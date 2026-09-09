我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

考試難、教練罵人…勸退年輕人學開車

中國新聞組／整理
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友製作的科目三教練表情包。（視頻截圖）
網友製作的科目三教練表情包。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：年輕人考駕照意願下滑，暑期駕校招生明顯降溫。
  • 重點二：學車體驗差、教練罵人與考試難度成主要勸退原因。
  • 重點三：駕校靠降價、縮時與提升服務自救，但仍難補生源缺口。

往年高考後的暑假往往是學車高峰期，很多年輕人剛放下准考證，就被父母催著或自己去報名。但今年的駕校，安靜了很多。社交平台上，「00後不急著考駕照了」和「誰殺死了駕校」接連上了熱搜，考試的困難度與學車過程中的種種體驗都在勸退年輕人。而另一邊，全國超過2.1萬家駕培機構中，超八成因學員減少等因素正處於不盈利狀態。似乎顯示這個曾經被視為「剛需」的人生任務，正在被重新掂量。 

暑期駕校 沒那麼火了

騰訊新聞「穀雨數據」報導，根據中國青年報社社會調查中心2025年8月對1337名準大一新生的調查，暑期計畫中，排在第一的是買電子產品（56.2%），「考駕照」以46.6%位列第二。另據中國交通運輸協會駕駛培訓分會發布的「中國駕培行業發展報告（2025）」，2024年高考季，73.39%的駕校招生出現同比下滑，其中超過56%的駕校招生量跌了10%以上，真正實現增長的駕校不到8%。

有網友到駕校學車也看教練顏值，見到「帥教練」不忘曬上社交媒體分享。（取材自小紅書...
有網友到駕校學車也看教練顏值，見到「帥教練」不忘曬上社交媒體分享。（取材自小紅書）

圖為學員在駕校練車一景。（取材自微博）
圖為學員在駕校練車一景。（取材自微博）

據齊魯晚報今年7月的報導，山東省濟南市一家駕校的訓練場上，15輛訓練車只有4輛在跑，其餘停在角落落灰。招生負責人說，來報名的寥寥無幾，「大部分還是家長逼著孩子來學的。」廣東雲浮一家駕校的唐校長回憶，往年暑期能招300多人，今年只來了100出頭。

放眼全國，新領證駕駛人的數量整體呈下降趨勢。據公安部交通管理局歷年統計，按當年新領證、即駕齡不滿1年的駕駛人口徑計算，2015年為近年高峰，達到3613萬人。此後一路往下掉，到2025年只剩2051萬，比2015年的峰值已經縮減43%。而00後的人口基數本身就比前幾代人小，池子變小，願意跳進來的人也在變少。

學車經歷 很多人得PTSD

年輕人為什麼不想學車了？據微博「誰殺死了駕校」等話題討論和B站熱評中的545條有效評論，排在第一的原因是「打車公交更方便」（18.6%）；自己開車更累，且停車又是一筆費用。 

學車這件事本身的體驗，也在把年輕人往外推。在「不學車原因」的排名中，「教練態度差」（4.8%）和「考試太難了」（4.1%）單獨看占比不高，但其實是很多人的「PTSD」（創傷後遺症）。各種離奇的考證故事在社交媒體擴散，沒報名的人望而卻步。

有的駕校教練為什麼會脾氣不好？有人說，看看這台被學員開翻了的車就能體會一二。（取...
有的駕校教練為什麼會脾氣不好？有人說，看看這台被學員開翻了的車就能體會一二。（取材自小紅書）

有網友分享稱駕校的服務愈來愈好，以前是自己隨便開，現在即使熱到爆也有打著傘的教練...
有網友分享稱駕校的服務愈來愈好，以前是自己隨便開，現在即使熱到爆也有打著傘的教練全程陪伴。（取材自小紅書）

據B站9個熱門駕考視頻中按點讚排序的前1000條評論，熱度最高的關鍵詞是「煎熬/折磨」（標準化得分100），評論寫道「掛了還得等十天，整體很折磨。」排在第二的是「掛科崩潰」，有人說「科三掛了三次，換誰都會崩潰。」「時間剝奪」、「心態/心率」和「緊張」緊隨其後。在具體的科目二、科目三失誤動作詞雲中，高頻詞是「點位」和「倒車入庫」，有人形容氣氛「比高考考場還壓抑」，乾嘔、冒虛汗、腿發軟，都是常見症狀。

