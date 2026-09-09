捨體面求休閒 男人皮鞋成棄婦？

陳列架上的男性皮鞋。（取材自城報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國年輕人偏好運動鞋與休閒穿搭，皮鞋作為職場體面象徵快速退潮。

中國年輕人偏好運動鞋與休閒穿搭，皮鞋作為職場體面象徵快速退潮。 重點二： 奧康等國產皮鞋龍頭營收下滑、虧損擴大，門店與產量也明顯縮水。

奧康等國產皮鞋龍頭營收下滑、虧損擴大，門店與產量也明顯縮水。 重點三：奧康嘗試代理運動品牌與推動運動皮鞋轉型，但短期仍難扭轉頹勢。

前言：現在的中國年輕人愈來愈難伺候？不愛皮鞋改穿運動鞋，學開車又因覺得駕校教練太兇讓自己PTSD就不去了。這也讓還來不及摸清楚這群年輕人心思的相關行業，正面臨幾乎天翻地覆的變革。

一雙曾經承載中國男人「體面」的正裝皮鞋，正被愈來愈多人「拋棄」，塞進鞋櫃角落。這從皮鞋大廠的興衰可略窺端倪，「皮鞋大王」奧康國際四年累計虧損超9億元（人民幣，下同），無獨有偶，2019年富貴鳥退市破產，紅蜻蜓2024年和2025年連續兩年業績虧損，一批曾經風光無限的國產皮鞋企業正集體經歷一場時代性退潮。是什麼原因讓中國男人不愛穿皮鞋了？

身分符號變 球鞋成主流

據中國新聞周刊報導，20世紀八九十年代，市場經濟浪潮襲來，出門談生意，一身西裝、一雙亮面皮鞋，是成功商人的標配。「穿奧康，走四方」的廣告語，一時間傳遍大江南北，皮鞋成為時代語境下男性身分符號，這也使得2012年是奧康國際的「出道即巔峰」，當年營收34.55億元（人民幣，下同），淨利潤5.13億元，全國門店5315家，穩坐國內本土男皮鞋龍頭位置，還登陸上交所。

2012年是奥康的「出道即巔峰」。（取材自中國新聞周刊／奧康官網圖） 奧康國際門店。（取材自界面新聞）

而職場穿衣風格的變化，對奧康產生了很大影響。艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅表示：「當第一批『90後』大規模步入職場，成為消費主力，當企業對職場著裝要求持續放寬，商務場景便走向休閒化。」同時，隨著互聯網、科創等新興行業崛起，以及人們對鬆弛生活的追求，商務休閒風逐漸成為主流，運動鞋成了正式場合穿搭裡的「新寵」。

運動品類持續搶占鞋履市場，對傳統正裝皮鞋形成顯著替代。奧康國際近10年來的皮鞋產量大幅下滑，甚至已經腰斬。2015年，奧康國際男鞋生產量約為1260萬雙，女鞋約為724萬雙，總產量1984萬雙；2025年，男鞋、女鞋和總產量分別約為619萬雙、253萬雙、872萬雙。

眼見主業增長天花板顯現，奧康選擇向外突圍，試圖複製其他鞋企多品牌代理的成功路徑。

重新定位 拚轉型找生機

最初奧康的解法，是代理國際運動品牌，開闢第二增長曲線。2015年，奧康拿下斯凱奇中國大陸地區代理權，後續又引入彪馬代理業務。鼎盛時期，斯凱奇代理門店擴張至160家，彪馬門店最多達到77家。但到2025年底，斯凱奇門店清零，彪馬僅剩7家，歷時十年的運動代理嘗試宣告落幕。

張毅認為，運動品牌對於產品研發、年輕化營銷、貨品快速周轉都有更高的運營門檻，而奧康是拿著傳統皮鞋批發鋪貨的老思路去做運動品類生意。再疊加斯凱奇、彪馬品牌方推進DTC直營改革，代理業務毛利率持續走低，幾乎無利可圖。

對此，奧康國際董秘辦表示：「放棄運動品牌代理是管理層討論後作出的決策，公司現階段戰略為聚焦皮鞋主業。」

奧康聚焦的主業，在渠道端，持續推進門店優化，關閉低效門店，2026年上半年淨關店79家，四年累計關店接近800家；在費用端，通過控費「止血」。2026年上半年營業成本同比減少38.46%至4.27億元。產品層面，以「更舒適的鞋履專家」為定位，瞄準通勤休閒化場景，推出運動皮鞋新品類。

過去五年，中國男鞋市場前十品牌已全是運動品牌。（取材自都市快報）

不過，在300萬粉絲的奧康鞋業天貓旗艦店中，銷量最好的單品還是售價兩三百元的正裝皮鞋，評價裡大多數人將其用作婚鞋，奧康董秘辦在採訪中坦言運動皮鞋現階段銷售占比並不高。從財報數據看，2026年上半年奧康國際男鞋、女鞋、皮具板塊收入全部雙位數下滑，線上營收同比降幅更是達到56%，主業尚未真正實現盈利修復。

商務剛需 突圍仍有希望

一直以來，傳統皮鞋行業高度依賴線下渠道擴張，如奧康過去依靠遍布全國的線下經銷商網點，吃下時代紅利。而現在商場鞋履區域，各個老牌皮鞋品牌辨識度趨同，容易給消費者帶來「臉盲感」。

「面對Z世代，奧康品牌老化、心智固化問題凸顯，老一輩消費者熟悉奧康，但新一代年輕人認知度有限。」張毅認為，「運動皮鞋屬於中間態產品，定位夾在正裝皮鞋與運動鞋之間，想要同時打動傳統商務人群和追求舒適的年輕群體，難度很高。」

周婷則認為：「消費者對奧康『大眾平價』的印象根深蒂固，是品牌向上突破最大的歷史阻礙。」雖然奧康給主品牌設定的主要價格帶為399元至699元，但其天貓旗艦店內銷量靠前的商品多集中在300元以下。

不過，周婷也指出：「奧康仍有突圍機會，但前提是必須完成戰略上的斷捨離。即放棄多線分散作戰，聚焦主品牌，集中資源做品牌重塑與產品深耕，才有機會在細分品類建立新的競爭壁壘。」

皮鞋仍有其剛需，比如藝人定裝照就少不少皮鞋。圖為男星宋威龍穿皮鞋所拍照片。（取材自微博）

張毅表示：皮鞋在商務剛需場景的需求依舊存在，奧康手握30多年沉澱的供應鏈、製造工藝、下沉市場用戶基礎，理論上仍具備突圍條件。

但，「這不是奧康一家的困境，是整個國產傳統皮鞋行業共同面對的時代命題。」張毅稱。

奧康的產品。（取材自中國新聞周刊／奧康鞋業天貓旗艦店圖）