不再是職場危機 35歲成香餑餑

在山東煙台舉行的「百所高校學子地方行」（煙台站）專場招聘會暨海內外博士（後）煙台對接交流會上，求職者在AI就業體驗區通過智慧就業一體機查看崗位信息。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI時代改變招聘標準，35歲職場人被重新評價。

AI時代改變招聘標準，35歲職場人被重新評價。 重點二： 年齡只是代理變量，真正重要的是可轉化的經驗。

年齡只是代理變量，真正重要的是可轉化的經驗。 重點三：AI更擅替代基礎工作，資深者可用其放大優勢。

某種程度上，年齡只是最終呈現出來的一種群體分布。行業人士認為，若試圖找到評估一個人在AI時代擁有何種價值的一套標準，最終仍要看一個人如何能與AI「咬合」。

AI（人工智能 ）爆火後，在相關行業和社交平台上，「35歲職場危機」正被「35歲成香餑餑」的討論取代。相關統計數據似乎也能佐證，比如，AI Agent引導人才結構變化下，35歲職場人因沉澱的行業經驗迎來價值重估；AI高暴露職業中，22到25歲年輕人就業水平下降約19%，而35到49歲資深員工反而增長約9%；但35歲從「紅線」到「稀缺資產」的背後，但AI尚無法替代人類，反而與人類形成互補的新形態工作模式。

據南風窗報導，已經有15年從業經驗的獵頭尹中，近日收到候選人的一條微信：「大哥，最近焦慮壞了，馬上要離職了。」候選人名校本碩博畢業，在國內top級學校做過人工智能方向的博士後，又輾轉進入工業互聯網行業從業，履歷光鮮，但隨著年齡增長，他也逃不過AI熱潮所帶來的職業焦慮。

使用AI 成能力指標

這種焦慮並不罕見，尤其在各類智能體爆火的2026年。年初，AI Agent爆火，其中的代表產品是OpenClaw（龍蝦），人們忙著探索如何「養蝦」。緊接著，「如何部署Codex和Claude Code」變成了互聯網熱議話題。國內各大科技公司爭相推出自家的AI Agent，希望用戶能把產品安進電腦、手機甚至是通訊軟件中。

一時間，人與AI的關係變得更加緊密起來，「使用AI」成為衡量工作能力的一項指標。同道獵聘集團副總裁把冉表示：「獵聘大數據顯示，近一年要求會使用AI工具的職位同比增長144.1%，且有此要求的職位，出現更多非技術崗。」

但與此同時，一個與這種焦慮截然相反的判斷出現了。脈脈CEO林凡曾公開提到，在AI Agent引導人才結構變化的情況下，35歲的職場人將迎來價值重估。這也引發網路上開始出現「35歲被瘋搶」的討論。

他的意思是，過往曾因為精力不濟，家庭壓力過大而被市場低看的35歲職場人，將會因為過往沉澱的行業經驗，而一躍成為AI時代的香餑餑。

史丹福數字經濟實驗室研究科學家陳如雨長期追蹤AI對勞動力市場的影響。在她看來，這一判斷有一定道理，但仍需把不同行業、崗位和勞動者之間的差異納入考量。「年齡只是經驗與隱性知識（tacit knowledge）積累的粗糙代理變量。」她說。意即，年齡不能與經驗直接畫等號。

AI對35歲沒有概念。AI時代裡的職場故事，既不是年齡決定論，也不是資歷至上論，真正可能提高一個人市場價值的，並非抽象的年齡或工齡，而是經驗中那些難以標準化、能夠轉化為判斷與行動的部分。

年輕律師 過度依賴AI

似乎所有行業都與AI掛上鉤，但在這其中，有一些職業表現得更為迅猛。律師素以「行走的法典」著稱，背誦大部頭法是職業基本功，而AI似乎正能最先突破這一人力瓶頸。

然而，今年正好35歲的錦天城合夥人王欣桐有時候很頭疼，因為律所裡年輕的實習助理，經常交上來一些存在低級錯誤的法律文書，「要麼是方案錯誤，要麼是英語語法低級錯誤，但是他們往往會說，這是AI生成的，不關我事」。其實新人們真心實意覺得，自己的能力比不上AI，如果AI這樣說了，那麼事情就應該是這樣的。

王欣桐觀察過，年輕律師們過度依賴AI寫法律文書，導致文書常常出現引用過時法條的情況。這種奇怪的感覺，建立在王欣桐14年知識產權領域的從業經驗之上，她形容為，「按照我的經驗判斷或者邏輯直覺來講，它不應該是這樣子。於是我讓AI就某點再度核查，要求給出信息來源，這時候AI就會主動認錯」。

AI檢索法條的困難點在於，當一個法規中的法條，被另外一個法規或者法條廢止的時候，法條數據庫是無法直接顯示出結論的，AI也就無從判斷這一衝突。並且，法律仍在不斷細化，數據庫不一定比從業律師了解快及全面。

35歲+帶來新機會

如果年輕律師沒有做過足夠多的法律檢索，沒有仔細地寫過法律文書，也沒有經過法律庭審並跟隨過法官的思路進行推導、親自分析判決書，那麼便無法形成一種潛意識，也不會知道其中能有多少細節可以推敲。

AI的確可以幫王欣桐整理所有類似案例的判決結果，但怎麼選擇管轄法院、怎麼和對方談和解、怎麼平衡客戶「快速結案」和「維護市場地位」的需求，這些只能靠她作為人類的經驗。

但也有好的一面。「對我所在的知識產權領域而言，AI絕對是給35歲+的律師帶來了新機會。我身邊不少35歲+的合夥人，都在用AI放大自己的經驗優勢。」

這種「放大」體現在數據上非常客觀。過去，一個合夥人最多只能帶五個律師，因為需要花大量的時間、精力審核年輕律師的工作成果；現在，AI可以幫助節省基礎工作時間，五個可以變為10個，合夥人也有更多的時間可以處理高價值案件。

