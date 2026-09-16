裁員風波鬧到國外 中企星宇股份毀形象、自斷財路？

星宇股份在2026年第30屆粵港澳大灣區車展上展出車燈產品。（取材自星宇股份官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 星宇股份因批量勸退107名應屆生引爆輿論，遭批羞辱式解約。

星宇股份因批量勸退107名應屆生引爆輿論，遭批羞辱式解約。 重點二： 事件外溢到歐洲供應鏈與港股IPO，奔馳、大眾啟動合規調查。

事件外溢到歐洲供應鏈與港股IPO，奔馳、大眾啟動合規調查。 重點三：公司又爆多起年報錯誤，治理與信披失當引發市場信任危機。

這場原本可以在內部平穩化解的人員調整糾紛，因簡單粗暴的「二選一」，導致星宇股份長期打造的「家文化」形象轟然崩塌。而這一切的起點，是一群剛畢業的年輕人。

一場始於8月初、被指是經過精心設計的「羞辱式勸退」風波，把星宇股份頂上了輿論的風口浪尖。尤其，星宇股份是中國車燈龍頭，全球市場份額排名第七，正推進港股IPO，還是國際知名車商供應鏈 裡的重要廠商，卻為省107個應屆生幾百萬元（人民幣，下同）工資，致公司市值截至9月3日已蒸發超過32億元‌（約4.77億美元），搭上了自己的資本市場前途。大眾中國和奔馳等合作廠商也啟動相關調查，聲譽遭受重創，而且至今難以平息。

107名實習生 集體維權

這場風波始於107名剛被星宇股份錄用的2026應屆畢業生在7月1日入職後，原定一個月產線實習被公司單方面延長至三個月。8月8日起，公司HR分批約談應屆生，給出「二選一」方案，以「個人原因」主動離職，僅補償半個月工資，否則將被調崗到車間「打螺絲」，或是調崗至一線流水線做普工，薪資按操作工標準重算。HR還以「常州400多人HR群互通」等話術施壓，最終107人被解除勞動合同，涉及碩士32人、本科75人。

不滿的應屆生將相關錄音和經歷發到網上，被廣泛傳播，引來排山倒海的批評，星宇的這波操作被輿論稱做是「經過精心設計的羞辱式勸退」，讓全網炸鍋。

星宇股份因惡意解雇應屆畢業生引起軒然大波。（取材自大眾財經觀察）

8月25日，江蘇常州市人社局通報，認定星宇股份共計招錄2026屆高校畢業生440名，與107人解除勞動合同，協商過程中方法簡單生硬，缺乏有效溝通，造成不良影響，對星宇人力資源總監作出停職處理，並查明企業不存在違規享受政府補貼行為。

但憤怒的應屆生們並未因此就放棄維權。他們發現星宇股份於2026年7月28日剛向香港交易所（HKEX）遞交了上市申請（IPO）招股書；同時，歐洲市場貢獻了星宇將近七成的海外收入，是福斯大眾、奔馳、寶馬與奧迪等國際汽車巨頭的核心供應商。

於是，應屆生們迅速將錄用通知、約談錄音、聊天紀錄等整理成完整的證據包，翻譯成英文，遞進了奔馳、大眾等海外車企總部的供應商舉報系統以及港交所，指控星宇涉嫌違反「企業可持續發展盡職調查指令」（CSDDD）中的反強制勞動條款。

這一步，讓8月27日還在發致歉信的星宇措手不及。儘管星宇在信中承諾對「被離職」的應屆生發放三個月求職生活補貼，每月5000元；11月底前未就業再補六個月工資，期間繼續免費提供宿舍。但風波都鬧到國外了，而且是特別重視勞動權益的歐盟國家，如何能靠著一封致歉信就止血？

星宇股份的智能大燈。產品介紹稱星宇智能大燈實現動態光形調節、全域ADB及多場景交互投影，模塊化方案適配複雜路況。（取材自星宇股份官網）

股價跳水 赴港IPO擱置

8月31日，梅賽德斯-奔馳通過企業和人員保護辦公室（BPO）正式以「供應商的嚴重道德和勞動失當行為」回函舉報人，內容稱舉報人描述的行為不符合奔馳企業原則，報告已轉交內部專家和外部業務合作團隊進一步審查。9月1日，大眾中國緊隨其後，確認第一時間啟動專項合規調查，強調「尊重勞動者合法權益是大眾所有經營活動的核心原則，貫穿整個供應鏈體系。」並表示不排除採取進一步措施。

