廣告費誰分走了？體育局手段生硬 惹惱劉翔

何冰嬌。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 劉翔因體育局遲來安置與「分廣告費」發言掀議，報導推算其買斷補償約100萬至150萬元，若任教練則可領逾400萬元，並引出代言收入分配爭議。

中國知名體育運動員、2004年雅典奧運 會男子110米欄冠軍劉翔，近日在微博 發出的「買斷或當教練」求助文引發軒然大波。媒體算了筆帳，劉翔若選擇所謂的「買斷」（接近自主擇業），估計可領到100萬元（人民幣，下同）至150萬元的經濟補助；若選擇當教練，估計可領到總計400萬以上的薪酬。但劉翔在文中那「十年了想起來安置我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我。」也引來劉翔賺的廣告費究竟都被誰分走了、分走多少的猜測。

據經濟觀察報報導，「買斷」指的是運動員所在的各地體育局，一次性給予該名運動員綜合補償金，官方叫作「自主擇業一次性經濟補償」。職業轉換過渡期為退役後一年，可繼續領取體育津貼並享受職業培訓，獲一級運動員等級證書且具備高中畢業文憑或同等學歷者，可推薦免試入讀區內高校。

國內有公示的案例，比如2026年5月，江蘇省體育局官網公示「2026年省優秀運動隊擬退役運動員名單」顯示：2024年巴黎奧運 女子羽球奧運亞軍何冰嬌選擇自主擇業，共計獲74.63萬元補償金。費用構成‌為：基礎安置費38.77萬元；運齡補償費（運齡14.5年）19.87萬元；運動成績獎勵費（含巴黎奧運會女單亞軍等）16萬元。另外一位國家女子乒乓球運動員錢天一的「買斷」費用是72.63萬元。

如果劉翔選擇自主擇業，他的補償金會有多少呢？參考江蘇省體育局對奧運亞軍何冰嬌的補償標準，劉翔是奧運冠軍、世錦賽冠軍並且打破世界紀錄，以運齡13年計算，估算劉翔的「買斷」費用區間大致為100萬元至150萬元，由基礎安置費、運齡補償費和運動成績獎勵費（奧運冠軍獎勵費更高，各地標準不一）組成。

而如果劉翔選擇繼續當教練，參考「上海市2025年市級單位預算」，上海市體育局的中級教練年薪約20萬元，按照「中華人民共和國勞動法」，1983年出生的劉翔還可以工作20年，至63歲退休。那麼劉翔可以取得約400萬元以上的教練薪酬收入。

對於劉翔的「買斷」補償金大概會是多少金額，上海市體育及相關單位目前尚未回應。8月26日，上海市體育局回應劉翔發文稱，上海市競技體育訓練管理中心與劉翔進行溝通，擬依據相關規定，主要通過組織安置或自主擇業對其予以妥善安置。

有意思的是，劉翔回應：「還依規？這是依的哪一條規？十年了想起來安置我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我。」這又引發劉翔職業生涯裡賺的那些代言費到底被誰分走了的猜測和討論。

據網易刊出自媒體「霍森布魯茲」文章指出，劉翔職業生涯的收入約有一半要上交，這是依據2006年出台的「78號文件」，規定體制內在役在編的運動員，相關商業開發必須由項目中心在合同期限內代簽。而運動員賺到的錢要怎麼分？2007年，田管中心副主任王大衛公開確認一個分配框架：運動員個人拿50%，教練和保障團隊拿15%，田管中心（中國田協）拿15%，輸送單位即上海體育局拿20%。

收入一半要上交惹議

然而，隨著90年代初商品經濟的大發展，人民收入水平快速提高，這一分配方式對運動員就顯得不那麼公平，而且引發多起爭議。體育總局意識到舊有規定與運動員個人權益之間的尖銳矛盾，2006年出台「78號文件」，保留「項目中心代簽」管理模式，但同時也承認運動員在商業開發中的個人權益。

第二個原因是制度本身。國家投資幾十年培養出一個世界冠軍，帶進商業價值，在制度設計者看來，代言費當然也必須是國家占大頭。

那麼，劉翔被分走了多少錢呢？據富比世中國名人榜歷年統計與人民網退役復盤迴溯，2003年到2014年，劉翔商業代言稅前總收入約5.35億元，其中不含比賽獎金與個人投資。如果嚴格按照50/15/20/15比例來分，劉翔個人50%可領約2.675億，扣掉最高45%的個人所得稅，實際到手約1.47億；孫海平主導的教練及保障團隊15%，約8000萬；上海體育局20%，約1.07億；田管中心15%，約8000萬。但這些數字只是粗略計算。

而劉翔在2015年宣布退役後擔任的上海市體育局團委副書記，是一個榮譽性的兼職崗位，未必有實際的薪資，就算有，按照職級水平，年薪大概會是在25萬左右。

報導稱，對運動員延遲安置其實是一種心照不宣的隱形福利，意味著體制內的醫療保障、康復資源、職稱待遇等，這些雖然不是現金，但折算下來價值不菲。有行業人士稱，十年編制可能是劉翔和體育局之間不說破的默契，是對有功之臣的犒勞，現在趕上國家清理在編不在崗人員的大清查，就只能依規處理，但處理手段生硬，惹怒了劉翔，鬧成今天這個樣子。真相如何，只有當事人知道。

錢天一。（新華社）

2012年8月7日，倫敦奧運會，劉翔退賽親吻欄架告別。（取材自南風窗／視覺中國圖）