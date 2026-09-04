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當教練或買斷二選一 43歲劉翔想走別條路

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劉翔。（取材自南風窗）
劉翔。（取材自南風窗）

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劉翔在退役11年後仍被要求於買斷或當教練間抉擇，凸顯退役運動員安置制度的遲滯與不足，也反映他們轉向社會職涯時的現實困境。

這不是第一次有人討論冠軍退役後怎麼辦的問題，也不是劉翔一個人的事。運動員停訓後，什麼時候正式離開體育系統？退役運動員究竟有多少條可走的路？都是需要管理的問題。

2026年8月26日，中國田徑史上第二位大滿貫選手劉翔突然在個人社媒帳號向網友「求助」，稱「體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」由於這時間距離劉翔宣布退役已有11年之久，引發大批網友疑惑：怎麼現在才開始安置？

儘管上海官方後來回應稱會通過組織安置或自主擇業，依規對劉翔妥善安置 ，但劉翔並不接受，感慨「沒有第三條路給我選。」媒體分析，43歲的劉翔想走第三條路不是沒有，但在仍有欠缺的現行制度下，很難。

遲了11年的安置

據南風窗報導，2015年4月7日，當時即將32歲的劉翔宣布退役，表示自己會完成剩餘學業，做一些對中國青少年體育發展和國民健康有利的事情，但自己不想當教練，也不想當官員。此後他很少再主動談論競技體育，他參加公益、體育活動，偶然出現在品牌活動中，更多時候只是旅行、生活。沒人想到，劉翔會直到退役的11年後還在面臨「退役安置」的選擇。

事實上，運動員「退役」和「完成退役安置」並不完全一樣。

2007年「運動員聘用暫行辦法」規定，優秀運動員停止訓練後，可以進入職業轉換過渡期。同年「關於做好運動員職業轉換過渡期工作的意見」明確，過渡期是從停訓到辦理退役手續、解除聘用合同之間的一段時期，一般不超過一年，期間運動員仍處於聘用關係中，訓練單位需要承擔職業輔導、職業培訓和就業準備等工作。正式退出後，還涉及人事檔案、社會保險等關係的轉移。

照這個制度設計，退役是一個相對連續的過程，不僅包括停止競技生涯，還涉及人事關係。而從劉翔本人的發言和主管部門此次出具的方案來看，這套人事層面的退役手續仍未完成。雙方在過去10多年具體人事關係如何延續，目前相關方都未公開說明。

自主擇業較多人選

那麼，時隔11年，遞到劉翔手上的究竟是怎樣的兩條路？

劉翔說的「買斷」，並不是普通職場意義上的辭職，在退役運動員安置政策中，較接近的規範說法是「自主擇業」。2002年，國家體育總局等六部門發布「關於進一步做好退役運動員就業安置工作的意見」，明確鼓勵退役運動員自主擇業，並逐步建立與之相配套的經濟補償和就業扶持機制。如今，自主擇業成為愈來愈多退役運動員的選擇，經濟補償能讓他們有一段緩衝時間，可以讓自己重新決定下一步往哪裡走。

另一條路則是組織安置，退役後留下來當教練，但這件事情做起來不簡單，會練與會教，本就是兩種能力。因此這些年，國家體育總局啟動優秀運動員轉型教練員「雛鷹計畫」，重點針對運動員轉型教練過程中的薄弱環節開展培訓。

但很顯然，這兩種都不是劉翔想要的選擇。

冠軍退役即失業？

在更早的年代，運動員退役後，甚至很難談得上選擇。「冠軍退役即失業」，是屬於一代運動員的困境。

2006年，曾獲得九枚全國舉重金牌、打破全國紀錄和世界紀錄的舉重冠軍鄒春蘭，被發現退役後多年在一家大眾浴池給客人搓澡，一個月收入不到500元。今天的退役運動員已經很少需要面對鄒春蘭那樣極端的生存困境，可一旦生活裡出現意外，已有的生活保障也很難為他們兜底。

前體操運動員吳柳芳便是如此。2013年，吳柳芳從國家隊退役，隔年根據政策獲得了進入大學的機會。2018年畢業時，她面前是和劉翔一樣的兩條路——領一筆退役費自主擇業，或不領錢、爭取留省隊當助理教練。她選擇了前者，想著去闖一闖，後來進入體育公司工作，也當過體操教練，但生活的壓力讓她最終進入互聯網直播，卻被指責「擦邊」，她表示自己很害怕，因為當時已經「無路可走了」。

2021年，一項針對中國東部某省314名近三年退役運動員調查研究顯示，53.18%受訪者退役後找到全職工作，17.52%的人仍待業。退役運動員重新就業以後，職業能力的繼續提升也並不充分；他們退役後最常去的崗位，是教練、機關事業單位職員和體育教師，這些都是要擠破頭的路。而這些選擇，大多仍然建立在運動員過去的身分和經驗之上。

研究者稱這種狀態為「雙重脫嵌」：退役運動員一腳從競技體育體制裡拔出來，另一腳還沒真正踩進普通就業市場，這導致他們在生計保障、文化教育、人際網絡等方面都可能出現斷裂。

這些年，政策和研究也更多關注運動員的職業轉型問題，但報導認為，難點依舊存在。競技體育本身就是一種高度耗時、強度極高的職業，一個運動員愈專注於成為優秀運動員，意味著其留給教育、職業探索和社會實踐的時間所剩無幾，甚至被推遲到退役以後。而退役後再開始，許多事情就已經來不及了。

吳柳芳主頁。（視頻截圖）
吳柳芳主頁。（視頻截圖）

鄒春蘭。（取材自南風窗）
鄒春蘭。（取材自南風窗）

2015國際田聯鑽石聯賽上海站，劉翔退役儀式舉行。劉翔向在場觀眾鞠躬致意。（取材...
2015國際田聯鑽石聯賽上海站，劉翔退役儀式舉行。劉翔向在場觀眾鞠躬致意。（取材自南風窗／視覺中國圖）

劉翔個人社媒帳號發文向網友「求助」，配圖是他21歲獲得2004年雅典奧運男子11...
劉翔個人社媒帳號發文向網友「求助」，配圖是他21歲獲得2004年雅典奧運男子110米欄金牌的參賽號碼。（取材自微博）

劉翔親吻欄架曾經是經典鏡頭。（取材自廣州日報）
劉翔親吻欄架曾經是經典鏡頭。（取材自廣州日報）

精華 FAQ

  • 報導指出，劉翔的退役人事關係似乎長期未完成正式結束，直到2026年才被要求在自主擇業或組織安置間作選擇，顯示制度執行與個案處理都相當延宕。

  • 文中的「買斷」較接近退役運動員的自主擇業，領取經濟補償後自行規劃職涯；「當教練」則屬組織安置，由體育系統安排留任，但並非所有冠軍都願意走這條路。

  • 因為頂尖運動員長期投入訓練，往往犧牲教育、社會實踐與職業探索，退役後容易與體制和市場同時脫嵌，導致就業選擇有限，甚至出現生活保障不足的問題。

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