫補完整了。