兩天之內，BBA陣營中的兩家核心客戶先後出手，把年營收152億的這家車燈企業推上了跨國供應鏈的合規審視台。8月底至9月初，星宇股價大幅跳水，截至9月3日，市值較8月26日已蒸發約32.76億元。

更致命的是港股上市。星宇8月14日拿到中國證監會境外發行上市備案通知書，擬發行不超過4479.965萬股H股。按港股IPO的常規節奏，拿到備案後一到兩周就能獲得港交所聆訊排期，但截至9月9日，整整三周過去，聆訊日期遲遲沒有下來。

國內輿情尚未平息下來，海外客戶、資本市場的外部風險又接踵而至，星宇股份深陷多重壓力之中。在巨大的商業壓力和網路輿論圍剿下，9月2日，公司實控人、董事長兼總經理周曉萍在線上業績說明會上致歉。高層也罕見受罰，9月6日，星宇下發處罰文件，周曉萍被扣薪12個月，HR總監免職，HR部長降職；截至9月7日，星宇稱已有71名離職應屆生重新入職。

然而，洶湧的輿情仍未就此降溫，因各界質疑的焦點迄未獲得解答：為什麼當初招聘超400人，8月突然批量解聘100多人？現有官方解釋難以說服市場。

如果這麼做是因為業績，但星宇的基本面其實並不差。2025年全年營收152.57億元，同比增長15.12%，歸母淨利潤16.24億元，同比增長15.32%。帳上也不缺錢，截至2026年一季度末，公司帳面現金及等價物超過20億元，無有息負債。

利潤壓縮 用工模式改變

對於星宇股份究竟為什麼要如此自砍手腳，外界說法紛紜。一個流傳較廣的爆料稱，星宇一開始就沒打算長期留這些應屆生，因為7月29日遞的招股書要披露人員結構，員工學歷必須好看，他們又不願花錢付給碩士多一點的工資，所以讓這些大都是碩士的應屆生7月初入職，待遞招股書後，8月8日入職滿月就由HR開始分批約談，時間點卡得剛剛好。

另有一說是因為中國汽車業價格戰壓縮了零部件製造商的利潤，加上企業管理層在招聘決策與溝通上出現失誤與疏漏。而星宇股份的用人也被扒了出來，據鳳凰網財經，其一年內淨減近2900名正式員工、勞務外包工時卻暴漲3.5倍，被指用外包替代正式編制，而近期107名應屆生被勸退事件更讓這一「用外包替代正式編制」的用工模式暴露在聚光燈下。

年報信息低級錯誤 老董母子竟只差7歲

而有關星宇股份更荒誕的還在後面。在星宇股份的上市信及年報中，董事長母親與兒子的年齡登載僅差7歲、勞務外包報酬高達2.44兆元。無獨有偶，另一家紫金礦業的2026年半年報裡，「縣人民政府」寫成了「縣人民幣政府」，「新能源」寫成「新熊源」等等。如此大企業卻在這麼重要的書面文件中，犯了如此令人啼笑皆非的低級錯誤，究竟是如何在層層把關中暢通無阻的？

據中國新聞周刊報導，中國人民大學金融學教授鄭志剛表示，信息披露是資本市場對上市公司履行公眾義務的重要抓手。上市公司有必要通過年報、半年報及季報等定期報告，向投資者清晰展示其財務質量、資金去向以及未來投資回報的安全性。其中，圍繞財報的信息披露是整個信披環節中最核心的內容。

星宇股份董事長兼總經理周曉萍。（取材自鳳凰網）

3名副總 1年竟長2歲

但恰恰在這一基石環節，卻有公司因低級錯誤翻車，而且還是正深陷「批量解約應屆生」風波的星宇股份。

9月9日，星宇股份於2026年3月20日披露2025年年度報告，被發現在「現任及報告期內離任董事和高級管理人員持股變動及薪酬情況」表中，董事長兼總經理周曉萍年齡為65歲，副董事長、副總經理周宇恆則為58歲。而二者為母子關係，按此信息母子二人年齡差僅7歲。

