懷念2016 「風口」滿天飛的年代 找回那個無憂無慮的自己

中國經濟疲軟，青年失業率居高不下，年輕人掀起懷舊情緒。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國年輕人在社群平台掀起「2026 is the new 2016」懷舊潮，回望經濟上行、文化繁盛的2016年，也反映當下就業與未來預期轉弱的現實焦慮。

前言：「懷念2016」懷舊運動席捲社交平台，對許多中國年輕人來說，他們並不在意這是否為心靈修復的良藥，抑或一把被記憶濾鏡美化的雙面刃，他們只想找回當年經濟上行期，那個無憂無慮的自己。

今年以來，中國社群平台掀起一波「2026 is the new 2016」懷舊風潮，舉凡B站、小紅書 、抖音 上，「2016年大事件盤點」、「2016年歌單」成為流量密碼。

許多十年前的照片、穿搭、歌曲與影視作品被重新翻了出來，成為最新流行。

★那年經濟轉型 高光時刻

為何是2016？那年是經濟轉型期的「高光時刻」，中國行動網路快速擴張，創業熱潮正盛，出國留學、海外旅行也愈來愈普遍。趙雷唱著「成都」，周杰倫推出「告白氣球」，新海誠「你的名字」在中國院線掀起熱潮。十年後，這些當年的新歌、新電影和網路流行語，成了社群上的「懷舊素材」。

2016年的中國，手機已深度走進日常。當年底，中國手機網民接近7億人，叫車、外送、行動支付、直播都在快速成長。很多今天看來再普通不過的生活方式，當時還帶著一點新鮮感。

微信公眾號也在2016年前後迎來活躍期。「10萬＋」是熱門文章的標誌，一篇文章靠朋友圈轉發就可能迅速擴散，媒體人、作家和各類內容創作者紛紛進場。

AI缺乏「真人感」讓舊歌舊照再度翻紅。圖為近期AI短劇「被裁掉的女孩」裡的虛擬女主角方桃子。（取材自微博）

★AI失真 舊歌舊照再翻紅

與今天相比，一個明顯差異是當時的網路還沒有生成式AI。社群上的照片和文字，也少了如今常見的精修、模板與AI生成感。2026年AI幾秒就能產出圖片、影片和文案，那些畫質普通、甚至有些粗糙的舊內容，反而顯得更有「真人感」。於是，回頭翻看十年前的熱門事件、舊照片和歌單，成了今天的一種另類流行。

對中國大陸不少人而言，2016年的文化記憶裡，也少不了台灣元素。那年，周杰倫推出「周杰倫的床邊故事」，「告白氣球」迅速走紅；五月天發行「自傳」，「後來的我們」也成為熱門歌曲。十年過去，當年的新歌成為舊曲目，但熟悉前奏一響，很容易把人拉回那段生活。

王心凌重新唱紅「愛你」，掀起中國一陣懷舊熱潮。（取材自微博）

★王心凌掀回憶殺 創奇蹟

2022年，王心凌參加中國綜藝節目「乘風破浪」，重新唱跳「愛你」後迅速翻紅，也掀起一波「回憶殺」。上海第一財經報導，當時王心凌相關微博熱搜超過15億次，「王心凌乘風破浪再唱愛你」話題閱讀量達4.8億次；抖音「王心凌男孩」話題影片播放量則達7億次。周杰倫、五月天、張韶涵等台灣歌手的作品，也持續透過演唱會、音樂節目、翻唱影片與短影音，在大陸年輕族群中重新流行。

2016年的另一段文化記憶，來自日本動漫。新海誠「你的名字」當年在中國拿下近6億元人民幣(約8900萬美元)票房，2024年重新上映後依舊吸引人潮。到了2025年底，「鬼滅之刃：無限城篇」在中國取得6.77億元票房，吸引逾1600萬人次觀影。中日關係的冰封，沒有擋住中國民眾對日本動漫的重新擁抱。

從十年前的老歌，到今天的動漫與角色IP，能提供熟悉感、陪伴感的文化產品，始終有人願意埋單。

對部分年輕人來說，比起遙遠的「宏大敘事」，一首熟悉的歌、一部喜歡的動畫，或一個能陪伴自己的角色，更能提供「情緒價值」。

中國社群平台近期掀起「2026 is the new 2016」風潮，有網友以AI繪出懷舊場景。（取材自小紅書）

★近年經濟疲軟 失業攀高

小紅書上「為什麼懷念2016」相關討論中，有網友坦言「那時候在上升期，未來充滿希望」；有人回憶，2016年剛上大學時，「帶著對未來無比多的幻想和初出牢籠的自由喜悅」，十年後卻已主動辭職待業。也有人稱，2016年「無論工作還是生活都沒啥壓力，很放鬆」，形容那時候「選擇比較多、退路也比較多。」

與近年中國疲軟的經濟情況不同，2016年正值中國興起「大眾創業、萬眾創新」熱潮，那時網路產業快速擴張，新公司、新職位和新商業模式接連冒出。有人形容，那是一個「風口」（發展機遇）滿天飛的年代。

到了2026年，持續面臨內需不振、通縮陰霾，青年失業率居高不下，職場上的熱門詞已換了一批。考公、考研、「上岸」和追求穩定，成了許多人的選擇。另一方面，AI帶來新職位，也開始改變原有工作。路透6月報導，一些中國科技、娛樂及廣告企業在導入AI後採取漸進式人力精簡。