和AI搭著幹 「35歲職場人」迎春天

類似的「AI加成工作」的感受，同樣出現在互聯網行業裡。過去十年，互聯網大廠陸續經歷了高光時刻和瓶頸期，如今，它們又被視作「35歲危機」最嚴重的行業。與科技息息相關的互聯網，正在親手製造出一些可以替代自己真人員工的產品。

但在這個行業裡，35歲的陳數沒有因為AI產生太多焦慮。她舉了一個例子。最近，她需要向大老闆匯報業務，於是她把基礎的數據、圖片和文案給到助理，讓助理用AI幫忙做一個PPT。「做出來的東西很難看」，陳數說道，「他/她直接告訴AI，把這些材料做成一個PPT，風格要高大上，語句要簡潔」。

陳數不滿意，只能手把手教助理怎麼用AI做PPT，「比如說左邊這個圖主要講述的是什麼，要體現什麼價值和鏈路，需要人把口令拆解得詳細一點」。她形容，讓AI做PPT之前，自己腦子裡已經通過對業務的理解，有一個合理的畫面，但助理因為缺乏業務經驗，只能把素材一股腦丟給AI，無法借助AI通過素材組合，表達出真正要表達的內容，「這就是經驗積累（的結果）。」陳數解釋道。

這種AI放大經驗價值的情況，體現在整個就業市場裡，便化身為一種招聘需求。同道獵聘集團副總裁把冉表示，「過去兩年企業招聘需求的變化，本質上是人才能力模型的變化，企業不再只尋找單一專業技能的人才，而是在尋找能夠與AI協同工作的複合型人才」。

而獵聘大數據也顯示，在2026年1到7月，要求五到10年工作經驗的新發職位占比達到32.93%，僅次於要求三到五年工作經驗的新發崗位。這意味著，原本要求經驗和年輕共存的企業，正在慢慢拓寬年齡邊界。

但年齡本身並不等同於所謂經驗。「很多人其實只有經歷，沒有經驗」，獵頭尹中說，「這在職場招聘中很常見，他/她35歲，在公司工作多年，認為自己是個熟手。但這種『熟』只存在於這個單一環境裡，比如更清楚領導的喜好或者繁瑣的OA流程，這些放在市場上，毫無競爭力。一個剛畢業的應屆生也可以做。」尹中覺得，這樣的35歲人士，無論AI浪潮來或不來，都有被市場淘汰的風險。

打好基礎 適應變化

這意味著，如果一個人說自己工作了十年，其實十年這個數字不重要，這十年裡留下了什麼，才是真正重要。嚴格說來，王欣桐與陳數在職場裡呈現出來的優勢，與35歲的年紀無關，而與她們在前往「35歲」道路上的十餘年歷練有關。並且，不同的崗位有不同的年齡──能力成長曲線、不同的職業年齡光譜。35歲在技術更迭周期更短的程序員群體裡，備受「35歲危機」的焦慮情緒困擾，但在「前十年打基礎」的律師行業裡，35歲仍屬於黃金年齡。

無論是「35歲危機」，還是林凡口中將重新迎來春天的「35歲職場人」，這些名詞所指的「35歲」只是一個代理變量。在把冉看來，從企業招聘的角度而言，重要的其實是這個階段的候選人的專業能力是否形成壁壘，是否具備持續學習和適應變化的能力，並且還要評估候選人職業發展的穩定性和價值貢獻。

但年齡本身並不等同於所謂經驗。「很多人其實只有經歷，沒有經驗」，獵頭尹中說，「這在職場招聘中很常見，他/她35歲，在公司工作多年，認為自己是個熟手。但這種『熟』只存在於這個單一環境裡，比如更清楚領導的喜好或者繁瑣的OA流程，這些放在市場上，毫無競爭力。一個剛畢業的應屆生也可以做。」尹中覺得，這樣的35歲人士，無論AI浪潮來或不來，都有被市場淘汰的風險。

亦即，如果一個人說自己工作了十年，其實十年這個數字不重要，這十年裡留下了什麼，才是真正重要。無論是「35歲危機」，還是將重新迎來春天的「35歲職場人」，這些名詞所指的「35歲」只是一個代理變量。

史丹福數字經濟實驗室的Erik Brynjolfsson，Bharat Chandar 和陳如雨在論文「煤礦裡的金絲雀，人工智能對近期就業影響的六個事實」裡，提供了一種新的、更加宏觀的解釋機制，可以用來理解尹中、王欣桐與陳數口中那些被AI放大了的經驗。

研究者們把AI的用法分為兩類。一類是「替代」：AI直接上手幫人幹活，報告讓它寫、代碼讓它出。另一類是「互補」：人和AI搭著幹，AI查資料、出建議，主意還是人拿。經過分析發現，在年輕人群體裡，真正與就業下滑掛鉤的只有「替代」，而在41歲以上的群體中，「互補」往往伴隨著就業增長。

在職場初期，年輕人通常承擔更多的是基礎任務，而資深勞動者則需要承擔更多隱性知識相關的任務。而AI，更容易取代前一種任務。

上述「煤礦裡的金絲雀」研究還發現：AI雖然沒有帶來大面積失業，但在美國，AI暴露程度最高的那些職業裡，22歲到25歲年輕人的就業，已經明顯落後於暴露程度低的同齡人，差距約為19%。這不是說19%的年輕人丟了工作，而是兩組人的就業軌跡之間拉開的缺口。一年前的2025年7月，這個差距還是15%。「（現在）信號愈來愈清晰。」陳如雨說。

（應採訪對象要求，陳數、尹中為化名）

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