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被早餐羊毛黨薅怒 合肥洲際酒店開第一槍

中國新聞組／整理
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王某以皮膚過敏為由，要求酒店退款。（視頻截圖）
王某以皮膚過敏為由，要求酒店退款。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：合肥洲際酒店公開反制閒魚等平台早餐券亂售。
  • 重點二：低價早餐券多涉虛構房號與惡意投訴索賠。
  • 重點三：酒店業者呼籲集團統一蒐證並追查職業化薅羊毛。

經濟景氣低迷下，不僅自助式網紅餐飲調整經營拚翻桌率，酒店業者也因為愈來愈多的早餐羊毛黨被薅急眼了，紛紛展開反擊。今年9月，合肥洲際酒店開出第一槍，發聲明向閒魚等非官方平台違規售賣該酒店早餐的行為宣戰。事實上，這類亂象早已存在許久，顯然平台和官方的監管迄未到位，讓酒店業者必須為了幾塊錢（人民幣，下同）的早餐維權而疲於奔命。

聲明平台違規販售

「旅界風雲」微信公眾號報導，9月初，合肥洲際酒店因為幾塊錢（人民幣，下同）的早餐券，被多家媒體推上熱搜。該酒店貼出「關於早餐權益的鄭重聲明」，稱近期發現閒魚等非官方平台違規售賣其早餐權益，部分賣家會提供虛假房號，引導沒有入住的客人冒充住客進入餐廳。由於酒店早餐只面向住客，餐廳有權拒絕持券者入場，由此產生的損失，需要購買者自行向賣家追索。

在閒魚等平台搜索，頁面裡仍有不少人出售洲際、假日和皇冠假日等品牌早餐券，標價20元，頁面顯示已售700多份；還有賣家聲稱無需入住，全國洲際酒店均可使用，價格只要30元。不僅洲際，華住會自助早餐只賣8元，頁面上有2890人想要，另有全季、如家、亞朵、漢庭、錦江之星等品牌酒店早餐被標價7元，喜來登也只要20元，價格低得讓酒店人看不懂。合肥洲酒店表示，從未在閒魚出售早餐，沒有入住的客人用餐價為每人168元。

事實上，過去一年多，閒魚上的早餐生意沒有消失，價格依舊只有幾元，覆蓋的酒店反而愈來愈多。面對合肥洲際事件，閒魚客服回應稱，平台用戶數量較大，相關商品可能還沒有審核到。可在媒體多次曝光後，類似商品依然成片出現，等待用戶舉報顯然追不上賣家的上架速度。

當幾元早餐券被賣向全國，酒店也不想繼續替賣家兜底，拿著假房號走進餐廳的人愈來愈多後，合肥洲際們終於把拒絕寫在了門口。但更多時候，酒店甚至來不及分辨，早餐便先送了出去。

編個理由 酒店就送券

報導指出，近日就有一個女子在社交媒體上分享，稱她和領導入住華住旗下某家酒店，房間不含早餐，便去閒魚買幾元早餐券，但賣家遲未核銷，反而向她索要姓名、手機號和房號，她翻看評論才發現所謂低價早餐很可能來自對酒店的投訴補償，趕緊申請退款。沒想到第二天早上，領導房間桌上擺著兩張免費早餐券，酒店稱是領導反映房間下水道堵塞所提供的賠償，領導一頭霧水，讓女子尷尬得不知道該如何解釋。

至此，幾元早餐背後的生意鏈條也變得清楚，不少閒魚賣家手裡根本沒有早餐，真正被拿來出售的，是酒店最終選擇妥協的概率。餐廳核驗寬鬆，買家報個房號便可能矇混過關，系統查不到早餐權益後，賣家再冒充住客聯繫前台，隨口編個衛生或設施問題，要求酒店給出補償。酒店處理起來卻很被動，因擔心事情被升級到集團客服，可能反手得到一個差評。

對不少加盟酒店來說，送出兩份早餐，往往比追查幾元錢的騙局省事，即使前台心裡看得明白，最後仍可能選擇息事寧人的原因大致如此。

但酒店方面的單次讓步看似只損失幾份早餐，賣家卻由此獲得可以繼續複製的成功經驗，繼續擴大交易規模，賺取暴利。此前，媒體調查稱某個閒魚帳號已經售出3萬多份，按照每份5元計算，銷售額已超過15萬元。有的個人賣家還能連續賣出成千上萬份早餐，顯然早已超出處理閒置權益的範圍。 這讓閒魚平台還未審核到的說辭更加不堪一擊。

職業化惡意索賠

合肥洲際貼出告示的時間，正值全國多地開展深化掃黑除惡專項鬥爭，打擊重點已延伸到網路平台。今年8月，河南警方打掉一個利用惡意投訴網路店鋪實施敲詐勒索的團夥，抓獲41名犯罪嫌疑人。湖南省公安廳隨後發布通告，把惡意索賠列入重點徵集線索。

對照這份通告，閒魚早餐賣家的操作幾乎可以直接套進去。他們虛構房間設施問題，冒充住客向酒店施壓，拿到早餐後繼續出售，整個流程披著消費維權的外衣，背後沒有發生真實糾紛，目的只有獲利。而過去，酒店習慣把類似事情當成難纏客訴，幾份早餐送出去，前台也就翻篇了，如今再看，很多門店面對的已經是職業化惡意索賠。

酒店業已經有過教訓。去年，00後女孩王某利用自己的過敏體質，在退房前故意抓撓皮膚，把紅疹歸咎於酒店衛生，要求退還房費。她在上海輾轉十多家酒店，靠相同方式免掉近7000元房費，直到保潔人員撿到她入住前的就診報告，酒店才察覺異常報警，發現多家門店都曾遇到相同情況。王某後來因涉嫌尋釁滋事被刑事拘留。

很多酒店之所以長期吃虧，問題正在於每家門店只看見自己遇到的那次投訴，前台送出早餐，值班經理關閉工單，相關紀錄很快沉入系統，賣家換家酒店便能重新來過。或許，面對日益瘋狂的薅早餐行為，酒店集團需要把分散的異常客訴串起來，即時蒐證交由集團統一向平台或警方反映。

合肥洲際酒店的自助早餐。（取材自微博）
合肥洲際酒店的自助早餐。（取材自微博）

合肥洲際酒店及其周邊的城市天際線景觀。（取材自微博）
合肥洲際酒店及其周邊的城市天際線景觀。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為閒魚等非官方平台出現大量低價出售該酒店早餐權益的情況，部分賣家還提供虛假房號讓非住客混入餐廳，酒店因此公開要求停止違規販售並保留拒絕入場權利。

  • 不少賣家其實沒有早餐券，而是先用虛構房號或投訴話術向酒店施壓，讓酒店因怕差評或升級客訴而送出早餐，再把得到的權益轉賣出去，形成可重複複製的套利模式。

  • 因為這類異常客訴常被各門店各自消化，前台送完早餐就結案，資料很快沉入系統；若集團能串聯異常紀錄、即時蒐證並集中通報平台或警方，才較能阻斷職業化惡意索賠。

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