往外走，曾是2016年不少人的生活選擇。那一年，中國出境旅遊超過1.2億人次，出國留學人數超過54萬，這個數字後來繼續攀升，處在留學、旅行與全球交流快速擴張的階段，出國念書、旅行，與世界接軌，對愈來愈多人來說變得不再那麼遙遠。十年過去，很多人的生活重心也轉了方向。B站與央視市場研究（CTR）發布的「BILIBILI 2026年輕人消費趨勢報告」，把「安頓自我」列為三大消費圖景之一。

★十年劇變 晚婚少子加速

年輕人的婚育選擇也在改變。十年間，晚婚、少子女化愈來愈常見，加上買房、育兒等生活成本不低，很多人已不再按照過去「結婚、買房、生子」的順序往前走，而是把更多時間和金錢花在自己身上。十年時間不短也不長，卻深刻映照出時代轉變的模樣。

一名外送員騎著電動車經過高樓大廈。2026年7月，中國70個大中城市新建商品住宅價格較去年同期下降3.2%。 （歐新社）

●不斷回望過去 反映現實無力感

「當一個時代的期待經過時間驗證，卻沒有得到應允的時候，人們就會懷舊、追憶想當年。」台灣致理科技大學國際貿易系教授張弘遠說，會對2016年特別有感的族群，當時多處於青春期、大學或剛進入社會的階段，對人生與未來抱有期待；十年後再回頭，卻發現現實未必如當初想像，這中間便產生了一種「想像的落差」。

張弘遠指出，「2026 is the new 2016」這股懷舊潮「不是從中國開始的」，更接近一股世界性的文化潮流。隨著小紅書、TikTok等平台發展，短影音、時尚與生活碎片快速傳播，「西方對於2016年的召喚和想像也進入到中國」。

他指出，2016這一年「對中國本身沒有特定意涵」，卻在這波懷舊潮中重新被賦予意義。他提及，2016年中國國家主席習近平已執政，較不會被解讀為對習近平執政前時期的追憶，因此這一年也提供了一個相對「安全」、不牴觸意識形態的想像空間。

台灣淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南則指，「2026 is the new 2016」表面上是流行文化復古，深層其實是年輕人對現實壓力的一種集體回應。這股風潮能在大陸引起強烈共鳴，與青年近年處境密切相關。

「2016與2026最大的差別，是青年對未來的預期改變了。」洪耀南說，到了2026年，青年面對經濟降速、房市低迷、民營企業信心不足、就業競爭加劇與薪資成長壓力，即使接受高等教育，也未必能換得一份穩定工作。

他形容，2016年處於中國發展的轉折點，「舊的增長紅利尚未消失，新的危機也還沒有全面浮現」。當時出國、留學、消費與跨國就業在成長，「世界看起來是開放的，未來還有想像空間」；但另一方面，經濟降速、房價上漲等問題逐漸浮現。因此，2016像是一個「繁榮的尾聲、收縮的開端」。

去年中國網路流行的「經濟上行期的美」，也呈現類似集體情緒。紐約時報指出，這股風潮不只懷念2010年代的穿搭、妝容與流行文化，也延伸至對當年工作機會、收入與消費環境的追憶。當年踏入職場的人回憶，曾同時拿到多個工作機會，年終獎金也相當豐厚，也有年輕人透過父母輩的故事與舊影像重新想像那段時期，認為當年的生活更有活力。

針對這種落差，張弘遠指出，2016年前後，接受高等教育的青年持續增加，不少人相信自己有機會透過教育和工作進入更高的社會階層。但十年後，部分人並沒有進入原本期待的社會位置。張弘遠說，當一個人投入教育、工作與職涯準備，最後卻發現，準備的跟這個時代發展方向不一樣，自然會產生失落。

這般落差，也可從近年中國網路流行語中看見。洪耀南認為，從「內卷」、「躺平」、「孔乙己文學」，到「經濟上行期的美」與如今的「2026 is the new 2016」，背後存在一條共同脈絡，就是青年對「努力就能改善生活」愈來愈失去信心。

除了經濟與社會環境，科技變化也拉開2016與2026間的距離。張弘遠認為，網路本身既是這波全球懷舊潮得以傳播的工具，也是人們重新懷念過去的原因之一。他形容，科技最早只是幫助人們傳播訊息，後來社群平台與演算法逐漸形塑人們如何理解世界，如今AI生成內容甚至讓使用者必須先判斷眼前的照片、影片是真是假。2016懷舊不只是對一個時代或人際關係的復古，也包含一種想回到科技還未全面介入生活、彼此還較容易建立信任的年代。

不過，洪耀南指出，懷舊本身具有選擇性。2016年同樣存在股市震盪、經濟轉型與社會管控加強等問題，並不是毫無壓力的黃金年代。只是在現實不確定時，人們往往會整理過去的記憶，留下比較溫暖、簡單的片段。

在他看來，這波懷舊潮已成為觀察青年處境的「社會情緒指標」。中國青年對未來的期待，正從追求成功與向上流動，逐漸轉向尋求穩定、安全和避免下墜。「當他們不斷回望過去，反映的正是現實無力感。」

中國懷舊經濟相關數據(資料來源／綜合中媒和外電)