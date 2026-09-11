被嘲「碳水自助餐」 比格反向薅回羊毛？
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在中國當前的「反向消費」浪潮下，許多年輕人通過「薅羊毛」降低生活成本。如今，愈來愈多業者決定不忍了，紛紛「反向薅回羊毛」。這場「羊毛拉鋸戰」才剛開打。
20年前，北京孩子童年過生日，最有排面的是邀同學們去自助式披薩連鎖品牌「比格比薩」慶生；20年後，長大了的他們回比格聚餐，卻驚見「花80塊（人民幣，下同）吃一肚子碳水」，紛紛吐槽北京孩子食堂快變成「老頭飯」並開始逃離。
不得不承認，20年來的大環境變遷，年輕人的審美和消費觀已不再等於整個消費市場，他們不吃，老人、孩子和家庭吃，這些更穩定的客源已使很多網紅餐飲品牌在經營策略上，不再執著於證明自己年輕。
80元卻都在吃主食
據鳳凰WEEKLY報導，20年前，自助餐沒開滿每一座商場的那個年代，一張門票進去，中餐西餐、冷熱甜鹹全擺在眼前，那時大家判斷自助餐好壞的方式也極其樸素：菜愈多，愈值；拿得愈多，愈賺。
但多年過去，當時的北京孩子們再回到比格，它的金字招牌「100多道菜」卻讓他們看懵了。胡辣湯、烏冬麵、粽子、雷霆大餃子、酸辣芋圓、奶汁什錦雜拌、韓式炒魔芋粉皮等碳水化合物料理都直接往上端，讓他們不禁抱怨「我花80塊錢，可不是來吃大麵餅加盒飯的。」甚至有人建議比格乾脆別裝了，不如再上點饅頭、大餅、盒飯和燴麵，把碳水自助貫徹到底。
年輕人其實不見得跟碳水翻臉，而是無法接受「花80塊錢卻都在吃主食」的CP值。
於是，網上有人專門打印了一份「比格披薩自助吃回本實戰指南」，先貴後廉，先蛋白後碳水，先精品後主食。榴槤披薩可以衝，厚底披薩把邊剩那兒，羊肉串、辣子雞先吃吃，土豆沙拉直接打入冷宮。沒做攻略的人，進門先被炒飯收割。等反應過來，胃裡已經沒有編制了，當場吐槽：「整那麼多中式碳水，到底是披薩自助還是老人飯啊？」但儘管老顧客嘴裡的「不值」愈來愈響，店裡的位置卻沒有因此空下來，只是換了一桌人占著繼續吃。
拚低成本 改成「老頭飯」
而老顧客口中的「老頭飯」，比格似乎也真是這樣在調整經營策略的。畢竟「銀髮經濟」這塊甜點，早已成了兵家必至之地，現在網紅和熟悉的餐廳，為了拚低成本、翻桌率，都在慢慢爆改成「老人飯」。比如，比格曾經的「死對頭」好倫哥，它們履歷相似，都是在千禧年前後走紅的平價披薩自助，都曾被年輕人當作食堂，也都在20年後擁抱上老人。
在北京好倫哥披薩自助餐廳裡，還沒開餐就有好幾位老人提前落座聊天。有人上午先去天壇轉一圈，中午和老伴、小姑子來吃飯。金鼎軒也是，建外店開出品牌第一家自助餐廳後，60歲以上收費90元，有老人提前半小時趕到，前面已經排了21個號。也有老人表示，自己會在社交平台上搜索新開的自助餐，專門去「探店」，尋找下一次聚餐地點，和年輕人一樣，他們也會比價，會看評價，也會嫌難吃。而這恰恰就解釋了比格身上的矛盾感。
一邊是年輕人在網上瘋狂吐槽比格「碳水自助」、「老人飯」，從經營數據來看，比格的實際客單價也從71.1降到62.9元。但另一邊，是訂單、翻台反而提高，門店繼續擴張。錢花得更少，來吃的人更多了。它可能失去了年輕人的認可，卻換來了老人、孩子和家庭的穩定客源。
餐飲品牌 不必永遠年輕
報導稱，平時看到的餐飲世界總是很年輕，每家店都在問，怎樣更年輕、更出片、更有話題。久而久之很容易產生一種錯覺：只有不斷製造新鮮感的人，才算消費者。但現實裡的餐飲生意顯然不是這樣，有年輕人不斷打卡新開的餐廳，就有老年人20年都願意吃差不多的東西； 有一線中產為了限定甜品排兩個小時，也有縣城貴婦只想找一家品控穩定、慢慢吃完的菜。他們一樣會付錢，同樣是消費者。
就像比格披薩一樣，年輕人說它土了、碳水了、不值了，但現實裡，它卻還能繼續開店，繼續把餃子和披薩擺在同一張餐檯上。畢竟，年輕人的審美，不等於整個消費市場。社交平台上太習慣從年輕人的視角觀察商業，定義潮流，當業者開始服務家庭、孩子和老人，好像就意味著它失去了想像力、老了。
換個角度看，很多品牌已經不再執著於證明自己年輕。畢竟人對一頓飯的要求，本來就會變。十幾歲正值青春，希望量大管飽，上桌急頭白臉吃爽；20幾歲的時候，追求減脂、健康、時尚、漂亮飯；再後來開始在意環境舒不舒適、方便不方便、孩子吃不吃、父母能不能咬動。這些變化，就像我們生活中逐漸變複雜的那些變化的一樣。
所以，「老人飯」這個稱呼最有意思的地方，可能也正在這裡。那些曾經站在教室裡得意宣布「周六吃比格」的孩子，已經拋棄童年的食堂，走入別的口味去。但餐桌從來不會只屬於一代人，一批人起身離開，另一批人也在慢慢坐下來。而他們，終究會成為他們。
因為店內餐檯上出現大量胡辣湯、烏冬麵、餃子、炒飯等主食型餐點，讓人覺得花80元卻幾乎都在吃碳水，和原本對披薩自助的期待落差很大。 文章指出，比格不再執著討好年輕人，而是轉向老人、孩子與家庭等更穩定的客群。雖然年輕人吐槽聲很大，但訂單、翻台率與門店數仍持續提升。 報導認為，年輕人的審美不等於整個消費市場。餐飲品牌不必永遠追求年輕化，只要能滿足不同年齡層對價格、穩定性與便利性的需求，就仍有市場。
精華 FAQ
因為店內餐檯上出現大量胡辣湯、烏冬麵、餃子、炒飯等主食型餐點，讓人覺得花80元卻幾乎都在吃碳水，和原本對披薩自助的期待落差很大。
文章指出，比格不再執著討好年輕人，而是轉向老人、孩子與家庭等更穩定的客群。雖然年輕人吐槽聲很大，但訂單、翻台率與門店數仍持續提升。
報導認為，年輕人的審美不等於整個消費市場。餐飲品牌不必永遠追求年輕化，只要能滿足不同年齡層對價格、穩定性與便利性的需求，就仍有市場。
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