學車過程中的種種體驗也在勸退年輕人。過去駕校的典型模式是一輛教練車配七八個甚至十幾個學員，一上午下來真正摸到方向盤的時間可能不到十分鐘。教練罵人更是長期以來的行業「傳統」，語氣重、態度差、動輒喝斥。而考前暗示送菸送酒可以「更容易通過」、模擬考試額外收費、實地訓練另加錢等這些駕培行業的灰色地帶，也讓學車的整體體驗變得複雜而疲憊。

開闢生源 駕校渾身解數

學員在減少，但駕校的場地、車輛和教練還在。全國超過2.1萬家駕培機構中，超八成處於不盈利狀態。

年輕人不去駕校，駕校也不忘出奇招徠學員，圖為一間駕校豎立的「我在駕校很想你」立牌...
年輕人不去駕校，駕校也不忘出奇招徠學員，圖為一間駕校豎立的「我在駕校很想你」立牌。（取材自微博）

活下來的駕校，首先打的是價格牌。根據「中國駕培行業發展報告」的數據，全國駕校學費的價格重心在明顯下移。2018年，學費在3001元以上的駕校占比超過一半（53.7%），到2024年這一比例降至42.65%，而2000元以下的低價段占比從7.54%上升至13.08%。

以經濟發達區域上海為例，2014年前後是上海學車費用的巔峰，C1報價區間多在7500到8500元。此後一路下滑，到2025至2026年已經來到3000到4000元區間，比十年前的高點打了個對折還多。價格戰的盡頭，是愈來愈多駕校在「賠本賺吆喝」。

價格降了，學車的門檻也在悄悄降。一個很少被注意到的變化是法定培訓學時的縮減。2007版「機動車駕駛員培訓教學大綱」規定，C1駕照總學時為86小時。2012版降到78小時，2016版進一步減至62小時，延續至今。另一個趨勢是自動擋的崛起，新能源車也幾乎全是自動檔，學手動檔的價值在大幅縮水。

面對生源的持續流失，留下來的駕校在拚命「整活」。最顯眼的變化是服務變好了。過去那種一輛車塞七八個學員排隊等候的模式，在愈來愈多駕校已經變成了「一人一車一教練」的預約制。有些駕校提供上門接送，甚至開出了早7點到晚9點的全時段練車安排，覆蓋上班族和學生黨的碎片時間。甚至有駕校開始拓展無人機培訓業務，試圖在主業萎縮的時候找到第二條路。

但這些辦法，恐怕都填不上根本的缺口。不想學的勸不回來，該來學的人本身也在變少。學費降到底，也變不出新的18歲。訓練場上的下一批學員，說不定是60後和70後，只是到那時候，教練大嗓門恐怕得先收一收。

精華 FAQ

  • 主要因為年輕人對考駕照的需求下降，認為打車與公共交通更方便，也覺得自己開車更累、停車成本高；再加上學車與考試體驗差，讓不少人直接打退堂鼓。

  • 最讓人反感的是教練態度差、長時間排隊練車、考試反覆掛科帶來的壓力，以及送菸送酒、額外收費等灰色做法，讓學車被形容成一種折磨。

  • 駕校一方面大幅降價，另一方面縮短學時、推動自動擋教學，並改善服務，例如一人一車一教練、上門接送、延長練車時段，甚至跨足無人機培訓。

高考

上一則

舉報學術不端暴紅 中國科普博主「耿同學」在杭州獲聘講師

下一則

學生能力國際評估計畫 港生「創新領域」居全球第6

延伸閱讀

不離不棄…河北女司機帶半癱夫跑新疆 4年開車60萬公里

不離不棄…河北女司機帶半癱夫跑新疆 4年開車60萬公里
英文不及格仍發照 逾110家駕校遭關閉⋯今日5件事

英文不及格仍發照 逾110家駕校遭關閉⋯今日5件事
新生高考排名260 嫌棄排2600名的室友…鬧退學被校長打臉

新生高考排名260 嫌棄排2600名的室友…鬧退學被校長打臉
專家：租車代替買車撿便宜越來越難 原因是⋯

專家：租車代替買車撿便宜越來越難 原因是⋯

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