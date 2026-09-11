被嘲「碳水自助餐」 比格反向薅回羊毛？

網友分享在比格戰術攻略，餐檯上每一種披薩口味都吃好吃滿。（取材自小紅書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 比格披薩被年輕人嘲諷為碳水自助、老人飯。

比格披薩被年輕人嘲諷為碳水自助、老人飯。 重點二： 自助餐內容偏主食與中式餐點，讓年輕客覺得不值。

自助餐內容偏主食與中式餐點，讓年輕客覺得不值。 重點三：品牌轉向服務老人、孩子與家庭，反而帶動翻桌擴張。

在中國當前的「反向消費」浪潮下，許多年輕人通過「薅羊毛」降低生活成本。如今，愈來愈多業者決定不忍了，紛紛「反向薅回羊毛」。這場「羊毛拉鋸戰」才剛開打。

20年前，北京孩子童年過生日，最有排面的是邀同學們去自助式披薩連鎖品牌「比格比薩」慶生；20年後，長大了的他們回比格聚餐，卻驚見「花80塊（人民幣，下同）吃一肚子碳水」，紛紛吐槽北京孩子食堂快變成「老頭飯」並開始逃離。

不得不承認，20年來的大環境變遷，年輕人的審美和消費觀已不再等於整個消費市場，他們不吃，老人、孩子和家庭吃，這些更穩定的客源已使很多網紅餐飲品牌在經營策略上，不再執著於證明自己年輕。

80元卻都在吃主食

據鳳凰WEEKLY報導，20年前，自助餐沒開滿每一座商場的那個年代，一張門票進去，中餐西餐、冷熱甜鹹全擺在眼前，那時大家判斷自助餐好壞的方式也極其樸素：菜愈多，愈值；拿得愈多，愈賺。

但多年過去，當時的北京孩子們再回到比格，它的金字招牌「100多道菜」卻讓他們看懵了。胡辣湯、烏冬麵、粽子、雷霆大餃子 、酸辣芋圓、奶汁什錦雜拌、韓式炒魔芋粉皮等碳水化合物料理都直接往上端，讓他們不禁抱怨「我花80塊錢，可不是來吃大麵餅加盒飯的。」甚至有人建議比格乾脆別裝了，不如再上點饅頭、大餅、盒飯和燴麵，把碳水自助貫徹到底。

年輕人其實不見得跟碳水翻臉，而是無法接受「花80塊錢卻都在吃主食」的CP值。

於是，網上有人專門打印了一份「比格披薩自助吃回本實戰指南」，先貴後廉，先蛋白後碳水，先精品後主食。榴槤披薩可以衝，厚底披薩把邊剩那兒，羊肉串、辣子雞先吃吃，土豆沙拉直接打入冷宮。沒做攻略的人，進門先被炒飯收割。等反應過來，胃裡已經沒有編制了，當場吐槽：「整那麼多中式碳水，到底是披薩自助還是老人飯啊？」但儘管老顧客嘴裡的「不值」愈來愈響，店裡的位置卻沒有因此空下來，只是換了一桌人占著繼續吃。

拚低成本 改成「老頭飯」

而老顧客口中的「老頭飯」，比格似乎也真是這樣在調整經營策略的。畢竟「銀髮經濟」這塊甜點，早已成了兵家必至之地，現在網紅和熟悉的餐廳，為了拚低成本、翻桌率，都在慢慢爆改成「老人飯」。比如，比格曾經的「死對頭」好倫哥，它們履歷相似，都是在千禧年前後走紅的平價披薩自助，都曾被年輕人當作食堂，也都在20年後擁抱上老人。

在北京好倫哥披薩自助餐廳裡，還沒開餐就有好幾位老人提前落座聊天。有人上午先去天壇轉一圈，中午和老伴、小姑子來吃飯。金鼎軒也是，建外店開出品牌第一家自助餐廳後，60歲以上收費90元，有老人提前半小時趕到，前面已經排了21個號。也有老人表示，自己會在社交平台上搜索新開的自助餐，專門去「探店」，尋找下一次聚餐地點，和年輕人一樣，他們也會比價，會看評價，也會嫌難吃。而這恰恰就解釋了比格身上的矛盾感。

一邊是年輕人在網上瘋狂吐槽比格「碳水自助」、「老人飯」，從經營數據來看，比格的實際客單價也從71.1降到62.9元。但另一邊，是訂單、翻台反而提高，門店繼續擴張。錢花得更少，來吃的人更多了。它可能失去了年輕人的認可，卻換來了老人、孩子和家庭的穩定客源。

餐飲品牌 不必永遠年輕

報導稱，平時看到的餐飲世界總是很年輕，每家店都在問，怎樣更年輕、更出片、更有話題。久而久之很容易產生一種錯覺：只有不斷製造新鮮感的人，才算消費者。但現實裡的餐飲生意顯然不是這樣，有年輕人不斷打卡新開的餐廳，就有老年人20年都願意吃差不多的東西； 有一線中產為了限定甜品排兩個小時，也有縣城貴婦只想找一家品控穩定、慢慢吃完的菜。他們一樣會付錢，同樣是消費者。

就像比格披薩一樣，年輕人說它土了、碳水了、不值了，但現實裡，它卻還能繼續開店，繼續把餃子和披薩擺在同一張餐檯上。畢竟，年輕人的審美，不等於整個消費市場。社交平台上太習慣從年輕人的視角觀察商業，定義潮流，當業者開始服務家庭、孩子和老人，好像就意味著它失去了想像力、老了。

換個角度看，很多品牌已經不再執著於證明自己年輕。畢竟人對一頓飯的要求，本來就會變。十幾歲正值青春，希望量大管飽，上桌急頭白臉吃爽；20幾歲的時候，追求減脂、健康、時尚、漂亮飯；再後來開始在意環境舒不舒適、方便不方便、孩子吃不吃、父母能不能咬動。這些變化，就像我們生活中逐漸變複雜的那些變化的一樣。

所以，「老人飯」這個稱呼最有意思的地方，可能也正在這裡。那些曾經站在教室裡得意宣布「周六吃比格」的孩子，已經拋棄童年的食堂，走入別的口味去。但餐桌從來不會只屬於一代人，一批人起身離開，另一批人也在慢慢坐下來。而他們，終究會成為他們。

老人如今是比格自助式餐廳的重要目標消費者。（取材自小紅書）

比格的「雷霆大餃子」。（取材自據鳳凰WEEKLY）

拿好拿滿的自助攻略，有人吃到「暈碳」。（取材自小紅書）

網友分享披薩吃到「碳水腦超狂喜」。（取材自小紅書）

比格比薩門店。（取材自微博）

比格自助式餐檯上的炸物。（取材自小紅書）

20年前，北京孩子童年最喜歡去比格比薩慶生。（取材自據鳳凰WEEKLY）