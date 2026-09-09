考試難、教練罵人…勸退年輕人學開車

網友製作的科目三教練表情包。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 年輕人考駕照意願下滑，暑期駕校招生明顯降溫。

年輕人考駕照意願下滑，暑期駕校招生明顯降溫。 重點二： 學車體驗差、教練罵人與考試難度成主要勸退原因。

學車體驗差、教練罵人與考試難度成主要勸退原因。 重點三：駕校靠降價、縮時與提升服務自救，但仍難補生源缺口。

往年高考 後的暑假往往是學車高峰期，很多年輕人剛放下准考證，就被父母催著或自己去報名。但今年的駕校，安靜了很多。社交平台上，「00後不急著考駕照了」和「誰殺死了駕校」接連上了熱搜，考試的困難度與學車過程中的種種體驗都在勸退年輕人。而另一邊，全國超過2.1萬家駕培機構中，超八成因學員減少等因素正處於不盈利狀態。似乎顯示這個曾經被視為「剛需」的人生任務，正在被重新掂量。

暑期駕校 沒那麼火了

騰訊新聞「穀雨數據」報導，根據中國青年報社社會調查中心2025年8月對1337名準大一新生的調查，暑期計畫中，排在第一的是買電子產品（56.2%），「考駕照」以46.6%位列第二。另據中國交通運輸協會駕駛培訓分會發布的「中國駕培行業發展報告（2025）」，2024年高考季，73.39%的駕校招生出現同比下滑，其中超過56%的駕校招生量跌了10%以上，真正實現增長的駕校不到8%。

有網友到駕校學車也看教練顏值，見到「帥教練」不忘曬上社交媒體分享。（取材自小紅書）

圖為學員在駕校練車一景。（取材自微博）

據齊魯晚報今年7月的報導，山東省濟南市一家駕校的訓練場上，15輛訓練車只有4輛在跑，其餘停在角落落灰。招生負責人說，來報名的寥寥無幾，「大部分還是家長逼著孩子來學的。」廣東雲浮一家駕校的唐校長回憶，往年暑期能招300多人，今年只來了100出頭。

放眼全國，新領證駕駛人的數量整體呈下降趨勢。據公安部交通管理局歷年統計，按當年新領證、即駕齡不滿1年的駕駛人口徑計算，2015年為近年高峰，達到3613萬人。此後一路往下掉，到2025年只剩2051萬，比2015年的峰值已經縮減43%。而00後的人口基數本身就比前幾代人小，池子變小，願意跳進來的人也在變少。

學車經歷 很多人得PTSD

年輕人為什麼不想學車了？據微博「誰殺死了駕校」等話題討論和B站熱評中的545條有效評論，排在第一的原因是「打車公交更方便」（18.6%）；自己開車更累，且停車又是一筆費用。

學車這件事本身的體驗，也在把年輕人往外推。在「不學車原因」的排名中，「教練態度差」（4.8%）和「考試太難了」（4.1%）單獨看占比不高，但其實是很多人的「PTSD」（創傷後遺症）。各種離奇的考證故事在社交媒體擴散，沒報名的人望而卻步。

有的駕校教練為什麼會脾氣不好？有人說，看看這台被學員開翻了的車就能體會一二。（取材自小紅書）

有網友分享稱駕校的服務愈來愈好，以前是自己隨便開，現在即使熱到爆也有打著傘的教練全程陪伴。（取材自小紅書）

據B站9個熱門駕考視頻中按點讚排序的前1000條評論，熱度最高的關鍵詞是「煎熬/折磨」（標準化得分100），評論寫道「掛了還得等十天，整體很折磨。」排在第二的是「掛科崩潰」，有人說「科三掛了三次，換誰都會崩潰。」「時間剝奪」、「心態/心率」和「緊張」緊隨其後。在具體的科目二、科目三失誤動作詞雲中，高頻詞是「點位」和「倒車入庫」，有人形容氣氛「比高考考場還壓抑」，乾嘔、冒虛汗、腿發軟，都是常見症狀。

學車過程中的種種體驗也在勸退年輕人。過去駕校的典型模式是一輛教練車配七八個甚至十幾個學員，一上午下來真正摸到方向盤的時間可能不到十分鐘。教練罵人更是長期以來的行業「傳統」，語氣重、態度差、動輒喝斥。而考前暗示送菸送酒可以「更容易通過」、模擬考試額外收費、實地訓練另加錢等這些駕培行業的灰色地帶，也讓學車的整體體驗變得複雜而疲憊。

開闢生源 駕校渾身解數

學員在減少，但駕校的場地、車輛和教練還在。全國超過2.1萬家駕培機構中，超八成處於不盈利狀態。

年輕人不去駕校，駕校也不忘出奇招徠學員，圖為一間駕校豎立的「我在駕校很想你」立牌。（取材自微博）

活下來的駕校，首先打的是價格牌。根據「中國駕培行業發展報告」的數據，全國駕校學費的價格重心在明顯下移。2018年，學費在3001元以上的駕校占比超過一半（53.7%），到2024年這一比例降至42.65%，而2000元以下的低價段占比從7.54%上升至13.08%。

以經濟發達區域上海為例，2014年前後是上海學車費用的巔峰，C1報價區間多在7500到8500元。此後一路下滑，到2025至2026年已經來到3000到4000元區間，比十年前的高點打了個對折還多。價格戰的盡頭，是愈來愈多駕校在「賠本賺吆喝」。

價格降了，學車的門檻也在悄悄降。一個很少被注意到的變化是法定培訓學時的縮減。2007版「機動車駕駛員培訓教學大綱」規定，C1駕照總學時為86小時。2012版降到78小時，2016版進一步減至62小時，延續至今。另一個趨勢是自動擋的崛起，新能源車也幾乎全是自動檔，學手動檔的價值在大幅縮水。

面對生源的持續流失，留下來的駕校在拚命「整活」。最顯眼的變化是服務變好了。過去那種一輛車塞七八個學員排隊等候的模式，在愈來愈多駕校已經變成了「一人一車一教練」的預約制。有些駕校提供上門接送，甚至開出了早7點到晚9點的全時段練車安排，覆蓋上班族和學生黨的碎片時間。甚至有駕校開始拓展無人機培訓業務，試圖在主業萎縮的時候找到第二條路。

但這些辦法，恐怕都填不上根本的缺口。不想學的勸不回來，該來學的人本身也在變少。學費降到底，也變不出新的18歲。訓練場上的下一批學員，說不定是60後和70後，只是到那時候，教練大嗓門恐怕得先收一收。