另9月11日，有媒體對比歷年定期報告發現，星宇股份2022年年報當中，周宇恆、林樹棟、高鵬三位副總經理披露年齡分別為37歲、44歲、39歲。而在次年發布的2023年年報內，上述三人年齡同步上調至39歲、46歲、41歲，三名副總一年都長了兩歲，出現明顯數據矛盾。

另在此前的9月5日，紫金礦業為定期報告中的文字差錯發布更正公告。在2026年半年報合併財務報表附註裡，「墨竹工卡縣人民政府」被寫作「墨竹工卡縣人民幣政府」，「新能源」成了「新熊源」，「農村商業銀行」漏了「銀行」二字。而這個「縣人民幣政府」的表述，最早出現在公司2020年年報中，此後反覆出現時長甚至達六年半之久。

報導指出，星宇股份和紫金礦業都是各自領域的頭部企業。星宇股份是細分賽道第一，按2025年銷售收入口徑，它是中國最大的汽車照明產品供應商；紫金礦業則是中國最大的綜合性礦業巨頭，業務橫跨金、銅、鋰、鋅，海外礦山分布於20多個國家。

此類荒誕的信披差錯在近期多家上市公司的公告中也頻頻出現。眾鑫股份把「財務總監」寫成「財務總臨」，盛屯礦業的「半年度業績說明會」少了一個「年」字，德美化工的時間表裡則出現了並不存在的「6月31日」等等。

尷尬的是，這樣的「低級錯誤」既不需要複雜的會計覆核，也不存在統計口徑之爭，僅憑常識即可從公告中直接識別。而且這類文字疏漏多由媒體曝光並引發輿情後才被動更正，鮮見公司主動自查自糾。

上海國際汽車燈具展覽會上的星宇股份展台。（取材自微博）

重要信披 為何頻出錯

鄭志剛指出，通常而言，財務造假被視為資本市場的「毒瘤」，因其嚴重欺騙投資者並動搖其對未來回報的信心，歷來是監管當局從重、從嚴打擊的對象。「然而，如果在財報中發生重要的低級錯誤，恰恰表明公司在對待年報這一判斷公司價值的重要窗口時，重視程度嚴重不足。」

監管對這類信披烏龍並不寬容。9月9日，上交所火速對星宇股份「母子年齡僅差7歲」烏龍下發監管工作函，公司當晚發布更正公告致歉；9月5日，紫金礦業因半年報出現「人民幣政府」等筆誤發布更正公告。

儘管兩家公司在致歉之餘均強調錯誤「不涉及核心財務數據」，但頻發的低級失誤仍在一定程度上引發市場對其治理嚴謹度的質疑。

不過，一波未平一波又起。9月10日，星宇股份又被扒出在2024年年報中，公司勞務外包支付報酬總額標註為243526388.49萬元，折合約2.44兆元。而星宇股份2024年全年營業收入僅132.5億元，外包費用數值超過公司全年營收約184倍，明顯違背商業常識。與之對應的是，該筆外包工時總數863.82萬小時。 算下來時薪約為28.2萬元。截至發稿，星宇股份對此並未做出回應。

上市公司財報編制是一項高度複雜的系統性工程，關卡看似層層疊疊，但實際編制過程卻對歷史文本有很大程度的依賴，以致形成「首次失誤、長期沿用」的合規盲區。

鄭志剛指出，這一現象深層折射出部分企業在公司治理上的雙重缺失：其一，在治理理念上，股東權威意識未能真正確立，對投資者知情權的保障投入不足、重視不夠；其二，在治理文化上，缺乏對股東應有的敬畏——信息披露被降格為一項合規程序和例行公事，敷衍了事，而非基於對投資者負責的態度切實保障其合法權益。

鄭志剛評價稱，「儘監管當局對這類文字錯誤的處罰力度可能不及財務造假，但這同樣值得市場高度關注。圍繞投資者關係管理與股東信息知情權的充分保障，部分企業在內部規範流程的完善以及內部治理文化的建設上，顯然還有很長的路要走。」

圖為2025年星宇股份與節卡股份簽署戰略合作協議時，星宇股份董事長周曉萍、副董事長周宇恆及多位公司高層合影。（取材自微博）